OneSoil с основателями из Белоруссии привлёк $5 млн — стартап помогает фермерам удалённо следить за посевами Статьи редакции
Фермеры могут дистанционно следить за развитием посевов и погодой для конкретного поля, рассчитывать удобрения и так далее.
В раунде А в компанию вложились фонды Almaz Capital и PortfoLion, рассказали vc.ru в стартапе. Условия сделки и оценку OneSoil партнёры не раскрывают.
Компания планирует направить инвестиции на «укрепление позиций» в Европе, Северной и Латинской Америке, а также наём специалистов в Европе и СНГ. По собственным данным, сейчас технологиями стартапа пользуются более 200 тысяч фермеров и специалистов в области сельского хозяйства в 180 странах, в том числе России.
Приложение OneSoil работает на основе спутниковых снимков, алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных. Команда разработала технологию, которая определяет границы полей и добавляет их в приложение. Сейчас, по собственным данным, в нём зарегистрировано 5% всех пахотных земель в мире.
Сервис позволяет наблюдать, как развиваются растения на полях, создавать карты для раздельного внесения удобрений и посева, а также анализировать данные с сельхозтехники.
Приложения стартапа бесплатные для фермеров. Компания зарабатывает, предоставляя аналитику о состоянии полей и сельскохозяйственных культур в разных странах участникам рынка: производителям семян, удобрений, страховым компаниям и так далее. У стартапа около 15 таких контрактов, в том числе с BASF и Krone.
OneSoil в 2018 году запустили Вячеслав Мазай, Александр Яковлев и Всеволод Генин из Белоруссии, офис находится в Швейцарии. По данным Crunchbase, без учёта последнего раунда стартап привлёк $1,5 млн. По данным OneSoil, общая сумма привлечённый инвестиций — $6,7 млн.
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