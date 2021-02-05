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Рая Хачатрян

Власти Барселоны задумали запретить краткосрочную сдачу квартир туристам — это влияет на цены и мешает местным Статьи редакции

В Airbnb заявили, что проект может «зайти слишком далеко».

182 182 комментария
4678 просмотров

План вынесут на голосование в городском совете после трёх месяцев общественных консультаций, пишет Bloomberg со ссылкой на релиз мэрии. В августе 2020 года власти уже запретили аренду до 30 дней, но временно — новый проект сделает правило постоянным.

Так мэрия хочет контролировать туристическую индустрию, которая, как пишет Bloomberg, вышла из-под контроля. Из-за большого числа туристов до пандемии в городе наблюдалась нехватка жилья, повышалась арендная плата. Из-за шумных туристов страдало также «качество жизни» местных.

Власти Барселоны принимают меры для контроля отрасли с 2011 года: тогда они начали выдавать лицензии квартирам для краткосрочной аренды. В 2014 году приостановили выдачу лицензий в центре города, а в 2018 году ввели систему идентификации хозяев — для того, чтобы проверить, законно ли покупались квартиры, предлагаемые для аренды.

Цель программы — «гарантировать социальную функцию жилища и избежать перенасыщения комнат туристами, что может привести к проблемам сосуществования, повлияет на рынок жилья и повредит торговле в районе», следует из пресс-релиза.

В комментарии сервиса аренды Airbnb изданию говорится, что предложение властей может зайти «слишком далеко». В компании обеспокоены тем, что эти правила нанесут ущерб не только недобросовестным хозяевам и туристам, но и семьям, законно сдающим комнаты.

В июле в Будапеште утвердили правила, в соответствии с которыми муниципалитеты смогут ограничивать количество дней аренды помещений для сервисов типа Airbnb — из за них в столице растут цены, заявили власти.

#новость #airbnb

182 182 комментария
10
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182 комментария
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Sergey Ontime

26

Сделайте регион не привлекательным. Будет меньше туристов)))

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Вася Пражкин

Sergey
22

Если не принимать во внимание всякий бред типа "шумных туристов", то власти Барселоны просто хотят помочь отелям, которые собственно и страдают от сервисов сдачи квартир типа AirBnB. И скорей всего незабесплатно.

Ответить

Je Parle

Вася
14

В каком месте это бред? Сразу видно, что вы не жили в крупном европейском городе. Не проездом,  а как нормальный местный человек, который по утрам не работу встает, у которого маленькие дети могут быть.

Надеюсь, такие законы примут во всех крупных европейских городах.

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Грек Мудрозвонис

Je
1

Так это палка о двух концах. Вырастут цены в отелях. И когда вы из прекрасного крупного европейского города (где мэрии удалось запретить краткосрочную аренду квартир и "сдержать" цену долгосрочной аренды) поедете как турист в другой прекрасный крупный европейский город с запрещенной краткосрочной арендой, то просто заплатите существенно, весьма существенно больше за отель, поднявший в условиях дефицита свои рейты.
Все подобные "ручные" методы только раскачивают рынок, который рано или поздно все равно вернет ситуацию в состояние экономического равновесия той самой "невидимой рукой". Просто гораздо дольше всем будет больно и неудобно ссать против ветра

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Stan 1

Грек
0

Отель дает качественно лучший уровень жизни, и большее ощущение праздника. Например, когда мы едем с друзьями на НГ - обычно снимаем дом. Если же едем только с семьей - всегда отель. Гораздо практичнее и более запоминаемо. С точки зрения краткосрочного отдыха, даже переплата за услуги отеля в 2-3 раза - совершенно не пугает.

Ответить

Грек Мудрозвонис

Stan
2

Вы будете еще больше платить за любимый отель. Ну или придется снять не тот, который дает ощущение праздника, а тот, на который денег хватило. Квартир-то уже не будет на неделю.
А вообще праздник, качество и уровень дают большие дорогие квартиры в 100-150 квадратов с каминами и террасами, а не стандартный гостиничный номер в 25 метров (еще и поискать теперь эти 25 метров нужно, даже в 5*)

Ответить

Stan 1

Грек
0

Каждому свое :) Камин и терраса не входят в мою систему ценностей отдыха.

Ответить

Грек

Stan
3

А в чем для вас заключается "большее ощущение праздника" при остановке в отеле по сравнению с остановкой в квартире за ту же цену и того же качества отделки/мебели/постельного белья?
Это уж не говоря о том, что уровень и комфорт квартиры при одинаковой цене будет гораздо выше отеля (уж для крупных европейских городов - точно)

Ответить

Stan 1

Грек
0

Горничная + завтраки + отсутствие необходимости готовить + ресторанчик, из которого можно просто подняться в номер + предсказуемое качество жилья и уровня обслуживания.

Ответить

Je Parle

Грек
0

Если мне дадут комфортно жить там, где я живу, то не вижу никаких проблем заплатить больше при посещении других городов. 

