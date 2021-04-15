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Рестораторы в Москве предложили построить летние кафе и зоны отдыха на месте парковок Статьи редакции
Это сделает улицы безопаснее и поможет ресторанам привлечь клиентов, считают авторы обращения.
- Федерация рестораторов и отельеров России (входят например, KFC, McDonald's и другие) вместе с проектом Probok.net попросила мэрию Москвы выделить часть парковочного пространства под временные летние веранды и места для отдыха. Соответствующее письмо рестораторы направили мэру Сергею Собянину, пишет Autonews.
- «Просим рассмотреть возможность использования части парковок на улицах центра города для расширения зоны обслуживания москвичей и установки парклетов. Эти конструкции являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу. Такая практика уже сейчас применяется в различных городах мира: Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене», — говорится в документе.
- Переориентация свободных парковок в общественные зоны летом — одна из новых мировых тенденций в области городского управления, объясняют авторы обращения.
- По их словам, дополнительные пешеходные зоны «делают улицы безопаснее и уютнее» и привлекают жителей. А в связи с пандемией и необходимостью соблюдения ряда санитарных требований работа заведений на открытом воздухе особенно актуальна.
- Парклет даёт рестораторам устанавливать временную летнюю конструкцию, где размещаются четыре-пять человек. Это предложение актуально для улиц с узкими тротуарами, где нельзя установить веранды.
- «Мы говорим об эксперименте, и нас поддерживают многие рестораторы, уже есть несколько готовых проектов», — отметил руководитель Probok.net Александр Шумский. По его словам, улицы не могут принадлежать исключительно автомобилям, а городское пространство можно использовать по-разному.
Подъезжаешь такой к ресторану на самокате. Сидишь в парковочном кармане за столиком где-нить на Садовом, потягиваешь лавандовый раф. Рядом бабаджоны и каршеринги толкаются в пробке. Ляпота!
Ну пускай платят по 400₽/час за одно машиноместо
На одном машиноместе можно разместить 1-3 стола на 5-10 посадочных мест.
Оборот даже без алкоголя уже даст прибыль, но они же не захотят таких тарифов.
это привилегия московских водятлов, платить на каждом углу за своё корыто-ласточку
Жалко мне автолюбителей. Цены на парковку и так конские, так ещё и парковки сократят.
У меня и так во дворе на парковке местные рестораторы шашлык уже жарят, оттачивают мастерство перед майскими
Федерация рестораторов и отельеров России (входят например, KFC, McDonald's и другие)
KFC и McDonald's знатные рестораторы, конечно ).
А в чем прикол есть на дороге ?
на фото ул Пятницкая, где с парковками и так не густо, все давно убрали, оставили несколько карманов, если убрать еще и их, то будет просто шоссе, раньше рестораны жаловались, что без парковок к ним не доезжают гости.
С хуя ли не доезжают прям?
Пусть таксо берут, раз пожрать в центре охота
Судя по картинке в тексте, нужно ещё 5 бетонных ограждений, чтобы «малоли» никто не въехал и некий экран от выхлопов.
Кушаешь, наслаждаешься выхлопными газами и прекрасным ансамблем вечерних любителей клаксонов в 40 см от тебя, романтика...
На фотке выглядит убого, прям под машинами, запахи, газы, и небезопасно как-то...
А машины куда тогда парковать? На тротуар? И кто захочет жрать почти на дороге вплотную к шумному, пылящему и вонючему транспорту? Тогда уж всю дорогу давайте перекроем и устроим пешеходную зону с местом для пожрать
KFC и макдональдс пусть строят жральни у дороги, там все равно ничего не испортить.
летние кафе и зоны отдыха на месте парковок
Вы что, деб...
необходимостью соблюдения ряда санитарных требований работа заведений
А, ну так бы сразу и сказали: хотим денег, а то всё "заботимся о городе", "заботимся о людях"...
Сама идея хорошая. Взята, я так понимаю, с улиц Барселоны и Нью-Йорка. Концепция мне нравится в целом, это действительно сделает город более привлекательным.
Что не нравится. Если вы обратите внимание на концепции в других городах,то заметите ошибки в вашем подходе. Летние веранды выстраиваются на дорогах, где либо успокаивают траффик, либо сами веранды являются причинами успокоения траффика. В данном примере (на картинке) - веранды провоцируют на скорость. Вы выстраиваете практически взлетную полосу.
Можно было бы веранды размещать на противоположной стороне от парковочных места. А парковочные места будут продолжением дороги. Тогда при всем желании не разгонишься. И скорее всего это может привести к снижению траффика.(Желания не будет уже ездить в приципе).
Нужно прорабатывать и работать с народом. Чтобы автомобилисты не параноили и не бомбило никого от этого. Вот так просто "а давайте вот так через неделю будет" - вряд ли вы встретите поддержку. Я не урбанист. Но мне кажется, что это планомерная работа, а не сиюминутное желание. Будет стратегия - будет и результат. Хороший пример - платные парковки. Аккуратно и медленно проникая - они стали нашей обыденностью.
Круто, сидишь, пьешь смузи, а тебя проезжающая мимо поливалка обливает грязью. Красота.
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