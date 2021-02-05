Офлайн
Рая Хачатрян

Власти Барселоны запланировали запретить краткосрочную сдачу квартир туристам — это влияет на цены и мешает местным Статьи редакции

В Airbnb заявили, что проект может «зайти слишком далеко».

20 20 комментариев
1236 просмотров

План вынесут на голосование в городском совете после трёх месяцев общественных консультаций, пишет Bloomberg со ссылкой на релиз мэрии. В августе 2020 года власти уже запретили аренду до 30 дней, но временно — новый проект сделает правило постоянным.

Так мэрия хочет контролировать туристическую индустрию, которая, как пишет Bloomberg, вышла из-под контроля. Из-за большого числа туристов до пандемии в городе наблюдалась нехватка жилья, повышалась арендная плата. Из-за шумных туристов страдало также «качество жизни» местных.

Власти Барселоны принимают меры для контроля отрасли с 2011 года: тогда они начали выдавать лицензии квартирам для краткосрочной аренды. В 2014 году приостановили выдачу лицензий в центре города, а в 2018 году ввели систему идентификации хозяев — для того, чтобы проверить, законно ли покупались квартиры, предлагаемые для аренды.

Цель программы — «гарантировать социальную функцию жилища и избежать перенасыщения комнат туристами, что может привести к проблемам сосуществования, повлияет на рынок жилья и повредит торговле в районе», следует из пресс-релиза.

В комментарии сервиса аренды Airbnb изданию говорится, что предложение властей может зайти «слишком далеко». В компании обеспокоены тем, что эти правила нанесут ущерб не только недобросовестным хозяевам и туристам, но и семьям, законно сдающим комнаты.

В июле в Будапеште утвердили правила, в соответствии с которыми муниципалитеты смогут ограничивать количество дней аренды помещений для сервисов типа Airbnb — из за них в столице растут цены, заявили власти.

#новость #airbnb

20 20 комментариев
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","airbnb"], "comments": 20, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 205104, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 05 Feb 2021 15:19:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Ontime

10

Сделайте регион не привлекательным. Будет меньше туристов)))

Ответить

No

Sergey
2

Боюсь одного только наличия Камп Ноу достаточно, чтобы там было полно туристов

Ответить

Вася Пражкин

Sergey
2

Если не принимать во внимание всякий бред типа "шумных туристов", то власти Барселоны просто хотят помочь отелям, которые собственно и страдают от сервисов сдачи квартир типа AirBnB. И скорей всего незабесплатно.

Ответить

Роман Александров

1

Рыночек порешал

Ответить

Sergei Tikson

1

В Airbnb заявили, что проект может «зайти слишком далеко».

Было бы странным ожидать, что Airbnb выразит свое согласие :)

Ответить

Moisha Zilberman

1

Лол! Пусть, потом как бюджет города просядет без туристов, будут думать 🤫

Ответить

Nikolai O

Moisha
0

Так городу от таких туристов проку мало. Так в Норвегии боролись недавно с автодомами - все с собой везут, гадят, пробки. Другое дело в гостиницу, поесть в ресторанах. Венеция так же пошла. Дешманский курорт не нужен, отталкивает многих, могут себе позволить только дорогих туристов. Для Венеции оправдано. Для Барсы- не знаю. 

Ответить

Airat Kafman

Nikolai
0

Именно поэтому Венеция уже наполовину принадлежит китайцам. Неамалая часть отелей - заполнены китайцами или и вовсе уже принадлежат китайцам, куда заселяются только китайцы, потому что обслуга состоит из китайцев и многие расчеты по доп. услугам типа гидов, зачастую ведутся через Alipay, вообще игнорируя любую налоговую систему Италии. Вот же классно! Вот таких туристов теперь может себе позволить Венеция))

Ответить

Nikolai O

Airat
0

Не поделитесь источником информации о " Венеция уже наполовину принадлежит китайцам"? Спасибо, а то мало кто об щтом знает, кроме вас. 

