Власти Барселоны задумали запретить краткосрочную сдачу квартир туристам — это влияет на цены и мешает местным Статьи редакции
В Airbnb заявили, что проект может «зайти слишком далеко».
План вынесут на голосование в городском совете после трёх месяцев общественных консультаций, пишет Bloomberg со ссылкой на релиз мэрии. В августе 2020 года власти уже запретили аренду до 30 дней, но временно — новый проект сделает правило постоянным.
Так мэрия хочет контролировать туристическую индустрию, которая, как пишет Bloomberg, вышла из-под контроля. Из-за большого числа туристов до пандемии в городе наблюдалась нехватка жилья, повышалась арендная плата. Из-за шумных туристов страдало также «качество жизни» местных.
Власти Барселоны принимают меры для контроля отрасли с 2011 года: тогда они начали выдавать лицензии квартирам для краткосрочной аренды. В 2014 году приостановили выдачу лицензий в центре города, а в 2018 году ввели систему идентификации хозяев — для того, чтобы проверить, законно ли покупались квартиры, предлагаемые для аренды.
Цель программы — «гарантировать социальную функцию жилища и избежать перенасыщения комнат туристами, что может привести к проблемам сосуществования, повлияет на рынок жилья и повредит торговле в районе», следует из пресс-релиза.
В комментарии сервиса аренды Airbnb изданию говорится, что предложение властей может зайти «слишком далеко». В компании обеспокоены тем, что эти правила нанесут ущерб не только недобросовестным хозяевам и туристам, но и семьям, законно сдающим комнаты.
В июле в Будапеште утвердили правила, в соответствии с которыми муниципалитеты смогут ограничивать количество дней аренды помещений для сервисов типа Airbnb — из за них в столице растут цены, заявили власти.
Сделайте регион не привлекательным. Будет меньше туристов)))
Если не принимать во внимание всякий бред типа "шумных туристов", то власти Барселоны просто хотят помочь отелям, которые собственно и страдают от сервисов сдачи квартир типа AirBnB. И скорей всего незабесплатно.
Так это палка о двух концах. Вырастут цены в отелях. И когда вы из прекрасного крупного европейского города (где мэрии удалось запретить краткосрочную аренду квартир и "сдержать" цену долгосрочной аренды) поедете как турист в другой прекрасный крупный европейский город с запрещенной краткосрочной арендой, то просто заплатите существенно, весьма существенно больше за отель, поднявший в условиях дефицита свои рейты.
Все подобные "ручные" методы только раскачивают рынок, который рано или поздно все равно вернет ситуацию в состояние экономического равновесия той самой "невидимой рукой". Просто гораздо дольше всем будет больно и неудобно ссать против ветра
Отель дает качественно лучший уровень жизни, и большее ощущение праздника. Например, когда мы едем с друзьями на НГ - обычно снимаем дом. Если же едем только с семьей - всегда отель. Гораздо практичнее и более запоминаемо. С точки зрения краткосрочного отдыха, даже переплата за услуги отеля в 2-3 раза - совершенно не пугает.
Вы будете еще больше платить за любимый отель. Ну или придется снять не тот, который дает ощущение праздника, а тот, на который денег хватило. Квартир-то уже не будет на неделю.
А вообще праздник, качество и уровень дают большие дорогие квартиры в 100-150 квадратов с каминами и террасами, а не стандартный гостиничный номер в 25 метров (еще и поискать теперь эти 25 метров нужно, даже в 5*)
А в чем для вас заключается "большее ощущение праздника" при остановке в отеле по сравнению с остановкой в квартире за ту же цену и того же качества отделки/мебели/постельного белья?
Это уж не говоря о том, что уровень и комфорт квартиры при одинаковой цене будет гораздо выше отеля (уж для крупных европейских городов - точно)
Подобные инициативы никак не сделают комфортнее жизнь в больших туристических городах. Только усложнят, в том числе и для аборигенов.
