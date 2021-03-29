В 2020 году зарплаты не повышали из-за сложной ситуацией с пандемией, объяснили в компании.

Водители «Петровича» 29 марта устроили забастовку у магазина на Таллинском шоссе. Десятки человек в фирменных жилетах сети вышли с требованием повысить зарплаты, пишет «Бумага».

Фото и видео забастовки опубликовала во «ВКонтакте» группа «Транспортный КОЛЛАПС».

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Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» Утром в Петербурге водители «Петровича» вышли на акцию у магазина на Таллинском шоссе. Они требовали поднять им зарплатыВидео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» https://t.co/jiLQfa9iG0

В пресс-службе компании рассказали «Фонтанке», что часть водителей проводила встречу с руководством транспортного подразделения «Петровича», чтобы обсудить зарплаты и условия труда. В 2020 году никому из сотрудников не повышали выплаты из-за сложной ситуации с пандемией COVID-19. Но теперь принято решение об индексации — выплаты станут больше в марте.

В «Петровиче» также предупредили о небольшом сбое в доставке из магазина на Таллинском шоссе, остальные центры работают в обычном режиме.