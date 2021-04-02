Владелец Ever Given согласился заплатить за блокировку Суэцкого канала — Египет пообещал потребовать $1 млрд Статьи редакции
Власти предупредили, если затраты канала не компенсируют, Ever Given вместе с грузом на $3,5 млрд не смогут покинуть Египет.
В более чем миллиард долларов Египет оценил потери дохода канала за время приостановки его работы, стоимость оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплату работы 800 спасателей. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.
«Мы запросим приличную сумму. Мы спасли судно без каких-либо серьезных повреждений или потерь», — сказал Рабиа.
Рабиа не уточнил, кто должен выплатить компенсацию. 1 апреля владелец судна Ever Given уже согласился заплатить за блокировку Суэцкого канала, об этом РИА «Новости» заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш. «Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения», — сообщил он.
Судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке. По данным Bloomberg, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка. В этот же день в Суэцком канале возобновилась навигация, судно удалось эвакуировать.
Следствия непреодолимой силы привели к блокировке, а не действия по управлению судном. Так можно в ответ сказать, что техническое состояние канала привело к усадке на мель, за простой и ликвидацию последствий ответственны компании, обслуживающие фарватер.
Экономят на всем, насилуют инфраструктуру канала до последнего, выделяя копейки на его модернизацию, а теперь еще и ноют, отчего это ультрасовременное судно не смогло его пройти. Да даже техники на случай ЧП, наверное, своей нет, кроме дырявых буксиров и пары экскаваторов. При этом гребут деньги лопатой. Типичные ближневосточные макаки.
И в этом весь Египет. Бывал не только на курортах и знаю о чем говорю.
В интернете есть запись движения по каналу. Судно заходило на скорости 12 км/ч в канал. К моменту столкновения имело скорость 13,4 км/ч, что слабо вяжется с сильным боковым ветром, когда по всем правилам скорость снижают для компенсации разворачивающего момента.
Интересно было бы почитать расследование.
Лярд за шесть дней. Так ещё много не зарабатывал египет на суэцком канале. Так ещё и понравиться так зарабатывать.
Вообще выглядит конечно странно, почему они что-то в принципе должны платить, если все действительно было из-за плохих условий видимости, а на борту были местные лоцманы. Почему последние не дали команду переждать? А если были уверены, то причем тут Evergreen? Выглядит как пиратство со стороны, либо есть доп факты, о которых тут не говорится. Хотя "Rabie also said that if an investigation went smoothly and the compensation amount was agreed on, then the ship could travel on without problems." можно трактовать как еще ничего не известно и расследование идет полным ходом.
Хорошее шоу устроили. Тут посмотрел истории, как в том же канале застревали суда, время на их снятия занимало всего пару часов. Причем были моменты, когда застревали три судна одновременно и тоже уходило пару часов.
Так что вывод один. Не случайно он там застрял аж на целую неделю.
Тихо мирно отдать 1 млрд... эх
С капитана удержат. По два доллара в неделю.
А был же какой-то наброс, что команда на корабле состояла из египтян. Неплохую ответочку можно провернуть.
если затраты канала не компенсируют, Ever Given вместе с грузом на $3,5 млрд не смогут покинуть Египет
Не пытайтесь покинуть Египет.
Египет оценил ... стоимость оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплату работы 800 спасателей
Офигели вконец ))) Это же они свой канал не чистили, в результате чего Ever Given сел на мель.
Все просто и понятно. Платить будет не капитан и компания, а страховая. Владельцы компании договорились с владельцами канала, что попилят этот ярд. Многоходовочка, русские наверное владельцы
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