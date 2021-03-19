Район будет оснащён системой «умный» дом и солнечными панелями.

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Mighty Buildings, которая специализируется на печати 3D-домов, вместе с партнёром, американской Palari Group запланировали создать район из 15 напечатанных на 3D-принтере домов в курортном городе Ранчо Мираж в Калифорнии.

Дома площадью 1450 квадратных футов (около 134,7 м²) будут иметь три спальни и две ванные комнаты, пишет Insider. Партнёры также предложат разместить на участке бассейн и террасу.

Mighty Buildings

В домах будут установлены системы для контроля качества воды и воздуха, а также датчики освещения. По заявлению партнёров, дома будут работать с нулевым потреблением электроэнергии: на крышах будут установлены солнечные панели.

Mighty Buildings

The Guardian уточняет, что цены на такие дома будут начинаться от $595 тысяч (43,8 млн рублей) за базовую модель дома и доходить до $950 тысяч (69,9 млн рублей) за версию участка с двумя домами.

Mighty Buildings

Mighty Buildings