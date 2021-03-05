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Евгения Евсеева

Власти Петербурга продлили запрет на ночные дискотеки до 28 марта Статьи редакции

А в Москве разрешили не соблюдать самоизоляцию с 8 марта.

  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документы о продлении запрета. Будут закрыты ночные клубы, кальяны, дискотеки и кабаре.
  • Граждане старше 65 лет должны, как и раньше, соблюдать самоизоляцию. То же касается жителей города с хроническими заболеваниями.

  • Для исполнительных органов власти организация мероприятий с присутствием зрителей разрешена только по поручению губернатора.

  • Другие ограничения продлеваются до 15 мая. Запрет на детские оздоровительные лагеря продлен до 30 сентября.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил гражданам старше 65 лет с 8 марта не соблюдать режим самоизоляции и разблокировал социальные карты.

#новость #санктпетербург

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Timofey

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А как тогда аквадискотеки проводить?

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В дневное время.

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