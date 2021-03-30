Планируют ли российские сервисные центры заключать партнёрство с Apple по новым правилам и что может измениться Статьи редакции
Отвечают специалисты независимых сервисных центров.
30 марта Apple запустила в России программу независимых сервисных центров — её участники получат доступ к оригинальным запчастям, средствам диагностики и инструментам. Стоимость запчастей и инструментов будет такой же, как для авторизированных сервисных центров, отмечает Apple.
Пока опрошенные сервисные центры не уверены, что предложение Apple будет выгодным для них и клиентов. Например, условия участия могут запретить часть других услуг, которыми занимаются 95% сервисных центров, а стоимость ремонта вырастет.
В чем плюсы программы для клиентов и сервисных центров
Не будет ошибок при установке новых запчастей
Один из плюсов участия в программе — доступ к фирменному ПО Apple для ремонта. Например, оно позволит избежать «ошибки о замене», которые могут возникать при установке нового аккумулятора и экрана на последних моделях iPhone, считают специалисты сервиса ModMac.
Отсеятся ненадежные сервисы, а клиенты будут знать, что запчасти точно оригинальные
Одно из известных требований для рассмотрения заявки на участие в программе — сервисному центру нужно выслать фотографии рабочих мест и самого помещения, говорят специалисты «Яблочного сервиса».
По их мнению, это позволит отсеять кустарные мастерские по ремонту продукции Apple. А сотрудничество с Apple позволит увеличить статус сервиса для клиентов, отмечает ModMac.
Также участие в программе позволит избежать лишних споров с клиентами об оригинальности запчастей, считают в сервисе.
О чем беспокоятся специалисты
Сервисные центры могут лишиться части услуг
Пока неясны полные требования Apple к сервисным центрам. Сервисы беспокоятся, что Apple по регламенту программы может приказать использовать только её компоненты и устройства диагностики для ремонта.
Это сделает невозможным ремонт шлейфов, кнопок, задних стекол и другие услуги, которые выполняют неавторизированные центры, считают специалисты ApplePro, ModMac и других сервисов.
Запчасти станут дороже
Стоимость запчастей от Apple завышенная, отмечают представители ModMac. По их словам, те запчасти, что разрешает ставить Apple, будут стоить «в разы дороже», чем те, что закупают сервисные центры — даже если они тоже оригинальные.
Стоимость замены экрана может вырасти на 5-10 тысяч рублей, а аккумулятора — на 1-3 тысячи рублей.
Некоторые запчасти нельзя заказать впрок — ремонт может занять больше времени
Дисплеи и аккумуляторы для iPhone можно заказывать заранее, и если устройство проходит остальные тесты диагностики, его можно будет так же починить в день оформления заявки.
Но для части комплектующих, например, для Macbook, сервисный центр заказывает конкретную деталь для сломанного устройства, отмечают специалисты ApplePro.
Поэтому ремонт может занять больше времени, так как придётся ждать, пока Apple пришлёт нужную деталь. А некоторые поломки требуют отправки устройства в региональные центры — неизвестно, как будет проходить ремонт в таком случае.
Выгода от участия в программе зависит от её детальных условий, которые пока сервисные центры не получили, заключают специалисты. Это может повысить качество услуг, но в тоже время может вырасти и их стоимость.
Поэтому один из оптимальных вариантов для участия, чтобы не лишиться каких-то преимуществ, что есть сейчас — запустить отдельный сервисный центр для программы Apple, считают участники рынка.
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