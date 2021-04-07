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Рая Хачатрян

«Ъ»: «Сбер», ВЭБ и РФПИ договорились выкупить контроль в издательстве «Просвещение» Статьи редакции

Книжное издательство может стоить от 49,6 млрд рублей до 74 млрд рублей, пишет издание.

11 11 комментариев
900 просмотров

Группа инвесторов, среди которых «Сбербанк», ВЭБ и РФПИ, ведёт переговоры о покупке группы компаний «Просвещение», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке. Соглашение об условиях сделки стороны подписали ещё в конце 2020 года, заявил один из собеседников.

В ВЭБ заявили изданию, что не комментируют слухи о переговорах, обосновав это тем, что «любые слухи могут отразиться на сделках». «Сбер» и РФПИ отказались от комментариев. В «Просвещении» заявили только, что сотрудничают со всеми перечисленными компаниями, но о чём-то другом говорить слишком рано.

По словам источников, совладельцы «Просвещения» Владимир Узун и Олег Ткач не уйдут из компании, но но не будут владеть основной частью акций. По данным «СПАРК-Интерфакс», которые приводит «Коммерсантъ», за 2019 год выручка компании составляла 18,37 млрд рублей, чистая прибыль — 6,2 млрд рублей.

Книжные издательства обычно оцениваются в размере от шести до десяти EBITDA — это около 8-12 чистых прибылей, сообщил «Коммерсанту» один из профильных топ-менеджеров. Учитывая показатели 2019 года, «Просвещение» может стоить от 49,6 млрд рублей до 74 млрд рублей, пишет издание.

«Коммерсантъ» также добавляет, что 30 марта russiaedu.ru сообщил, что «Просвещение» возглавит Марина Ракова, бывший замминистра просвещения, а с марта 2020 года вице-президент «Сбербанка». Новость удалили и никак не прокомментировали.

Но издание отмечает, что 16 марта «Сбер» зарегистрировал новое дочернее ООО «СберОбразование» — его возглавила Марина Ракова. В пресс-службе банка заявили, что структура будет разрабатывать цифровые продукты для образовательной системы в России.

#новость #сбер #рфпи #вэбрф

11 11 комментариев
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11 комментариев
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Александра Тимошенко

4

Теперь и учебники будет контролировать :(

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Игорь Скрынников

Александра
8

Так говорите будто до этого в учебниках не было внешнего контроля и насаждения мыслей.

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alex twit

Игорь
1

Особенно в учебнике истории от Мудинского

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Маджид Гаджиев

alex
0

Давайте не будем коверкать фамилии. 

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Митя Мурасов

2

объясните в чем разница между "договорились выкупить контроль" и "картельный сговор"

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Александр Владимирович

1

Подписка Сбер Прайм скоро во всех учебниках страны

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Чит Чат

0

Зачем кому-то понадобилась издательство? Листовки печатать?

Ответить

Артем Бондарев

Чит
2

Скорее всего

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Anton Chigaev

Чит
2

Дело не в издательстве, дело в сумме.
Особенно если понимать кому это издательство по факту принадлежит

https://meduza.io/feature/2019/10/21/ministerstvo-prosveschenie

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alex twit

0

Великие просветители

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Маджид Гаджиев

0

Ох, страшновато, когда эффективные менеджеры берутся за такие проекты.  

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