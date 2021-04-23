Получается, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, потом ещё три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски.