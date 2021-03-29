Водители «Петровича» в Петербурге вышли на забастовку из-за низких зарплат — руководство пообещало их повысить Статьи редакции
В 2020 году зарплаты не повышали из-за сложной ситуацией с пандемией, объяснили в компании.
Водители «Петровича» 29 марта устроили забастовку у магазина на Таллинском шоссе. Десятки человек в фирменных жилетах сети вышли с требованием повысить зарплаты, пишет «Бумага».
Фото и видео забастовки опубликовала во «ВКонтакте» группа «Транспортный КОЛЛАПС».
В пресс-службе компании рассказали «Фонтанке», что часть водителей проводила встречу с руководством транспортного подразделения «Петровича», чтобы обсудить зарплаты и условия труда. В 2020 году никому из сотрудников не повышали выплаты из-за сложной ситуации с пандемией COVID-19. Но теперь принято решение об индексации — выплаты станут больше в марте.
В «Петровиче» также предупредили о небольшом сбое в доставке из магазина на Таллинском шоссе, остальные центры работают в обычном режиме.
из-за сложной ситуацией с пандемией
Ой врать.
https://www.kommersant.ru/doc/4424703
Несмотря на негативный фон, в целом за первое полугодие 2020 года выручка «Петровича» увеличилась на 26% год к году, до 32,4 млрд руб. (без НДС). Это отличается от наших ожиданий в лучшую сторону в основном благодаря розничным продажам, которые до пандемии росли на 40%, и это явно превышало все планы.
выручка
Да вряд ли у них экономика не сходится, это ж не смузи стартаперы
Они в цепочке. В 2020 году цены на стройматериалы хорошо росли и продолжают расти сейчас.
прочитал "руководство пообещало их повЕсить"...
В Петровиче нет ни одной единицы собственного транспорта, все водители - ип со своими машинами. Водителей очень много, и загрузка серединка на половинку, поэтому сейчас ряды почистят, поднимут загрузку тем, кто доволен + ставки на пару процентов увеличат, и пойдут бастующие ребята на биржу труда со своими машинами) тем более их же соотечественники за эти деньги и работают🤦🏻♂️🤷🏻♂️
А так конечно смешно, с таким же успехом и сммщики сейчас пойдут на митинг - «нам не хватает, поднимай ставки, бизнес»😁
К сожалению рабочий класс на текущий момент в РФ не совсем в себе. Но это временно. Чем выше эксплуатация, тем сознательнее становятся рабочие. Борьба только начинается.
Нет, просто водителей со своими грузовиками много. С видавшими видами грузовиками.
-Ой! посмотри как у меня сосочки затвердели! Это наверно от холода...
-Бля, Петрович, да мне похуй, давай работать уже!
Я жду сегодня доставку.
Мне не ждать ?
Полгода назад переезжал, нанял газель и грузчика + водитель, заплатил ~4к, водитель и грузчик сказали им за заказ заплатят 1.5к на двоих, поэтому не удивительно, что бунт случился)
Все это понятно, просто кажется, что большая часть оплаты должна доставаться рабочим, а не оператору имхо, это как если бы таксистам 30% от заказа доставалось.
Повышение водителей это эффективный метод борьбы с забастовками.
Вообще не будет удивительно, если название любой другой компании подставить в заголовке. У нас не доплачивать - нормальный подход в работе с персоналом, который можно заменить на другой.
Не говорю, что так только у нас, но считаю, что это плохой подход.
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