Путин пообещал объявить дни с 1 по 11 мая выходными Статьи редакции
Об этом попросил Роспотребнадзор.
Владимир Путин объявит все дни с 1 по 11 мая нерабочими. Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что это поможет при борьбе с коронавирусом: на майских праздниках граждане ездят на дачи, перемещаются и увеличивают риски распространения заболевания.
«Если Вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — заявил Путин.
Пока неизвестно, дополнительные выходные будут с сохранением зарплаты или нет.
Страна бюджетников, что ты хотел?
Крепостным лишь бы не работать с сохранением ЗП.
Да, и что самое интересное - абсолютно ни с чего, взял и подарил выходные крестьянам кривозубым. Утром чай наверное пил, и думает такой - а не дать ли холопам отдохнуть-побухать на майские на 5 дней больше? Почему бы нет? Гуляй, рванина, пока царь добрый и запомни мою щедрость.
Революционный химик
И так половина страны получает 23к рублей ,а тут еще и на майских урожай не дают посадить!
Где-то в параллельной вселенной: "Путин объявил гос поддержку малого и среднего бизнеса для выплаты зп в связи ранее объявленными выходными с 1 мая по 11 мая"
Зашибись. В январе 11 дней, в мае 11 дней. Дедок совсем в своём мирке пропадает.
А потом будут удивляться, что это бизнес загибается
С сохранением зарплаты
Дайте ссылку на источник
Роскомнадзор, а можете попросить об отмене коронавируса, чего мелочиться?
Не будет короновируса, роспотребнадзору нечем будет заняться. Так хоть ИБД наводят
А что тут такого сенсационного что аж молния? Они там всегда в это время выходными были
Можно подумать дофига народу между майскими работало раньше. Просто узаконили микроотпускной расслабон (для тех кто может себе позволить)
Будет как в прошлом году.
Коммерческий сектор будет работать, гос.сектор страдать фигнёй.
Да гос.сектору это тоже не особо надо.
Часть из них тоже на сдельшину перевели
А говорят митинги ничего не дают.
Эту тему муссируют уже который год, а как кресло зашаталось так сразу все сделали.
Нерабочими, если следовать тому, что было сказано ВВП. Это - огромная разница.
Ура! Наконец-то меры поддержки бизнеса работают!
Ипэшники, ОООшники! Горите!
Мы в полицию устроимся, будет нам зарплата )))
ты смотри, а по новостям передают что все под контролем. короновирус поджал хвост и стыдливо бежит при виде ступника v и армии южного и центральных округов.
мой (хитрый) коллега написал заявление на отпуск между майскими праздниками, а теперь сходит в отпуск без потери отпускных дней.
Вот и меры поддержки бизнеса подоспели
Товарищ полковник не хочет налоги в мае на четверть снизить?
3 дня – с 1 по 3, потом с 4 по 7 работать, а потом с 8 по 10 отдых. В прошлом году было с 1 по 5 отдых, с 6-7-8 работа, а с 9 по 11 отдых. Наоборот урезали 2 дня по сравнению с прошлым годом.
фейк... прошлогодняя новость... подтверждений нет
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