В Airbnb заявили, что проект может «зайти слишком далеко».

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План вынесут на голосование в городском совете после трёх месяцев общественных консультаций, пишет Bloomberg со ссылкой на релиз мэрии. В августе 2020 года власти уже запретили аренду до 30 дней, но временно — новый проект сделает правило постоянным.

Так мэрия хочет контролировать туристическую индустрию, которая, как пишет Bloomberg, вышла из-под контроля. Из-за большого числа туристов до пандемии в городе наблюдалась нехватка жилья, повышалась арендная плата. Из-за шумных туристов страдало также «качество жизни» местных.

Власти Барселоны принимают меры для контроля отрасли с 2011 года: тогда они начали выдавать лицензии квартирам для краткосрочной аренды. В 2014 году приостановили выдачу лицензий в центре города, а в 2018 году ввели систему идентификации хозяев — для того, чтобы проверить, законно ли покупались квартиры, предлагаемые для аренды.

Цель программы — «гарантировать социальную функцию жилища и избежать перенасыщения комнат туристами, что может привести к проблемам сосуществования, повлияет на рынок жилья и повредит торговле в районе», следует из пресс-релиза.

В комментарии сервиса аренды Airbnb изданию говорится, что предложение властей может зайти «слишком далеко». В компании обеспокоены тем, что эти правила нанесут ущерб не только недобросовестным хозяевам и туристам, но и семьям, законно сдающим комнаты.