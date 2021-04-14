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Евгения Евсеева

Магазин одежды, кафе или таксопарк: «Яндекс» рассказал, какой бизнес чаще всего хотят открыть россияне Статьи редакции

В Петербурге хотят продавать шаурму, а в Москве — открыть маникюрный салон.

2 2 комментария
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«Яндекс» изучил все поисковые запросы в браузере со словами «как открыть» за 2018–2020 годы и определил 150 наиболее популярных видов бизнеса.

Согласно исследованию, чаще всего люди задумываются об открытии своего магазина одежды, кафе, таксопарка или пункта выдачи заказов. Самые популярные категории — общественное питание, транспорт и логистика, а также торговля одеждой и товарами повседневного спроса.

«Яндекс»

«Яндекс» отмечает, что за последние десять лет интерес к открытию бизнеса падал только в 2014 и 2015 годах во время кризиса и в 2020 году в пандемию. В остальные годы интерес рос.

В течение десяти лет самыми популярными идеями бизнеса остаются кафе и магазины одежды. Другие перестали быть интересными россиянам — например, турфирмы, которые занимали первое место в 2011 году, сейчас на десятом. При этом таксопарки десять лет назад не попадали в десятку популярных идей, но в последние годы входят в тройку, отмечают исследователи.

Примеры бизнеса, к которым менялся интерес «Яндекс»

Кроме того, «Яндекс» составил списки «модных бизнесов» для каждого года — это популярные виды бизнеса, интерес к которым в данный год вырос сильнее. Например, в 2014 году на фоне запрета курения в кафе и барах вырос интерес к открытию кальянных, в 2018 году — онлайн-школ, а в 2020 году — к пунктам выдачи, курьерским компаниям и кухням с доставкой.

«Яндекс»

«Яндекс» определил также местные особенности для всех городов с населением более миллиона человек и трёх крупнейших городов в каждом федеральном округе. Компания учитывала не самые популярные идеи, а те, которыми в городе интересуются чаще, чем в среднем по стране.

Например, в Сочи интересуются открытием гостиниц, в Краснодаре — магазинов овощей и фруктов. В Москве задумываются о маникюрном салоне, а в Санкт-Петербурге — о продаже шаурмы.

«Яндекс»

#новость #яндекс #исследование

2 2 комментария
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Константин Полухтин

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Какой бизнес хотят открыть россияне?
Ответ: прибыльный.

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Максим Пряник

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Враки это всё, никто в Санкт-Петербурге не ест шаурму

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