Кто такие дизайнеры звука, сколько они зарабатывают и как от домашней студии перейти к международным проектам — на примере Daruma Audio.

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Домашняя студия Дмитрия

Дмитрий Новожилов в нулевых сочинял рэп и сводил треки. В 2012 году он решил заработать на хобби: писал компаниям и предлагал им сделать звуковое оформление для роликов.

Затея превратилась в студию Daruma Audio, которая создаёт звуки и музыку для коммерческих проектов, брендов, анимационных роликов. Она сотрудничает с крупными российскими и мировыми компаниями и находит заказы без рекламы.

В материале:

Коротко о саунд-дизайне

Дизайн звука — это проектирование звуковых образов для решения конкретных задач в разных сферах: кино, игровой индустрии, музыке, мобильных приложениях, устройствах и автомобилях. В кино и играх звук погружает зрителя в происходящее, в мобильных приложениях — улучшает пользовательский опыт при взаимодействии с устройством.

Специалисты сочетают между собой звуки и создают необходимый образ, который помогает погружать пользователя в процесс, уведомлять его о чём-то.

В музыке дизайн звука нужен для создания тембра, который поможет раскрыть композицию. Раньше композиторы использовали знакомые нам инструменты — фортепиано, гитары и другие. Теперь электронная музыка преимущественно состоит из дизайна звука: с помощью синтезаторов или сочетаний разных инструментов создаются новые тембры.

Начало карьеры

По образованию я педагог-психолог. В школьные годы увлёкся рэпом, в институте решил, что хочу стать рэп-исполнителем и писать музыку. Думал поступить на кафедру звукорежиссуры, но не сложилось, потому что живу в Тольятти, здесь этому не учат.

Вместе с приятелями мы сколотили группу «Неброско», а в 2007 году я открыл домашнюю студию, на ней записывал свои треки и музыку местных товарищей. Был достаточно известным в Тольятти среди студий для записи рэпа.

На работу с музыкантами уходило много времени: исполнитель мог записываться два часа, а после я ещё сводил трек. Деньги приходили сразу и маленькими суммами, по 1000 рублей за песню.

Вскоре мне это надоело, стал искать другие сферы. В начале 2012 года друг занялся моушн-дизайном и предложил озвучить ролик. Что за ролик — уже не помню: что-то короткое и простое для петербургской компании, нужно было сделать звуковые эффекты для анимаций.

После этого проекта я понял, что всегда хотел создавать звуковые образы для визуальных медиа. Кроме того, саунд-дизайн оказался гораздо выгоднее.

На сведение песни я тратил около десяти часов и зарабатывал 1000 рублей за один трек. За создание звуковых эффектов для первого ролика я получил 3500 рублей. Это заняло час времени.

Чтобы найти заказы, я рассылал письма студиям и дизайнерам. В основном искал работу за рубежом, писал компаниям из Австралии, США и других стран. В первый год у меня было около десяти проектов. Затем их стало больше, и я завёл табличку для учёта — получалось по два-три заказа в месяц.

Моя стартовая ставка для создания звуковых эффектов была 3500 рублей за ролик. Со временем проекты и бюджеты начали расти, каждый квартал заработок увеличивался: на старте я получал около 40 тысяч рублей в месяц.

Сейчас я живу с семьёй в Тольятти, нам здесь комфортно. Мегаполис для меня — суета. Так как работаю в онлайне, могу сам планировать, что мне нужно и с какими людьми сотрудничать.

Дмитрий Новожилов

Открытие студии

В 2012 году я назвал студию Daruma Audio и позвал первого сотрудника, иногда брал его в работу над проектами. Параллельно у него была основная работа, но в середине 2014 года напарник полностью перешёл ко мне.

Мы работали с ним сдельно, как и с остальными ребятами сейчас — процент от проекта уходит исполнителю. У меня нет такого, что я устойчиво плачу зарплату каждый месяц. Всё индивидуально.

В 2014 году скакнул курс доллара, после чего увеличился доход с зарубежных заказов — и это помогло мне оплачивать работу команды. Сейчас у нас команда из трёх человек. Я как руководитель, мой основной саунд-дизайнер и ассистент, который делает маленькие проекты. Живём в Тольятти и вместе покрываем около 80% всех заказов. Плюс есть ребята на аутсорсе.

В основном все работают удалённо, но мы с напарником каждый день собираемся в офлайне обсуждать рабочие вопросы. Над крупными проектами работаем вместе на студии.

Чем занимается студия

К нам приходят агентства, продакшн-студии или напрямую бренды со своими роликами. Видео уже готовы, в них есть история, которую мы поддерживаем звуком или музыкой.

Человек при просмотре видео слышит закадровый голос, музыку и детали: например, при движении персонажа. Важно создать звуки таким образом, чтобы они не мешали восприятию ролика, казались естественными и не отвлекали, будто всегда там были.