Ответить

Грек Мудрозвонис

Je
0

Подобные инициативы никак не сделают комфортнее жизнь в больших туристических городах. Только усложнят, в том числе и для аборигенов.
Путаете причину и следствие, теплое и мягкое

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Грек
0

Город должен быть удобен и комфортен прежде всего для резидентов этого города, а не залётных супчиков, которые приехали на пару дней фоточек поинстаграммить. Хочется фоточек? Пошляйте отелям.

Ответить

Вася Пражкин

Вася
3

Глупо селиться в туристическом квартале, а потом жаловаться на шум, не находите? Это в любом большом городе так.

Ответить

Alex

Вася
9

В чем и дело, если раньше это был офигенный район для местных (прикинь, у тебя квартира на берегу средиземного моря в одном из самых красивых городов Европы), то теперь это ад для местных. Постоянные вечеринки за стеной и пьяный ор под окном. Так мэр города как раз и хочет, чтобы туристам эти квартиры не сдавались. Если ты иностранец, и планируешь там жить какое-то время - без проблем - снимай на месяц и более. Если турист - нефиг напрягать местных, живи в отеле.

Ответить

Вася Пражкин

Alex
4

В туристических кварталах Барсы отелей понатыкано - сотни, поэтому шум все равно будет. Тем более турист, сука такая, норовит кушать и орать на улицах в сотне ресторанов, прям под окнами квартир. Мэр явно в доле с отельщиками.

Ответить

Alex

Вася
3

Все верно, но хотя бы они за стеной не будут орать. И мы с женой сможем найти квартиру на долгий срок по нормальной цене, после того, как собственники перестанут иметь возможность наживаться на туристах.

Ответить

Horacio Arias

Alex
–2

Любезнейший, вся ветка на 90% состоит из вашего нытья как дорого.
Не бывает дорого-бывает мало зарабатывать.
Если у вас нет 1200 евро на квартиру в Барселоне-надо работу менять, а не ехать удалёнщиком в Барну и ныть теперь, как будто не знали куда едите. Дорого-выбирай другой место.
Сами приедут не имея испанского внж и ноют "надоели туристы".
Я в Берлине платил 1800 и не вякал, что за 10 лет аренда выросла в 4 раза и Пренцл уже дороже Митте стал.
В Лиссабоне нормальная квартира стоит 1500.
В Париже и Амстере 2500-3000. Что вам не нравится?
Поезжайте в Бильбао и снимайте за 700.
Или ипотеку берите (правда которой вы даже не знаете, что ясно по комментариям ниже)

Ответить

Alex

Horacio
2

Любезнейший, ноют, почему-то люди не живущие в Барселоне, а я объясняю ситуацию как она есть.
Сидит кучу людей где-то за пределами испании и возмущаются, как же это так, в Барселоне посмели диктовать, насколько я могу квартиру сдавать. Так ты сначала купи эту квартиру в Барселоне. Или, хотя бы, переедь сюда и попробуй снять.
Я не ною, а объясняю, что решение принято мэром городе при поддержке большинства населения.
Ноет AirBnB и почему-то русские живущие в России :)
Ипотеку возьму.
Если ты платил и не ныл, это твоя прерогатива. Я вырос в США и привык возмущаться по делу и не по делу :)

Ответить

Илья

Alex
0

Я вырос в США и привык возмущаться по делу и не по делу :)

Могу вам только позавидовать, не всем повезло вырасти в США, но что вы пытаетесь доказать среди аудитории VC, которая по большей части те самые туристы? 
Кстати, как вообще американец, живущий в Испании, сидит тут? 

Ответить

Alex

Илья
0

Так я и не пытаюсь доказать ничего. Я уверен, что был бы я просто туристом, которому нравится ездить в Барселону, скорее всего тоже возмущался бы. А может и нет, может просто платил бы в отеле (баллами от альфа-банка :-D).
Я просто пытаюсь внести ясность в ситуацию. Особенно после комментов типа "они ж испанцы, у них все через жопу".
Я русский, но жил долго в других странах. VC - классный ресурс.

Ответить

Alex

Horacio
0

Кстати, в Лиссабоне нормальная квартира сейчас стоит 850€, опять же из-за отсутствия туристов. 

Ответить

Илья Шишкунов

Alex
0

Забавно, как не собственник жилья решает, что будет лучше для собственников 

Ответить

Alex

Илья
0

Решают другие собственники :) Их больше. И они избрали Аду Колау мэром.

