Власти Петербурга с 30 января разрешили ресторанам работать по ночам, а кинотеатрам — заполнять залы на 50% Статьи редакции
Работа фуд-кортов всё ещё запрещена.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил предприятиям общественного питания, включая расположенные в торговых центрах, принимать посетителей круглосуточно с 30 января. Исключение — фуд-корты и фуд-плейсы.
- Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах, цирке, на концертах увеличили до 50%. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.
- Открываются океанариумы при условии соблюдений требований безопасности, на площади 10 м² должно находиться не больше одного человека. Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных требований.
- С 30 января на спортивных и физкультурных мероприятиях могут одновременно присутствовать зрители в количестве не более 50% от наполняемости места проведения. Общее количество зрителей не может превышать 15 тысяч человек.
- Проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и иных мероприятий численностью более 50 человек допускается только при согласовании с соответствующим органом власти Санкт-Петербурга в зависимости от направленности мероприятия.
- По 15 мая продлевается запрет на посещение театров и цирков организованными группами детей до 16 лет и обязанность носить маски и перчатки.
- Другие ограничения продлеваются с 31 января по 28 февраля.
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