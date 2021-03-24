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Рая Хачатрян

Кипр откроет границы для всех туристов из России с 1 апреля Статьи редакции

При отрицательном ПЦР-тесте карантин соблюдать не нужно.

  • Об открытии границы с Кипром пишет ТАСС со ссылкой на в пресс-службу государственного комитета по туризму островного государства.

  • Россияне смогут находиться на Кипре без карантина, если они предъявят отрицательный тест на коронавирус и «не вступят в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания», отмечает издание. Детям до 12 лет тесты не нужны.

  • Кипр ввел запрет на полёты в марте 2020 года. В начале марта страна открыла границы для туристов из стран ЕС и Европейской экономической зоны.
  • Изначально Россия была в «красной» зоне стран, потом её перевели «серую» группу, в которой она останется до 1 апреля. Это значит, что из страны на Кипр могут приезжать только отдельные категории граждан, которые обязаны соблюдать двухнедельный карантин.
  • Пока улететь в Кипр можно из Москвы — четыре рейса в неделю выполняет «Аэрофлот» и ещё один — «Победа». Из Петербурга рейсы выполнит авиакомпания «Россия» с 3 апреля.

#новость #кипр

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19 19 комментариев
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Andreas Lapueros

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О, а мир-то потихоньку приходит в норму.
И не в последнюю очередь - благодаря российским вакцинам.
Щас конечно набегут служители культа «обосрать всё российское», но если вакцина действительно спасает человеческие жизни - значит ещё не все полимеры просрали 

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Разноцветный ящик

Andreas
–1

Набежал и заминусил. Долг выполнен

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Andreas Lapueros

Разноцветный
1

Бгг ок))

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Valentin Dombrovsky

Andreas
0

Ну-у... вакцинация ещё не сыграла особой роли - вакцинировано-то меньшинство.

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Евгений Кузнецов

1

У нас тут на Кипре только веселуха начинается. После несанкционированного карнавала обещают подкрутить гайки, особенно в Лимассоле. Неделю назад открыли рестики, но закрыли школы и из офисов отправили работать по домам.

Слабо верится, возможно опять перенесут. Как делали это каждый месяц, начиная с августа 2020.

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Anastasia Safronova

Евгений
0

Вот я тоже очень сомневаюсь, живя в Лимассоле) но посмотрим.

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Евгений Кузнецов

Anastasia
0

Да вот в chop-chop ходил час назад, только и разговоров что всего привито 15% населения, а маски отменят и все откроют только когда привьют 70%.... эхххх....

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Илья М

0

когда уже помимо этой устаревшей темы с ПЦР отрицательным начнут принимать бумажки о прививке?

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Sasha Bochkin

Илья
0

когда уже будет достаточно просто загран паспорта как раньше? ну как климатическому беженцу хотя бы

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Илья М

Sasha
0

нуу, барин, это уж вы загнули :) дайбох к осени, европа местами по локдаунам ныкается до сих пор, а мы страдаем без тепла азиатского и прочих.

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Sasha Gevorkyan

0

1 марта же собирались открыть:)

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Евгений Кузнецов

Sasha
0

Традиция у киприотов такая, каждый месяц сдвигать на месяц эту дату 😂

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Tachat Igityan

Sasha
0

Это Россия решила, тут такого не говорили )))

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Tachat Igityan

0

Жалко на Кипре об этом не знают :)
ни одного официального заявления об этом тут нет :)

Обожаю, сейчас продадут билетов, а потом дадут всем ваучеров :)

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Святослав Гусев

0

Это отлично. Не только же в Дубай летать и Турцию, наконец-то границы начинают открывать.

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Антон

0

Наконец-то 

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Alexey Levin

0

«не вступят в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания» - видимо я вконец испорчен уже

Ответить

Разноцветный ящик

–1

Ждем акцизы на билеты в Кипр, тк они мешают Омским пляжам зарабатывать .

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Сергей Подгорный

Разноцветный
0

Братишка, не путай ущербные города и великолепную природу 

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