Ответить

Илья

Alex
0

Так я и не против, я к тому, что ваш комментарий просто забавный. 
Надеюсь, что купите себе недвижки на этом запрете, вот это уже будет круто 

Ответить

Alex

Илья
0

И я надесь :)

Ответить

Andreas Lapueros

Alex
1

Барселонета всегда была очень шумным местом, вы б ещё на рамбле поселились :))

Ответить

Alex

Andreas
0

Я тебя уверяю, что есть куча католонцев, которые приобрели эти замечательные квартиры у пляжа, и которые помнят времена Барселонеты без кучи туристов. Точно также, как пляж Айа-Напа на Кипре еще в 2009 году был почти пустой. А сейчас там даже в октябре трудно место найти.
Но вопрос не в туристах на пляже, а в туристах в квартирах, которые в близлежащих районах и сдаются этим туристам.

Ответить

Andreas Lapueros

Alex
0

Нуууу скорее всего твоя хата выросла в цене процентов на 40 минимум за это время. А на фоне таких новостей - упадёт немного. Поэтому продавай и покупай в каком-нибудь там педральбесе, пока возможность хорошая 

Ответить

Alex

Andreas
0

Мне бы хоть кто-нибудь объяснил их живущих в России и сетующих на ситуацию в Барселоне, почему, если нельзя сдавать посуточно, то обязательно или давать хате простаивать, или избавляться от нее. Она, скорее всего, так и будет продолжать расти в цене после ковида.
Пусть она проставивает или пусть я лучше от нее избавлюсь, но ни за что не буду ее сдавать долгосрочно порядочным людям, которые не будут разносить квартиру к чертям? Так что ли?

Ответить

Andreas

Alex
0

Без понятия, я кстати не в России живу. А Барселона после 3 лет там надоела до жути и я оттуда свалил благополучно. По теме - тебе же не нравится шум на барселонете -> переедь в другой район. Л - логика.
Ну и да, краткосрочная аренда подталкивала инвестиции и рост, имхо он замедлится если ее запретят. А может даже цены упадут слегка в перегретых районах 

Ответить

Je Parle

Вася
0

Туристический квартал - это что? Если бы шум был только возле ночных клубов, гостиниц и т.д. - это понятно, обычно это центр города. Но из-за Airbnb этих туристов разбрасывают по всему городу.

Ответить

Alex

Вася
5

Шум от туристов, это реальная проблема в Барселоне, особенно в районе пляжа Barceloneta. А причина не только в помощи отелям. Мэр Барселоны, Ада Колау, в принципе настроена против большого количества туристов в городе. 
А отели она обязала взымать более высокий, чем это был раньше, налог с туристов за сутки. 

Ответить

Александр Львов

Alex
0

так там же прибрежная зона сплошь забита ночными клубами, причем тут вообще аренда квартир? 

Ответить

Alex

Алексан…
0

Так клубы-то на пляже. А туристы живут в Готико и в Борне, что есть самые классные и красивые районы с офигенными зданиями, в которых раньше всегда жили местные или переехавшие иностранцы. В смысле при чем? Связь прямая - до прошлого года куча квартир там сдавалась туристам. 

Ответить

Maxim Syabro

Alex
0

Ну мы жили летом в порт олимпике в паре блоков от пляжа - туристов вообще не слышно :)

Ответить

Alex

Maxim
0

Ты же про лето 2020? Ну их, этих туристов и не пускали :) А временный запрет на сдачу посуточно уже с августа.

Ответить

Maxim Syabro

Alex
0

Ой не, это было в 2017 :)

Ответить

Alex

Maxim
0

Значит хорошо место выбрали. Ну и Port Olimpic это уже не Барселонета.

Ответить

Andrey Vladimirsky

Вася
–3

Скорее всего. До короны всем хватало туристов, да и отельерам не сильно нужны были нищеброды с airbnb, а теперь, когда и отели и квартиры сосут лапу, надо жёстко бороться за оставшийся поток. 

Ответить

Ян Зовём

Andrey
10

Так эта борьба началась до карантина. Насколько помню, именно в Барселоне автобусы с туристами камнями забрасывали. 

Так что не сходится. 

Ответить

No

Sergey
7

Боюсь одного только наличия Камп Ноу достаточно, чтобы там было полно туристов

Ответить

Канищев Максим

10

Все правильно. Краткосрочная сдача квартир это ад для соседей. Молодцы что заботятся о своих гражданах.

Ответить

Syzygy

Канищев
3

Ад для соседей - не сдача квартир, а не контролируемое поведение арендаторов. Не путайте.
Но властям обычно лень заниматься наведением порядка, поэтому жмут частных собственников. 

Ответить

Канищев Максим

Syzygy
7

Ну да. Сняли на сутки - устроили дебошь. Что делать соседям? Ну вызвали полицию. Следующие заезжают и опять дебошь. Когда соседям отдыхать? 

Ответить

Syzygy

Канищев
3

Сразу же вызывать полицию. Полиция сразу же приезжает, хватает нарушитилей и увозит дебошить в кутузку. Потом суд, компенсации соседям.
Но это же работать надо. Куда проще запретить всё нафиг.

