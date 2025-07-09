Таиланд, ОАЭ и Турция стали наиболее популярными у россиян странами для покупки недвижимости в 2025 году — исследование

Эксперты также отмечают рост интереса к США и снижение к Европе. Доля Таиланда в первом полугодии 2025-го выросла на 5,9 п.п. год к году — до 25,6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные брокерской компании Tranio.Популярность этой страны для покупки недвижимости аналитики связывают с инвестиционной привлекательностью и «относительно доступным» порогом входа.На втором месте — ОАЭ. Доля в спросе год к году снизилась на 2 п.п. — до 9,6%. На третьем — Турция, число заявок на которую со стороны россиян увеличилось на 0,5 п.п., до 8,9% от общего спроса.Также в топ-10 вошли: Франция (доля в спросе 7,1%), Кипр (6,6%), Испания (6,5%), Греция (6,5%), Индонезия (6,2%), США (3,6%), Италия (3,5%).Эксперты отмечают, что в первом полугодии 2025-го спрос россиян на зарубежную недвижимость снизился на 6,6% год к году. Сильнее всего он сократился в Греции — на 36,3 п.п., а также в Испании — на 28,6 п.п. При этом рост спроса на недвижимость в США среди россиян составил 78,5% год к году.Падение спроса на покупку недвижимости в Европе связано с «ужесточением» условий для получения ВНЖ, а также повышением порога входа или закрытием программ по натурализации, отмечает издание.#новости #недвижимость