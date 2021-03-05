Власти Петербурга продлили запрет на ночные дискотеки до 28 марта Статьи редакции
А в Москве разрешили не соблюдать самоизоляцию с 8 марта.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документы о продлении запрета. Будут закрыты ночные клубы, кальяны, дискотеки и кабаре.
- Граждане старше 65 лет должны, как и раньше, соблюдать самоизоляцию. То же касается жителей города с хроническими заболеваниями.
Для исполнительных органов власти организация мероприятий с присутствием зрителей разрешена только по поручению губернатора.
- Другие ограничения продлеваются до 15 мая. Запрет на детские оздоровительные лагеря продлен до 30 сентября.
- Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил гражданам старше 65 лет с 8 марта не соблюдать режим самоизоляции и разблокировал социальные карты.
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2 комментария
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А как тогда аквадискотеки проводить?
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