Ответить

Alex

Syzygy
6

Полиция приедет, скажет утихомириться. В кутузку не увозят. Даже если эти утихомирятся, через пару дней приедут новые. И так без конца (туристический сезон в Барселоне долгий)
У полиции есть другие заботы, например постоянно ездить в другой район - Раваль, где все марокканцы живут.

Ответить

Syzygy

Alex
0

Вот именно, просто не хотят работать. Это какой-то трэш - нарушение закона, но нарушителям ничего не делают. Абсурд.

Ответить

Mikhail Bobko

Syzygy
3

И так каждый день. Вместо отдыха (а полиция - вместо свой основной работы) вы будете ежденевно воевать с пьяными туристами.

Ответить

Syzygy

Mikhail
1

Набрать больше полиции, а её содержание переложить на бузотёров. Год, два - потом порядок наведут. В Сингапуре, например, таких проблем нет.

Ответить

Азамат

Syzygy
1

Там ещё проблема в том, что эйрбнб прибыльные обычной сдачи, и аренда из-за этого растёт, что не есть хорошо для местных жителей

Ответить

Syzygy

Азамат
1

Поэтому решать проблему нужно иным способом - строить дома, например. Логистику улучшать.
И, кстати, почему возросшая аренда - проблема для местных жителей? Наоборот, они получают больше за аренду. Если вы про снимающих квартиры - так с таким же успехом можно снимать и в других местах.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Syzygy
0

ага, раньше снимал в поближе к центру, но как понаехали туристы и все хаты ушли в краткосрочную аренду, то придётся ехать на задворки. Красота!

Ответить

Syzygy

Vitaliy
0

Так работает экономика. В центре и в столице всегда дороже.

Ответить

Vitaliy

Syzygy
0

Спасибо, Кэп
Только вот эти сервисы краткосрочной аренды ещё больше разгоняют цены, т.к. куча квартир уходит из долгосрочной аренды в краткосрочную, и возникает дефицит, который и приводит к росту цен.

Ответить

Syzygy

Vitaliy
0

Если цены настолько растут - может, просто построить дополнительное жильё?

Ответить

Vitaliy

Syzygy
0

Где? В историческом центре?
Вы вообще карту барселоны видали?

Ответить

Syzygy

Vitaliy
0

На окраине, конечно. Скоростной трамвай решит проблемы.

Ответить

Vitaliy

Syzygy
1

Собянин, залогинься

Ответить

Evgen P

Канищев
2

кто она такая - эта дебошь? 

Ответить

Аккуратный

Evgen
1

Всякая пьян.

Ответить

Larissa Davidova

Канищев
1

Именно так. Я жила как-то рядом с AirBnB, так и было.Жаловались, вызывали полицию - толку 0.

Ответить

Igor Filippov

Канищев
0

Да хорош, у местных в Барселоне нет понятия тишины.

Ответить

Igor Filippov

Канищев
1

А граждане которые сдают свое жилье делают это не от хорошей жизни. Что им делать теперь?

Ответить

Канищев Максим

Igor
3

Сдавать, за чуть меньшую плату,  на долгосрок?

Ответить

ur spam

Igor
0

Сдавать за нормальный ценник в долгую (это никто не запрещает), а не за х2 или х3 в короткосрок.

Ответить

Nikolay

ur
2

А с какого перепугу я не могу распоряжаться своей собственностью, как мне вздумается, если это не нарушает чужих прав? У вас проблемы из-за шума из-за моих постояльцев? Звоните мне или в Airbnb или в полицию, разберёмся. У вас нет денег, чтобы снимать у меня недвижимость? А почему меня это должно волновать? Найдите другое место. Это бизнес, а не благотворительность, никто не гарантировал право на проживание в моей недвижимости. Это скорее услуга.

Ответить

Alex

Nikolay
2

Да ты сам-то, конечно же, можешь делать с ней все, что захочешь, но, если ты решаешь пускать туда других людей и зарабатывать на этом деньги, то уже куча законов вступает в силу. В том числе, нормы муниципалитета, которых очень много. Я уверен, что твое отношение поменялось бы если бы ты жил на одной площадке с такой квартирой, либо попытался бы найти кваритру на долгосрочную аренду.

Ответить

Nikolay

Alex
0

Был такой опыт, когда жил за границей :) Не могу сказать, что все всегда было хорошо, но и запрещалки ни к чему хорошему не ведут

Ответить

Alex

Nikolay
0

Ну именно эта запрещалка к чему плохому может привести? Ну обидится AirBnB на Барселону, и чего? Уберу запретили тут такси водить, я думаю, они радуются, что хоть UberEats разрешают.

Ответить

ur spam

Nikolay
0

Дорогой, я уже понял что ты в мире розовых пони живёшь, но объясню, так уж и быть.
У государства есть право на ограничение твоей свободы, нравится это тебе или нет.
Конфликт интересов происходит постоянно. Государство регулирует его через законы. Если примут этот закон, то будут подчиняться - вот с какого перепугу. А бизнес - это риск. Ну что ж - в этот раз не повезет, возможно.