Путаете причину и следствие, теплое и мягкое
Город должен быть удобен и комфортен прежде всего для резидентов этого города, а не залётных супчиков, которые приехали на пару дней фоточек поинстаграммить. Хочется фоточек? Пошляйте отелям.
Глупо селиться в туристическом квартале, а потом жаловаться на шум, не находите? Это в любом большом городе так.
В чем и дело, если раньше это был офигенный район для местных (прикинь, у тебя квартира на берегу средиземного моря в одном из самых красивых городов Европы), то теперь это ад для местных. Постоянные вечеринки за стеной и пьяный ор под окном. Так мэр города как раз и хочет, чтобы туристам эти квартиры не сдавались. Если ты иностранец, и планируешь там жить какое-то время - без проблем - снимай на месяц и более. Если турист - нефиг напрягать местных, живи в отеле.
В туристических кварталах Барсы отелей понатыкано - сотни, поэтому шум все равно будет. Тем более турист, сука такая, норовит кушать и орать на улицах в сотне ресторанов, прям под окнами квартир. Мэр явно в доле с отельщиками.
Любезнейший, вся ветка на 90% состоит из вашего нытья как дорого.
Не бывает дорого-бывает мало зарабатывать.
Если у вас нет 1200 евро на квартиру в Барселоне-надо работу менять, а не ехать удалёнщиком в Барну и ныть теперь, как будто не знали куда едите. Дорого-выбирай другой место.
Сами приедут не имея испанского внж и ноют "надоели туристы".
Я в Берлине платил 1800 и не вякал, что за 10 лет аренда выросла в 4 раза и Пренцл уже дороже Митте стал.
В Лиссабоне нормальная квартира стоит 1500.
В Париже и Амстере 2500-3000. Что вам не нравится?
Поезжайте в Бильбао и снимайте за 700.
Или ипотеку берите (правда которой вы даже не знаете, что ясно по комментариям ниже)
Любезнейший, ноют, почему-то люди не живущие в Барселоне, а я объясняю ситуацию как она есть.
Сидит кучу людей где-то за пределами испании и возмущаются, как же это так, в Барселоне посмели диктовать, насколько я могу квартиру сдавать. Так ты сначала купи эту квартиру в Барселоне. Или, хотя бы, переедь сюда и попробуй снять.
Я не ною, а объясняю, что решение принято мэром городе при поддержке большинства населения.
Ноет AirBnB и почему-то русские живущие в России :)
Ипотеку возьму.
Если ты платил и не ныл, это твоя прерогатива. Я вырос в США и привык возмущаться по делу и не по делу :)
Так я и не пытаюсь доказать ничего. Я уверен, что был бы я просто туристом, которому нравится ездить в Барселону, скорее всего тоже возмущался бы. А может и нет, может просто платил бы в отеле (баллами от альфа-банка :-D).
Я просто пытаюсь внести ясность в ситуацию. Особенно после комментов типа "они ж испанцы, у них все через жопу".
Я русский, но жил долго в других странах. VC - классный ресурс.
Забавно, как не собственник жилья решает, что будет лучше для собственников
Барселонета всегда была очень шумным местом, вы б ещё на рамбле поселились :))
Я тебя уверяю, что есть куча католонцев, которые приобрели эти замечательные квартиры у пляжа, и которые помнят времена Барселонеты без кучи туристов. Точно также, как пляж Айа-Напа на Кипре еще в 2009 году был почти пустой. А сейчас там даже в октябре трудно место найти.
Но вопрос не в туристах на пляже, а в туристах в квартирах, которые в близлежащих районах и сдаются этим туристам.
Нуууу скорее всего твоя хата выросла в цене процентов на 40 минимум за это время. А на фоне таких новостей - упадёт немного. Поэтому продавай и покупай в каком-нибудь там педральбесе, пока возможность хорошая
Мне бы хоть кто-нибудь объяснил их живущих в России и сетующих на ситуацию в Барселоне, почему, если нельзя сдавать посуточно, то обязательно или давать хате простаивать, или избавляться от нее. Она, скорее всего, так и будет продолжать расти в цене после ковида.
