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Рая Хачатрян

«Пью в день по 20 таблеток, как минимум ещё год сидеть в Лондоне»: Олег Тиньков рассказал о своей болезни Статьи редакции

У предпринимателя всё ещё есть проблемы, поэтому как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.

В своём Instagram-аккаунте Тиньков показал трейлер фильма об истории своей болезни — он сначала выйдет на «Первом Канале», а затем — «на всех площадках страны», написал Тиньков.

В описании к видео он рассказал о самочувствии: показатель выживаемости у Тинькова вырос с 25% до 49-75% — это зависит от доктора и считается на пять лет, заявил он.

В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле он перенес пересадку костного мозга. Донор прижился, а группа крови через семь месяцев поменялась, заявил он в посте. Но проблемы всё ещё есть — иммунные клетки донора воспринимают клетки тела хозяина как инородные и атакуют их.

«Удар приходится на кожу, рот и глаза. Пью в день по 20 таблеток», — написал предприниматель. Он добавил, что каждые две недели ходит в клинику, где с помощью нового метода борются с реакцией трансплантат. Из-за этого он ещё минимум год останется в Лондоне — рядом с клиникой.

#новость #олегтиньков

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32 32 комментария
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Иван Николаев

16

Что же уважаемый Олег не едет в Россию, где предлагал Путина сделать царем?? Медицина в царской России не такая хорошая, как во вражеской Англии?

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BearStrikesBack

Иван
15

Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе (с)

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Иван Шеметов

BearStrikesBack
2

Но при этом выделяет 20 миллиардов рублей, находясь не на каторгe

Ответить

Trubin 🐜

Иван
0

Куда выделяет? 

Ответить

Иван Шеметов

Trubin
0

Видео посмотрите которое в посте 

Ответить

Trubin 🐜

Иван
–2

Что-то он год уже выделяет, выделяет, никак не может выделить. Странно, вам не кажется? Напоминает закрытие магазинов Санлайт)) Ну ладно, наверное некогда ему. 

Я сейчас посчитал - 20 миллиардов рублей это примерно 5% его состояния. Ну конечно неплохо, если он все же выделит их когда-нибудь, но с другой стороны как-то мелко. Ну несерьезно, мне кажется. На словах он чуть ли не жизнь оставшуюся этому фонду готов посвятить, а денег готов выделить всего 5%. 

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Иван Шеметов

Trubin
0

Пиздец, да вы издеваетесь. 
Выделил - молодец, но давай больше, ведь это всего 5 процентов от твоего состояния 

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Trubin 🐜

Иван
0

Я не говорил "давай больше", я просто сказал что 1) слова расходятся с делом, 2) что пока он ничего не выделил, а только год обещает. 

Погуглите для сравнения, сколько %% на благотворительность тратят западные миллиардеры - вот там да, люди действительно не для галочки этим занимаются, а по зову сердца. Я им верю. А Тинькову - не верю.

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Trubin 🐜

BearStrikesBack
2

Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности за счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска! 

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Иван Шеметов

Иван
2

пиздец , ты клоун. 

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Сергей Макеев

Иван
0

Есть ощущение, что клоун ты))) а Олежка просто двустандартный)

Ответить

Иван Николаев

Сергей
0

а Олежка просто двустандартный)

Это называется "лицемер"

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Олег Ивахнов

Иван
–2

Насколько отбитым надо быть, чтобы воспринимать слова про царя в буквальном смысле.

Ответить

Иван Николаев

Олег
2

Виляете. Он это говорил и мы теперь ему это припомним.

Ответить

Олег Ивахнов

Иван
1

Что я виляю?
Он это говорил. Но чтобы воспринять эти слова так, как воспринимаете вы, надо очень упрощенное восприятие действительности иметь.

Ответить

Иван Николаев

Олег
0

А я не собираюсь копаться в его мозге, что он имел ввиду. Он это сказал прямым текстом, и я это воспринимаю это так, как он сказал. Точка.

Ответить

Олег Ивахнов

Иван
0

 Он это сказал прямым текстом, и я это воспринимаю это так, как он сказал

Ясно, что вы не из тех людей, что умеют читать между строк.
Умеешь читать уже хорошо.

Ответить

Иван Николаев

Олег
0

Опять виляете. Как уж на сковороде. Как Путин после разоблачения о дворце

Ответить

Nikita Kot

Иван
1

Он под залог же вышел и не может ехать никуда. Ну и паспорта изъяты

Ответить

Иван Николаев

Nikita
–1

Почему же он не в СИЗО, как был Магницкий в 2010? Опять вражеское правосудие более человечно, чем скрепное царское?

Ответить

Nikita Kot

Иван
–1

В смысле? Царское правосудие его вообще не преследует никак.

Ответить

Иван Николаев

Nikita
0

По логике царского правосудия он должен сидеть в СИЗО. Теперь аналогия понятна?

Ответить

Nikita Kot

Иван
0

Логика вашей шизы понятна, да.

Ответить

Иван Николаев

Nikita
1

Логика вашей наивности или продажности тоже

Ответить

Nikita Kot

Иван
0

По логике королевского правосудия он ходит с браслетом. В царском правосудии он свободный человек

Ответить

Levon Galstyan

Иван
0

А разве хорошая?

При всем уважении.

Ответить

Иван Николаев

Levon
0

Поступками доказывает, что да

Ответить

Levon Galstyan

Иван
5

Лицемер то он лицемер, это да.

Но если бы у меня на кону стоял вопрос жизни и смерти, я бы все таки выбрал британских специалистов, нежели наших.

Ответить

Trubin 🐜

Levon
4

Да выбирай хоть китайских. Просто не надо при этом кричать, какой ты патриот. А то получится как у Олега - на языке одно, на деле другое. Ну, это его жизненный принцип видимо.

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Иван Николаев

Levon
3

Именно. А почему? Наверное, потому что там нельзя купить диссертацию. Нельзя поставить своего человека профессором. Нельзя производить фуфломицины, потому что их одобряет подруга Министр здравоохранения. И много других потому что.

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alex twit

1

Синие или красные?

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Давид Сабаури

1

Уважаемый Олег Тинькофф, а Вас случайно не оставят насильно в Англии? Вы вроде бы в США чуть-чуть налогов зажали, а вот отдавать что-то не хотите. Предлагают расплатится со своими старыми клиентами, а я пока помогу вам! Встану в шорт по тинькофф на новостях, но НИКОМУ не скажу что я сделал!

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