Ответить

Илья Шишкунов

ur
0

Окей, что делать агентствам, которые работали с этими владельцами и зарабатывали на услугах?  Что делать местным заведениями, у которых экономика настроена на постоянный поток туристов? 

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Илья
2

город должен быть прежде всего комфортным для резидентов, а не для торговцев магнитиками и залётных супчиков

Ответить

ur spam

Илья
0

Ты спроси ещё что делать таксистам, которые до Uber у вокзала стояли и за 2к везли, а не за 400, как сейчас.
Бизнес - это риск. Вот он и случился.

Ответить

Sergei Tikson

15

В Airbnb заявили, что проект может «зайти слишком далеко».

Было бы странным ожидать, что Airbnb выразит свое согласие :)

Ответить

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Комментарий удален

Airat Kafman

Krem-brule
30

Он оскорбил каталонцев, назвав их испанцами.

Ответить

Igor Filippov

Krem-brule
1

Чистой воды левая диктатура и подавление рынка. Рынок себя отрегулировал, но нет! Надо влезть с этой бредятиной и начать вводить запреты.

Ответить

Syzygy

Igor
0

Согласен. Я вот тоже хочу квартиру в Москве за пять тыщ снять в месяц. А вот нифига.
Впрочем, что брать с леваков? Вместо того, чтобы равномерно развивать страну, тупо запрещают частным собственникам распоряжаться своим имуществом.

Ответить

ur spam

Syzygy
0

Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.
Аргументы почему это мешает местным приведены. Абсолютно свободного рынка нет и не будет.

Ответить

Syzygy

ur
1

Свобода другого - распоряжаться вашей собственностью? Ну-ну.

Ответить

ur spam

Syzygy
2

Право государства ограничивать твою свободу путем введения законов.
И возможность других граждан на эти законы повлиять.
Ты как вчера родился, дорогой.

Ответить

Igor Filippov

Syzygy
–1

Да государство по сути из-за своей неэффективности может только делать вид что от него есть польза. Отсюда и такие вот законы.

Ответить

Alex

Igor
0

Это как раз и есть регуляция рынка. То, что было на рынке, как раз было бредятиной. Что в Лимассоле на Кипре, когда туда ломанулись российские, израильские и китайские компании, и квартиры, которые стояли на рынке годами, и их не могли сдать, разлетелись, и за год цены на аренду выросли в три раза. Такая же фигня в Барселоне. Не должна аренда квартиры в 60 кв. м. в спальнике стоить 1100 евро.

Ответить

Валентин

Alex
0

А сколько в среднем стоит квартира 60 кв.м. в спальнике в Барселоне? 
Если вам дорого снимать и аренда того не стоит, может лучше купить?

Ответить

Alex

Валентин
0

Сейчас цены упали процентов на 15, но это из-за ковида. Ипотеку хотелось бы, ну для них почти всегда нужно подтверждение дохода от местных компаний, а мы с женой на удаленке. Не говорю, что невозможно взять ипотеку, но гораздо сложнее, чем местным или иностранцам работающим на местные компании.

Ответить

Валентин

Alex
0

А что по ценам? Сколько такая квартира стоит?

Ответить

Alex

Валентин
0

На покупку если в самой барселоне то, наверно, от 200 тыс евро. Но я сильно не приценивался еще. на idealista.es можно посмотреть, и по продаже, и по аренде.

Ответить

Валентин

Alex
0

С учетом амортизации это очень скромная доходность выходит, даже если не брать во внимание налоги и т.п.. 1100 похоже на справедливую цену аренды. Популисты же своими действиями ломают планы тем, кто вкладывался под посуточную сдачу и теперь будет вынужден фиксировать убытки. То есть это пир за счет вполне конкретных людей

Ответить

Alex

Валентин
0

Ну смотри, если ты зарабатываешь 3000 евро в месяц, то тебе норм платить 1100 за квартиру. Но, так как у большинства испанцев зарплаты в лучшем случае 1800, то так себе цена. А для них цены на аренду такие же. Я не понял, при чем здесь амортизация и т.п. Но просто отдавать каждый месяц 1100 обидно. Переведи на рубли это :)

Ответить

Валентин

Alex
0

Просто не очень выгодно сдавать квартиру, которая стоит 200 000 сильно дешевле 1000.

Ответить

Alex

Валентин
0

Ну у тебя, как у испанца, скорее всего ипотеки на нее нет, это, часто наследственные квартиры старого фонда.
Если она есть, и ты ее взял на 30 лет, то плятеж у тебя будет гораздо меньше 1000.

Ответить

Maxim

Alex
0

200 в барсе? Это где такая халява?
Я когда идеалисту в том же 2017 смотрел - что-то нормальное от 350 начиналось

Ответить

Alex

Maxim
0

в отдаленных районах :)

Ответить

Syzygy

Alex
0

А сколько должна стоить будете вы определять? Понятие частной собственности вам не знакомо?