Пусть она проставивает или пусть я лучше от нее избавлюсь, но ни за что не буду ее сдавать долгосрочно порядочным людям, которые не будут разносить квартиру к чертям? Так что ли?
Без понятия, я кстати не в России живу. А Барселона после 3 лет там надоела до жути и я оттуда свалил благополучно. По теме - тебе же не нравится шум на барселонете -> переедь в другой район. Л - логика.
Ну и да, краткосрочная аренда подталкивала инвестиции и рост, имхо он замедлится если ее запретят. А может даже цены упадут слегка в перегретых районах
Шум от туристов, это реальная проблема в Барселоне, особенно в районе пляжа Barceloneta. А причина не только в помощи отелям. Мэр Барселоны, Ада Колау, в принципе настроена против большого количества туристов в городе.
А отели она обязала взымать более высокий, чем это был раньше, налог с туристов за сутки.
так там же прибрежная зона сплошь забита ночными клубами, причем тут вообще аренда квартир?
Так клубы-то на пляже. А туристы живут в Готико и в Борне, что есть самые классные и красивые районы с офигенными зданиями, в которых раньше всегда жили местные или переехавшие иностранцы. В смысле при чем? Связь прямая - до прошлого года куча квартир там сдавалась туристам.
Ну мы жили летом в порт олимпике в паре блоков от пляжа - туристов вообще не слышно :)
Скорее всего. До короны всем хватало туристов, да и отельерам не сильно нужны были нищеброды с airbnb, а теперь, когда и отели и квартиры сосут лапу, надо жёстко бороться за оставшийся поток.
Все правильно. Краткосрочная сдача квартир это ад для соседей. Молодцы что заботятся о своих гражданах.
Ну да. Сняли на сутки - устроили дебошь. Что делать соседям? Ну вызвали полицию. Следующие заезжают и опять дебошь. Когда соседям отдыхать?
Полиция приедет, скажет утихомириться. В кутузку не увозят. Даже если эти утихомирятся, через пару дней приедут новые. И так без конца (туристический сезон в Барселоне долгий)
У полиции есть другие заботы, например постоянно ездить в другой район - Раваль, где все марокканцы живут.
И так каждый день. Вместо отдыха (а полиция - вместо свой основной работы) вы будете ежденевно воевать с пьяными туристами.
Поэтому решать проблему нужно иным способом - строить дома, например. Логистику улучшать.
И, кстати, почему возросшая аренда - проблема для местных жителей? Наоборот, они получают больше за аренду. Если вы про снимающих квартиры - так с таким же успехом можно снимать и в других местах.
ага, раньше снимал в поближе к центру, но как понаехали туристы и все хаты ушли в краткосрочную аренду, то придётся ехать на задворки. Красота!
Именно так. Я жила как-то рядом с AirBnB, так и было.Жаловались, вызывали полицию - толку 0.
А граждане которые сдают свое жилье делают это не от хорошей жизни. Что им делать теперь?
А с какого перепугу я не могу распоряжаться своей собственностью, как мне вздумается, если это не нарушает чужих прав? У вас проблемы из-за шума из-за моих постояльцев? Звоните мне или в Airbnb или в полицию, разберёмся. У вас нет денег, чтобы снимать у меня недвижимость? А почему меня это должно волновать? Найдите другое место. Это бизнес, а не благотворительность, никто не гарантировал право на проживание в моей недвижимости. Это скорее услуга.
Да ты сам-то, конечно же, можешь делать с ней все, что захочешь, но, если ты решаешь пускать туда других людей и зарабатывать на этом деньги, то уже куча законов вступает в силу. В том числе, нормы муниципалитета, которых очень много. Я уверен, что твое отношение поменялось бы если бы ты жил на одной площадке с такой квартирой, либо попытался бы найти кваритру на долгосрочную аренду.
Дорогой, я уже понял что ты в мире розовых пони живёшь, но объясню, так уж и быть.
