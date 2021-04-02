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Рая Хачатрян

Мэрия Москвы предложила малому и среднему бизнесу возместить до 50% затрат на интернет-рекламу Статьи редакции

Подать документы можно до 30 апреля.

  • Столичная мэрия предложила субсидии на контекстную и таргетированную рекламу, на участие в международных конкурсах и фестивалях и другого.

  • На сайте мэрии говорится, что возмещаются затраты на контекстную рекламу в «Яндекс.Директе» и Google Ads, а также таргетированную рекламу во «ВКонтакте», MyTarget, Facebook и Instagram. В последних двух платёж должен быть совершён через eLama и Aitarget.

  • Для возврата денег предпринимателям необходимо до 30 апреля оформить заявку и подать документы. Можно претендовать сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер выплат составит 700 тысяч рублей, но не более 50% от затрат.
  • В 2020 году мэрия предложила предпринимателям субсидии на участие в фестивалях, обучение сотрудников и на оплату комиссий при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды. Бизнес может претендовать на них и в этом году.

  • По данным властей, по итогам года было одобрено более 3000 заявок на получение грантов на общую сумму более 3 млрд рублей. Чаще всего предприниматели требовали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды и на экспорт.

#новость #москва

2704 просмотров
59 59 комментариев
7
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59 комментариев
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Alexey Ivanov

15

Мэрия Москвы из бюжета возмещает расходы бизнеса? Они сдурели? Ну дал Вася Иванов рекламу своих курсов "Как стать миллионером на биткойне" и ему вернут деньги? Бюджет Москвы точно для этого?

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Евгений Кислов

Alexey
7

Все правильно, бюджет нужен для дворцов и яхт

Ответить

Олег Крегонин

Евгений
0

А как же дорогие самолёты и автомобили?

Ответить

Маргарита

Олег
0

Это уже другие бюджеты 

Ответить

Олег Крегонин

Маргари…
0

Понятно...

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Егор Томин

Alexey
5

Мне кажется процесс сбора документов и подачи заявки для "Васи" будет настолько сложный что ему будет дешевле не возмещать.

Или сейчас все просто? 🤔

Ответить

Хозяин

Егор
1

И под рекламой имеется ввиду только Яндекс Директ. Не Гугл же спонсировать!

Ответить

Gidevan

Хозяин
0

Написано что Гугл и Фейсбук тоже. И я если честно не понял нахрена их в список включили.

Ответить

Gidevan

Егор
0

Хз какой должен быть процесс сбора, чтобы не было смысла его делать для получения  700к

Ответить

Егор Томин

Gidevan
0

Так почему тогда все не отправляют заявки если так просто? 🤔

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роман долгополов

Alexey
1

Город заиртеиесован в развитии малого и среднего бизнеса,который принесет еще больше в бюджет в случае успеха.Так работает капитализм.

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Сергей Янзин

роман
0

Власть заинтересована, чтобы жители Москвы были сыты и довольны

Ответить

Roman Moskovskiy

Alexey
0

Бизнес в Москве плотит Москве нологи, она вполне может им в тяжкое время давать взад. Вася Иванов тоже плотит

Ответить

Andrey Fedorov

Alexey
0

С бюджетом понятно, но почему вы за брата порадоваться не хотите? :)

Ответить

Евгений Смирнов

12

ндя
В Москву ехать надо. В Москве вся сила.

Ответить

Vasiliy Nemchinov

5

В чём-то есть подвох 🤔

Ответить

Sergey T

Vasiliy
4

вот!! - правильная мысль :))
а теперь поставим себя на место товарищей "майоров" всех мастей и цветов:
известно: тут в цифре крутится огромный трафик, жизнь движуха, кто-то с кем-то ведет бизнес, который ухватить физически нельзя, плюс очень много транзакций и аналитики кто с кем кого кому ... очень биг-дата;
задача стратегическая: понять потоки-связи, на определенном горизонте взять под контроль и загнать в стойло хотя бы часть (зря что ли столько ЦОДов в периметр загнано?) и начать с этого зарабатывать;  как ФНС делала? сначала все оцифровать, потом менять правила, когда все ходы записаны. сегодня с развитием графовых БД и уровня инвестиций в железо - не проблема вообще;
задача тактическая: каким-то путем заставить "зарегистрироваться" самим (старый добрый метод - первая доза бесплатна ..."за счет бюджета"), набирают выборки нужных паттернов и связей, выводят как для НДС "среднее по отрасли" значение - и все, далее "вы недоплачиваете";
на такое благое дело и бюджета не жалко (просто надо правильно составить "экономическое обоснование")

