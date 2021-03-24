Об открытии границы с Кипром пишет ТАСС со ссылкой на в пресс-службу государственного комитета по туризму островного государства.

Россияне смогут находиться на Кипре без карантина, если они предъявят отрицательный тест на коронавирус и «не вступят в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания», отмечает издание. Детям до 12 лет тесты не нужны.