МТС запланировал создать сеть концертных площадок в крупных городах России Статьи редакции
Инвестиции в проект могут составить сотни миллионов рублей, считают участники рынка, но окупятся они не скоро.
- Компания инвестирует в создание сети концертных площадок в крупных российских городах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу «МТС Энтертейнмент» (управляет билетными сервисами Ponominalu и Ticketland) Михаила Минина.
- МТС ведёт переговоры с несколькими площадками и рассчитывает провести первые мероприятия до конца 2021 года. Инвестиции оператор не раскрывает. Первые площадки могут появиться в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Сочи, уточнил источник «Ъ» на рынке.
- За несколько лет МТС рассчитывает открыть восемь-десять точек, в долгосрочной перспективе — во всех городах-миллионниках. Компанию интересуют клубные объекты на 2-4 тысячи человек в аренду или собственность. Оператор будет сам организовывать концерты или сдавать площади промоутерам.
- Чтобы проект окупился, нужен постоянный поток контента, однако сейчас площадки в регионах часто простаивают, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Для заполнения залов МТС понадобится «серьёзная управленческая система».
- Но развитие сети залов даёт и преимущество, полагают эксперты: компания сможет договариваться с артистом на выступления сразу в нескольких городах. Это позволит экономить на маркетинге, работать в рамках одной билетной платформы и при желании делать более доступными билеты для зрителя.
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4 комментария
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Они же мобильный оператор, верно?
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