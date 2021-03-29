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Контейнеровоз Ever Given сняли с мели Статьи редакции

Судно блокировало Суэцкий канал с 23 марта.

54 54 комментария
2110 просмотров

Контейнеровоз находится под охраной. «Более подробная информация о следующих шагах будет опубликована, когда они станут известны», — сообщает транспортная компания Inchcape.

Как скоро сможет возобновиться движение по Суэцкому каналу, пока неизвестно. Reuters пишет, что контейнеровоз вернулся к утверждённому изначально курсу и не препятствует движению.

Видео РБК

По данным агентства Bloomberg, судно «частично снова плывет», для того, чтобы снять 400-метровый контейнеровоз с мели, потребовалось вырыть 27 тысяч кубометров песка. Руководитель администрации канала Усама Рабий рассказал, что работы ещё не закончены: буксиры продолжат работать, чтобы обеспечить дальнейшее движение Ever Given по каналу.

Президент Египта заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала.

#новость

54 54 комментария
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54 комментария
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Konstantin_Andreevich

19

Даже контейнеровозу в понедельник пора на работу.

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Artem Petrenkov

–1

Так он Evergreen или Evergiven?

Ответить

Роман Аванесов

Artem
30

Nevergiveup

Ответить

Владислав Недзвецкий

Роман
1

трай трай трай

Ответить

Sergei Timofeyev

Роман
0

Пойду включу кавер из Ангелы Чарли

Ответить

Raimond Vladimirov

Artem
9

Он Ever Given, который принадлежит Evergreen

Ответить

Алексей Лисовицкий

Artem
4

Evergreen — это компания-фрахтовщик, как я понял. А Ever Given — название судна 

Ответить

Ingvar Bergman

Artem
0

Whatever

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Сейчас вся пробка пойдёт через канал и снова заблокирует.

Ответить

Maxim Bityukov

Raimond
13

Обочечники попрут, и создадут новую пробку

Ответить

Вечный Филипп

Maxim
0
Ответить

Д Хб

Raimond
4

«Мне только спросить»?

Ответить

Nikolay Kenig

4

Блин! А я на маршрутке за гречкой ехал, а то мало ли что.

Ответить

Вечный Филипп

Nikolay
3

Я кофе взяла))

Ответить

Gavroche

Вечный
1

Милликано?

Ответить

Вечный Филипп

Gavroche
0

Да разного. А чиво? 

Ответить

Gavroche

Вечный
1

Да ничаво) Помню про Милликано писала. Вот и спросил. Сам такой бренд кофе не пробовал. 

Ответить

Вечный Филипп

Gavroche
0

Попробуй, очень ароматный и вкусный! Я долго сидела на Эгоисте, но ценничек стало жалко выписывать. А Милликано пока приличный из всех молотых в растворимом. 

Ответить

Анатолий Терентьев

3

Всегда так: интерес всего мира прикован, а видео снято на камеру телефона 10-летней давности

Ответить

Анатолий Терентьев

Анатолий
3

Хотя больше похоже, что снимали на глазок домофона

Ответить

alex twit

Анатолий
1

на горб верблюда

Ответить

Alximik Ra

2

"частично снова плывёт" ))) это как?! И кому верить? Вот live stream: 

https://www.fleetmon.com/maritime-news/2021/33173/ever-given-has-been-moved-soon-be-refloated-or-pos/

Насколько я могу судить, его корму чутка оттопырили против течения (было 4 метра от берега, стало 100+ метров. И тут же несколько таблоидов поспешили заявить, что его "частично сняли с мели". На самом деле, воз и ныне там... Более того, судя по стриму, корма успела отыграть свои позиции... ))) 

Ответить

Alximik Ra

Alximik
2

наглядно для тех кому интересно, что значит "частично снова плывёт"  ))

Ответить

Вечный Филипп

Alximik
0

Ну "частично снова плывёт" и "сняли с мели" - это всё-таки разное) 
Давайте с конца - его хотя бы сняли с мели?) 

Ответить

Alximik Ra

Вечный
1

Насколько я могу судить и верить прямому эфиру одного из провайдеров спутниковой связи с судами - нет. ссылка в моём первом коменте.

Ответить

Вечный Филипп

Alximik
0

Вот Вы пришли и отобрали у меня повод! А у меня уже налито было! 

Ответить

Alximik Ra

Вечный
1

на самом деле там было много пиара и надежд на эту ночь с полнолунием. даже приплели мифологию и рассказы про королевский прилив в полнолуние... как говорится приняли желаемое за действительное... Так что можете смело выпить за королевский прилив ))))

Ответить

Вечный Филипп

Alximik
0

Отлично блин. Как день гранёного стакана. Нет уж, я подожду, я уже обрадовалась, что животных снимают( 

Ответить

Вечный Филипп

0

Ждем новостей, как помогло именно полнолуние))) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Вечный
6

Так прилив же.

Ответить

Vasiliy Gorin

Sergei
0

Ага, только вот приливы никак не связаны с ФАЗОЙ луны. Они связаны с её положением относительно земли.

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Sergei Timofeyev

Vasiliy
1

Но ведь прилив. А тут и полнолуние подошло.

Ответить

Вечный Филипп

Vasiliy
0

"Суперлуние" - чо-то такое. Я не сильна. И далека от астрологии и астрономии, если честно. Но знаю, что не Скорпион. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Вечный
1

В гугле забанили? :) Суперлуние - это когда луна максимально близко (перигей) к земле в полнолуние и кажется огромной.

Ответить

Вечный Филипп

Sergei
0

И что, она только кажется или всё-таки влияет на воды Земли?

Ответить

Sergei Timofeyev

Вечный
1

Суперлуние? Нет. А вот положение к земле - да.

Ответить

Вечный

Sergei
0
Ответить

Вечный Филипп

Sergei
0

Ну я понимаю)))

Ответить

alex twit

1

Хоспаде, наконец финалочка этого сериала! 

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
0

Финалочка будет после того, как суды закончатся. Сейчас работа следователей важна.

Ответить

alex twit

Sergei
0

Клиффхэнгер?

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
1

10 лярдов в день терять и не пока неясно по чьей вине и кому претензии выставлять.

Однако, странно там то, что судно разгонялось при сильном боковом ветре, а не тормозило.

Ответить

alex twit

Sergei
0

Прям как рбмк-1000 после нажатия аз5

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
1

Я не знаю как вы, но пивка бы жахнул за освобождение пролива.

Ответить

alex twit

Sergei
1

Так в руафте было пожелание 

Ответить

Sergei

alex
1

Пойду зайду к ним. ))

Ответить

Vitaliy

alex
0

За вашу победу и моё очко

Ответить

Илья Попов

1

Ураааааа!!!!!

Ответить

Чит Чат

1

да пусть теперь стоит, ждет пока другие проедут

Ответить

Сергей Подгорный

Чит
0

Там бесконечно движение

Ответить

Nikolay Kenig

1

Пароходик который смог!

Ответить

Вечный Филипп

0

А давайте первыми животных снимут!

Ответить

Dmirtiy Griboedov

0

Дико поржал с новостей по ТВ на эту тему - якобы теперь есть перспектива что будут возить через северный путь) 

Ответить

ilia

0

(звук пробки, вылетающей из шампанского)

Вообще, я тут вспомнил, потом погуглил - там же относительно недавно вроде параллельно основному прорыли - чтобы суда проходили в обе стороны, нельзя было просто перевести суда на тот, параллельный канал?

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