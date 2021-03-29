Контейнеровоз Ever Given сняли с мели Статьи редакции
Судно блокировало Суэцкий канал с 23 марта.
Контейнеровоз находится под охраной. «Более подробная информация о следующих шагах будет опубликована, когда они станут известны», — сообщает транспортная компания Inchcape.
Как скоро сможет возобновиться движение по Суэцкому каналу, пока неизвестно. Reuters пишет, что контейнеровоз вернулся к утверждённому изначально курсу и не препятствует движению.
По данным агентства Bloomberg, судно «частично снова плывет», для того, чтобы снять 400-метровый контейнеровоз с мели, потребовалось вырыть 27 тысяч кубометров песка. Руководитель администрации канала Усама Рабий рассказал, что работы ещё не закончены: буксиры продолжат работать, чтобы обеспечить дальнейшее движение Ever Given по каналу.
Президент Египта заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала.
Так он Evergreen или Evergiven?
Nevergiveup
Evergreen — это компания-фрахтовщик, как я понял. А Ever Given — название судна
Сейчас вся пробка пойдёт через канал и снова заблокирует.
Обочечники попрут, и создадут новую пробку
Блин! А я на маршрутке за гречкой ехал, а то мало ли что.
Вечный Филипп
Я кофе взяла))
Да разного. А чиво?
Попробуй, очень ароматный и вкусный! Я долго сидела на Эгоисте, но ценничек стало жалко выписывать. А Милликано пока приличный из всех молотых в растворимом.
Всегда так: интерес всего мира прикован, а видео снято на камеру телефона 10-летней давности
Хотя больше похоже, что снимали на глазок домофона
"частично снова плывёт" ))) это как?! И кому верить? Вот live stream:
https://www.fleetmon.com/maritime-news/2021/33173/ever-given-has-been-moved-soon-be-refloated-or-pos/
Насколько я могу судить, его корму чутка оттопырили против течения (было 4 метра от берега, стало 100+ метров. И тут же несколько таблоидов поспешили заявить, что его "частично сняли с мели". На самом деле, воз и ныне там... Более того, судя по стриму, корма успела отыграть свои позиции... )))
наглядно для тех кому интересно, что значит "частично снова плывёт" ))
Ну "частично снова плывёт" и "сняли с мели" - это всё-таки разное)
Давайте с конца - его хотя бы сняли с мели?)
Насколько я могу судить и верить прямому эфиру одного из провайдеров спутниковой связи с судами - нет. ссылка в моём первом коменте.
Вот Вы пришли и отобрали у меня повод! А у меня уже налито было!
на самом деле там было много пиара и надежд на эту ночь с полнолунием. даже приплели мифологию и рассказы про королевский прилив в полнолуние... как говорится приняли желаемое за действительное... Так что можете смело выпить за королевский прилив ))))
Отлично блин. Как день гранёного стакана. Нет уж, я подожду, я уже обрадовалась, что животных снимают(
Так прилив же.
Ага, только вот приливы никак не связаны с ФАЗОЙ луны. Они связаны с её положением относительно земли.
¯\_(ツ)_/¯
Вечный Филипп
"Суперлуние" - чо-то такое. Я не сильна. И далека от астрологии и астрономии, если честно. Но знаю, что не Скорпион.
В гугле забанили? :) Суперлуние - это когда луна максимально близко (перигей) к земле в полнолуние и кажется огромной.
И что, она только кажется или всё-таки влияет на воды Земли?
Суперлуние? Нет. А вот положение к земле - да.
Хоспаде, наконец финалочка этого сериала!
Финалочка будет после того, как суды закончатся. Сейчас работа следователей важна.
10 лярдов в день терять и не пока неясно по чьей вине и кому претензии выставлять.
Однако, странно там то, что судно разгонялось при сильном боковом ветре, а не тормозило.
да пусть теперь стоит, ждет пока другие проедут
Дико поржал с новостей по ТВ на эту тему - якобы теперь есть перспектива что будут возить через северный путь)
(звук пробки, вылетающей из шампанского)
Вообще, я тут вспомнил, потом погуглил - там же относительно недавно вроде параллельно основному прорыли - чтобы суда проходили в обе стороны, нельзя было просто перевести суда на тот, параллельный канал?
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