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Евгения Евсеева

Водители «Петровича» в Петербурге вышли на забастовку из-за низких зарплат — руководство пообещало их повысить Статьи редакции

В 2020 году зарплаты не повышали из-за сложной ситуацией с пандемией, объяснили в компании.

Водители «Петровича» 29 марта устроили забастовку у магазина на Таллинском шоссе. Десятки человек в фирменных жилетах сети вышли с требованием повысить зарплаты, пишет «Бумага».

Фото и видео забастовки опубликовала во «ВКонтакте» группа «Транспортный КОЛЛАПС».

«Бумага» @paperpaper_ru
Утром в Петербурге водители «Петровича» вышли на акцию у магазина на Таллинском шоссе. Они требовали поднять им зарплаты

Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» https://t.co/jiLQfa9iG0

В пресс-службе компании рассказали «Фонтанке», что часть водителей проводила встречу с руководством транспортного подразделения «Петровича», чтобы обсудить зарплаты и условия труда. В 2020 году никому из сотрудников не повышали выплаты из-за сложной ситуации с пандемией COVID-19. Но теперь принято решение об индексации — выплаты станут больше в марте.

В «Петровиче» также предупредили о небольшом сбое в доставке из магазина на Таллинском шоссе, остальные центры работают в обычном режиме.

#новость #петрович

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Юрий Глотов

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из-за сложной ситуацией с пандемией

Ой врать. 
https://www.kommersant.ru/doc/4424703
Несмотря на негативный фон, в целом за первое полугодие 2020 года выручка «Петровича» увеличилась на 26% год к году, до 32,4 млрд руб. (без НДС). Это отличается от наших ожиданий в лучшую сторону в основном благодаря розничным продажам, которые до пандемии росли на 40%, и это явно превышало все планы.

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Gavroche

Юрий
3

Прибыль выше, зарплаты застыли на месте. Это "мы одна команда" на практике.

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Дмитрий Евсеев

Юрий
0

выручка

Ответить

Daniil Dymshits

Дмитрий
1

Да вряд ли у них экономика не сходится, это ж не смузи стартаперы

Ответить

Sergei Timofeyev

Daniil
0

Они в цепочке. В 2020 году цены на стройматериалы хорошо росли и продолжают расти сейчас.

Ответить

alex twit

6

Вам не везет Петрович

Ответить

Ware Wow

5
Ответить

Sergio A-Rzhevskiy

4

прочитал "руководство пообещало их повЕсить"... 

Ответить

alex twit

Sergio
3

Ну хоть не расчленить

Ответить

Александр Распутин

4

Хоть у кого то яйца есть

Ответить

Александр Печурин

–2

В Петровиче нет ни одной единицы собственного транспорта, все водители - ип со своими машинами. Водителей очень много, и загрузка серединка на половинку, поэтому сейчас ряды почистят, поднимут загрузку тем, кто доволен + ставки на пару процентов увеличат, и пойдут бастующие ребята на биржу труда со своими машинами) тем более их же соотечественники за эти деньги и работают🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

А так конечно смешно, с таким же успехом и сммщики сейчас пойдут на митинг - «нам не хватает, поднимай ставки, бизнес»😁

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Григорий Кисель

Александр
5

К сожалению рабочий класс на текущий момент в РФ не совсем в себе. Но это временно. Чем выше эксплуатация, тем сознательнее становятся рабочие. Борьба только начинается.

Ответить

Sergei Timofeyev

Григорий
0

Нет, просто водителей со своими грузовиками много. С видавшими видами грузовиками.

Ответить

Модный чайник

2

Петрович негодует

Ответить

Nan Nan

2

-Ой! посмотри как у меня сосочки затвердели! Это наверно от холода...
-Бля, Петрович, да мне похуй, давай работать уже!

Ответить

Андрей Браиловский

2

Жёлтые жилеты, санкт-петербуржская версия

Ответить

Seller of Happiness

0

Я жду сегодня доставку.
Мне не ждать ?

Ответить

Модный чайник

Seller
3

жди)

Ответить

Шамиль Зигантдинов

1

Полгода назад переезжал, нанял газель и грузчика + водитель, заплатил ~4к, водитель и грузчик сказали им за заказ заплатят 1.5к на двоих, поэтому не удивительно, что бунт случился)

Ответить

Ware Wow

Шамиль
0

пусть на Авито размещаются если самим искать заказы выгоднее

Ответить

Nikolai O

Ware
1

Ну пусть и Петрович ищет водителей, если ему много. Ан нет, не много, поднимет оплаты.

Ответить

Шамиль Зигантдинов

Ware
0

Все это понятно, просто кажется, что большая часть оплаты должна доставаться рабочим, а не оператору имхо, это как если бы таксистам 30% от заказа доставалось.

Ответить

Николай Синицын

1

Этот транспортный коллапс будет посерьезнее Суэцкого 

Ответить

Григорий Кисель

1

Повышение водителей это эффективный метод борьбы с забастовками.

Ответить

Сергей Данилов

Григорий
0

Вообще не будет удивительно, если название любой другой компании подставить в заголовке. У нас не доплачивать - нормальный подход в работе с персоналом, который можно заменить на другой. 
Не говорю, что так только у нас, но считаю, что это плохой подход. 

Ответить

Andry Gribkov

1

Да это просто зарплатные опять начальника подводят

Ответить

Rita Danilova

1

Молодцы!!

Ответить

Sergiu Romanu

0

Как корабль назовешь, так и пойдет 

Ответить

Вера Гагарина

0

Ничего нового: деньги рабочим, замлю крестьянам

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Kesha Pazzy

0

Водители Вайлберриз, вы где?

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