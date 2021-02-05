Власти Барселоны запланировали запретить краткосрочную сдачу квартир туристам — это влияет на цены и мешает местным Статьи редакции
В Airbnb заявили, что проект может «зайти слишком далеко».
План вынесут на голосование в городском совете после трёх месяцев общественных консультаций, пишет Bloomberg со ссылкой на релиз мэрии. В августе 2020 года власти уже запретили аренду до 30 дней, но временно — новый проект сделает правило постоянным.
Так мэрия хочет контролировать туристическую индустрию, которая, как пишет Bloomberg, вышла из-под контроля. Из-за большого числа туристов до пандемии в городе наблюдалась нехватка жилья, повышалась арендная плата. Из-за шумных туристов страдало также «качество жизни» местных.
Власти Барселоны принимают меры для контроля отрасли с 2011 года: тогда они начали выдавать лицензии квартирам для краткосрочной аренды. В 2014 году приостановили выдачу лицензий в центре города, а в 2018 году ввели систему идентификации хозяев — для того, чтобы проверить, законно ли покупались квартиры, предлагаемые для аренды.
Цель программы — «гарантировать социальную функцию жилища и избежать перенасыщения комнат туристами, что может привести к проблемам сосуществования, повлияет на рынок жилья и повредит торговле в районе», следует из пресс-релиза.
В комментарии сервиса аренды Airbnb изданию говорится, что предложение властей может зайти «слишком далеко». В компании обеспокоены тем, что эти правила нанесут ущерб не только недобросовестным хозяевам и туристам, но и семьям, законно сдающим комнаты.
В июле в Будапеште утвердили правила, в соответствии с которыми муниципалитеты смогут ограничивать количество дней аренды помещений для сервисов типа Airbnb — из за них в столице растут цены, заявили власти.
Сделайте регион не привлекательным. Будет меньше туристов)))
Если не принимать во внимание всякий бред типа "шумных туристов", то власти Барселоны просто хотят помочь отелям, которые собственно и страдают от сервисов сдачи квартир типа AirBnB. И скорей всего незабесплатно.
В Airbnb заявили, что проект может «зайти слишком далеко».
Было бы странным ожидать, что Airbnb выразит свое согласие :)
Лол! Пусть, потом как бюджет города просядет без туристов, будут думать 🤫
Так городу от таких туристов проку мало. Так в Норвегии боролись недавно с автодомами - все с собой везут, гадят, пробки. Другое дело в гостиницу, поесть в ресторанах. Венеция так же пошла. Дешманский курорт не нужен, отталкивает многих, могут себе позволить только дорогих туристов. Для Венеции оправдано. Для Барсы- не знаю.
Именно поэтому Венеция уже наполовину принадлежит китайцам. Неамалая часть отелей - заполнены китайцами или и вовсе уже принадлежат китайцам, куда заселяются только китайцы, потому что обслуга состоит из китайцев и многие расчеты по доп. услугам типа гидов, зачастую ведутся через Alipay, вообще игнорируя любую налоговую систему Италии. Вот же классно! Вот таких туристов теперь может себе позволить Венеция))
Все правильно. Краткосрочная сдача квартир это ад для соседей. Молодцы что заботятся о своих гражданах.
Идиоты, чо. Впрочем, в Испании оно всегда так, через заднее место.
Испанцы!!!!
Не приведя никакого аргумента, вы оскорбили нацию, назвав их идиотами. Вы идиот.
Те или иные арендные ограничения есть во многих популярных среди туристов городах. И все они преследуют цель помочь отелям и снизить цены на аренду жилья для местных.
Они ещё сейчас хотят налоги ввести на пять лет после смены резидентства. То есть, это такой неофеодализм в действии. Страна красивая, но люди там идиоты
Главный собственник большей части отелей - мэр, решил что туристы шумят не в тех местах. Нормальная европейская забота о ...? Может ВВП пора откопать зеленых человечков и сделать Барселона Наш? методы уж больно похожи, тем более им там к референдумам не привыкать
Отсали от жизни. Уже все лучшие люди "этой страны" знают, что без кровавой гэбэни не обошлось на Каталанском референдуме. Барселона - НАШ.
https://www.themoscowtimes.com/2020/10/29/russian-agents-offered-10k-soldiers-to-aid-catalan-separatists-reports-a71896
Блоги компаний
Показать еще