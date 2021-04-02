Бывшие топ-менеджеры Rambler Group создали стартап для развития цифровых проектов в офлайн-компаниях Статьи редакции
Стартап займется разработкой стратегии и бизнес-планов в обмен на долю в компании.
Бывшие топ-менеджеры Rambler Group Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян запустили инвестиционно-конструкторское бюро RAMT. Об этом на своей странице в Facebook пишет Тадевосян.
Бюро RAMT займётся запуском и развитием цифровых проектов для компаний из реального сектора экономики, бизнес которых сосредоточен в офлайн-сегменте, пишут «Ведомости». Речь идёт о разработке стратегии и бизнес-планов, запуске и выведении новых цифровых проектов на целевые показатели, а также повышении операционной эффективности уже существующих.
RAMT будет работать по так называемой модели sweat equity — когда вложения не финансовые, а в виде компетенций. Бюро интересуют проекты, оценка которых в перспективе трёх лет может достичь $100 млн. Компания будет входить в такие проекты на правах управляющего партнёра в обмен на долю в капитале 15–25% в расчёте на её будущую продажу.
По данным издания, у RAMT уже есть пул из четырёх проектов в сферах тяжелой промышленности, индустрии развлечений и ритейла — с двумя уже заключили контракты, ещё с двумя обсуждают условия сотрудничества.
Штат бюро составит до 10 человек в первый год работы, партнёры вложат собственные средства — объем инвестиций они не раскрывают.
Как пояснил Тадевосян, если бюро получит несколько успешных проектов, модель расширят за пределы страны — в Азию и на Ближний Восток.
Абрамян в декабре 2020 года ушёл с должности гендиректора Rambler Group, Тадевосян в начале марта 2021 года покинул пост гендиректора Rambler & Co.
Наверняка в рабочее время пилили
Пилили что?
nginx
дело с nginx кстати втихаря закрыли за отсутствием состава преступления
видимо, откуда надо позвонили ;)
Абрамян, Тадевосян, Худавердян
Armenians, armenians everywhere
Мне вот интересно: а какой стартап будет готов отдавать значительную долю в нем и передавать управление, если он может обратиться к консультантам по этим вопросам?
Плюс сейчас есть различные возможности у стартапов получать консультации посредством участия в инкубаторах и акселераторах.
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