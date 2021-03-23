WeWork собралась на биржу в обход IPO при оценке в $9 млрд и с $3,2 млрд убытков — FT Статьи редакции
В 2019 году сеть коворкингов планировала провести IPO с оценкой в $47 млрд.
Из-за закрытия коворкингов на фоне пандемии убытки WeWork в 2020 году достигли $3,2 млрд, пишет FT со ссылкой на документы для инвесторов. Компания хочет провести листинг на бирже и привлечь $1 млрд, отмечает издание.
Из документов следует, что WeWork планирует выйти на биржу с оценкой в $9 млрд, включая долг, путем слияния со SPAC. Сеть коворкингов в качестве специальной компании рассматривает BowX Acquisition Corp, которая в августе привлекла $420 млн, сообщает FT.
Выручка компании за 2020 год достигла $3,2 млрд, хотя WeWork обещает увеличить её до $7 млрд к 2024 году. Убытки сети коворкингов сократились на $300 млн по сравнению с 2019 годом, так как компания уменьшила затраты с $2,2 млрд до $49 млн за год.
В прогнозе WeWork также говорится, что к концу 2022 года показатель заполняемости вырастет до 90%, что даже больше, чем до пандемии. В конце 2020 года она составляла 47%, а в начале — 72%. К 2022 году прибыль по EBITDA должна достигнуть $485 млн, надеются в компании.
WeWork не впервые задумывается о выходе на биржу: в августе 2019 года компания планировала провести IPO с оценкой в $47 млрд. В документах поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сеть раскрыла выручку в $1,54 млрд и убытки в $904 млн за первую половину 2019 года.
В ходе подготовки к IPO оценка компании упала до $20-30 млрд, а спустя месяц после подачи документов WeWork их отозвала и передумала выходить на биржу. Источники WSJ связывали решение с беспокойством инвесторов по поводу реальной стоимости стартапа.
WeWork в документе называется себя не арендодателем, а технологической компанией — также как и при IPO, пишет WSJ. Сеть коворкингов описывается как «всемирная технологическая платформа в сфере недвижимости» и «платформа для управления и организации гибкого пространства».
Ну сколько не лей бабла, как себя не переназывай - не сходится юнит экономика у WE. С пивом, без пива.. не важно. Но оттяпать у фондов и частных инвесторов ещё пару газиллионов, дело хорошее. Все равно в мире столько ликвидности, что девать ее некуда.
ну дек это ни кто и не скрывает. "Всем всё платится"
Резиденты хипстеры тоже в профите, за аренду инвесторы доплачивают.
компания уменьшила затраты с $2,2 млрд до $49 млн за год.
Это сколько у них было лишних затрат
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