{"id":3106,"title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=3106&url=https:\/\/vc.ru\/april-capital\/233161&hash=95a54e22590b03a6bd8e7cb215807fe7b458814ba914053fcbc5577f7d14a473","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офлайн
Новости TJ

Британские блогеры разместили на Airbnb кукольный домик — за несколько дней его забронировали десятки человек Статьи редакции

Ни сервис, ни те, кто захотел переночевать в доме, не заметили обман.

1 1 комментарий
388 просмотров

Арчи Мэннерс и Джош Питерс сфотографировали интерьер кукольного домика, успешно загрузили снимки на сайт и заявили, что это особняк 18-го века южной части Лондона. По их словам, они получили бронирования почти на 3,5 тысячи фунтов, пишет Indy100.

Миниатюрный особняк настолько детализирован, что в нём есть «книги, которые можно читать, и настоящие картины».

Один из блогеров объяснил, что они хотели узнать, насколько надёжны процессы сервиса по проверке на мошенничество. «Чтобы дать Airbnb шанс», прежде чем фотографировать дом, они положили на пол в ванной комнате банковскую карту, а в холле поставили обычную бутылку с водой. На одной из фотографий в зеркале видны их лица.

Блогеры зарегистрировали аккаунт на мать одного из них и назначили стоимость в 87 фунтов за ночь в доме. За несколько дней они получили заказы на тысячи фунтов. Их отменили, а деньги вернули гостям.

Двум мужчинам, которые забронировали особняк в последний момент, Мэннерс и Питерс оплатили номера в пятизвёздночном отеле. В конце ролика блогеры напомнили, что прежде чем бронировать что-то онлайн, стоит всё перепроверять.

#новость #airbnb

1 1 комментарий
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","airbnb"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 237555, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 22 Apr 2021 22:07:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Шизоидная обезьяна

6

Забронировал особнячок, а там...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как накопить деньги на любые бизнес-цели с помощью копилки от Тинькофф Бизнеса
У любой компании есть регулярные расходы, например на налоги или аренду офиса. Или скоро нужно менять оборудование. В л…
3
Цифра
Подписан
Отписаться
Цифровизация и роботизация горной отрасли. Конспект сессий с MiningWorld Russia
20-22 апреля «Цифра» на выставке MiningWorld Russia обсуждает с представителями правительства и ведущих горных предприя…
0
Qiwi
Подписан
Отписаться
Big Data как искусство: как в QIWI.DATA поддерживают креативность
Данные – такой же актив компании, как деньги и другие материальные блага. Еврокомиссия в своей программе Horizon 2020 д…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Холден Колфилд
за день
Ждём офишл заявление от роскосмоса что они нашли на Байкале воду
Ровер Perseverance впервые превратил углекислый газ из атмосферы Марса в кислорода
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

Andrew Freez

Ровер Perseverance впервые…

Andrew Freez

Ровер Perseverance впервые…

Герман Воронов

Правительство поддержало…

Artem Zabrodskii

Депутаты обязали сайты с более…

Александр Якунин

Правительство поддержало…

Алексей Бобр

Почему «Яндекс» обвиняют в…

Alex Lowen

Правительство поддержало…

Балкон.Ру

Правительство поддержало…

Artem Zabrodskii

Депутаты обязали сайты с более…

Савелий Палицин

Правительство поддержало…

Максим Малыгин

Как мой канал заблокировали в…

Сергей Алексейчиков

Как не слить бюджет при…

Stas dyakonov

Президент Белоруссии разрешил…

Artem Zabrodskii

Депутаты обязали сайты с более…

Шизоидная обезьяна

Британские блогеры разместили…

Александр Артамонов

Twitter начала тестировать…

Timofey Kravtcoff

«Сбер» запустил бесплатный…

Artem Zabrodskii

Депутаты обязали сайты с более…

Konstantin Grudnev

Как мы делаем быстрый LTE…
null