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Евгения Евсеева

Рестораторы в Москве предложили построить летние кафе и зоны отдыха на месте парковок Статьи редакции

Это сделает улицы безопаснее и поможет ресторанам привлечь клиентов, считают авторы обращения.

  • Федерация рестораторов и отельеров России (входят например, KFC, McDonald's и другие) вместе с проектом Probok.net попросила мэрию Москвы выделить часть парковочного пространства под временные летние веранды и места для отдыха. Соответствующее письмо рестораторы направили мэру Сергею Собянину, пишет Autonews.
  • «Просим рассмотреть возможность использования части парковок на улицах центра города для расширения зоны обслуживания москвичей и установки парклетов. Эти конструкции являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу. Такая практика уже сейчас применяется в различных городах мира: Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене», — говорится в документе.
  • Переориентация свободных парковок в общественные зоны летом — одна из новых мировых тенденций в области городского управления, объясняют авторы обращения.
  • По их словам, дополнительные пешеходные зоны «делают улицы безопаснее и уютнее» и привлекают жителей. А в связи с пандемией и необходимостью соблюдения ряда санитарных требований работа заведений на открытом воздухе особенно актуальна.
  • Парклет даёт рестораторам устанавливать временную летнюю конструкцию, где размещаются четыре-пять человек. Это предложение актуально для улиц с узкими тротуарами, где нельзя установить веранды.
  • «Мы говорим об эксперименте, и нас поддерживают многие рестораторы, уже есть несколько готовых проектов», — отметил руководитель Probok.net Александр Шумский. По его словам, улицы не могут принадлежать исключительно автомобилям, а городское пространство можно использовать по-разному.
Autonews

#новость #москва

1125 просмотров
26 26 комментариев
5
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26 комментариев
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alex twit

9

Подъезжаешь такой к ресторану на самокате. Сидишь в парковочном кармане за столиком где-нить на Садовом, потягиваешь лавандовый раф. Рядом бабаджоны и каршеринги толкаются в пробке. Ляпота!

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Dimitry Who

7

Ну пускай платят по 400₽/час за одно машиноместо 

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Борис Васильев

Dimitry
0

На одном машиноместе можно разместить 1-3 стола на 5-10 посадочных мест.
Оборот даже без алкоголя уже даст прибыль, но они же не захотят таких тарифов.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Dimitry
–2

это привилегия московских водятлов, платить на каждом углу за своё корыто-ласточку

Ответить

Андрей Якушин

1

Жалко мне автолюбителей. Цены на парковку и так конские, так ещё и парковки сократят.

Ответить

ihovsky

Андрей
9

Ой бедненькие, ой как жалко :(

Ответить

Dennis Gooddeni

ihovsky
1

У меня и так во дворе на парковке местные рестораторы шашлык уже жарят, оттачивают мастерство перед майскими

Ответить

Ware Wow

4
Ответить

Вася Пражкин

2

 Федерация рестораторов и отельеров России (входят например, KFC, McDonald's и другие)

KFC и McDonald's знатные рестораторы, конечно ).

Ответить

Aik Music

1

А в чем прикол есть на дороге ?

Ответить

Ware Wow

Aik
2

Ну это как пробежки по асфальту в окружении пробок, наверно для здоровья

Ответить

Вася Пражкин

Aik
1

Чтоб свежий выхлоп от авто дополнял вкус еды. У москвичей свои причуды.

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Alexander Radutsky

1

на фото ул Пятницкая, где с парковками и так не густо, все давно убрали, оставили несколько карманов, если убрать еще и их, то будет просто шоссе, раньше рестораны жаловались, что без парковок к ним не доезжают гости.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Alexander
–1

С хуя ли не доезжают прям?
Пусть таксо берут, раз пожрать в центре охота

Ответить

Кирилл Трубецкой

1

Судя по картинке в тексте, нужно ещё 5 бетонных ограждений, чтобы «малоли» никто не въехал и некий экран от выхлопов.

Ответить

Глеб Варганов

1

Кушаешь, наслаждаешься выхлопными газами и прекрасным ансамблем вечерних любителей клаксонов в 40 см от тебя, романтика...

Ответить

Ware Wow

1

На фотке выглядит убого, прям под машинами, запахи, газы, и небезопасно как-то...

Ответить

Денис Боенсков

1

А машины куда тогда парковать? На тротуар? И кто захочет жрать почти на дороге вплотную к шумному, пылящему и вонючему транспорту? Тогда уж всю дорогу давайте перекроем и устроим пешеходную зону с местом для пожрать

Ответить

Pekelnyy Mikhail

0

Страйк

Ответить

Алексей Афанасьев

0

Нелепо

Ответить

Yarro S

0

Слишком ценные места, чтобы их портить парковками

Ответить

Александр Вербицкий

0

KFC и макдональдс пусть строят жральни у дороги, там все равно ничего не испортить. 

Ответить

Александр Иванов

0

Боюсь не газов. А больше Мосгортрансовских водил на синих автобусах.

Ответить

Александр Привалов

0

летние кафе и зоны отдыха на месте парковок

Вы что, деб...
необходимостью соблюдения ряда санитарных требований работа заведений

А, ну так бы сразу и сказали: хотим денег, а то всё "заботимся о городе", "заботимся о людях"...

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Kirill Muchow

0

Сама идея хорошая. Взята, я так понимаю, с улиц  Барселоны и Нью-Йорка. Концепция мне нравится в целом, это действительно сделает город более привлекательным.
Что не нравится. Если вы обратите внимание на концепции в других городах,то заметите ошибки в вашем  подходе. Летние веранды выстраиваются на дорогах, где либо успокаивают траффик, либо сами веранды являются причинами успокоения траффика. В данном примере (на картинке) - веранды провоцируют на скорость. Вы выстраиваете практически взлетную полосу.

Можно было бы веранды размещать на противоположной стороне от парковочных места. А парковочные места будут продолжением дороги. Тогда при всем желании не разгонишься. И скорее всего это может привести к снижению траффика.(Желания не будет уже ездить в приципе).

Нужно прорабатывать и работать с народом. Чтобы автомобилисты не параноили и не бомбило никого от этого. Вот так просто "а давайте вот так через неделю будет" - вряд ли вы встретите поддержку. Я не урбанист. Но мне кажется, что это планомерная работа, а не сиюминутное желание. Будет стратегия - будет и результат. Хороший пример - платные парковки. Аккуратно и медленно проникая - они стали нашей обыденностью.

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donJorhe .

0

Круто, сидишь, пьешь смузи, а тебя проезжающая мимо поливалка обливает грязью. Красота. 

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