Студия делает и звуковые логотипы для компаний — вроде тех, что в заставке Netflix. Здесь важно найти звучание, которое создаст подходящее бренду ощущение.

Мы в том числе работаем с играми, но не программируем звуки. Для простой мобильной игры можем подготовить набор аудио для прыжка, скачка персонажа или для интерфейсов. После разработчики сами внедряют звуки в игру.

Особенности саунд-дизайна в кино и играх

В кино дизайн звука линейный. Звук на экране состоит из атмосфер, в которых мы находимся. Например, персонаж идёт по лесу — его окружает пение птиц, а в атмосфере города ездят машины. Добавляем следующий слой — шумовые фоли-эффекты. Это все синхронные шумы в кадре: проезжающая рядом машина, трение резины об асфальт, шаги персонажа, шуршание одежды.

Реклама компании Takayama, для которой Daruma Audio делала звук

Также делаем спецэффекты — звуки, про которые неизвестно, как они звучат в природе. Их не существует, и мы придумываем их с нуля. Например, движение космических кораблей или выстрелы из бластеров.

Мы обеспечиваем весь пул работы — создаём и фоли-звуки, и атмосферу, и звуковые образы, и спецэффекты. А в киноиндустрии есть подкоманды для каждого направления. Фоли-артисты могут создавать синхронные шумы у себя в помещении. Они не выходят на улицу, чтобы записать шаги, у них есть специальные поверхности.

В отличие от кино, игры не совсем линейны. В них пользователь может несколько раз обращаться к одному и тому же звуку (например, к выстрелу). Чтобы сделать такой звук, который не будет надоедать игроку, нужна более детальная проработка. То же самое и в мобильных приложениях.

Существенное отличие — в подходе создания звука, в игре больше программирования. Мы создаём атмосферу погружения игрока, где звуки постоянно меняются от поворота головы или смены локации, в которую пользователь попадает по своему желанию.

В индустрии дизайна звука все используют одни и те же DAW-инструменты (digital audio workstation, цифровая звуковая рабочая станция — vc.ru) — Ableton, Cubase, Reaper и другие.

Интерфейс Ableton, в которой музыканты «программируют» музыку — составляют её из MIDI-нот, обрабатывают эффектами и синтезируют

Есть ещё подинструменты. В игровой индустрии используют Wwise для программирования изменения звука при взаимодействии с игрой: в какой момент, например, будет играть активная музыка.

Интерфейс Wwise, с её помощью саунд-дизайнеры связывают звуки с действиями в игре Audiokinetic Blog

Допустим, когда игрок прогуливается по лесу, играет спокойная музыка. Внезапно появляется антигерой, с которым нужно взаимодействовать, драться — и музыка должна измениться. Включается следующий элемент, новый loop, который играет более агрессивно. Всё это «зашивают» в программе.

Проекты для «Яндекса», «Газпром нефти» и других

Мы работаем с клиентами по всему миру, 80% заказов приходятся на США и Европу.

Стабильно делаем по 170-180 проектов в год.

Стараемся сотрудничать с постоянными клиентами. При этом у студии нет конкретного прайса на услуги, всё зависит от заказчика. На рынке цены могут быть самыми разными — звук для роликов делают и за $50, и за $1000. (Новожилов не раскрыл конкретную стоимость заказов и выручку студии — vc.ru).

Пример саунд-дизайна в разных ценовых категориях: блогер Даниэль Шиффер нанял специалистов за $40, $80, $200, $400 и $1000 и сравнил их работу

За рубежом делаем саунд-дизайн для разных стартапов и брендов вроде Samsung, Spotify и других. Студия вышла на крупных игроков с помощью сарафанного радио, помогли прошлые проекты. Рекламу мы никогда не делали, никому себя не навязывали. В основном агентства знают наше имя и предлагают Daruma Audio продакшену.

В России чаще всего работаем с топовыми компаниями: это может быть «Газпром нефть», банк или «Яндекс». Например, мы делали дизайн звука для рекламного ролика голосового помощника «Алиса» и обсуждали детали проекта с компанией напрямую.

Реклама «Алиса — Мечта». Daruma Audio помогала делать звук для ролика

Процесс происходил так: к нам пришёл «Яндекс» с роликом, брифом и референсами по звучанию. Я привлёк классного композитора в проект, мы написали драфтовый скелет музыки и показали продакшену, наложив на видеоролик.

Дальше пошла череда правок. Чаще всего клиенту проще взять готовую музыку, потому что она уже может попадать в настроение. А если писать с нуля, можем не угадать, и поиск звучания может затянуться.

Когда нашли звучание — финализируем музыку. Также добавляем звуковые эффекты, их уже делает отдельный человек. Сводим, отправляем продакшену, он говорит «всё хорошо», мы мастерим и отправляем готовый результат, который можно показывать по телевизору или в интернете.

На самом деле ничего сложного. Чем мне нравится наша работа — она достаточно быстрая.

Один проект занимает максимум неделю.

