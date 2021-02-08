Офлайн
Евгений Делюкин

«Вытер ноги о бизнес-этику»: конкурент ювелирного бренда Avgvst попытался сманить сотрудников после «дружеской» встречи Статьи редакции

Директор филиала Sokolov в России Артём Соколов ответил, что произошла «небольшая дискоммуникация».

5 5 комментариев
1366 просмотров
Магазин Avgvst в Москве Blueprint

Наталья Брянцева — основательница и креативный директор ювелирного бренда Avgvst Jewerly. Он производит украшения и продаёт в собственных магазинах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Она рассказала в Facebook о встрече с главой российского филиала ювелирной сети магазинов и бренда украшений Sokolov Артёмом Соколовым. Он предложил обсудить возможное сотрудничество, которое, по её словам, обернулось переманиванием сотрудников.

Брянцева заявила, что Соколов похвалил Avgvst, расспросил о планах компании, а также уточнил, кто в её команде отвечает за дизайн украшений и Instagram-аккаунт.

А спустя несколько часов после встречи HR-менеджер Sokolov отправил предложение о работе сразу нескольким сотрудникам Avgvst.

В разговоре с одним из них представитель Sokolov якобы заявил: «наше руководство обожает Avgvst, мы бы у вас пол компании забрали».

Брянцева назвала попытку переманить сотрудников «ужасным разочарованием».

В пятницу у меня состоялась знаменательная встреча с Артемом Соколовым, со-владельцем и СЕО широко известной ювелирной компании @sokolov.russia. Инициатором встречи был сам Артем. Обозначенная цель встречи: «знакомство и возможное сотрудничество».

Артем показался мне очень приятным молодым человеком, хорошо подготовился ко встрече и был курсе наших оборотов (правда, обладал заниженными данными). Поделился планами их компании по выходу в Европу. Интересовался нашими планами на год и сказал, что у нас очень консистентный классный бренд, интересный свежий дизайн украшений и крутой визуал в Инстаграме. Спросил, кто за это все отвечает в команде.

Встреча закончилась тем, что Артем сказал, что если я буду готова к консалтингу, то они будут рады сотрудничеству. Из вежливости я ответила, что это возможно.

Я обожаю предпринимателей, которые знакомятся с коллегами по рынку, работают на рост отрасли в целом, дружат и обмениваются опытом. Но только Артем Соколов не из их числа.

Через три часа после встречи сразу несколько моих ребят получили от эйчара славной компании Sokolov предложения о работе! Кто-то сразу арт-директором, а кто дизайнером.

Так вот, текущие сотрудники компании Sokolov и будущие кандидаты, держите в голове, что классный продукт начинается с простых человеческих принципов и бизнес-этики.

И если глава компании о бизнес-этику вытер ноги, то и продукта классного не получится, Инстаграм не будет красивым, а талантливые люди не задержатся в вашей компании надолго.

Ужасное разочарование. Поверьте, мне пришлось поработать над собой, чтобы исключить из этого текста мат.

И еще. В Августе работают очень крутые ребята, малорики, гениальнейшие многостаночники и просто великие люди. Но даже если сманить их всех, кое-чего не будет хватать.

Наталья Брянцева

Представители Sokolov не ответили на запрос vc.ru на момент публикации. В комментарии к посту Брянцевой глава Sokolov Артём Соколов заявил, что «произошла небольшая дискоммуникация внутри команды».

#sokolov #avgvst

5 5 комментариев
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["sokolov","avgvst"], "comments": 5, "likes": 6, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 206060, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Feb 2021 16:50:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

IO

4
Ответить

Mark Shagal

4

Это нормальная механика конкурентного рынка труда. Сотрудников могут забирать из других компаний — это нормально.
Не нормально — это монополия на рынке труда с целью удержания планок по заработным платам.
Возмущения Натальи вижу пустыми.

Ответить

Denis Mayorov

2

Давайте возьмемся за руки, отбросим все разногласия. Откроемся нашим конкурентам и наполним этот мир красотой...

Эй, а куда все ушли?! САША, ты где?!!!

Ответить

Прозрачный пистолет

1

дискоммуникация

Так вот оно какое слово, которое точно описывает моё постоянное внутреннее состояние 🤔

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

0

Почему нельзя переманивать? При чем тут бизнес-этикет? Он же не прямо на встрече при ней сделал оффер? Значит, приличия были соблюдены. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Магора
Подписан
Отписаться
Кейс: iOS клавиатура спасает редкий язык
Задумайтесь, сколько текста вы набираете на своем телефоне в день. А теперь представьте, что в раскладке клавиатуры не…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Как собрать деньги на идею
Пошаговый разбор реальных краудфандинговых кампаний
0
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Дата закрытия реестра (дата отсечки)
Одной из стратегий торговли акциями является их покупка перед дивидендной отсечкой. Если говорить вкратце: вы покупаете…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Fumar mata
за день
Маск купил биток на $1.5ккк, написал про биток в твиттер, заработал $250кк?
Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин
Кигхриль Vselensky
за неделю
Хоть у кого-то яйца нашлись
«Беззаконие и надругательство над правосудием»: основатель «Додо пицца» Фёдор Овчинников о приговоре Алексею Навальному

Комментарии

Михаил М

Reuters: российские власти…

Gavroche

Суд перевёл под домашний арест…

Дмитрий Долгов

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Sergei Timofeyev

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Николаев Александр

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Яна Яна

Кто такой интернет-маркетолог в…

Kinolog

Reuters: российские власти…

Петр Иванов

Суд перевёл под домашний арест…

Eugene Vasin

А что нового? 5 новых трендов в…

xxx xxx

Reuters: российские власти…

Alexey Akimychev

IT после тридцати пяти: есть ли…

Маркетолог

Из «Сбера» уйдёт глава…

Петр Иванов

Суд перевёл под домашний арест…

Илья М

Суд перевёл под домашний арест…

Aleksandr…

«Вытер ноги о бизнес-этику…

Петр Иванов

Суд перевёл под домашний арест…

Маркетолог

Из «Сбера» уйдёт глава…

Месье Никита

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Ренат Зайдуллин

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Alexey Akimychev

IT после тридцати пяти: есть ли…
null