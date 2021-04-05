Уже шестой год подряд лидером становится «1С».

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РБК составил ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз, использовав данные Роспатента. Издание распределило места в рейтинге по количеству заключенных в 2020 году договоров.

Первое место шестой год подряд занял разработчик и продавец ПО для бизнеса «1С». В 2020 году компания заключила 758 новых договоров, расторгла 52. Всего за всё время работы у компании было 10,3 тысячи контрактов.

Второе место в рейтинге занимает немецкая франшиза «магазинов у дома» «Фасоль». Она поднялась в рейтинге с 32 строчки — увеличила количество заключённых контрактов с 129 до 275 в 2020 году.

На третьем месте франшиза автосервисов Fit Service, которая в 2019 году занимала шестое место. За год она заключила 116 новых контрактов, расторгла один. Всего у компании 345 контрактов за все годы.