Для «Газпром нефти» мы создавали звуковые сцены природы — как медведь идёт по снегу, как под лапами хрустит снег, как поют птицы. По задумке проект должен помочь увеличить доверие к бренду: сейчас люди переживают, что добыча нефти в Арктике нарушает среду обитания животных.

Агентство показало нам бриф с описанием, какие звуки хочет получить. Условно, нужно сделать минутное аудио, которое создаст ощущение присутствия белого медведя.

Чтобы выполнить задачу, мы собираем звуки по слоям. Первый — атмосфера вокруг медведя. Можно представить, что в Арктике шумит море или ветер.

Далее второй слой — создаём шаги животного. Представляем, насколько тяжелые у него шаги. Понимаем, что он наступает на снег. Можем выйти на улицу, если сейчас зима, и попробовать просто записать шаги, но не в ботинках, а каким-то похожим на лапы медведя предметом.

Или изобразить снег с помощью подручных средств. Раньше говорили, что пачка крахмала при нажатии очень похожа на хруст снега.

После нужно придумать рычание медведя. Его можно попробовать найти в библиотеках, потому что у нас нет возможности поехать в Арктику и записать вживую.

Библиотеки звуков могут стоить от $300 до $8000. Один из популярных сайтов, где продаются наборы звуков — Boom Library. Также Daruma Audio собрала собственные библиотеки, есть и бесплатная, её можно скачать на сайте и использовать в рекламе или YouTube-роликах.

Покупать библиотеки необязательно — иногда можно создать иллюзию. Мы можем понижать или повышать тональность звука, увеличивать размер объекта и менять его характер. Например, если записать смыв унитаза, очень сильно понизить питч, то звук будет похож на движение винтов подводной лодки.

Когда все звуки записаны, мы располагаем их на хронометраже. Главное использовать звуки в сцене так, чтобы они сочетались и с шагами, и с атмосферой.

После бренд сделал специальный сайт, опубликовал записи со слоганом: «Вы можете послушать, как звучит Арктика и её обитатели». Загрузил их на Spotify и в другие стриминговые сервисы, чтобы можно было послушать на работе или дома. Получается косвенное взаимодействие с брендом через звук.

Сколько зарабатывают саунд-дизайнеры и как войти в профессию

Сейчас самое время заходить на рынок звука для бизнеса и становиться профессионалом. Пока большой конкуренции в России нет, есть общее дело.

Заработок саунд-дизайнера зависит от человека и ситуации. Есть сформированный пул цен, но он мне неизвестен. Всегда по каждому проекту идёт индивидуальная работа, цена зависит от многих факторов — от вашего личного бренда до технических навыков.

В среднем саунд-дизайнер зарабатывает 80-150 тысяч рублей в месяц.

Новичку в саунд-дизайне для начала советую пойти учиться. В России много курсов и институтов, которые преподают дизайн звука. Можно пойти в любой, за год или два получить профильное образование, понять работу и дальше наращивать собственный опыт.

Сейчас Skillbox и GeekBrains открывают курсы саунд-дизайнера (к примеру, курс в GeekBrains длится год и стоит 10 500 рублей в месяц — vc.ru). Не могу сказать, насколько они соотносятся с нашим опытом и мог бы я взять на работу ученика курсов, но для новичка это самый оптимальный путь.

Студия Дмитрия Новожилова

Однако в России нет нишевых курсов, не преподают отдельно звук для анимации и игр. Все известные площадки преподают саунд-дизайн в целом. Поэтому после обучения нужно поработать самостоятельно, найти своё видение в сфере, свою нишу.

Новичку стоит понять, в какой индустрии он хочет работать. Потом будет легче развиваться: человек найдёт примеры, студии и профессионалов из индустрии, будет наблюдать за ними, учиться и понимать базу.

Из инструментов нужны только производительный компьютер, мониторные наушники, звуковая карта, секвенсор и рекордер, если он планирует записывать звуки.

Мы пользуемся секвенсором Reaper — он, во-первых, условно бесплатный, а во-вторых, его можно как угодно настроить под себя. Всем рекомендую и всех своих ребят я перевёл на него.

Интерфейст секвенсора Reaper SoftMusic

Далее на рынке есть два варианта. Первый — поработать в студии и получить её философию, видение, нарастить опыт. Полезно наблюдать за развитой индустрией, например графическим дизайном: как работают коллеги в «Яндексе», у Артемия Лебедева.

Второй — фрилансить, интернет позволяет самому находить заказы. Можно действовать так: определиться со сферой, завести страничку в Instagram, озвучивать ролики, публиковать их на странице. Рассказывать о работе, отмечать на видео понравившиеся студии, только чтобы не выглядело навязчиво. Есть шанс, что они заметят и предложат работу. По всему миру студии ищут удалённых исполнителей.

Если человек хочет просто заниматься звуком, лучше пойти в студию. Если нравится взаимодействие с клиентом, решение вопросов с деньгами, с ИП и ООО — можно заняться самостоятельно.