У государства есть право на ограничение твоей свободы, нравится это тебе или нет.
Конфликт интересов происходит постоянно. Государство регулирует его через законы. Если примут этот закон, то будут подчиняться - вот с какого перепугу. А бизнес - это риск. Ну что ж - в этот раз не повезет, возможно.
Окей, что делать агентствам, которые работали с этими владельцами и зарабатывали на услугах? Что делать местным заведениями, у которых экономика настроена на постоянный поток туристов?
город должен быть прежде всего комфортным для резидентов, а не для торговцев магнитиками и залётных супчиков
В Airbnb заявили, что проект может «зайти слишком далеко».
Было бы странным ожидать, что Airbnb выразит свое согласие :)
Комментарий удален
Комментарий удален
Чистой воды левая диктатура и подавление рынка. Рынок себя отрегулировал, но нет! Надо влезть с этой бредятиной и начать вводить запреты.
Да государство по сути из-за своей неэффективности может только делать вид что от него есть польза. Отсюда и такие вот законы.
Это как раз и есть регуляция рынка. То, что было на рынке, как раз было бредятиной. Что в Лимассоле на Кипре, когда туда ломанулись российские, израильские и китайские компании, и квартиры, которые стояли на рынке годами, и их не могли сдать, разлетелись, и за год цены на аренду выросли в три раза. Такая же фигня в Барселоне. Не должна аренда квартиры в 60 кв. м. в спальнике стоить 1100 евро.
Сейчас цены упали процентов на 15, но это из-за ковида. Ипотеку хотелось бы, ну для них почти всегда нужно подтверждение дохода от местных компаний, а мы с женой на удаленке. Не говорю, что невозможно взять ипотеку, но гораздо сложнее, чем местным или иностранцам работающим на местные компании.
С учетом амортизации это очень скромная доходность выходит, даже если не брать во внимание налоги и т.п.. 1100 похоже на справедливую цену аренды. Популисты же своими действиями ломают планы тем, кто вкладывался под посуточную сдачу и теперь будет вынужден фиксировать убытки. То есть это пир за счет вполне конкретных людей
Ну смотри, если ты зарабатываешь 3000 евро в месяц, то тебе норм платить 1100 за квартиру. Но, так как у большинства испанцев зарплаты в лучшем случае 1800, то так себе цена. А для них цены на аренду такие же. Я не понял, при чем здесь амортизация и т.п. Но просто отдавать каждый месяц 1100 обидно. Переведи на рубли это :)
Видно, что ты вообще не в теме. Во-перых, это чисто каталонская тема. Во-вторых, все правильно делают. Нам приходится платить дохрена бабла за квартиру из-за того, что нормальных квартир на рынке мало. Местные хотят сдавать свои квартиры посуточно туристам. Теперь, скорее всего не смогут. И для нас это хорошо. А туристы пусть в отелях остаются.
Любопытно, а вы своим приездом в Каталонию (если я правильно понял, вы там живете) не поднимаете цены для местных? Или вы каталонец, который научился писать по-русски?
Каким образом я поднимаю? У меня контракт долгосрочной аренды, цену на который я сбивал в переговорах. Сейчас цены упали процентов на 15% из-за ковида. Если собственники квартир не смогут в скорем времени сдавать их посуточно, оги будут вынуждены выставить их на порталы для долгосрочной аренды. Надеюсь, что из-за этого будет еще легче найти адекватную квартиру на долгий срок.
В Кремниевой Долине произошло, как я написал в другом комментарии, то же самое, что и на Кипре. Туда ломанулись сотни компаний с сотнями сотрудников. А когда в городе даже кореные жители не могут снять квартиры по адекватной цене, а также, вынуждены переезжать из определенных районов подальше от центра из-за того, что большинство квартир на пляжной территории сдаются туристам, для тех, кто здесь живет постоянно, это бред. Был бы я туристом, я бы тоже говнялся по этому поводу скорее всего :) Но так, как мне, при переезде сюда, пришлось искать долго квартиру и доказывать, что я не верблюд, т.е. достоин этой квартиры, то я такому решнию мэра радуюсь. Она хоть и не очень приятная женщина, но здравый смысл в некоторых ее решениях есть.
