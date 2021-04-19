Офлайн
Таня Боброва

Поставщики продуктов попросили помощи Мишустина из-за будущего ужесточения правил проезда для грузовиков в Москве Статьи редакции

Новые требования грозят ростом цен и сбоями поставок, утверждают участники рынка.

0 Обсудить
240 просмотров

Руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзмолока», «Союзнапитков», Рыбного союза и других объединений сообщили Михаилу Мишустину о проблемах регулирования движения грузовиков в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Компании также написали в Минтранс, Минпромторг и Минсельхоз. Бизнес обеспокоен постановлением столичной мэрии от 6 апреля. С 5 мая оно обязывает владельцев грузовиков:

  • Регистрировать транспорт в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС). Участники рынка указывают, что установка одного устройства для подключения к РНИС обойдется в 20 тысяч рублей.
  • Вводит фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска. В письме говорится, что это снизит эффективность логистики, а разделение пропусков сделает невозможной круглосуточную доставку.
  • Требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД.

Участники рынка просят премьер-министра поручить оценить последствия нового регулирования. Они также просят отменить требования о фиксированном маршруте, обязательном подключении к РНИС и разделении пропусков.

В пресс-службе правительства не дали комментариев «Ъ». В Минсельхозе и Минпромторге пообещали проработать обращение, в Минтрансе посоветовали обратиться в мэрию.

В Дептрансе Москвы сообщили газете, что срок введения ограничений для грузовиков массой от 3,5 тонны уже переносили с 5 апреля на 5 мая — в это время компании могли подготовиться. Мэрия также собирается провести семинары и объяснить, как подавать заявки в РНИС — услуга регистрации в системе бесплатная и уже доступна.

#новость

0 Обсудить
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 235843, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 19 Apr 2021 13:03:32 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Python на защите сетевого оборудования
Любая серьезная организация на сегодняшний день имеет в своем арсенале развитую сетевую инфраструктуру, состоящую из ма…
0
Московский инновационный кластер
Подписан
Отписаться
Дневник студента Венчурной Академии Ильи Ивахина. Подбираемся к экватору обучения
Сегодня в #ВенчурнойАкадемии было огненно. Чем ближе мы подбираемся к экватору обучения, тем больше практики и конкрети…
0
X5Tech
Подписан
Отписаться
«Здравствуйте» и «добрый день» — совсем не одно и то же: VR прокачивает клиентский сервис в «Перекрёстках»
Симуляции эффективнее бизнес-тренингов.
17

Показать еще

Лучшие комментарии
Nikolay Werner
за день
В то же самое время 100500 человек погибло и пострадало из-за того что за рулём был тупой кожаный мешок) Думаю, что даже если относительно сравнивать, то автопилот будет безопаснее даже в текущем виде. А новости…
Два человека погибли в аварии с Tesla в США — машиной, предположительно, управлял автопилот
Станислав Назаров
за неделю
Уже есть скрин, как это работает ирл. 
«Яндекс» научил камеру в своём приложении распознавать предметы и искать их в интернете

Комментарии

Тинькофф

Приложение «Тинькофф» не…

Николай Лискин

Как изменить закон или как я…

Денис Демидов

Как изменить закон или как я…

Юрий Белоножкин

От элитного бренда до…

No Name

Как программисту найти…

Михаил Семин

Какого брокера выбрать, если у…

Anv

Clubhouse привлекла инвестиции…

Serg Ya

Telegram запланировал провести…

Николай Лискин

Как изменить закон или как я…

Борис Васильев

Роскомнадзор впервые…

Михаил Семин

Какого брокера выбрать, если у…

Marchello V. Avetti

Терминатор: мастер-класс по…

Probus 2000

Какого брокера выбрать, если у…

Serg Ya

Telegram запланировал провести…

Николай Глущенко

Google Earth начала показывать…

Александр Бычковский

Терминатор: мастер-класс по…

N M

МТС обсуждает инвестиции в…

semen matrasov

Роскомнадзор впервые…

Борис Васильев

Роскомнадзор впервые…

MiDDeT

Стоимость услуги оказалась…
null