«1С», «Фасоль» и автосервисы Fit Service возглавили рейтинг популярных в России франшиз по версии РБК Статьи редакции
Уже шестой год подряд лидером становится «1С».
РБК составил ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз, использовав данные Роспатента. Издание распределило места в рейтинге по количеству заключенных в 2020 году договоров.
Первое место шестой год подряд занял разработчик и продавец ПО для бизнеса «1С». В 2020 году компания заключила 758 новых договоров, расторгла 52. Всего за всё время работы у компании было 10,3 тысячи контрактов.
Второе место в рейтинге занимает немецкая франшиза «магазинов у дома» «Фасоль». Она поднялась в рейтинге с 32 строчки — увеличила количество заключённых контрактов с 129 до 275 в 2020 году.
На третьем месте франшиза автосервисов Fit Service, которая в 2019 году занимала шестое место. За год она заключила 116 новых контрактов, расторгла один. Всего у компании 345 контрактов за все годы.
Лидеры прошлого года «Гемотест» и сервис ремонта смартфонов Pedant.ru остались в рейтинге, но потеряли позиции. «Гемотест» опустился со второго места на пятое и заключил 92 новых договора, а Pedant.ru с 91 контрактом — с третьего на шестое.
Хм, Чебаркуль известен не только метеоритом, но и курятинкой, надо же
В соседнем посте пишут, что франшизы не работают :)
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