Так а разница то в чем? Ломятся туристы, удаленщики, работники понаехавших компаний - все равно местным цену задирают. Разве что в случае с компаниями, те местные, которым повезло в этих команиях работать, компенсируют неудобство зарплатой. Но остальным аборигенам от этого не легче.
Ты просто не догоняешь почему-то. Все просто: если собственники квартир могут сдавать посуточно, это ад для соседей и кучи квартир нет на рынке для долосрочной аренды (в Барселоне, все-таки, больше туристов, чем компаний с сотрудниками). Если собственники не могут сдавать, они их выставляют на долгосрочную аренду, так как не хотят терять деньги. Чем больше квартир появляется для долгосрочной аренды, тем более адекватными становятся цены на аренду.
Можно и дальше это развернуть. Местные, то есть те, которые поколенями живут скорее всего имеют квартиры в собственности. И они как раз с удовольствием их сдают, в том числе через ЭйрБнб (сам работал с каталонцем, который у нас на работе развешивал рекламу квартиры для отпускников, которую сдаваял его батя). А тут их жмут, потому что одни понаехвашие считают, что их права важней, чем у других понаехавших.
Ну один такой сдает с удовольствием, а его соседи по площадке вешаются.
А считают, что права важнее, не понаехавшие, а мэр города и другие каталонцы, которые против туристов.
Тема совершенно неоднозначная, я сам страдают от такого настроения местных против туристов и иностранцев.
Но от решения мэра я, и многие, кто тут живет постоянно, только приобретем, а не потеряем.
Попробовал бы поискать здесь квартиру (почти никто не хочет тебе ее сдавать, если у тебя нет выписки по зарплате от именно местной компании), и приходишь смотреть квартиру, а там ни мебели, ни холодильника, ни кондера, а хотят за нее больше 1000 евро в месяц, и причина именно нехватка квартир из-за того, что все хотят сдавать туристам. Я думаю, у тебя бы поменялось отношение.
Да не я, а мэр :) И ее избрали те же самые местные именно из-за ее настроя. А я тут просто так, с края, радуюсь развитию событий. Был бы туристом, наверное, точно также, как ты выражал свое мнение издалека, не разбираясь полностью в ситуации. Но, поскольку, меня такое решение прямым образом задевает, то я радуюсь тому, что мне выгоднее :)
а еще мэрша Барселоны дает инструкции, как оккупировать пустующие квартиры. Этот человек планомерно уничтожает город, который жил благодаря туристам
У мэрши девиз - Барселона для барселонцев. Туристы сюда приезжать не перестанут. Зато перестанет быть огромный трафик на лестничной площадке и непрекращающиеся вечеринки. И на рынке будет больше квартир для долгосрочной аренды, что снизит в принципе цены за аренду квартиры, которые до ковида были огромные. Город сейчас страдает именно из-за ковида. После него все равно дофига туристов будет.
почему должно появиться больше квартир для долгосрочной аренды? те кто сдавал посуточно, не ринутся их сдавать на долгий срок, мое мнение. Это совсем другой бизнес и совсем другие деньги.
Ринуться и уже ринулись, что в Барселоне, что в Лиссабоне, где тоже цены стали неадекватными, на Idealista (портал для недвижимости) появилось куча квартир для долгосрочной аренды, которые полностью обставлены и фотки с полотенечками на кровати, т.е. видно, что они раньше были на AirBnB. Ну, короче, у тебя есть квартира, в которой ты не жил и не будешь, сдавать посуточно ты ее не сможешь, не будет же она просто стоять, а ты с нее платить налоги просто так. Конечно же ты ее будешь сдавать, хотя бы помесячно.