Ответить

Alex

Syzygy
5

Видно, что ты вообще не в теме. Во-перых, это чисто каталонская тема. Во-вторых, все правильно делают. Нам приходится платить дохрена бабла за квартиру из-за того, что нормальных квартир на рынке мало. Местные хотят сдавать свои квартиры посуточно туристам. Теперь, скорее всего не смогут. И для нас это хорошо. А туристы пусть в отелях остаются. 

Ответить

Иван Steinberg-Yamamoto

Alex
5

Любопытно, а вы своим приездом в Каталонию (если я правильно понял, вы там живете) не поднимаете цены для местных? Или вы каталонец, который научился писать по-русски?

Ответить

Alex

Иван
4

Каким образом я поднимаю? У меня контракт долгосрочной аренды, цену на который я сбивал в переговорах. Сейчас цены упали процентов на 15% из-за ковида. Если собственники квартир не смогут в скорем времени сдавать их посуточно, оги будут вынуждены выставить их на порталы для долгосрочной аренды. Надеюсь, что из-за этого будет еще легче найти адекватную квартиру на долгий срок. 

Ответить

Иван

Alex
6

Ну, чем больше людей едут в город, тем больше они поднимают цену. С едущими на долгий срок это тоже работает (вот к примеру в Силиконовой Долине неужто туристы так цены задрали?)

Ответить

Alex

Иван
1

В Кремниевой Долине произошло, как я написал в другом комментарии, то же самое, что и на Кипре. Туда ломанулись сотни компаний с сотнями сотрудников. А когда в городе даже кореные жители не могут снять квартиры по адекватной цене, а также, вынуждены переезжать из определенных районов подальше от центра из-за того, что большинство квартир на пляжной территории сдаются туристам, для тех, кто здесь живет постоянно, это бред. Был бы я туристом, я бы тоже говнялся по этому поводу скорее всего :) Но так, как мне, при переезде сюда, пришлось искать долго квартиру и доказывать, что я не верблюд, т.е. достоин этой квартиры, то я такому решнию мэра радуюсь. Она хоть и не очень приятная женщина, но здравый смысл в некоторых ее решениях есть.

Ответить

Иван

Alex
3

Так а разница то в чем? Ломятся туристы, удаленщики, работники понаехавших компаний - все равно местным цену задирают. Разве что в случае с компаниями, те местные, которым повезло в этих команиях работать,  компенсируют неудобство зарплатой. Но остальным аборигенам от этого не легче.

Ответить

Alex

Иван
0

Ты просто не догоняешь почему-то. Все просто: если собственники квартир могут сдавать посуточно, это ад для соседей и кучи квартир нет на рынке для долосрочной аренды (в Барселоне, все-таки, больше туристов, чем компаний с сотрудниками). Если собственники не могут сдавать, они их выставляют на долгосрочную аренду, так как не хотят терять деньги. Чем больше квартир появляется для долгосрочной аренды, тем более адекватными становятся цены на аренду.

Ответить

Иван

Alex
0

Так я с этим не спорю, просто говорю, что следующий логический шаг - в принципе ограничивать сдачу квартир не местным. Тогда цены упадут ещё больше.

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Alex

Иван
0

Ну тогда мы на одной волне, не знаю, про что тогда спорили :)

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ur spam

Иван
0

Можно и так сделать, но у него, видимо, есть разрешение на работу или что там должно быть, что отделяет тебя от простых туристов.

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Иван

ur
0

Вот именно этот момент мне и кажется  несколько сомнительным. Но в конце концов у них демократия - если выбранный мэр так порешал, то тут уж отсается принять.

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Иван

Alex
0

Можно и дальше это развернуть. Местные, то есть те, которые поколенями живут скорее всего имеют квартиры в собственности. И они как раз с удовольствием их сдают, в том числе через ЭйрБнб (сам работал с каталонцем, который у нас на работе развешивал рекламу квартиры для отпускников, которую сдаваял его батя). А тут их жмут, потому что одни понаехвашие считают, что их права важней, чем у других понаехавших. 

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Alex

Иван
0

Ну один такой сдает с удовольствием, а его соседи по площадке вешаются.
А считают, что права важнее, не понаехавшие, а мэр города и другие каталонцы, которые против туристов.
Тема совершенно неоднозначная, я сам страдают от такого настроения местных против туристов и иностранцев.
Но от решения мэра я, и многие, кто тут живет постоянно, только приобретем, а не потеряем.

Ответить

Иван

Alex
0

Я нахожу это сомнительным, но имеют право :)

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Alex

Иван
0

Попробовал бы поискать здесь квартиру (почти никто не хочет тебе ее сдавать, если у тебя нет выписки по зарплате от именно местной компании), и приходишь смотреть квартиру, а там ни мебели, ни холодильника, ни кондера, а хотят за нее больше 1000 евро в месяц, и причина именно нехватка квартир из-за того, что все хотят сдавать туристам. Я думаю, у тебя бы поменялось отношение.

