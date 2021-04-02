Столичная мэрия предложила субсидии на контекстную и таргетированную рекламу, на участие в международных конкурсах и фестивалях и другого.

На сайте мэрии говорится, что возмещаются затраты на контекстную рекламу в «Яндекс.Директе» и Google Ads, а также таргетированную рекламу во «ВКонтакте», MyTarget, Facebook и Instagram. В последних двух платёж должен быть совершён через eLama и Aitarget.

Для возврата денег предпринимателям необходимо до 30 апреля оформить заявку и подать документы. Можно претендовать сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер выплат составит 700 тысяч рублей, но не более 50% от затрат.

В 2020 году мэрия предложила предпринимателям субсидии на участие в фестивалях, обучение сотрудников и на оплату комиссий при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды. Бизнес может претендовать на них и в этом году.