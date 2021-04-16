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Таня Боброва

Mars вышла на рынок ветеринарных услуг в России — её структура будет управлять сетью клиник «Белый клык» Статьи редакции

С 2017 года число домашних питомцев в стране выросло на 23% до 63,5 млн — и они нуждаются в уходе, говорят в компании.

  • Шведская ветеринарная компания AniCura Group (входит в Mars Petcare) стала партнёром сети ветеринарных клиник «Белый клык», которая полностью перешла под контроль группы в марте 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора AniCura в России Сергея Кесояна.
  • По данным «СПАРК-Интерфакс», структуры AniCura стали владельцами «Белый клык — М» и «Альфа-БК», которые управляют сетью. «Белый клык» — одна из старейших сетей ветеринарных клиник в России, основанная в 1997 году Сергеем Мендоса, пишет газета. Сейчас в неё входят три клиники в Москве.
  • Условия сделки стороны не раскрывают. По оценке гендиректора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, сеть такого масштаба может стоить около 200 млн рублей.
  • Опрошенные газетой эксперты отмечают, что в России пока нет ни одной иностранной ветклиники — такая конкуренция может заставить другие центры улучшить работу. В 2021 году AniCura планирует открыть ещё две клиники в Москве, а в будущем — выйти в регионы.
  • По данным «2ГИС» на 1 марта, в российских городах-миллионниках работала 1951 клиника (+3% год к году). При этом в большинстве есть только базовые услуги: первичный осмотр, вакцинация, анализы. Центров со сложными обследованиями, стационаром и так далее недостаточно, хотя спрос на такие услуги растёт, рассказал Кесоян.

#новость

597 просмотров
16 16 комментариев
0
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16 комментариев
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Андрей Епанчинцев

2

Теперь будут свой китикэт и чаппи бедным животным навязывать? Как это с Роял Канином происходит?

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Артем Павлючук

Андрей
1

Вы в праве сами отказаться от говна. Когда кормил раялом, котейку тошнило. Сделали узи, взяли анализы. Подсодили на вет линейку гастро интестинал - тоже самое.

Начал покупать Акану и Ориг - никаких больше проблем с котейкой не случалось.

Хз как можно кошку китикетом, феликсом и другим говном кормить. Если нету денег на нормальный корм, нахер вообще заводить животных?

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Андрей Епанчинцев

Артем
0

Вы правы, но у нас народ не думает головой. Что говорить, когда звонят в зоомагазин и спрашивают что дать кошке, которая упала с 10 этажа. Я серьезно, раз в 3 месяца частота таких вопросов.

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Артем Павлючук

Андрей
0

Ужас.. Когда в РФ начнут заботится о животных... 

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Андрей Епанчинцев

Артем
0

Как Акана стала себя хорошо чувствовать на рынке и отжирать долю, как «внезапно» включился админ ресурс и ввоз запретили

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Артем Павлючук

Андрей
0

Кстати да, корм сейчас акановский сложно найти. На озоне он вообще космических денег стоит. У себя в СПб нашёл где его покупать. (500р -375г)Но редко очень он там есть. Обычно выкупаю все что есть - с рыбой огонь. Когда открывал его, кошка на измену подсела. Реакция как на рыбу - орет, мол давай накладывай)) очень хороший корм. 

Ответить

Харухи

Артем
0

Зачем вообще какой-то корм, когда есть куча объедков? 

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alex twit

1

Какое-то расистское название

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Arnil Feran

–1

Батончики со вкусом псины. 🤔

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Invictus Domini

Arnil
0

Бренды связанные с животными, которыми владеет Mars
https://rus.mars.com/nashi-brendy/petcare

Mars Petcare | Mars, Incorporated
Животные делают наш мир лучше, и с этим не поспоришь. Мы же в ответ хотим подарить им мир, полный…
rus.mars.com
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Андрей Епанчинцев

Arnil
0

Марс что лет как производит «корма» для животинок

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Д Хб

Андрей
0

Кавычки очень к месту. Orijen зато в России хрен купишь.

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

0

Надеюсь, конские ценники там исчезнут.

Ответить

abdullah kafi

0

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Rossy Dayna

0

удешевление.
удешевление.
удешевление.
удешевление.
удешевление.
dff

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Rossy Dayna

0

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