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Alexander Tumanov

Sergey
0

Мое глубокое уважение! Все именно так. Очень хочется верить, что люди окончательно проснулись и не позволят проходимцам больше себя грабить.

Ответить

Валентин Самофалов

Vasiliy
3

Как обычно на словах они Львы Толстые, а на деле миллион условий, чтобы получили только те кому надо.

Ответить

Sergey T

Валентин
1

главное - что бумаги с нужными сведениями будут поданы

Ответить

Alexander

Sergey
1

Именно! Причём люди сами к ним придут. Как коровы на бойню.

Ответить

Alexander Tumanov

Vasiliy
0

Во всем. Это или очередное мошенничество, или неподъемная кабала. Или задумали запредельную подлость, для выявления и ограбления.

Ответить

Alexander Tumanov

3

Бюджет Москвы? А откуда у Москвы бюджет? А кто дал право исполнительной ветви распоряжаться деньгами народа? И с чего бы это за мои налоги я должен возмещать болтовню коуча-бездельника? Косорылый поганец совсем в разнос пошёл, поняв, что в агломерации РФ нет президента и закона?

Ответить

Евгений Кислов

Alexander
0

Походу больше всех в бюджет выделяешь.
Похож на таких клиентов, которые платят 3 копейки, а требуют как будто целое состояние за товар/услугу отдал.

Ответить

Alexander Tumanov

Евгений
0

А мне «тыкать» не надо, уважаемый Алексей. Или вас так отец научил? И уж точно не вам судить, что и кому я выделяю. Как и мне о вас. У нас был диалог, зачем вы перешли на дерзость не понятно. Надеюсь, что у вас всё будет отлично. Всех благ вам и моё почтение.

Ответить

Правительственный холод

3

Совсем ебанулись.
Неужто бордюры уже не перекладываются? 

Ответить

Анна Говорова

2

Даешь поддержку малого бизнеса в регионах!
Мэрия Москвы: нет

Ответить

Федя Попырин

Анна
1

- Мэрия Москвы
- Регионы
- ???

Ответить

Егор Томин

Анна
0

Немного не вижу связи - Мэрия Москвы и регионы 🤔

В регионах как раз и должны думать о регионах!! Как минимум копировать, раз своих идей нет))

- но я конечно больше за комплексный подход. А то в одном есть, в другом нет..

Понимаю что да в Москве большие бюджеты. Но как минимум думать Москва за всех не должна - как минимум это странно, так как в других городах есть люди которые за эту работу получают 💰

Кто что думает по этим моментам?

Ответить

Alexander Tumanov

Егор
2

А москва не думает. Она обирает страну.

Ответить

Gidevan

Егор
2

В регионах как раз и должны думать о регионах!! Как минимум копировать, раз своих идей нет))

Дать денег это, конечно, супер оригинальная идея.

Но как минимум думать Москва за всех не должна - как минимум это странно, так как в других городах есть люди которые за эту работу получают

Не знаю где эти люди есть. Может быть в Питере и Казани ещё, но в моем городе нихрена такого даже близко нет. Тут на дороги бы хватило тех денег которые федеральный центр из региона забрал в виде налогов и часть из которых прислал обратно. 

Ответить

Alexander

Gidevan
0

Так и есть. Хунта откровенно, с использованием оружия, грабит всю страну. Всех до единого. 66% прямых налогов, не считая скрытые.

Ответить

Олег Крегонин

Анна
0

NO!

