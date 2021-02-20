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Евгения Евсеева

Кипр отложил открытие границ для туристов из России до 1 апреля 2021 года Статьи редакции

Попасть в страну всё так же могут только отдельные категории граждан.

  • Совет министров 18 февраля принял решение отложить до 1 апреля перенос России в так называемые «зеленую», «оранжевую» или «красную» категории, которые разрешают туристам приезжать в страну. Об этом «Интерфаксу» сообщили в посольстве России в Никосии.
  • С 1 марта Россия будет находиться в «серой» зоне, как и сейчас, а попасть в страну смогут только отдельные категории граждан — это граждане Кипра, россияне с видом на жительство родственниками в стране.
  • В посольстве добавили, что Минздрав Кипра будет еженедельно пересматривать категории стран в зависимости от эпидемиологической обстановки.
  • Кипр планировал с 1 марта открыть въезд для туристов из 56 стран, в том числе из России.
  • Для борьбы с коронавирусом на Кипре поделили все страны мира на три категории в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Туристы из «зелёной зоны» могут свободно приезжать в страну, из «оранжевой» — сдать тест для въезда, из «красной» — два теста: один до вылета, ещё один — по прибытии.

#новость

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8 8 комментариев
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8 комментариев
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Andrey Kim

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Сейчас Египет откроют и киприоты засуетятся)

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Алиса Селиверстова

Andrey
1

египет, открывая свои границы: суету навести охота

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Andrey Kim

Алиса
1

Уже открытая Турция: балин, греки с арабами опять суету наводят, надо срочно ценник снижать)

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Алиса

Andrey
1

😂 Краснодарский край: эй, ребят, го к нам! Трубочки со сгущёнкой, горячий кукуруз! 

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Andrey Kim

Andrey
0

Сочи и Геленджик: надо бы еще ценник задрать, этим летом все к нам повалят, никуда не денутся.

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Алиса Селиверстова

0

коммент удалён

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Анатолий Смолдиков

0

И как они это представляют?   не так уж и мало россиян у которых считай на кипре дом или даже дача.

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alex twit

0

День дурака

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