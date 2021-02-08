«Вытер ноги о бизнес-этику»: конкурент ювелирного бренда Avgvst попытался сманить сотрудников после «дружеской» встречи Статьи редакции
Директор филиала Sokolov в России Артём Соколов ответил, что произошла «небольшая дискоммуникация».
Наталья Брянцева — основательница и креативный директор ювелирного бренда Avgvst Jewerly. Он производит украшения и продаёт в собственных магазинах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Она рассказала в Facebook о встрече с главой российского филиала ювелирной сети магазинов и бренда украшений Sokolov Артёмом Соколовым. Он предложил обсудить возможное сотрудничество, которое, по её словам, обернулось переманиванием сотрудников.
Брянцева заявила, что Соколов похвалил Avgvst, расспросил о планах компании, а также уточнил, кто в её команде отвечает за дизайн украшений и Instagram-аккаунт.
А спустя несколько часов после встречи HR-менеджер Sokolov отправил предложение о работе сразу нескольким сотрудникам Avgvst.
В разговоре с одним из них представитель Sokolov якобы заявил: «наше руководство обожает Avgvst, мы бы у вас пол компании забрали».
Брянцева назвала попытку переманить сотрудников «ужасным разочарованием».
Представители Sokolov не ответили на запрос vc.ru на момент публикации. В комментарии к посту Брянцевой глава Sokolov Артём Соколов заявил, что «произошла небольшая дискоммуникация внутри команды».
Это нормальная механика конкурентного рынка труда. Сотрудников могут забирать из других компаний — это нормально.
Не нормально — это монополия на рынке труда с целью удержания планок по заработным платам.
Возмущения Натальи вижу пустыми.
Давайте возьмемся за руки, отбросим все разногласия. Откроемся нашим конкурентам и наполним этот мир красотой...
Эй, а куда все ушли?! САША, ты где?!!!
Почему нельзя переманивать? При чем тут бизнес-этикет? Он же не прямо на встрече при ней сделал оффер? Значит, приличия были соблюдены.
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