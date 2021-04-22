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Таня Боброва

Исследование российского рынка услуг: на перевозки и медицину приходится половина заказов, объём рынка — 6,2 трлн рублей Статьи редакции

Самые популярные категории — строительство, ремонт, курьеры, косметические и деловые услуги.

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Объём российского рынка услуг с апреля 2020 года по март 2021 года составил 6,2 трлн рублей, россияне оформили 2,3 млрд заказов у 9,4 млн исполнителей. Об этом говорится в исследовании «Российский рынок услуг. Самозанятые и микробизнес» от Data Insight и «Avito Услуги» (есть у vc.ru).

Рост рынка с 2017 года, когда проводилось предыдущее исследование, составил 10-12% (5,5 трлн рублей в 2017-м).

Самые крупные категории — «Строительство и благоустройство», «Ремонт жилья», «Деловые услуги», «Перевозки и курьеры», «Красота и здоровье». Они собирают две трети выручки на рынке, подсчитали аналитики. На последние две категории приходится более половины заказов.

При этом 20% всех заказов выполняют в Москве и Подмосковье, 9% — Петербурге и Ленобласти. Для 86% всех исполнителей работа в сфере услуг основная. Около 1 млн россиян работают в этой сфере в одиночку, остальные — в компаниях и коллективах. Всего в России 3,7 млн провайдеров услуг, говорится в исследовании.

По данным аналитиков, средний чек (медиана) на услугу категории «Строительство и благоустройство» составляет 90 400 рублей, в категории «Обслуживание производств, оборудования» — 43 450 рублей, «Ремонт жилья» — 40 000 рублей.

Среди исполнителей-одиночек 33% зарегистрированы как самозанятые, 29% как ИП, столько же работает без регистрации бизнеса. Ещё 9% зарегистировали юрлицо, но работают в одиночку.

Около 44% провайдеров услуг используют сайты объявлений как платные каналы привлечения клиентов, 43% ищут клиентов в соцсетях, 24% тратятся на рекламу в интернете. Специализированные сервисы-агрегаторы используют 21% опрошенных провайдеров услуг, рекламу в газетах и журналах — 15%.

Data Insight и «Avito Услуги» проводили исследование с помощью телефонного опроса (1600 интервью в марте 2021 года), онлайн-опроса методом поточной выборки (River Sampling) и интернет-панели (1871 анкета) и анкетирования партнёров Avito, у которых за последний год было хотя бы одно активное объявление об оказании услуг (7930 анкет).

#новость #исследования

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