Ответить

Игорь Гольмаков

Moisha
0

Меньше все равно не станет, это же Барселона.

Ответить

Канищев Максим

1

Все правильно. Краткосрочная сдача квартир это ад для соседей. Молодцы что заботятся о своих гражданах.

Ответить

Syzygy

0

Идиоты, чо. Впрочем, в Испании оно всегда так, через заднее место.

Испанцы!!!!

Ответить

Krem-brule

Syzygy
1

Не приведя никакого аргумента, вы оскорбили нацию, назвав их идиотами. Вы идиот.

Те или иные арендные ограничения есть во многих популярных среди туристов городах. И все они преследуют цель помочь отелям и снизить цены на аренду жилья для местных. 

Ответить

Airat Kafman

Krem-brule
0

Он оскорбил каталонцев, назвав их испанцами.

Ответить

Разнообразный историк

0

Не о том думают. Кучу историй читал как в этой Барселоне туристов днём грабят. Хотя..нет туристов, нет проблем.

Ответить

Эльдар Рязанов

0

https://youtu.be/gI30nCmr_Dk

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Они ещё сейчас хотят налоги ввести на пять лет после смены резидентства. То есть, это такой неофеодализм в действии. Страна красивая, но люди там идиоты

Ответить

Nikolai O

0

Вот как в Европе классно помогают бизнесу. Молодцы. 

Ответить

Sasha Step

0

Главный собственник большей части отелей - мэр, решил что туристы шумят не в тех местах. Нормальная европейская забота о ...? Может ВВП пора откопать зеленых человечков и сделать Барселона Наш? методы уж больно похожи, тем более им там к референдумам не привыкать

Ответить

Nikolai O

Sasha
0

Отсали от жизни. Уже все лучшие люди "этой страны"  знают, что без кровавой гэбэни не обошлось на Каталанском референдуме. Барселона - НАШ.
 https://www.themoscowtimes.com/2020/10/29/russian-agents-offered-10k-soldiers-to-aid-catalan-separatists-reports-a71896

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Как подключиться к ЕГАИС, продавать алкоголь и зарабатывать деньги
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #25: гайдлайны от Apple и Google, а также оп-арт, абстрактный экспрессионизм, фотореализм и фракталы
В изобразительном дайджесте от Futura by Redmadrobot.
1
Ростелеком
Подписан
Отписаться
Каких изменений ждать в корпоративном обучении в 2021 году

Показать еще

Лучшие комментарии
Mr Nobody
за день
Хорошая попытка, мусора, но нет
МВД добавит в своё приложение определитель номеров мошенников
Кигхриль Vselensky
за неделю
Хоть у кого-то яйца нашлись
«Беззаконие и надругательство над правосудием»: основатель «Додо пицца» Фёдор Овчинников о приговоре Алексею Навальному

Комментарии

Петр Иванов

Инвесторы подали коллективный…

Mikhail Bayburtyan

«Реддиторы не жульничают — они…

Rinat Mechsherov

Метрики SMART и «токсичные…

Илья М

На фондовом рынке США…

MAx Shvedov

«В сафари через бетонные…

Anton T.

Нет никакого фондового рынка…

Airat Kafman

Власти Барселоны запланировали…

Alexey Akimychev

SMM-менеджера Aviasales Романа…

Nikolai O

Власти Барселоны запланировали…

Alexey Fedorov

За бортом Golden Kitty Awards…

Петр Иванов

«Реддиторы не жульничают — они…

Николай Сащеко

На фондовом рынке США…

Mikhail Bayburtyan

На фондовом рынке США…

Сергей Милосердов

«Сбер»: популярность Delivery…

Канищев Максим

Власти Барселоны запланировали…

Bot Fabric

На фондовом рынке США…

Airat Kafman

Власти Барселоны запланировали…

Петр Иванов

ВТБ запланировал запустить…

Сергей Милосердов

«Сбер»: популярность Delivery…

Dima Kurilov

SMM-менеджера Aviasales Романа…
null