Ответить

Иван

Alex
0

Не думаю, что после поисков квартиры в Мюнхене меня можно чем-то напугать :)

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Syzygy

Alex
–2

Да нет, просто ты, как понаехавиший, хочешь ущемить местных жителей в их праве распоряжаться собственностью.

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Alex

Syzygy
3

Да не я, а мэр :) И ее избрали те же самые местные именно из-за ее настроя. А я тут просто так, с края, радуюсь развитию событий. Был бы туристом, наверное, точно также, как ты выражал свое мнение издалека, не разбираясь полностью в ситуации. Но, поскольку, меня такое решение прямым образом задевает, то я радуюсь тому, что мне выгоднее :)

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Syzygy

Alex
–2

Вот я и говорю - всё через жопу. Полиция не работает, местные голосуют за популистов. Строить дома? Наладить логистику? Развивать равномерно страну? Да нахер надо.
Впрочем, это Испания.

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Alex

Syzygy
0

Ну я не буду пытаться тебя переубедить у тебя своя точка зрения. У меня, как уже у местного - своя. Что-то тут через жопу, что-то наоборот. Но в этом вопросе, мэра я поддерживаю, хоть и не люблю ее.

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Иван

Syzygy
0

"Впрочем, это Испания." я бы таки вас попросил выбирать выражения, когда говорите про Каталонию! :)

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Илья Шишкунов

Syzygy
0

@Инспектор 
Расизм 

Ответить

Роман Александров

6

Рыночек порешал

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Boris Sokolov

1

а еще мэрша Барселоны дает инструкции, как оккупировать пустующие квартиры. Этот человек планомерно уничтожает город, который жил благодаря туристам

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Alex

Boris
9

У мэрши девиз - Барселона для барселонцев. Туристы сюда приезжать не перестанут. Зато перестанет быть огромный трафик на лестничной площадке и непрекращающиеся вечеринки. И на рынке будет больше квартир для долгосрочной аренды, что снизит в принципе цены за аренду квартиры, которые до ковида были огромные. Город сейчас страдает именно из-за ковида. После него все равно дофига туристов будет. 

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Boris Sokolov

Alex
0

почему должно появиться больше квартир для долгосрочной аренды? те кто сдавал посуточно, не ринутся их сдавать на долгий срок, мое мнение. Это совсем другой бизнес и совсем другие деньги. 

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Alex

Boris
2

Ринуться и уже ринулись, что в Барселоне, что в Лиссабоне, где тоже цены стали неадекватными, на Idealista (портал для недвижимости) появилось куча квартир для долгосрочной аренды, которые полностью обставлены и фотки с полотенечками на кровати, т.е. видно, что они раньше были на AirBnB. Ну, короче, у тебя есть квартира, в которой ты не жил и не будешь, сдавать посуточно ты ее не сможешь, не будет же она просто стоять, а ты с нее платить налоги просто так. Конечно же ты ее будешь сдавать, хотя бы помесячно.

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Boris Sokolov

Alex
0

налоги просто так это не аргумент, они копеечные. Я не против помесячной сдачи и не отрицаю, что будут такие переходы. Но не массово. Никуда не денется туристическая сдача. И Аирбнб и сами владельцы найдут способ сдавать

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Alex

Boris
0

Кстати, налоги на доход в Испании ни разу не копеечные.

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Boris Sokolov

Alex
0

речь шла о налогах на квартиру, а не о доходе

Ответить

Alex

Boris
0

Ну а я про доход. Ты если собственник и сдаешь свою квартиру, это идет тебе в доход, с которого в Испании ты платишь дохрена.

Ответить

Boris

Alex
0

)) твои слова - Ну, короче, у тебя есть квартира, в которой ты не жил и не будешь, сдавать посуточно ты ее не сможешь, не будет же она просто стоять, а ты с нее платить налоги просто так
так если не сдаешь, нет дохода и налога на прибыль )))

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Alex

Boris
1

Ну так я про что во всей ленте уже все уши всем прожужал :) Что, правильно, не будет она просто так стоять. Будет сдаваться тем, кто здесь реально живет на постоянной основе. И это большинству наруку. А налог все равно будешь платить, только поменьше, так как доход будет поменьше. Не сможешь сдирать с туристов по сотке за сутки :)

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Alex

Boris
0

AirBnB точно не найдет, если хочет вообще остаться на рынке. Им сказали, что если он прямо сейчас не уберут объявления на такие квартиры, то им грозит штраф в 600 000 евро.
Другие, конечно, будут искать способы. Но, так как, тут принято стучать на соседей, то после пары штрафов полностью аннулирующих их доходы, думаю, что перестанут.
В любом случае, как я уже и писал, инициатива мэра вынесена на голосование и поддерживается большинством местных.
Так что ни ты, ни я никакого голоса тут не имеем :)

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ur spam

Boris
1

Интересно что же они по вашему будут делать? Отдадут их оккупантам? )

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Boris Sokolov

ur
0

те кто сдавал годами посуточно, будут искать способ это и дальше делать, ибо доход упадет в разы. Мб кто-то и перейдет на долгосрочную аренду, но до поры до времени, пока не скинут хату насовсем. Думаю так. 

