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Таня Боброва

Россия возобновит полёты на курорты Египта Статьи редакции

Речь идёт о Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.

Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиаперелётов между странами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Египта.

#новость #египет

721 просмотров
Статья дополняется
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Serge Tikhonenko

1

Бегу, роняя тапки и показывая факи  двумя руками "курортам Краснодарского края"

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Max Sokol

Serge
0

Солнце в Египте в десятки раз опаснее солнечного излучения в Краснодарском крае по рискам меланомы. Не обожгите свои факи. 

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Эдуард Миниахметов

Max
1
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Холден Колфилд

0

Когда вылетать то мне?????

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Андрей Арсенович

0

Ну конечно, деньги то надо тратить (зарабатывать)

Ответить

Дмитрий Оверчук

0

отняли игрушку у Турции и вернули Египту

Ответить

Михаил Синицын

0

Только оплатили Сочи же все, где сдавать билеты ?😺

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Илья М

0

там ценник не гуманный вроде бы. Турпутевки от 40тыс.
З.Ы. а как там в Египте с ковидом?

Ответить

Елена Золотырева

0

Интересно, почему в таком случае нельзя поменять путевки Турции на Египет 😅почему нам предложили только российские курорты?

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Кирилл Виноградов

0

https://youtu.be/-3Pukl3zmNM?t=30

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Артём Симонян

0

Отлично , меньше народу в Сочи будет

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