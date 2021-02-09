Офлайн
Таня Боброва

Дмитрий Песков отверг сообщение о подготовке пакета в 500 млрд рублей на соцподдержку населения Статьи редакции

О такой поддержке на фоне роста недовольства россиян накануне рассказали источники Reuters.

  • У российский властей нет заготовленных пакетов в 500 млрд рублей на социальные расходы, передаёт слова пресс-секретаря президента «РИА Новости».
  • Об этом 8 февраля сообщило Reuters со ссылкой на два источника в правительстве. По их словам, меры обсуждаются на фоне роста недовольства россиян падением уровня жизни и выборов в Госдуму.

Во-первых, такой цели не преследуется — это раз. Второе, нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства, если вы следите за работой правительства, на врачей, на детей и так далее — это постоянный процесс... Каких-то пакетов в 500 млрд заготовленных — этого нет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

#новость

1189 просмотров
38 38 комментариев
1
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 38, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 206526, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Feb 2021 15:33:41 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vitaliy Sitnikov

11

"Сначала пососите, потом просите"
(с) Робот Олег из Тинькова

Ответить

N N

Vitaliy
0

Не просите, а сосите! — добавил Песков

Ответить

Путачок

N
0

Сначала пососите, потом не пососите. 🐺

Ответить

Александр Утемов

7

Пакет опять порвался

Ответить

Матвей Синицин

Александр
2

со своим надо ходить (т.е. на себя рассчитывать) 

Ответить

Slava Itprofi

Александр
2
Ответить

Дороги Петербурга

Александр
0

Пакет Яровой

Ответить

evilnw

5

Трехдневное голосование на "пеньках" показало, что можно ничего не выделять и так будут нужные цифры.

Ответить

N N

evilnw
1

Пенсионерки на иждевении у остального населения выберут как будет жить остальное население

Ответить

Тома Весёлая

2

Денег нет, но вы держитесь...

Ответить

passer2003

Тома
0

Нашли у кого спрашивать - у Пиздкова

Ответить

Ilya Brin

2

Экономика в формате лучших презентаций: главное - отличные слайды 😏 (иногда только первый)

Ответить

Валерий Самсонов

2

Видимо, не для этого заготовили 500 млрд

Ответить

N N

Валерий
0

Население - это полицаи, чекисты, чиновники, жополизы и проститутки, а остальные - туземцы и аборигены, которые должны деньги приносить

Ответить

Yury Grinev

1

Вбросили опять на проверку реакции. Малацы.

Ответить

Igor Fedorov

0

Перед выборами отсыплют, куда же без этого

Ответить

N N

Igor
1

Медяки в толпу нищих - это древнее развлечение

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Дворец стоил 700 лярдов,  так что после засчитывания 500 вы нам ещё 200 лярдов должны. 

Ответить

Dmitry Ryzhov

Alexandre
0

берите выше, триллиард он стоил! недавно появилась новая информация - он в глубину 30 этажей, там только один поздземный картинг три этажа в высоту. поэтому кстати, там не только летать нельзя, но и бурить - антибурильная зона везде

Ответить

Иван Гуляев

0

Произошла чудовищная ошибка

Ответить

N N

Иван
0

Хотели не выдать, а забрать 

Ответить

Константин Босов

0

Это были лишние, решили форсануть, но потом вспомнили, что на освещение этого фарса в СМИ нужно как раз 500 миллиардов... 

Ответить

Sergei Timofeyev

Константин
0

Биологу Эрнсту на первый канал

Ответить

alex twit

0

Деньги есть, но я вам их не отдам - у вас докУментов нету

Ответить

N N

alex
0

На вас ментов нету - правильнее будет

Ответить

Sergei Timofeyev

N
0

Кому не хватило, выдали сапёрные лопатки.

Ответить

N N

Sergei
0

А кому хватило - говна на лопате

Ответить

alex twit

Sergei
0

Игорь Владимирович?

Ответить

Maxim Redzelsky

0

действительно, если вы следите за работой правительства, то пора уже понять, что никто не помогал и помогать не собирается

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
0

Ну почему же? Я пособие повышенное получал в течение полугода.