налоги просто так это не аргумент, они копеечные. Я не против помесячной сдачи и не отрицаю, что будут такие переходы. Но не массово. Никуда не денется туристическая сдача. И Аирбнб и сами владельцы найдут способ сдавать
речь шла о налогах на квартиру, а не о доходе
Ну так я про что во всей ленте уже все уши всем прожужал :) Что, правильно, не будет она просто так стоять. Будет сдаваться тем, кто здесь реально живет на постоянной основе. И это большинству наруку. А налог все равно будешь платить, только поменьше, так как доход будет поменьше. Не сможешь сдирать с туристов по сотке за сутки :)
AirBnB точно не найдет, если хочет вообще остаться на рынке. Им сказали, что если он прямо сейчас не уберут объявления на такие квартиры, то им грозит штраф в 600 000 евро.
Другие, конечно, будут искать способы. Но, так как, тут принято стучать на соседей, то после пары штрафов полностью аннулирующих их доходы, думаю, что перестанут.
В любом случае, как я уже и писал, инициатива мэра вынесена на голосование и поддерживается большинством местных.
Так что ни ты, ни я никакого голоса тут не имеем :)
те кто сдавал годами посуточно, будут искать способ это и дальше делать, ибо доход упадет в разы. Мб кто-то и перейдет на долгосрочную аренду, но до поры до времени, пока не скинут хату насовсем. Думаю так.
Некоторые космос
Поменьше бы туристов в Барселоне
и тогда бы она была Мадридом ))) ну или Сан Себастьяном, хотя и там тоже дофига.
Лол! Пусть, потом как бюджет города просядет без туристов, будут думать 🤫
Так городу от таких туристов проку мало. Так в Норвегии боролись недавно с автодомами - все с собой везут, гадят, пробки. Другое дело в гостиницу, поесть в ресторанах. Венеция так же пошла. Дешманский курорт не нужен, отталкивает многих, могут себе позволить только дорогих туристов. Для Венеции оправдано. Для Барсы- не знаю.
Именно поэтому Венеция уже наполовину принадлежит китайцам. Неамалая часть отелей - заполнены китайцами или и вовсе уже принадлежат китайцам, куда заселяются только китайцы, потому что обслуга состоит из китайцев и многие расчеты по доп. услугам типа гидов, зачастую ведутся через Alipay, вообще игнорируя любую налоговую систему Италии. Вот же классно! Вот таких туристов теперь может себе позволить Венеция))
Нет, не мало кто. Китайцы реально проникли в тур.сектор Европы. Даже в мелких чешских городках здания на центральных площадях частенько принадлежат китайцам. Увы.
То что китайский туризм базируется на китайских отелях и ресторанах в разных странах и деньги там идут через алипэй или вичтпэй, это уже факт. В Москве та же проблема есть, да и во всех мегаполисах по миру. Китайские туристы в большинстве своем не знают языков, у них нет никаких виз и мастрекардов потому, что их просто нет в китае и для них создаются удобные условия в виде китайских гидов, отелей и пр. ну деньги конечно тоже китайские.
Вопрос не в приведенном факте, а в "Венеция уже наполовину принадлежит китайцам", что далеко не так. Отели платят или не платят налоги зависит от контроля местной налоговой службы, а не от использованной системы оплаты. Наши гиды или таксисты тоже лихо принимают оплаты на карты Сбера. С отелям это сложнее. Да и если могут так с отелями, то со сдачей квартир в аренду - и подавно.
Фиг знает кому что там принадлежит. Скупают они недвижимость активно, в т.ч и чтоб гражданство получить, но в целом - пофиг. Забронировал отель и если нормально, то какая разница кто собственник. Та же тема, что в Каталонии, уже работает на Канарах. Сдача домов в краткосрочную аренду в курортной зоне запрещена.
А ничего что половина этих автотрейлеров используют сами Норвежцы летом для отдыха?
Они ещё сейчас хотят налоги ввести на пять лет после смены резидентства. То есть, это такой неофеодализм в действии. Страна красивая, но люди там идиоты