Судно блокировало Суэцкий канал с 23 марта.

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Контейнеровоз находится под охраной. «Более подробная информация о следующих шагах будет опубликована, когда они станут известны», — сообщает транспортная компания Inchcape.

Как скоро сможет возобновиться движение по Суэцкому каналу, пока неизвестно. Reuters пишет, что контейнеровоз вернулся к утверждённому изначально курсу и не препятствует движению.

Видео РБК

По данным агентства Bloomberg, судно «частично снова плывет», для того, чтобы снять 400-метровый контейнеровоз с мели, потребовалось вырыть 27 тысяч кубометров песка. Руководитель администрации канала Усама Рабий рассказал, что работы ещё не закончены: буксиры продолжат работать, чтобы обеспечить дальнейшее движение Ever Given по каналу.