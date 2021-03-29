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В Суэцком канале возобновилась навигация: контейнеровоз Ever Given эвакуировали Статьи редакции

Проход по каналу был заблокирован с 23 марта.

18 18 комментариев
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После эвакуации контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале вновь открылось движение для кораблей, сообщает Reuters.

Возобновление навигации подтверждают и спутниковые данные с проекта MarineTraffic.com, который в реальном времени предоставляет информацию о движении судов. Судно Ever Given отбуксировали для проверки безопасности к Большому Горькому озеру, сообщает «Би-би-си».

В Lloyd's List считают, что ликвидация отставания, возникшего во время блокады, займёт несколько дней. По данным журнала, прохождения через канал ожидают более 370 судов.

Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке. По данным Bloomberg, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка.

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#новость #морскиегрузоперевозки

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Roman Moskovskiy

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Roman
3

Оно же наоборот против диареи, а тут запор был.

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Ничего личного, но

Для
1

шо то, шо это – всё дерьмо

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Roman Trifonov

Roman
2

А не проще обычный лоперамид покупать? Дешевле, а разницы в эффекте никакой. 

Ответить

Роман Дегтярев

Roman
0

Оооо, полезная штука кста

Ответить

Петя Иванов

4

Бля... - ща такие те, кто развернулся и пошёл в обход...

Ответить

Роман Дегтярев

2

5 комментов посвящённые Имодиуму. Люблю ВС!

Ответить

Sergei Timofeyev

Роман
1

Это ВЦ, а не ТЖ

Ответить

Artemy

Sergei
1

Но любит Роман ТЖ

Ответить

Sergei Timofeyev

Artemy
1

Хоть не БЖ

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Роман Дегтярев

Artemy
0

Я всё люблю

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Роман Дегтярев

Sergei
0

Точно, ахахахахах

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Сергей Крашевич

1

Просралось

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Теплый фонарь

0

Ну наконец-то. А то прям ни сна, ни аппетита ))

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alex twit

0

Аллаху А...в смысле, хвала Нептуну

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Программный супер_стар

0

На фотке он как-будто на левый бок чуть завален 

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hakhagmon

0

Через сколько теперь игил попробует повторить такой трюк?

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Артем Павлючук

0

Надеюсь он везёт дохера контейнеров с плопроводниками.

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