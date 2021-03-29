Но компания не должна перекладывать «целиком эту ответственность на плечи клиента», заявил гендиректор сети Евгений Мовчан.

Сеть магазинов стройматериалов «Петрович» пересмотрит тарифные ставки на доставку в апреле, сообщает Forbes со ссылкой на главу компании.

Инициативная группа водителей потребовала повысить тарифные ставки на услугу доставки. Проще говоря, у ребят выросло недовольство их уровнем дохода (а стоимость услуги — это и есть их прямой доход как индивидуальных предпринимателей). Понять это можно, жизнь в России дорожает, цены растут на все, включая топливо и комплектующие. Евгений Мовчан гендиректор «Петровича»

«Всем важно понимать, что стоимость доставки формируется не чьей-то прихотью, а рынком», — добавил Мовчан. По его словам, руководство компании пообщалось с бастующими водителями, и компания возобновила работу в штатном режиме в 10:30 мск.

Водители компании устроили забастовку у магазина на Таллинском шоссе 29 марта. В 2020 году сотрудникам не повышали зарплаты из-за сложной ситуации с пандемией, но в марте проведут индексацию и повысят зарплаты, отметил представитель «Петровича».

В компании также рассказали «Фонтанке», что в 2020 году выручка выросла на 23%, а число доставок — на 30%, поэтому потребность в грузчиках резко выросла.