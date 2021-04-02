Мэрия Москвы предложила малому и среднему бизнесу возместить до 50% затрат на интернет-рекламу Статьи редакции
Подать документы можно до 30 апреля.
Столичная мэрия предложила субсидии на контекстную и таргетированную рекламу, на участие в международных конкурсах и фестивалях и другого.
На сайте мэрии говорится, что возмещаются затраты на контекстную рекламу в «Яндекс.Директе» и Google Ads, а также таргетированную рекламу во «ВКонтакте», MyTarget, Facebook и Instagram. В последних двух платёж должен быть совершён через eLama и Aitarget.
- Для возврата денег предпринимателям необходимо до 30 апреля оформить заявку и подать документы. Можно претендовать сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер выплат составит 700 тысяч рублей, но не более 50% от затрат.
- В 2020 году мэрия предложила предпринимателям субсидии на участие в фестивалях, обучение сотрудников и на оплату комиссий при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды. Бизнес может претендовать на них и в этом году.
По данным властей, по итогам года было одобрено более 3000 заявок на получение грантов на общую сумму более 3 млрд рублей. Чаще всего предприниматели требовали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды и на экспорт.
Мэрия Москвы из бюжета возмещает расходы бизнеса? Они сдурели? Ну дал Вася Иванов рекламу своих курсов "Как стать миллионером на биткойне" и ему вернут деньги? Бюджет Москвы точно для этого?
Все правильно, бюджет нужен для дворцов и яхт
А как же дорогие самолёты и автомобили?
Мне кажется процесс сбора документов и подачи заявки для "Васи" будет настолько сложный что ему будет дешевле не возмещать.
Или сейчас все просто? 🤔
Город заиртеиесован в развитии малого и среднего бизнеса,который принесет еще больше в бюджет в случае успеха.Так работает капитализм.
Бизнес в Москве плотит Москве нологи, она вполне может им в тяжкое время давать взад. Вася Иванов тоже плотит
С бюджетом понятно, но почему вы за брата порадоваться не хотите? :)
В чём-то есть подвох 🤔
вот!! - правильная мысль :))
а теперь поставим себя на место товарищей "майоров" всех мастей и цветов:
известно: тут в цифре крутится огромный трафик, жизнь движуха, кто-то с кем-то ведет бизнес, который ухватить физически нельзя, плюс очень много транзакций и аналитики кто с кем кого кому ... очень биг-дата;
задача стратегическая: понять потоки-связи, на определенном горизонте взять под контроль и загнать в стойло хотя бы часть (зря что ли столько ЦОДов в периметр загнано?) и начать с этого зарабатывать; как ФНС делала? сначала все оцифровать, потом менять правила, когда все ходы записаны. сегодня с развитием графовых БД и уровня инвестиций в железо - не проблема вообще;
задача тактическая: каким-то путем заставить "зарегистрироваться" самим (старый добрый метод - первая доза бесплатна ..."за счет бюджета"), набирают выборки нужных паттернов и связей, выводят как для НДС "среднее по отрасли" значение - и все, далее "вы недоплачиваете";
на такое благое дело и бюджета не жалко (просто надо правильно составить "экономическое обоснование")
Мое глубокое уважение! Все именно так. Очень хочется верить, что люди окончательно проснулись и не позволят проходимцам больше себя грабить.
Как обычно на словах они Львы Толстые, а на деле миллион условий, чтобы получили только те кому надо.
Во всем. Это или очередное мошенничество, или неподъемная кабала. Или задумали запредельную подлость, для выявления и ограбления.
Бюджет Москвы? А откуда у Москвы бюджет? А кто дал право исполнительной ветви распоряжаться деньгами народа? И с чего бы это за мои налоги я должен возмещать болтовню коуча-бездельника? Косорылый поганец совсем в разнос пошёл, поняв, что в агломерации РФ нет президента и закона?
Походу больше всех в бюджет выделяешь.
