Год пандемии: число работающих из офиса россиян упало в два раза — до 30 млн, выросли сервисы доставки и такси Статьи редакции
Количество пользователей сервисов доставки еды выросло до 33 млн.
- Из-за пандемии число россиян, работающих в офисах, сократилось в два раза — с 69 до 30 млн, сообщили vc.ru аналитики платформы машинного обучения oneFactor. Количество поездок между регионами России практически не изменилось за два года — ездят примерно 80 млн человек или 55% от населения.
- Для исследования oneFactor проводила расчёты на основе данных мобильных операторов, ИТ-компаний и банков, подключенных к её ML-платформе. Компания проанализировала данные с марта 2019 года по март 2021 год — до начала карантина в связи с пандемией и после режима изоляции.
- С 2019 года количество уникальных пользователей сервиса доставки Delivery Club достигло более 10 млн, у «Яндекс.Еды» их в два раза меньше — около 5,4 млн.
- Около 58% пользователей «Яндекс.Еды» также заказывали еду через Delivery Club, при этом только 31% уникальных клиентов Delivery Club также пользовались доставкой «Яндекса».
- За это время другие сервисы доставки выросли в 1,6 раз — до 4,8 млн пользователей. Больше всего клиентов сервисов доставки сосредоточены в Москве и области – 7 млн. На втором месте Санкт-Петербург и Ленобласть (1,9 млн клиентов), а на третьем — Свердловская область (682 тысяч).
- Аналитики также проанализировали динамику уникальных пользователей такси за два года: в апреле-мае 2019 года их количество не изменилось, в июне 2020 года — выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, в июле на 50%, а в октябре на 70%.
число россиян, работающих в офисах — с 69 млн
На конец апреля 2019 года рабочая сила экономики (граждане старше 15 лет, не вышедшие на пенсию) составляла 74,941 млн человек
Что то не сходится, не?
Всё равно странно. Если рабочая сила — 75 миллионов, и 69 из них в офисах, то все остальные (от безработных до строителей) — это всего 6 миллионов?
Плюсом пандемии стало то, что работодатели наконец-то осознали, что КПД многих сотрудников поднимается в разы без траты времени на дорогу и возможности самому контролировать распределение своего рабочего времени)
А от чего же не вырасти сервисам такси? Если многие пошли работать туда, лишившись работы в пандемию?
Что значит не на что ? Вакцинация добровольная и бесплатная абсолютно для всех.
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