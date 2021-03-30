Пока сложно оценить инициативу, так как неясны полные условия программы. Мы уже оформили заявку, но далеко не уверены, что будем участвовать. Нам интересны инструменты диагностики новых устройств (после 2018 года) и заказ деталей для клиентов.

Самое интересное — какие ограничения Apple накладывает на участников программы и есть ли они. Если она будет требовать использовать только их детали и их диагностику — нам это не подойдёт. Пока ждём ответа и прояснения ситуации.