Ответить

Вася Пражкин

0

 Каких-то пакетов в 500 млрд заготовленных — этого нет.

Значится, дворец в Геленджике - сотка, пяток генералов потрясти - еще сотка, на митингах полгорода не перекрывать - еще полтос. Вобщем половину я вам нашел, еще поскребите по сусекам там, поможем Диме Пескову найти 500 лярдов для народа!

Ответить

DmitriyB

0

Летом выделяли на детей, так некоторые мамашки на себя эти деньги спускают, пиво и сигареты каждый день.  Зато в деревнях много одиноких пенсионеров живут в худых холодных домах, дрова дорогие, топят чтобы только не замерзнуть совсем. В некоторых регионах по 3-4 машины дров нужно в год. Выделяют делянки для самостоятельной заготовки дров, но не пойдет же бабка 80 лет лес валить. Так и живут. 

Ответить

N N

DmitriyB
0

Так и вам денег не надо, а то всё пропьёте и прокурите. А в целом, плохо понимаете, на что идут деньги в семьях с детьми. 

Ответить

DmitriyB

N
0

я знаю на что обычно идут деньги, просто знаю несколько примеров когда они шли не по назначению

Ответить

Саша Лопата

DmitriyB
0

Какой выход? Не помогать никому? Или ввести продовольственные карточки? Выменяют на деньги, а их, опять же, пропьют и прокурят.

Ответить

N N

Саша
0

Он считает, что лучше распорядится чужими социальными деньгами, не понимая запросов и потребностей населения от слова вообще

Ответить

N N

DmitriyB
0

Пенсионеры также тратят деньги на бухло и курево. Не по назначению тратят. Не знаете таких примеров?)

Ответить

Дороги Петербурга

0

"соцподдержка населения"
Во-первых, такой цели не преследуется.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Академия Ростеха
Подписан
Отписаться
5 техник управления эмоциями от Академии Ростеха
В стрессовой ситуации не всегда бывает просто справиться с эмоциями, что приводит к нерациональным действиям, о которых…
0
Okko
Подписан
Отписаться
Okko Спорт объявляет о сотрудничестве с Verimatrix
Okko Спорт, лидирующий российский сервис спортивных трансляций, объявляет о партнерстве с Verimatrix, пионерами в облас…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Как предпринимателю или организации вернуть переплату по налогам

Показать еще

Лучшие комментарии
Канищев Максим
за день
Населения из списка форбс
Reuters: российские власти готовы выделить 500 млрд рублей на соцподдержку населения
Кигхриль Vselensky
за неделю
Хоть у кого-то яйца нашлись
«Беззаконие и надругательство над правосудием»: основатель «Додо пицца» Фёдор Овчинников о приговоре Алексею Навальному

Комментарии

Путачок

Дмитрий Песков отверг сообщение…

Александр

Я сделал сайт для мониторинга…

Ренат Зайдуллин

Сделка с совестью на…

Юрий Иванов

Почта России или таможня…

Eugene Danilov

Стартап-создатель домов на…

Александр Колосов

Сделка с совестью на…

Admitad

Я сделал сайт для мониторинга…

Олег Ивахнов

Глава «Абрау Дюрсо» — о разнице…

passer2003

Дмитрий Песков отверг сообщение…

Ренат Зайдуллин

Сделка с совестью на…

Дороги Петербурга

Дмитрий Песков отверг сообщение…

selecadm

Автокредит в ВТБ: нельзя…

Artem Petrenkov

Глава «Абрау Дюрсо» — о разнице…

Arsenii Kirsanov

Глава «Абрау Дюрсо» — о разнице…

Дороги Петербурга

Дмитрий Песков отверг сообщение…

Константин Круглов

Я сделал сайт для мониторинга…

Константин Хиксводел

Ozon снизит комиссии на…

Admitad

Я сделал сайт для мониторинга…

Андрей Малолин

Госдума одобрила поправку о…

Dmitry Anisimov

Я сделал сайт для мониторинга…
null