Похож на таких клиентов, которые платят 3 копейки, а требуют как будто целое состояние за товар/услугу отдал.
А мне «тыкать» не надо, уважаемый Алексей. Или вас так отец научил? И уж точно не вам судить, что и кому я выделяю. Как и мне о вас. У нас был диалог, зачем вы перешли на дерзость не понятно. Надеюсь, что у вас всё будет отлично. Всех благ вам и моё почтение.
Даешь поддержку малого бизнеса в регионах!
Мэрия Москвы: нет
Немного не вижу связи - Мэрия Москвы и регионы 🤔
В регионах как раз и должны думать о регионах!! Как минимум копировать, раз своих идей нет))
- но я конечно больше за комплексный подход. А то в одном есть, в другом нет..
Понимаю что да в Москве большие бюджеты. Но как минимум думать Москва за всех не должна - как минимум это странно, так как в других городах есть люди которые за эту работу получают 💰
Кто что думает по этим моментам?
В регионах как раз и должны думать о регионах!! Как минимум копировать, раз своих идей нет))
Дать денег это, конечно, супер оригинальная идея.
Но как минимум думать Москва за всех не должна - как минимум это странно, так как в других городах есть люди которые за эту работу получают
Не знаю где эти люди есть. Может быть в Питере и Казани ещё, но в моем городе нихрена такого даже близко нет. Тут на дороги бы хватило тех денег которые федеральный центр из региона забрал в виде налогов и часть из которых прислал обратно.
Если бы правительство действительно хотело бы помочь малому и среднему бизнесу, то достаточно было бы отменить 20% налог на рекламу, вот бы и помогли всем. Так бы помогли сразу и регионам, а не только Москве.
Все верно, стоит какая то другая задача.
Т.е. с моих налогов теперь бизнес еще и рекламу в интернете крутить будет?)) Совсем охренели уже в край. Ну и пусть кто-нибудь что-нибудь скажет по поводу блокировщиков рекламы. Она крутится на мои налоги, поэтому смело можно блокировать без зазрения совести.
Каждый год субсидии выделяют на десятки направлений. интернет-рекламу субсидировать не вчера начали, это автор только проснулся
Кому выделяют? Есть примеры? Не голословно. Не одному из моих знакомых, включая меня, режим не выделил ни рубля. Одни поборы, штрафы, суды, преследования и разорения.
Мне. Заявку попробуй отправить
деньгами это обернулось на расчётном счету)
Что за ненависть?) субсидии - это не кредитование. Деньги выделяют на ведение бизнеса, а не дают под процент
То есть до этой новости блокировать рекламу тебе мешала совесть? Интересные у тебя этические представления) Особенно в контексте твоего никнейма)
Компенсируют, потом спросят за это или компенсируют, но тому, кому надо, а не тем, кто пришел. Это тенденция социализма намечается какая-то... Вы там губу-то не раскатывайте сильно, чай не первое десятилетие проживаете, знаете, как и что делается.
До сих пор жду обещаной помощи самим президентом еще с прошлой весны (нет).
Хорошая новость. Всегда мечтал своими налогами оплачивать рекламу московских деляг.
Кто-то из читателей ранее за что-то другое получал субсидии?
Расскажите, что на ваш взгляд в этом процессе сложное, какие моменты заставили Хорошо подумать?
Буду благодарен если отправите ссылки на хорошии публикации по этой теме 😊
Ни когда! Ни при каких условиях, ничего не берите и не давайте режиму. Не доверяйте ни одному слову представителям режима. Не декларируйте, держитесь как можно дальше от всего, что хоть как связано с коррумпированной системой. Непременно разорят и посадят. И не думайте, что именно с вами ничего не случится. Миллионы примеров, за последние 20 лет террора.
Очень много косяков на сайте, особенно в URL, ничего не прочитать :(
Чаще всего предприниматели требовали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды и на экспорт.
Сначала прочитал «и на эскорт»
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