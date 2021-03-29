В Суэцком канале возобновилась навигация: контейнеровоз Ever Given эвакуировали Статьи редакции
Проход по каналу был заблокирован с 23 марта.
После эвакуации контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале вновь открылось движение для кораблей, сообщает Reuters.
Возобновление навигации подтверждают и спутниковые данные с проекта MarineTraffic.com, который в реальном времени предоставляет информацию о движении судов. Судно Ever Given отбуксировали для проверки безопасности к Большому Горькому озеру, сообщает «Би-би-си».
В Lloyd's List считают, что ликвидация отставания, возникшего во время блокады, займёт несколько дней. По данным журнала, прохождения через канал ожидают более 370 судов.
Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке. По данным Bloomberg, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка.
Оно же наоборот против диареи, а тут запор был.
А не проще обычный лоперамид покупать? Дешевле, а разницы в эффекте никакой.
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Это ВЦ, а не ТЖ
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