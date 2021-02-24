Грузия откроет границы для туристов из России с 1 марта Статьи редакции
Посетить страну можно только на самолёте, сухопутная граница закрыта.
- Правительство Грузии приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут посещать страну при наличии отрицательного теста на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
- Кроме России, в список вошли Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина и Казахстан.
- Посетить Грузию можно только на самолете, сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми для туристов, добавил Гарибашвили.
- По указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено летать в Грузию.
- По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, возобновление авиасообщения зависит от ситуации с пандемией и от выполнения Грузией условий для обеспечения безопасности россиян на территории страны.
- Добраться в Грузию из России можно стыковочными рейсами, например, через Стамбул — полёты в Турцию разрешены с июля 2020 года.
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12 комментариев
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Наконец хорошая новость
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Хорошая, а минусить то зачем, а?
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Сарказм не понравился, вот и минус 🙂
Коль это так важно - он убран 🙂
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0
Давно хотел в Грузию съездить. А нет, не хотел.
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1
Ну и глупый
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0
Получается возобновится авиа сообщение?
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0
Прямые авиасообщения из РФ не возобновляются, только в пересадками. Но и то хорошо)
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