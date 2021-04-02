Стартап займется разработкой стратегии и бизнес-планов в обмен на долю в компании.

{"id":228866,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/228866-byvshie-top-menedzhery-rambler-group-sozdali-startap-dlya-razvitiya-cifrovyh-proektov-v-oflayn-kompaniyah","title":"\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043f-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u044b Rambler Group \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u0445","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/offline\/228866-byvshie-top-menedzhery-rambler-group-sozdali-startap-dlya-razvitiya-cifrovyh-proektov-v-oflayn-kompaniyah","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/offline\/228866-byvshie-top-menedzhery-rambler-group-sozdali-startap-dlya-razvitiya-cifrovyh-proektov-v-oflayn-kompaniyah&title=\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043f-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u044b Rambler Group \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u0445","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/offline\/228866-byvshie-top-menedzhery-rambler-group-sozdali-startap-dlya-razvitiya-cifrovyh-proektov-v-oflayn-kompaniyah&text=\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043f-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u044b Rambler Group \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u0445","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/offline\/228866-byvshie-top-menedzhery-rambler-group-sozdali-startap-dlya-razvitiya-cifrovyh-proektov-v-oflayn-kompaniyah&text=\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043f-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u044b Rambler Group \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u0445","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/offline\/228866-byvshie-top-menedzhery-rambler-group-sozdali-startap-dlya-razvitiya-cifrovyh-proektov-v-oflayn-kompaniyah","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043f-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u044b Rambler Group \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u0445&body=https:\/\/vc.ru\/offline\/228866-byvshie-top-menedzhery-rambler-group-sozdali-startap-dlya-razvitiya-cifrovyh-proektov-v-oflayn-kompaniyah","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1075 просмотров

Бывшие топ-менеджеры Rambler Group Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян запустили инвестиционно-конструкторское бюро RAMT. Об этом на своей странице в Facebook пишет Тадевосян.

Бюро RAMT займётся запуском и развитием цифровых проектов для компаний из реального сектора экономики, бизнес которых сосредоточен в офлайн-сегменте, пишут «Ведомости». Речь идёт о разработке стратегии и бизнес-планов, запуске и выведении новых цифровых проектов на целевые показатели, а также повышении операционной эффективности уже существующих.

RAMT будет работать по так называемой модели sweat equity — когда вложения не финансовые, а в виде компетенций. Бюро интересуют проекты, оценка которых в перспективе трёх лет может достичь $100 млн. Компания будет входить в такие проекты на правах управляющего партнёра в обмен на долю в капитале 15–25% в расчёте на её будущую продажу.

По данным издания, у RAMT уже есть пул из четырёх проектов в сферах тяжелой промышленности, индустрии развлечений и ритейла — с двумя уже заключили контракты, ещё с двумя обсуждают условия сотрудничества.

Штат бюро составит до 10 человек в первый год работы, партнёры вложат собственные средства — объем инвестиций они не раскрывают.

Как пояснил Тадевосян, если бюро получит несколько успешных проектов, модель расширят за пределы страны — в Азию и на Ближний Восток.