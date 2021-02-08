На что именно могут быть направлены деньги, источники не уточнили.

Власти России рассматривают новый пакет мер соцподдержки на фоне роста недовольства россиян падением уровня жизни и выборов в Госдуму, пишет Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.

В Кремле отказались от комментариев, представитель премьер-министра Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о новом пакете.

По словам одного из источников, речь идёт о сумме в 500 млрд рублей. По словам второго — 0,5% прогнозируемого ВВП на 2021 год, по подсчётам издания, это около 580 млрд рублей.

Собеседники агентства утверждают, что новые меры поддержки должны помочь людям «почувствовать, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь». На что именно могут быть потрачены деньги, источники не уточнили.

Издание отмечает, что в прошлом такие программы были нацелены на семьи с детьми. Например, осенью 2020 года правительство выделило 61,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет. Весной на фоне пандемии правительство направило 81 млрд на финансовую помощь малому и среднему бизнесу.