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Mars вышла на рынок ветеринарных услуг в России — её структура будет управлять сетью клиник «Белый клык» Статьи редакции
С 2017 года число домашних питомцев в стране выросло на 23% до 63,5 млн — и они нуждаются в уходе, говорят в компании.
- Шведская ветеринарная компания AniCura Group (входит в Mars Petcare) стала партнёром сети ветеринарных клиник «Белый клык», которая полностью перешла под контроль группы в марте 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора AniCura в России Сергея Кесояна.
- По данным «СПАРК-Интерфакс», структуры AniCura стали владельцами «Белый клык — М» и «Альфа-БК», которые управляют сетью. «Белый клык» — одна из старейших сетей ветеринарных клиник в России, основанная в 1997 году Сергеем Мендоса, пишет газета. Сейчас в неё входят три клиники в Москве.
- Условия сделки стороны не раскрывают. По оценке гендиректора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, сеть такого масштаба может стоить около 200 млн рублей.
- Опрошенные газетой эксперты отмечают, что в России пока нет ни одной иностранной ветклиники — такая конкуренция может заставить другие центры улучшить работу. В 2021 году AniCura планирует открыть ещё две клиники в Москве, а в будущем — выйти в регионы.
- По данным «2ГИС» на 1 марта, в российских городах-миллионниках работала 1951 клиника (+3% год к году). При этом в большинстве есть только базовые услуги: первичный осмотр, вакцинация, анализы. Центров со сложными обследованиями, стационаром и так далее недостаточно, хотя спрос на такие услуги растёт, рассказал Кесоян.
Теперь будут свой китикэт и чаппи бедным животным навязывать? Как это с Роял Канином происходит?
Вы в праве сами отказаться от говна. Когда кормил раялом, котейку тошнило. Сделали узи, взяли анализы. Подсодили на вет линейку гастро интестинал - тоже самое.
Начал покупать Акану и Ориг - никаких больше проблем с котейкой не случалось.
Хз как можно кошку китикетом, феликсом и другим говном кормить. Если нету денег на нормальный корм, нахер вообще заводить животных?
Вы правы, но у нас народ не думает головой. Что говорить, когда звонят в зоомагазин и спрашивают что дать кошке, которая упала с 10 этажа. Я серьезно, раз в 3 месяца частота таких вопросов.
Как Акана стала себя хорошо чувствовать на рынке и отжирать долю, как «внезапно» включился админ ресурс и ввоз запретили
Кстати да, корм сейчас акановский сложно найти. На озоне он вообще космических денег стоит. У себя в СПб нашёл где его покупать. (500р -375г)Но редко очень он там есть. Обычно выкупаю все что есть - с рыбой огонь. Когда открывал его, кошка на измену подсела. Реакция как на рыбу - орет, мол давай накладывай)) очень хороший корм.
Батончики со вкусом псины. 🤔
Бренды связанные с животными, которыми владеет Mars
https://rus.mars.com/nashi-brendy/petcare
Марс что лет как производит «корма» для животинок
http://curufc.com/nrl/copy-video-hdp-v-u39.html
http://curufc.com/nrl/copy-video-hdp-v-u40.html
http://curufc.com/nrl/copy-video-hdp-v-u45.html
http://curufc.com/nrl/video-storm-vs-roosters-live-tv10.html
http://curufc.com/nrl/video-storm-vs-roosters-live-tv11.html
http://curufc.com/nrl/video-storm-vs-roosters-live-tv12.html
http://curufc.com/nrl/goltv-sydney-Roosters-liv-ryi.html
http://curufc.com/nrl/sydney-Roosters-liv-3ryi.html
http://curufc.com/nrl/sydney-Roosters-liv-2ryi.html
http://curufc.com/nrl/sydney-Roosters-liv-1ryi.html
http://curufc.com/nrl/deo-hdp-v-u3vf4.html
http://curufc.com/nrl/btv5-sydney-Roosters-livd.html
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