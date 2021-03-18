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Рая Хачатрян

Год пандемии: число работающих из офиса россиян упало в два раза — до 30 млн, выросли сервисы доставки и такси Статьи редакции

Количество пользователей сервисов доставки еды выросло до 33 млн.

  • Из-за пандемии число россиян, работающих в офисах, сократилось в два раза — с 69 до 30 млн, сообщили vc.ru аналитики платформы машинного обучения oneFactor. Количество поездок между регионами России практически не изменилось за два года — ездят примерно 80 млн человек или 55% от населения.
  • Для исследования oneFactor проводила расчёты на основе данных мобильных операторов, ИТ-компаний и банков, подключенных к её ML-платформе. Компания проанализировала данные с марта 2019 года по март 2021 год — до начала карантина в связи с пандемией и после режима изоляции.
  • С 2019 года количество уникальных пользователей сервиса доставки Delivery Club достигло более 10 млн, у «Яндекс.Еды» их в два раза меньше — около 5,4 млн.
  • Около 58% пользователей «Яндекс.Еды» также заказывали еду через Delivery Club, при этом только 31% уникальных клиентов Delivery Club также пользовались доставкой «Яндекса».
  • За это время другие сервисы доставки выросли в 1,6 раз — до 4,8 млн пользователей. Больше всего клиентов сервисов доставки сосредоточены в Москве и области – 7 млн. На втором месте Санкт-Петербург и Ленобласть (1,9 млн клиентов), а на третьем — Свердловская область (682 тысяч).
  • Аналитики также проанализировали динамику уникальных пользователей такси за два года: в апреле-мае 2019 года их количество не изменилось, в июне 2020 года — выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, в июле на 50%, а в октябре на 70%.

#новость #доставка #яндекседа #deliveryclub

721 просмотров
11 11 комментариев
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colorless

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число россиян, работающих в офисах — с 69 млн

На конец апреля 2019 года рабочая сила экономики (граждане старше 15 лет, не вышедшие на пенсию) составляла 74,941 млн человек

Что то не сходится, не?

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Noname

colorless
1

Ну так не все граждане старше 15, не вышедшие на пенсию, работают в офисе

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Евгений Трифонов

Noname
1

Всё равно странно. Если рабочая сила — 75 миллионов, и 69 из них в офисах, то все остальные (от безработных до строителей) — это всего 6 миллионов?

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Анна

3

Плюсом пандемии стало то, что работодатели наконец-то осознали, что КПД многих сотрудников поднимается в разы без траты времени на дорогу и возможности самому контролировать распределение своего рабочего времени)

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Мертвый диод

Анна
0

Лишь бы не ГидроГЭС) 

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Антон

Анна
0

В офисе веселее.

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Мертвый диод

0
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Алексей Лысенко

0

А от чего же не вырасти сервисам такси? Если многие пошли работать туда, лишившись работы в пандемию?

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Мертвый диод

0

А отчего же Яндексу не на что прививать своих сотрудников? 
Какой-то СЮР!

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Антон Курочкин

Мертвый
0

Что значит не на что ? Вакцинация добровольная и бесплатная абсолютно для всех.

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Критический звук

0

Истеройды (психотип) не могут дома в тишине им нужен театр и зрители. Шизойды (психотип) не могут из дома им нужно унижать для этого нужны зрители. Вот и вся история. Страдают минимум две группы театралов.

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