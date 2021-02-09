Дмитрий Песков отверг сообщение о подготовке пакета в 500 млрд рублей на соцподдержку населения Статьи редакции
О такой поддержке на фоне роста недовольства россиян накануне рассказали источники Reuters.
- У российский властей нет заготовленных пакетов в 500 млрд рублей на социальные расходы, передаёт слова пресс-секретаря президента «РИА Новости».
- Об этом 8 февраля сообщило Reuters со ссылкой на два источника в правительстве. По их словам, меры обсуждаются на фоне роста недовольства россиян падением уровня жизни и выборов в Госдуму.
"Сначала пососите, потом просите"
(с) Робот Олег из Тинькова
Пакет опять порвался
Трехдневное голосование на "пеньках" показало, что можно ничего не выделять и так будут нужные цифры.
Денег нет, но вы держитесь...
Экономика в формате лучших презентаций: главное - отличные слайды 😏 (иногда только первый)
Видимо, не для этого заготовили 500 млрд
Перед выборами отсыплют, куда же без этого
Дворец стоил 700 лярдов, так что после засчитывания 500 вы нам ещё 200 лярдов должны.
берите выше, триллиард он стоил! недавно появилась новая информация - он в глубину 30 этажей, там только один поздземный картинг три этажа в высоту. поэтому кстати, там не только летать нельзя, но и бурить - антибурильная зона везде
Произошла чудовищная ошибка
Это были лишние, решили форсануть, но потом вспомнили, что на освещение этого фарса в СМИ нужно как раз 500 миллиардов...
Деньги есть, но я вам их не отдам - у вас докУментов нету
действительно, если вы следите за работой правительства, то пора уже понять, что никто не помогал и помогать не собирается
Каких-то пакетов в 500 млрд заготовленных — этого нет.
Значится, дворец в Геленджике - сотка, пяток генералов потрясти - еще сотка, на митингах полгорода не перекрывать - еще полтос. Вобщем половину я вам нашел, еще поскребите по сусекам там, поможем Диме Пескову найти 500 лярдов для народа!
Летом выделяли на детей, так некоторые мамашки на себя эти деньги спускают, пиво и сигареты каждый день. Зато в деревнях много одиноких пенсионеров живут в худых холодных домах, дрова дорогие, топят чтобы только не замерзнуть совсем. В некоторых регионах по 3-4 машины дров нужно в год. Выделяют делянки для самостоятельной заготовки дров, но не пойдет же бабка 80 лет лес валить. Так и живут.
Какой выход? Не помогать никому? Или ввести продовольственные карточки? Выменяют на деньги, а их, опять же, пропьют и прокурят.
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