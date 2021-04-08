После того, как снимут ограничения на поездки и откроют границы.

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Сотрудники Revolut в течение 60 дней смогут работать за пределами своей страны «по личным и не связанным с бизнесом причинам», пишет Bloomberg со ссылкой на заявление финтех-сервиса. Такая возможность появится после снятия ограничений на путешествия из-за пандемии коронавируса.

В заявлении говорится, что сотрудники «должны соблюдать рекомендации органов здравоохранения» как в странах, откуда они уезжают, так и в местах, куда приезжают.

Revolut — британский финтех-стартап, основанный в 2016 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Головной офис компании находится в Лондоне, но у неё есть представительства в более чем 30 странах. Всего в компании работает больше 2500 человек, ещё 1000 или 1500 на аутсорсе, говорил Сторонский в марте.

Компания перешла на «гибкую» форму работы с февраля: большинство сотрудников сами выбирают, хотят они работать из офиса или нет. 70% своих офисов Revolut решила превратить в «гибкие пространства для совместной работы Rev Labs».

Согласно внутреннему опросу среди сотрудников Revolut, более 56% из них предпочитает гибридный режим работы: от двух до четырех раз в неделю из дома, остальное время — из офиса. 36% сотрудников хотели бы постоянно работать на удалёнке и только 2% предпочитают всё время быть в офисе.