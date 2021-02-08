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Таня Боброва

Reuters: российские власти готовы выделить 500 млрд рублей на соцподдержку населения Статьи редакции

На что именно могут быть направлены деньги, источники не уточнили.

Власти России рассматривают новый пакет мер соцподдержки на фоне роста недовольства россиян падением уровня жизни и выборов в Госдуму, пишет Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.

В Кремле отказались от комментариев, представитель премьер-министра Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о новом пакете.

По словам одного из источников, речь идёт о сумме в 500 млрд рублей. По словам второго — 0,5% прогнозируемого ВВП на 2021 год, по подсчётам издания, это около 580 млрд рублей.

Собеседники агентства утверждают, что новые меры поддержки должны помочь людям «почувствовать, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь». На что именно могут быть потрачены деньги, источники не уточнили.

Издание отмечает, что в прошлом такие программы были нацелены на семьи с детьми. Например, осенью 2020 года правительство выделило 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет. Весной на фоне пандемии правительство направило 81 млрд на финансовую помощь малому и среднему бизнесу.

#новость

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36 комментариев
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Сексуальный татарин

35

Список 'населения' уточните, пожалуйста 

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Канищев Максим

Сексуальный
32

Населения из списка форбс

Ответить

Andrei Smirnovsky

Сексуальный
21

3500 рублей каждому гражданину!) Даже не 50 долларов..

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Антон Курочкин

Andrei
17

А там не каждому. Нет X детей - не гражданин.

Ответить

Roman Moskovskiy

Andrei
11

Если выдадут 10 рублёвыми монетами, можно подложить под колени, чтобы было легче вставать

Ответить

Балкон.Ру

Roman
0

Или сложить в мешок, повязать на шею и в полынью

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Никита Алфимов

Andrei
1

Всем хотят подарить по подписке ps lus, ты же видел что там раздают)?

Ответить

Павел Логинов

Andrei
1

многие свой голос на выборах готовы за 400 рублей продать... а за эти деньги можно спокойно купить полстраны

Ответить

Евгений Бакулин

Сексуальный
0

Может, Вам ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат? :-)

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Прозрачный пистолет

Сексуальный
0

Вот прямо сейчас уточняют — подожди немного, не торопи! 🤭

МВД добавит в своё приложение определитель…
Для работы сервиса приложению нужен доступ к списку контактов, и в случае утечки данные могут…
vc.ru
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Slava Itprofi

Сексуальный
0

1000 людей пропорционально расстоянию от центра озера)) 

Ответить

Sergey Vasiliev

26

На целых 50 полковников хватит 

Ответить

ЯжПрограммист

Sergey
4

5 дворцов всего

Ответить

Дрюс Уилис

Sergey
0

*всего на 50 полковников )

Ответить

Георгий Беглорян

Sergey
–1

ahahah syka smehno

Ответить

Андрей Татаринов

16

Типа взятка населению, чтобы не буянили🤔
Прям высший пилотаж коррупции😂

Ответить

Konstantin_Andreevich

Андрей
2

Можно только силовикам дать, а остальное распилить.

Ответить

Konstantin_Andreevich

13

Как говорит моя знакомая бизнесвумен: "Нам не нужно помощи государства. Пусть лучше не вмешивается и не мешает".

Ответить

Илитный Иксперт

Konstantin_Andr…
0

Так это не для них помощь, а для тех кто "бохато не жили - неча начинать"

Ответить

Яков Мамедов

8

Пойду сделаю предзаказ крузака 😄

Ответить

Георгий Беглорян

7

деньги пойдут на закупку новых автозакоф - в холодные зимние вечера, граждан будут согревать в современных отапливаемых автозаках чтобы
«почувствовать, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь»

Ответить

Marina Dv

3

Вот теперь заживём!!!

Ответить

Яков Морозов

3

Ну всё, жизнь налаживается.

Ответить

Anastasia Light

3

Поздняк метаться! Лодка раскачена.

Ответить

Месье Никита

Anastasia
0

Но крысе-то нормально, даже не чешется. 

Ответить

badResistor

1

Поздно пить боржоми.

Ответить

evilnw

1

К выборам 500 млрд раздадут, а после в 2 раза больше заберут.

Ответить

i-FitPro. ru

0

Готовность есть, а действий нет)

Ответить

Andrey Kulakov

0

Потом будут налево и направо называть разных блогеров популистами))

Ответить

Дмитрий Богданов

0

на 5 дворцов, азазаз

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Комментарий удален

Alexander BRK

0

5 дворцов путина

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Podkuiko Vladislav

0

Каждому россиянину по золотому ёршику дадут ?

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Sasha Nova

0

Может на новую халупу главному пупку

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Игорь Протасов

0

Как раз примерно столько с маркировки одежды собрали. 

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xxx xxx

0

Лапша из зомбоящика уже не такая питательная, чтоб холопы не откинулись приходится делиться.

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Kinolog

0

Больше резаной бумаги богу резаной бумаги.
И не удивляйтесь в соседнем топике цене биткоина.

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