У предпринимателя всё ещё есть проблемы, поэтому как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.

В своём Instagram-аккаунте Тиньков показал трейлер фильма об истории своей болезни — он сначала выйдет на «Первом Канале», а затем — «на всех площадках страны», написал Тиньков.

В описании к видео он рассказал о самочувствии: показатель выживаемости у Тинькова вырос с 25% до 49-75% — это зависит от доктора и считается на пять лет, заявил он.

В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле он перенес пересадку костного мозга. Донор прижился, а группа крови через семь месяцев поменялась, заявил он в посте. Но проблемы всё ещё есть — иммунные клетки донора воспринимают клетки тела хозяина как инородные и атакуют их.

«Удар приходится на кожу, рот и глаза. Пью в день по 20 таблеток», — написал предприниматель. Он добавил, что каждые две недели ходит в клинику, где с помощью нового метода борются с реакцией трансплантат. Из-за этого он ещё минимум год останется в Лондоне — рядом с клиникой.