Офлайн
Евгения Евсеева

Грузия откроет границы для туристов из России с 1 марта Статьи редакции

Посетить страну можно только на самолёте, сухопутная граница закрыта.

  • Правительство Грузии приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут посещать страну при наличии отрицательного теста на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
  • Кроме России, в список вошли Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина и Казахстан.
  • Посетить Грузию можно только на самолете, сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми для туристов, добавил Гарибашвили.
  • По указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено летать в Грузию.
  • По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, возобновление авиасообщения зависит от ситуации с пандемией и от выполнения Грузией условий для обеспечения безопасности россиян на территории страны.
  • Добраться в Грузию из России можно стыковочными рейсами, например, через Стамбул — полёты в Турцию разрешены с июля 2020 года.

#новость

790 просмотров
12 12 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 212803, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 24 Feb 2021 14:32:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Цифровой Бухгалтер

1

Наконец хорошая новость

Ответить

Аркадий Апушкин

Цифровой
0

Хорошая, а минусить то зачем, а?

Ответить

Цифровой Бухгалтер

Аркадий
0

Сарказм не понравился, вот и минус 🙂
Коль это так важно - он убран 🙂

Ответить

Аркадий Апушкин

0

Давно хотел в Грузию съездить. А нет, не хотел. 

Ответить

Михаил Цветков

Аркадий
1

Ну и глупый

Ответить

Аркадий Апушкин

Михаил
1

Мудро и справедливо. 

Ответить

newm

0

Получается возобновится авиа сообщение?

Ответить

Цифровой Бухгалтер

newm
0

Прямые авиасообщения из РФ не возобновляются, только в пересадками. Но и то хорошо)

Ответить

newm

Цифровой
1

Через Владикавказ и Армению тоже хорошо!

Ответить

Аркадий Апушкин

newm
0

Вроде похоже на то. 

Ответить

Антон

newm
0

Только авиа 

Ответить

Антон

0

Наконец-то в Грузию можно улететь.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Участники дискуссии Creative Global Talks обсудят развитие творческих индустрий в новой реальности
25 февраля 2021 года Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) проведет интернет-дискуссию «Культура и…
0
IVI
Подписан
Отписаться
Если партнер хорош, то все будет офигенно
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Московский акселератор объявил о старте трека FutureBank
В столице стартует прием заявок на участие в новом треке FutureBank программы «Московский акселератор». Проект реализуе…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Мазур
за день
Не хотите посетить вебинар о том как перестать посещать вебинары и начать жить?)
Передоз успешного успеха
Андрей Соколов
за неделю
[@199787|Яндекс] возьмите этого человека на работу(хотя бы промокод дайте на хавчик, а то человек такую колоссальную работу сделал) 
Иллюзия выбора в «Яндекс.Еде»: нашёл в сервисе клоны ресторанов с одинаковыми адресами, ИП и блюдами

Комментарии

Наталия Сонина

Я закрыла свой…

Для Сохранения

Clubhouse наняла разработчицу…

Bet Papa

Apple купила около сотни…

Илья М

Минфин предложил создать базу…

Ruslan Fatikhov

Apple купила около сотни…

Julia Eronina

Платёжная система Square Джека…

Trubin 🐜

«Сбербанк» искусственно создал…

Наталия Сонина

Я закрыла свой…

Антон

Грузия откроет границы для…

Наталия Сонина

Я закрыла свой…

Наталия Сонина

Я закрыла свой…

Антон

Грузия откроет границы для…

Денис Демидов

WhatsApp ограничит аккаунты…

Алина Маровая

Платёжная система Square Джека…

Bet Papa

Apple купила около сотни…

Timur Sobolev

Как компьютеры отклоняют вашу…

Алина Маровая

Платёжная система Square Джека…

Nikolay Werner

«Сбербанк» искусственно создал…

Judas Priest

Трое из Тинькофф

System MA

Как получать заявки на БФЛ до…
null