Ответить

Роман Косачёв

2

Если бы правительство действительно хотело бы помочь малому и среднему бизнесу, то достаточно было бы отменить 20% налог на рекламу, вот бы и помогли всем. Так бы помогли сразу и регионам, а не только Москве.

Ответить

Валентин Самофалов

Роман
2

Все верно, стоит какая то другая задача.

Ответить

Alexander Tumanov

Валентин
0

Точно. И очень подлая!

Ответить

Маркетологов к стенке

–5

Т.е. с моих налогов теперь бизнес еще и рекламу в интернете крутить будет?)) Совсем охренели уже в край. Ну и пусть кто-нибудь что-нибудь скажет по поводу блокировщиков рекламы. Она крутится на мои налоги, поэтому смело можно блокировать без зазрения совести. 

Ответить

Евгений Кислов

Маркетологов
3

Каждый год субсидии выделяют на десятки направлений. интернет-рекламу субсидировать не вчера начали, это автор только проснулся

Ответить

Alexander Tumanov

Евгений
1

Кому выделяют? Есть примеры? Не голословно. Не одному из моих знакомых, включая меня, режим не выделил ни рубля. Одни поборы, штрафы, суды, преследования и разорения.

Ответить

Евгений Кислов

Alexand…
0

Мне. Заявку попробуй отправить

Ответить

Alexander

Евгений
0

Как давно? И чем это обернулось? Или пока не трогают?

Ответить

Евгений Кислов

Евгений
0

деньгами это обернулось на расчётном счету)

Ответить

Alexander

Евгений
0

Непременно взыщут. И с такими процентами, что дети отдавать будут.

Ответить

Евгений Кислов

Alexand…
0

Что за ненависть?) субсидии - это не кредитование. Деньги выделяют на ведение бизнеса, а не дают под процент

Ответить

Alexander

Евгений
0

Неужели вы действительно верите в то, что пастух заботится об овце, чтобы ее волки не съели?

Ответить

KINCH

Маркетологов
1
Ответить

Николай Глущенко

Маркетологов
0

То есть до этой новости блокировать рекламу тебе мешала совесть? Интересные у тебя этические представления) Особенно в контексте твоего никнейма)

Ответить

KINCH

2

Компенсируют, потом спросят за это или компенсируют, но тому, кому надо, а не тем, кто пришел. Это тенденция социализма намечается какая-то... Вы там губу-то не раскатывайте сильно, чай не первое десятилетие проживаете, знаете, как и что делается. 

Ответить

Александр Сенс

1

До сих пор жду обещаной помощи самим президентом еще с прошлой весны (нет).

Ответить

Олег Крегонин

Александр
1

Продолжаете ждать?)

Ответить

Константин Шукалов

1

Классно ) надо попробовать подать 

Ответить

Харухи

1

Хорошая новость. Всегда мечтал своими налогами оплачивать рекламу московских деляг. 

Ответить

alex twit

1

Что за аттракцион щедрости? Где подводные камни?

Ответить

Aleksey Bobkov

0

кому возместить РСЯ и майтаргету?

Ответить

Егор Томин

0

Кто-то из читателей ранее за что-то другое получал субсидии?

Расскажите, что на ваш взгляд в этом процессе сложное, какие моменты заставили Хорошо подумать?

Буду благодарен если отправите ссылки на хорошии публикации по этой теме 😊

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Alexander Tumanov

Егор
–1

Ни когда! Ни при каких условиях, ничего не берите и не давайте режиму. Не доверяйте ни одному слову представителям режима. Не декларируйте, держитесь как можно дальше от всего, что хоть как связано с коррумпированной системой. Непременно разорят и посадят. И не думайте, что именно с вами ничего не случится. Миллионы примеров, за последние 20 лет террора.

Ответить

Sergey Didenko

0

Очень много косяков на сайте, особенно в URL, ничего не прочитать :(

Ответить

Sergey Didenko

Sergey
0

Уточню - что даже без роистата в ссылке не открывается

Ответить

Gidevan

0

Чаще всего предприниматели требовали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды и на экспорт.

Сначала прочитал «и на эскорт»

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