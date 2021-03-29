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Лиана Липанова

«Петрович» пересмотрит цены на доставку после забастовки водителей из-за низких зарплат Статьи редакции

Но компания не должна перекладывать «целиком эту ответственность на плечи клиента», заявил гендиректор сети Евгений Мовчан.

Сеть магазинов стройматериалов «Петрович» пересмотрит тарифные ставки на доставку в апреле, сообщает Forbes со ссылкой на главу компании.

Инициативная группа водителей потребовала повысить тарифные ставки на услугу доставки. Проще говоря, у ребят выросло недовольство их уровнем дохода (а стоимость услуги — это и есть их прямой доход как индивидуальных предпринимателей). Понять это можно, жизнь в России дорожает, цены растут на все, включая топливо и комплектующие.

Евгений Мовчан
гендиректор «Петровича»

«Всем важно понимать, что стоимость доставки формируется не чьей-то прихотью, а рынком», — добавил Мовчан. По его словам, руководство компании пообщалось с бастующими водителями, и компания возобновила работу в штатном режиме в 10:30 мск.

Водители компании устроили забастовку у магазина на Таллинском шоссе 29 марта. В 2020 году сотрудникам не повышали зарплаты из-за сложной ситуации с пандемией, но в марте проведут индексацию и повысят зарплаты, отметил представитель «Петровича».

В компании также рассказали «Фонтанке», что в 2020 году выручка выросла на 23%, а число доставок — на 30%, поэтому потребность в грузчиках резко выросла.

#новость #петрович

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Алексей Клыков

7

много раз пользовался петровичем, у них самая дорогая доставка среди конкурентов, а зп водителей ниже всех?)

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Канищев Максим

Алексей
8

Здорово, правда?

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Alex Cox

Алексей
2

Некоторые в цену товара еще закладывают часть, это больная тема из—за конкуренции

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Алексей Клыков

Alex
0

пример с леруа - в леруа на многие такие же товары с петровича и цена ниже и доставка

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Николай

Алексей
0

Я насколько понимаю Петрович привозит день в день, а у Леруа как повезёт. Ну и кто много покупает, получает скидку.

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Алексей Клыков

Николай
0

скорость доставки да, это единственное, что более менее оправдывает столь завышенные цены

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Sergei Timofeyev

Алексей
0

Кабельная продукция в Леруа поддельная (неправильная цветовая маркировка, изоляция реальное гэ, высокий ценник).

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Теплый фонарь

Алексей
0

Мовчан такой мовчан

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Denis Bystruev

Алексей
0

Многие субсидируют часть стоимости доставки из маржи.

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Sergei Timofeyev

Denis
0

Прошли те времена.

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alex twit

8

Фраерович, что ж ты сдал назад

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Александр Александрович

alex
2

Ахахахах, орууууу

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Поджог Сараев

1

стоимость доставки формируется не чьей-то прихотью, а рынком

Мам, это не я!
«Петрович» пересмотрит цены на доставку

Но я больше не буду!

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Sergei Timofeyev

Поджог
0

В конечном счёте заплатим мы с вами. Петрович по ценам по некоторым направлениям дороже Леруа, но по электрике (кабельной продукции) - днище, равно как и по водоподготовке.

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Ruslan Gainudinov

–2

Ыцяюяррснссаесееч. Е. 04вв

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