Проход по каналу был заблокирован с 23 марта.

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После эвакуации контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале вновь открылось движение для кораблей, сообщает Reuters.

Возобновление навигации подтверждают и спутниковые данные с проекта MarineTraffic.com, который в реальном времени предоставляет информацию о движении судов. Судно Ever Given отбуксировали для проверки безопасности к Большому Горькому озеру, сообщает «Би-би-си».

В Lloyd's List считают, что ликвидация отставания, возникшего во время блокады, займёт несколько дней. По данным журнала, прохождения через канал ожидают более 370 судов.