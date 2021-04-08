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Revolut разрешит сотрудникам два месяца в год работать из другой страны Статьи редакции
После того, как снимут ограничения на поездки и откроют границы.
Сотрудники Revolut в течение 60 дней смогут работать за пределами своей страны «по личным и не связанным с бизнесом причинам», пишет Bloomberg со ссылкой на заявление финтех-сервиса. Такая возможность появится после снятия ограничений на путешествия из-за пандемии коронавируса.
В заявлении говорится, что сотрудники «должны соблюдать рекомендации органов здравоохранения» как в странах, откуда они уезжают, так и в местах, куда приезжают.
Revolut — британский финтех-стартап, основанный в 2016 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Головной офис компании находится в Лондоне, но у неё есть представительства в более чем 30 странах. Всего в компании работает больше 2500 человек, ещё 1000 или 1500 на аутсорсе, говорил Сторонский в марте.
Компания перешла на «гибкую» форму работы с февраля: большинство сотрудников сами выбирают, хотят они работать из офиса или нет. 70% своих офисов Revolut решила превратить в «гибкие пространства для совместной работы Rev Labs».
Согласно внутреннему опросу среди сотрудников Revolut, более 56% из них предпочитает гибридный режим работы: от двух до четырех раз в неделю из дома, остальное время — из офиса. 36% сотрудников хотели бы постоянно работать на удалёнке и только 2% предпочитают всё время быть в офисе.
- Компании по всему миру переходят на гибридную форму работы. Согласно прогнозу LinkedIn, в 2021 году схема «три дня в офисе, два на удалёнке, два выходных» будет оптимальной, так как руководители должны найти компромисс для тех, кто привык работать на удалёнке, и тех, кто хочет вернуться в офис.
- Например, Google отказалась от полной удалёнки и хочет уже в апреле работать в смешанном режиме с обязательным посещением офиса не менее трёх дней в неделю.
- В России о полном переходе на гибридную форму сообщала Mail.ru Group. О планах навсегда перейти на «гибкий» график работы говорили «Тинькофф» и «Альфа-банк».
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