Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Офлайн
Рая Хачатрян

Revolut разрешит сотрудникам два месяца в год работать из другой страны Статьи редакции

После того, как снимут ограничения на поездки и откроют границы.

0 Обсудить
530 просмотров

Сотрудники Revolut в течение 60 дней смогут работать за пределами своей страны «по личным и не связанным с бизнесом причинам», пишет Bloomberg со ссылкой на заявление финтех-сервиса. Такая возможность появится после снятия ограничений на путешествия из-за пандемии коронавируса.

В заявлении говорится, что сотрудники «должны соблюдать рекомендации органов здравоохранения» как в странах, откуда они уезжают, так и в местах, куда приезжают.

Revolut — британский финтех-стартап, основанный в 2016 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Головной офис компании находится в Лондоне, но у неё есть представительства в более чем 30 странах. Всего в компании работает больше 2500 человек, ещё 1000 или 1500 на аутсорсе, говорил Сторонский в марте.

Компания перешла на «гибкую» форму работы с февраля: большинство сотрудников сами выбирают, хотят они работать из офиса или нет. 70% своих офисов Revolut решила превратить в «гибкие пространства для совместной работы Rev Labs».

Согласно внутреннему опросу среди сотрудников Revolut, более 56% из них предпочитает гибридный режим работы: от двух до четырех раз в неделю из дома, остальное время — из офиса. 36% сотрудников хотели бы постоянно работать на удалёнке и только 2% предпочитают всё время быть в офисе.

  • Компании по всему миру переходят на гибридную форму работы. Согласно прогнозу LinkedIn, в 2021 году схема «три дня в офисе, два на удалёнке, два выходных» будет оптимальной, так как руководители должны найти компромисс для тех, кто привык работать на удалёнке, и тех, кто хочет вернуться в офис.
  • Например, Google отказалась от полной удалёнки и хочет уже в апреле работать в смешанном режиме с обязательным посещением офиса не менее трёх дней в неделю.
  • В России о полном переходе на гибридную форму сообщала Mail.ru Group. О планах навсегда перейти на «гибкий» график работы говорили «Тинькофф» и «Альфа-банк».
«Я бы не хотел конкурировать с китайцами…
Николай Сторонский рассказал в «Бизнес-секретах», что Revolut «сильно прибыльна» и пока не…
vc.ru

#новость #revolut #удаленка

0 Обсудить
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","revolut"], "comments": 0, "likes": 5, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 231287, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 08 Apr 2021 14:20:49 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

red_mad_robot
Подписан
Отписаться
«Сделай мне красиво»: как работает дизайнер интерфейсов и чем дизайн похож на музыку
В новый выпуск подкаста «Сушите вёсла» ведущие пригласили арт-директора и старшего дизайнера red_mad_robot Дениса Гомес…
0
Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Зачем предсказывать урожай или как нейросеть научилась считать яблоки
Рассказываем, что такое точное садоводство, зачем фотографировать яблоки с робоплатформы и считать их с помощью облачны…
5
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Плоггинг: как экологичный фитнес помогает природе
Представьте себе неспешную пробежку: вы бежите по своему маршруту в своем темпе, наслаждаетесь свежим воздухом, слушает…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Д Хб
за день
Я готов за 200тысяч заполнить вашу, не гордый.
Госдума приняла закон о получении налогового вычета без декларации за покупку жилья и погашение процентов по кредитам
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

Anton Drozdov

«Яндекс» подключил доставку…

Пластиковое Окно

10 лучших UI-китов в Figma для…

ЮЛИЯ

«Яндекс» подключил доставку…

Иван Николаев

Исследование: Россия стала…

Seller Den

Росаккредитация будет проверять…

m1nuv8

Рэпер Will.i.am представил…

Иван Николаев

Исследование: Россия стала…

Artem Kapnist

«Яндекс» подключил доставку…

Иван Николаев

Исследование: Россия стала…

Pavel Rusanov

Офис остался на первом месте: у…

Sergey T

Зачем предсказывать урожай или…

Илья М

«Мы — мясо»: производитель…

Julian Russinhoff

Университет Мичигана выяснил…

Aleksey Telyshev

Mail.ru Group выпустила…

Sergei Timofeyev

«Яндекс» подключил доставку…

Pavel Pavel

Рэпер Will.i.am представил…

Александр Привалов

Давайте признаем: всем…

Иван Николаев

Twitter вёл переговоры о…

Иван Николаев

Twitter вёл переговоры о…

Dmitry Kiselev

«Яндекс» подключил доставку…
null