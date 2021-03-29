«Петрович» пересмотрит цены на доставку после забастовки водителей из-за низких зарплат Статьи редакции
Но компания не должна перекладывать «целиком эту ответственность на плечи клиента», заявил гендиректор сети Евгений Мовчан.
Сеть магазинов стройматериалов «Петрович» пересмотрит тарифные ставки на доставку в апреле, сообщает Forbes со ссылкой на главу компании.
«Всем важно понимать, что стоимость доставки формируется не чьей-то прихотью, а рынком», — добавил Мовчан. По его словам, руководство компании пообщалось с бастующими водителями, и компания возобновила работу в штатном режиме в 10:30 мск.
Водители компании устроили забастовку у магазина на Таллинском шоссе 29 марта. В 2020 году сотрудникам не повышали зарплаты из-за сложной ситуации с пандемией, но в марте проведут индексацию и повысят зарплаты, отметил представитель «Петровича».
В компании также рассказали «Фонтанке», что в 2020 году выручка выросла на 23%, а число доставок — на 30%, поэтому потребность в грузчиках резко выросла.
много раз пользовался петровичем, у них самая дорогая доставка среди конкурентов, а зп водителей ниже всех?)
пример с леруа - в леруа на многие такие же товары с петровича и цена ниже и доставка
скорость доставки да, это единственное, что более менее оправдывает столь завышенные цены
Кабельная продукция в Леруа поддельная (неправильная цветовая маркировка, изоляция реальное гэ, высокий ценник).
Многие субсидируют часть стоимости доставки из маржи.
Фраерович, что ж ты сдал назад
стоимость доставки формируется не чьей-то прихотью, а рынком
Мам, это не я!
«Петрович» пересмотрит цены на доставку
Но я больше не буду!
В конечном счёте заплатим мы с вами. Петрович по ценам по некоторым направлениям дороже Леруа, но по электрике (кабельной продукции) - днище, равно как и по водоподготовке.
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