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Таня Боброва

Стартап Mighty Buildings с разработкой в России и Palari создадут в Калифорнии напечатанное на 3D-принтере поселение Статьи редакции

Район будет оснащён системой «умный» дом и солнечными панелями.

4 4 комментария
97 просмотров

Mighty Buildings, которая специализируется на печати 3D-домов, вместе с партнёром, американской Palari Group запланировали создать район из 15 напечатанных на 3D-принтере домов в курортном городе Ранчо Мираж в Калифорнии.

Дома площадью 1450 квадратных футов (около 134,7 м²) будут иметь три спальни и две ванные комнаты, пишет Insider. Партнёры также предложат разместить на участке бассейн и террасу.

Mighty Buildings

В домах будут установлены системы для контроля качества воды и воздуха, а также датчики освещения. По заявлению партнёров, дома будут работать с нулевым потреблением электроэнергии: на крышах будут установлены солнечные панели.

Mighty Buildings

The Guardian уточняет, что цены на такие дома будут начинаться от $595 тысяч (43,8 млн рублей) за базовую модель дома и доходить до $950 тысяч (69,9 млн рублей) за версию участка с двумя домами.

Mighty Buildings
Mighty Buildings
  • Публичный запуск Mighty Buildings был летом 2020 года: производство стартапа находится в Калифорнии, а весь отдел разработки в России. В феврале компания привлекла $40 млн.
  • В конце 2019 года о планах создать деревню в Мексике, напечатанную на 3D-принтере, сообщили стартап Icon и некоммерческие организации New Story и Échale. Они создадут 50 таких домов для малоимущих семей.
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#mightybuildings #3d

4 4 комментария
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4 комментария
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Airat Kafman

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В Уфе уже давно есть напечатанные на 2d-принтере дома и парки. Шах и мат, пиндосы!

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Руслан Коморов

Airat
0

Уфа - столица мира!!!!!

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Александр Коркин

0

Выглядит все красиво, но вот каково будет жить в таких домах - вопрос. Ну и цены, конечно, конские, хотя это же все-таки Калифорния. 

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Руслан Коморов

Александр
0

Да никак, поиграются и перестанут)

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