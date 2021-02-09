Во-первых, такой цели не преследуется — это раз. Второе, нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства, если вы следите за работой правительства, на врачей, на детей и так далее — это постоянный процесс... Каких-то пакетов в 500 млрд заготовленных — этого нет.