WSJ: сеть коворкингов WeWork задумалась о выходе на биржу спустя почти полтора года после отмены IPO Статьи редакции
Компания собиралась провести IPO в 2019 году, но отложила планы на неопределенный срок.
Сервис аренды офисов и коворкингов WeWork задумался о выходе на биржу, рассказали источники WSJ, знакомые с переговорами. Размещение может пройти по схеме, которая подразумевает слияние со специальной компанией.
Несколько недель совет директоров WeWork и гендиректор Сандип Матрани рассматривают предложение о слиянии от аффилированной с венчурным фондом Bow Capital компании, и еще одной неназванной организации, сообщили источники. По их информации, компанию могут оценить в $10 млрд, неизвестно, с учетом долгов или без.
Кроме этого, компания получила предложения о новом раунде частных инвестиций, она может выбрать этот вариант и не стать публичной, сказал один из собеседников. Переговоры сложные, и нет никаких гарантий, что WeWork в ближайшее время заключит какую-либо сделку, отметили источники.
В WeWork сказали WSJ, что изучают возможности, которые помогут компании достигнуть цели — прибыльности.
WeWork заявил о планах провести IPO в августе 2019 года. Компания подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и раскрыла финансовые показатели: при выручке в $1,54 млрд у компании были убытки на сумму $904 млн за первую половину 2019 года.
Уже спустя месяц, в конце сентября 2019 года, компания отозвала документы и передумала выходить на биржу. Собеседники издания связывают решение с беспокойством инвесторов по поводу реальной стоимости стартапа. В январе 2019 года инвесторы оценили WeWork в $47 млрд, но в ходе подготовки к IPO компании пришлось снизить оценку до $20-30 млрд.
За период с августа по сентябрь в компании также были скандалы, связанные с поведением руководства компании, из-за которых под давлением совета директоров пост гендиректора покинул основатель WeWork Адам Ньюман.
WeWork в Китае хорошо развивается
На столько хорошо что они в сентябре продали контрольный пакет в китайском бизнесе.
Просрали момент, сейчас спрос на коворкинги снизился, для IPO время не самое удачное. Похоже, с деньгами у них совсем беда.
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