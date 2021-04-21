Фермеры могут дистанционно следить за развитием посевов и погодой для конкретного поля, рассчитывать удобрения и так далее.

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В раунде А в компанию вложились фонды Almaz Capital и PortfoLion, рассказали vc.ru в стартапе. Условия сделки и оценку OneSoil партнёры не раскрывают.

Компания планирует направить инвестиции на «укрепление позиций» в Европе, Северной и Латинской Америке, а также наём специалистов в Европе и СНГ. По собственным данным, сейчас технологиями стартапа пользуются более 200 тысяч фермеров и специалистов в области сельского хозяйства в 180 странах, в том числе России.

Приложение OneSoil работает на основе спутниковых снимков, алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных. Команда разработала технологию, которая определяет границы полей и добавляет их в приложение. Сейчас, по собственным данным, в нём зарегистрировано 5% всех пахотных земель в мире.

Сервис позволяет наблюдать, как развиваются растения на полях, создавать карты для раздельного внесения удобрений и посева, а также анализировать данные с сельхозтехники.

Приложение OneSoil

Приложения стартапа бесплатные для фермеров. Компания зарабатывает, предоставляя аналитику о состоянии полей и сельскохозяйственных культур в разных странах участникам рынка: производителям семян, удобрений, страховым компаниям и так далее. У стартапа около 15 таких контрактов, в том числе с BASF и Krone.