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Рая Хачатрян

Путин пообещал объявить дни с 1 по 11 мая выходными Статьи редакции

Об этом попросил Роспотребнадзор.

Владимир Путин объявит все дни с 1 по 11 мая нерабочими. Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила, что это поможет при борьбе с коронавирусом: на майских праздниках граждане ездят на дачи, перемещаются и увеличивают риски распространения заболевания.

«Если Вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — заявил Путин.

Получается, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, потом ещё три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски.

Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Пока неизвестно, дополнительные выходные будут с сохранением зарплаты или нет.

#новость #выходные

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41 41 комментарий
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41 комментарий
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Идеологический турник

29

Итак половина страны через жопу работает еще и каникулы за счет бизнеса. Какой же у нас щедрый царь!

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Станислав Назаров

Идеологический
2

Страна бюджетников, что ты хотел?
Крепостным лишь бы не работать с сохранением ЗП. 

Ответить

Владислав Владимирович

Идеологический
1

Да, и что самое интересное - абсолютно ни с чего, взял и подарил выходные крестьянам кривозубым. Утром чай наверное пил, и думает такой - а не дать ли холопам отдохнуть-побухать на майские на 5 дней больше? Почему бы нет? Гуляй, рванина, пока царь добрый и запомни мою щедрость. 

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Революционный химик

Идеологический
0

И так половина страны получает 23к рублей ,а тут еще и на майских урожай не дают посадить!

Ответить

Жамбал Гармажапов

5

Где-то в параллельной вселенной: "Путин объявил гос поддержку малого и среднего бизнеса для выплаты зп в связи ранее объявленными выходными с 1 мая по 11 мая" 

Ответить

Игорь Протасов

5

Зашибись. В январе 11 дней, в мае 11 дней. Дедок совсем в своём мирке пропадает. 
А потом будут удивляться, что это бизнес загибается 

Ответить

Александр Калашников

3

С сохранением зарплаты

Ответить

A B

Александр
2

Жду когда 3 месяца до выборов будут делать выходными. А бизнес оплатит, че уж там.

Ответить

ivan krapivin

Александр
0

с сохранением корнеплодов

Ответить

Андрей Рядькин

2

Работать надо

Ответить

Польский паук например

2

В моей ситуации получается такая хрень - не работать 11 дней мы не можем.
Нужно выводить людей в выходные и платить им ЗП по тарифу выходных. Получается меня просто на деньги выставили...

Ответить

Игорь Протасов

Польский
0

Особенно весело тем, кто склады арендует. А доступ закроют. 

Ответить

Дарья Рудник

1

Дайте ссылку на источник

Ответить

Игорь Протасов

Дарья
1

Тасс

Ответить

Виталий Журавлев

Дарья
0

В новостях на майл.ру уже первая ссылка

Ответить

Андрей Мохов

Дарья
0

Вот тут есть https://tass.ru/obschestvo/11227831

Путин согласился сделать дни между майскими…
Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
tass.ru
Ответить

Игнат Зайончковский

1

Роскомнадзор, а можете попросить об отмене коронавируса, чего мелочиться?

Ответить

Виталий Журавлев

Игнат
0

Не будет короновируса, роспотребнадзору нечем будет заняться. Так хоть ИБД наводят

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

А что тут такого сенсационного что аж молния? Они там всегда в это время выходными были

Ответить

Илья М

1

Можно подумать дофига народу между майскими работало раньше. Просто узаконили микроотпускной расслабон (для тех кто может себе позволить)

Ответить

Холден Колфилд

0

Спасибо, за приятную новость. огородники, я с вами

Ответить

Alexandr Demchenko

0

чел ты

Ответить

Василий Востриков

0

Как обычно за исключением ментов, скорой, пожарных, почты,  жкх. 

Ответить

Лев Бирев

0

жуть

Ответить

Андрей Абашин

0

А пруфы где?

Ответить

Иван Иванов

0

Будет как в прошлом году. 

Коммерческий сектор будет работать, гос.сектор страдать фигнёй.

Ответить

Игорь Протасов

Иван
0

Да гос.сектору это тоже не особо надо. 
Часть из них тоже на сдельшину перевели

Ответить

Принципиальный шар

0

Хорошо вам там в России, добрый царь, работать не дает, защищает от вражеских рекламных сервисов ) 

Ответить

Денис Демидов

0

А говорят митинги ничего не дают. 
Эту тему муссируют уже который год, а как кресло зашаталось так сразу все сделали.

Ответить

умный человек

0

Вот и "помощь" бизнесу

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Нерабочими, если следовать тому, что было сказано ВВП. Это - огромная разница.

Ответить

Дмитрий Алтунин

0

Ура! Наконец-то меры поддержки бизнеса работают! 
Ипэшники, ОООшники! Горите!
Мы в полицию устроимся, будет нам зарплата ))) 

Ответить

Вячеслав

0

Все любят май. Май — это все равно, что пятница.:)

Ответить

Степан Марципан

0

ты смотри, а по новостям передают что все под контролем. короновирус поджал хвост и стыдливо бежит при виде ступника v и армии южного и центральных округов.

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

Обещал поддержку бизнеса, сделал

Ответить

Oleg Pi

0

Бизнесу что делать? Работников без содержания отпускать? За чей счёт банкет ?

Ответить

Максим Швецов

0

мой (хитрый) коллега написал заявление на отпуск между майскими праздниками, а теперь сходит в отпуск без потери отпускных дней.

Ответить

Madina Djalilova

0

Вот и меры поддержки бизнеса подоспели
Товарищ полковник не хочет налоги в мае на четверть снизить?

Ответить

Mark Ivlev

0

3 дня – с 1 по 3, потом с 4 по 7 работать, а потом с 8 по 10 отдых. В прошлом году было с 1 по 5 отдых, с  6-7-8 работа, а с 9 по 11 отдых. Наоборот урезали 2 дня по сравнению с прошлым годом.

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Андрей Безруков

–2

фейк... прошлогодняя новость... подтверждений нет

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Игорь Протасов

Андрей
0

На тасс выложена 

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