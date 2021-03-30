«Пью в день по 20 таблеток, как минимум ещё год сидеть в Лондоне»: Олег Тиньков рассказал о своей болезни Статьи редакции
У предпринимателя всё ещё есть проблемы, поэтому как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.
В своём Instagram-аккаунте Тиньков показал трейлер фильма об истории своей болезни — он сначала выйдет на «Первом Канале», а затем — «на всех площадках страны», написал Тиньков.
В описании к видео он рассказал о самочувствии: показатель выживаемости у Тинькова вырос с 25% до 49-75% — это зависит от доктора и считается на пять лет, заявил он.
В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле он перенес пересадку костного мозга. Донор прижился, а группа крови через семь месяцев поменялась, заявил он в посте. Но проблемы всё ещё есть — иммунные клетки донора воспринимают клетки тела хозяина как инородные и атакуют их.
«Удар приходится на кожу, рот и глаза. Пью в день по 20 таблеток», — написал предприниматель. Он добавил, что каждые две недели ходит в клинику, где с помощью нового метода борются с реакцией трансплантат. Из-за этого он ещё минимум год останется в Лондоне — рядом с клиникой.
Что же уважаемый Олег не едет в Россию, где предлагал Путина сделать царем?? Медицина в царской России не такая хорошая, как во вражеской Англии?
Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе (с)
Но при этом выделяет 20 миллиардов рублей, находясь не на каторгe
Видео посмотрите которое в посте
Что-то он год уже выделяет, выделяет, никак не может выделить. Странно, вам не кажется? Напоминает закрытие магазинов Санлайт)) Ну ладно, наверное некогда ему.
Я сейчас посчитал - 20 миллиардов рублей это примерно 5% его состояния. Ну конечно неплохо, если он все же выделит их когда-нибудь, но с другой стороны как-то мелко. Ну несерьезно, мне кажется. На словах он чуть ли не жизнь оставшуюся этому фонду готов посвятить, а денег готов выделить всего 5%.
Пиздец, да вы издеваетесь.
Выделил - молодец, но давай больше, ведь это всего 5 процентов от твоего состояния
Я не говорил "давай больше", я просто сказал что 1) слова расходятся с делом, 2) что пока он ничего не выделил, а только год обещает.
Погуглите для сравнения, сколько %% на благотворительность тратят западные миллиардеры - вот там да, люди действительно не для галочки этим занимаются, а по зову сердца. Я им верю. А Тинькову - не верю.
Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности за счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска!
пиздец , ты клоун.
Есть ощущение, что клоун ты))) а Олежка просто двустандартный)
Насколько отбитым надо быть, чтобы воспринимать слова про царя в буквальном смысле.
Виляете. Он это говорил и мы теперь ему это припомним.
Что я виляю?
Он это говорил. Но чтобы воспринять эти слова так, как воспринимаете вы, надо очень упрощенное восприятие действительности иметь.
А я не собираюсь копаться в его мозге, что он имел ввиду. Он это сказал прямым текстом, и я это воспринимаю это так, как он сказал. Точка.
Он это сказал прямым текстом, и я это воспринимаю это так, как он сказал
Ясно, что вы не из тех людей, что умеют читать между строк.
Умеешь читать уже хорошо.
Опять виляете. Как уж на сковороде. Как Путин после разоблачения о дворце
Он под залог же вышел и не может ехать никуда. Ну и паспорта изъяты
Почему же он не в СИЗО, как был Магницкий в 2010? Опять вражеское правосудие более человечно, чем скрепное царское?
В смысле? Царское правосудие его вообще не преследует никак.
По логике царского правосудия он должен сидеть в СИЗО. Теперь аналогия понятна?
Логика вашей шизы понятна, да.
По логике королевского правосудия он ходит с браслетом. В царском правосудии он свободный человек
А разве хорошая?
При всем уважении.
Поступками доказывает, что да
Лицемер то он лицемер, это да.
Но если бы у меня на кону стоял вопрос жизни и смерти, я бы все таки выбрал британских специалистов, нежели наших.
Именно. А почему? Наверное, потому что там нельзя купить диссертацию. Нельзя поставить своего человека профессором. Нельзя производить фуфломицины, потому что их одобряет подруга Министр здравоохранения. И много других потому что.
Уважаемый Олег Тинькофф, а Вас случайно не оставят насильно в Англии? Вы вроде бы в США чуть-чуть налогов зажали, а вот отдавать что-то не хотите. Предлагают расплатится со своими старыми клиентами, а я пока помогу вам! Встану в шорт по тинькофф на новостях, но НИКОМУ не скажу что я сделал!
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