Власти предупредили, если затраты канала не компенсируют, Ever Given вместе с грузом на $3,5 млрд не смогут покинуть Египет.

В более чем миллиард долларов Египет оценил потери дохода канала за время приостановки его работы, стоимость оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплату работы 800 спасателей. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

«Мы запросим приличную сумму. Мы спасли судно без каких-либо серьезных повреждений или потерь», — сказал Рабиа.

Рабиа не уточнил, кто должен выплатить компенсацию. 1 апреля владелец судна Ever Given уже согласился заплатить за блокировку Суэцкого канала, об этом РИА «Новости» заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш. «Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения», — сообщил он.

Судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке. По данным Bloomberg, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка. В этот же день в Суэцком канале возобновилась навигация, судно удалось эвакуировать.