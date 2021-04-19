Новые требования грозят ростом цен и сбоями поставок, утверждают участники рынка.

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Руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзмолока», «Союзнапитков», Рыбного союза и других объединений сообщили Михаилу Мишустину о проблемах регулирования движения грузовиков в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Компании также написали в Минтранс, Минпромторг и Минсельхоз. Бизнес обеспокоен постановлением столичной мэрии от 6 апреля. С 5 мая оно обязывает владельцев грузовиков:

Регистрировать транспорт в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС). Участники рынка указывают, что установка одного устройства для подключения к РНИС обойдется в 20 тысяч рублей.

Вводит фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска. В письме говорится, что это снизит эффективность логистики, а разделение пропусков сделает невозможной круглосуточную доставку.



Требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД.



Участники рынка просят премьер-министра поручить оценить последствия нового регулирования. Они также просят отменить требования о фиксированном маршруте, обязательном подключении к РНИС и разделении пропусков.

В пресс-службе правительства не дали комментариев «Ъ». В Минсельхозе и Минпромторге пообещали проработать обращение, в Минтрансе посоветовали обратиться в мэрию.