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Некоторые космос

Boris
0

Поменьше бы туристов в Барселоне

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Boris Sokolov

Некоторые
0

и тогда бы она была Мадридом ))) ну или Сан Себастьяном, хотя и там тоже дофига. 

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Moisha Zilberman

0

Лол! Пусть, потом как бюджет города просядет без туристов, будут думать 🤫

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Nikolai O

Moisha
2

Так городу от таких туристов проку мало. Так в Норвегии боролись недавно с автодомами - все с собой везут, гадят, пробки. Другое дело в гостиницу, поесть в ресторанах. Венеция так же пошла. Дешманский курорт не нужен, отталкивает многих, могут себе позволить только дорогих туристов. Для Венеции оправдано. Для Барсы- не знаю. 

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Airat Kafman

Nikolai
6

Именно поэтому Венеция уже наполовину принадлежит китайцам. Неамалая часть отелей - заполнены китайцами или и вовсе уже принадлежат китайцам, куда заселяются только китайцы, потому что обслуга состоит из китайцев и многие расчеты по доп. услугам типа гидов, зачастую ведутся через Alipay, вообще игнорируя любую налоговую систему Италии. Вот же классно! Вот таких туристов теперь может себе позволить Венеция))

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Nikolai O

Airat
0

Не поделитесь источником информации о " Венеция уже наполовину принадлежит китайцам"? Спасибо, а то мало кто об щтом знает, кроме вас. 

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Pushkareva

Nikolai
2

Нет, не мало кто. Китайцы реально проникли в тур.сектор Европы. Даже в мелких чешских городках здания на центральных площадях частенько принадлежат китайцам. Увы.

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Nikolai O

Pushkar…
6

если у вас тоже есть информация о том, что " Венеция уже наполовину принадлежит китайцам" , пожалуйста, сообщите источник. О том, что китайцы есть в Венеции среди владельцев - не секрет. Но не надо перегибать, про половину. 

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Evgeny Kantor

Nikolai
2

То что китайский туризм базируется на китайских отелях и ресторанах в разных странах и деньги там идут через алипэй или вичтпэй, это уже факт. В Москве та же проблема есть, да и во всех мегаполисах по миру. Китайские туристы в  большинстве своем не знают языков, у них нет никаких виз и мастрекардов потому, что их просто нет в китае и для них создаются удобные условия в виде китайских гидов, отелей и пр. ну деньги конечно тоже китайские.

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Nikolai O

Evgeny
1

Вопрос не в приведенном факте, а в  "Венеция уже наполовину принадлежит китайцам", что далеко не так. Отели платят или не платят налоги зависит от контроля местной налоговой службы, а не от использованной системы оплаты. Наши гиды или таксисты тоже лихо принимают оплаты на карты Сбера. С отелям это сложнее. Да и если могут так с отелями, то со сдачей квартир в аренду - и подавно. 

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Evgeny Kantor

Nikolai
0

Фиг знает кому что там принадлежит. Скупают они недвижимость активно, в т.ч и чтоб гражданство получить, но в целом - пофиг. Забронировал отель и если нормально, то какая разница кто собственник. Та же тема, что в Каталонии, уже работает на Канарах. Сдача домов в краткосрочную аренду в курортной зоне запрещена. 

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Nikolai O

Airat
1

"расчеты по доп. услугам типа гидов, зачастую ведутся через Alipay, вообще игнорируя любую налоговую систему Италии" - так это Италия! Много вам русские гиды в Риме чеков повыписывали? Или за трансфер (такси) в по Италии? Впрочем, как и половина итальянских водителей. 

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Nikolay Kapustin

Nikolai
1

А ничего что половина этих автотрейлеров используют сами Норвежцы летом для отдыха?

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Nikolai O

Nikolay
0

И что коммуне Гейло толку от таких туристов из Осло? Чисто визуально, норвежцы составляют не более 15% от автодомов судя по номерам. 

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Игорь Гольмаков

Moisha
2

Меньше все равно не станет, это же Барселона.

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Alex

Moisha
2

Я никак не могу понять, почему тот факт, что через AirBnB нельзя будет сдавать квартиры посуточно, вдруг резко ограничит поток туристов в один из самых посещаемых городов мира. Туристы из принципа что-ли не будут в отелях жить?

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Shlomo Goldenberg

1

Они ещё сейчас хотят налоги ввести на пять лет после смены резидентства. То есть, это такой неофеодализм в действии. Страна красивая, но люди там идиоты

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Igor Filippov

Shlomo
3

То ли дело Израиль, да, Шломо?

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