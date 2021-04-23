Россия возобновит полёты на курорты Египта Статьи редакции
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11 комментариев
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Бегу, роняя тапки и показывая факи двумя руками "курортам Краснодарского края"
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там ценник не гуманный вроде бы. Турпутевки от 40тыс.
З.Ы. а как там в Египте с ковидом?
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Интересно, почему в таком случае нельзя поменять путевки Турции на Египет 😅почему нам предложили только российские курорты?
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