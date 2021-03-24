Кипр откроет границы для всех туристов из России с 1 апреля Статьи редакции
При отрицательном ПЦР-тесте карантин соблюдать не нужно.
Об открытии границы с Кипром пишет ТАСС со ссылкой на в пресс-службу государственного комитета по туризму островного государства.
Россияне смогут находиться на Кипре без карантина, если они предъявят отрицательный тест на коронавирус и «не вступят в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания», отмечает издание. Детям до 12 лет тесты не нужны.
- Кипр ввел запрет на полёты в марте 2020 года. В начале марта страна открыла границы для туристов из стран ЕС и Европейской экономической зоны.
- Изначально Россия была в «красной» зоне стран, потом её перевели «серую» группу, в которой она останется до 1 апреля. Это значит, что из страны на Кипр могут приезжать только отдельные категории граждан, которые обязаны соблюдать двухнедельный карантин.
- Пока улететь в Кипр можно из Москвы — четыре рейса в неделю выполняет «Аэрофлот» и ещё один — «Победа». Из Петербурга рейсы выполнит авиакомпания «Россия» с 3 апреля.
О, а мир-то потихоньку приходит в норму.
И не в последнюю очередь - благодаря российским вакцинам.
Щас конечно набегут служители культа «обосрать всё российское», но если вакцина действительно спасает человеческие жизни - значит ещё не все полимеры просрали
Разноцветный ящик
Набежал и заминусил. Долг выполнен
Ну-у... вакцинация ещё не сыграла особой роли - вакцинировано-то меньшинство.
У нас тут на Кипре только веселуха начинается. После несанкционированного карнавала обещают подкрутить гайки, особенно в Лимассоле. Неделю назад открыли рестики, но закрыли школы и из офисов отправили работать по домам.
Слабо верится, возможно опять перенесут. Как делали это каждый месяц, начиная с августа 2020.
Вот я тоже очень сомневаюсь, живя в Лимассоле) но посмотрим.
Да вот в chop-chop ходил час назад, только и разговоров что всего привито 15% населения, а маски отменят и все откроют только когда привьют 70%.... эхххх....
когда уже помимо этой устаревшей темы с ПЦР отрицательным начнут принимать бумажки о прививке?
когда уже будет достаточно просто загран паспорта как раньше? ну как климатическому беженцу хотя бы
1 марта же собирались открыть:)
Традиция у киприотов такая, каждый месяц сдвигать на месяц эту дату 😂
Жалко на Кипре об этом не знают :)
ни одного официального заявления об этом тут нет :)
Обожаю, сейчас продадут билетов, а потом дадут всем ваучеров :)
Это отлично. Не только же в Дубай летать и Турцию, наконец-то границы начинают открывать.
«не вступят в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания» - видимо я вконец испорчен уже
Блоги компаний
Показать еще