Reuters: российские власти готовы выделить 500 млрд рублей на соцподдержку населения Статьи редакции
На что именно могут быть направлены деньги, источники не уточнили.
Власти России рассматривают новый пакет мер соцподдержки на фоне роста недовольства россиян падением уровня жизни и выборов в Госдуму, пишет Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.
В Кремле отказались от комментариев, представитель премьер-министра Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о новом пакете.
По словам одного из источников, речь идёт о сумме в 500 млрд рублей. По словам второго — 0,5% прогнозируемого ВВП на 2021 год, по подсчётам издания, это около 580 млрд рублей.
Собеседники агентства утверждают, что новые меры поддержки должны помочь людям «почувствовать, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь». На что именно могут быть потрачены деньги, источники не уточнили.
Издание отмечает, что в прошлом такие программы были нацелены на семьи с детьми. Например, осенью 2020 года правительство выделило 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет. Весной на фоне пандемии правительство направило 81 млрд на финансовую помощь малому и среднему бизнесу.
3500 рублей каждому гражданину!) Даже не 50 долларов..
Если выдадут 10 рублёвыми монетами, можно подложить под колени, чтобы было легче вставать
Всем хотят подарить по подписке ps lus, ты же видел что там раздают)?
многие свой голос на выборах готовы за 400 рублей продать... а за эти деньги можно спокойно купить полстраны
Прозрачный пистолет
Вот прямо сейчас уточняют — подожди немного, не торопи! 🤭
На целых 50 полковников хватит
Типа взятка населению, чтобы не буянили🤔
Прям высший пилотаж коррупции😂
Как говорит моя знакомая бизнесвумен: "Нам не нужно помощи государства. Пусть лучше не вмешивается и не мешает".
Так это не для них помощь, а для тех кто "бохато не жили - неча начинать"
деньги пойдут на закупку новых автозакоф - в холодные зимние вечера, граждан будут согревать в современных отапливаемых автозаках чтобы
«почувствовать, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь»
Поздняк метаться! Лодка раскачена.
Комментарий удален
Лапша из зомбоящика уже не такая питательная, чтоб холопы не откинулись приходится делиться.
Больше резаной бумаги богу резаной бумаги.
И не удивляйтесь в соседнем топике цене биткоина.
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