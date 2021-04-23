Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты» Статьи редакции
А не выходные.
Президент России Владимир Путин подписал указ — дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты.
23 апреля Владимир Путин пообещал сделать все дни с 1 по 11 мая нерабочими.
Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что это поможет при борьбе с коронавирусом: на майских праздниках граждане ездят на дачи, перемещаются и увеличивают риски распространения заболевания.
После объявления президента предприниматели ждали, что длинные выходные будут с сохранением зарплат, а значит, за их счёт.
Весной 2020 года Владимир Путин тоже объявлял нерабочие дни с сохранением зарплаты — сначала с 30 марта по 5 апреля, затем продлил их до 30 апреля, а после — до 11 мая.
Это новые меры поддержки бизнеса?
Очередные. На прошлой неделе в целях «поддержки бизнеса» решили создать отдельный суд для IT-компаний.
«Все о России думают....»
И спонсором суда Яндекс будеи😁
Налоговый пришелец
Ну он же обещал на послании к совфеду и сказал: "немедленно решить вопросы о поддержке". Выполнено
ЯМЫ работаем
В этом и смысл чтобы вы работали. Смысл всех законов в России чтобы запретить вообще всё: чтобы люди были вынуждены их нарушать, боялись штрафов и сидели тише воды, ниже травы.
Путин "заплатил" людям из карманов работодателей. Какой молодец. Щедро, нечего сказать.
Ага... вот пусть он это «с сохранением заработной платы» скажет всем руководителям.
А так,как говориться , «кто обещал выходные, тот пусть и делает их»
Как всегда, на то, чтобы объявить выходные денег нет, зато фальшивые «нерабочие дни» на всю страну объявить можно
А в чем разница, можете сказать? Между выходным и нерабочим. Спасибо)
Выходные дни, их количество, даты и оплата установлены законодательством, а нерабочие дни - это придумка одного деда в Кремле.
Работа в выходные регламентирована ТК, а в нерабочие - на усмотрение работодателя. В том числе за работу в выходные положен 2х оклад, а в нерабочие просто оклад.
Ну не скажите за всех) на моем опыте за 20 лет стажа везде соблюдали
У него в указе и написано «организациям определить кол-во работников, обеспечивающих функционирование». Да, не за двойной оклад. Приказ нужно выпустить. И возможно стоит проконсультироваться с юристами насчет категорий работников, от которых зависит функционирование.
Как же без пользы? Польза в повышении лояльности массового электората перед выборами. Логика: власть дала выходные - для работников = власть хорошая, одновременно бизнесу дала возможность их отобрать - для бизнеса = власть неплохая. Результат: итоги выборов можно прикидывать уже сейчас по категориям облагодетельствованных)
А он знает, что кроме гос компаний есть и другие?
Он как раз про это слышал. И старается сделать так, чтобы остались только гос.
Я ИП, постараюсь сохранить себе зарплату.
А я самозанятый, не знаю теперь как быть
Идеологический турник
Я тож самозанятый и знаю как быть: ебашить ибо ключей от квартиры где деньги лежат никто не давал. Хотя Вова и разрешил сохранять себе зарплату, но я хз чьо с этим делать.
А никто не задумывался, что мы реально много пашем? Жизнь практически из работы одной состоит. Я рад, что с семьёй больше проведу время. Мы же и так почти друг друга не видим, школа, сады и тп. А так идилия. Нет, блин, рабы, е..ште. Странный у нас народ, однако.
Год все вместе сидели- не насмотрелись? Дело не в каникулах, а в том как это сделано: за три робичих дня кадровикам надо понять как это оформить, бизнесу- что делать. Делайте по-людски, нормальной будет реакция.
Вам нужен указ президента, чтобы больше времени проводить с семьей? Уходите на пол ставки, берите неоплачиваемые отгулы, варианты есть.
наконец-то хоть что-то хорошее. Отдохнуть от этой каторги, где надо за троих работать на одну зарплату, и все время норовят еще работы прибавить, но не денег. Какое счастье! Не могу передать словами. Бизнес, который не слишком-то обременяет себя социальной ответственностью, конечно, будет недоволен. Кто бы сомневался. Киборгов для них пока не изобрели, печалько! ))) Лишь бы потом эти дни не вычли из новогодних праздников.
Самые современные и лучшие меры поддержки бизнеса! Не то что у этих загнивающих капиталистов!
Но справедливости ради, если бы у людей были деньги, они бы пошли их тратить в сферы, которые пострадали сильнее остальных: кино, театры, музеи, выставки, рестораны, разные детские парки и т.д.
А т.к. у людей денег нет, щас еще из бизнеса достанем на праздники и можно не выходить уже, скоро уже и лето, а потом и НГ. Че подниматься два раза :)
У Кипра ещё меры отличные опять лакдаун и пропуска
Конечно разное, оно всегда разное, тут плохо там хорошо.
В группах русская Греция жалуются как хорошо, запись на прививку ближайшая 01.06.2021 , но я уже пришёл к выводу что аудитория тут скатилась до дворовых бабок.
Ну кагбэ мы с вами не знаем, на какие даты бы записывали у нас, если бы все так же ломанулись прививаться, как в Европе.
Что касается локдауна, то как раз в не рабочих днях был бы смысл с локдауном. Зачем они без него в целях профилактики ковида, понять невозможно.
И да, конечно, плохо. В любой стране ругают власть. Это нормально. Власти надо давать по щам постоянно, иначе она перестаёт реальность ощущать.
На минимальную зп посмотри у "загнивающих капиталистов". И размеры соц. взносов там в два раза выше.
Из-за 3х дней у "бизнесменов" истерика уже.
На работе сказали расслабиться, все равно на удаленке
Работать заставили с 1 по 11? лол
К концу недели приходится немного напрячься, чтобы спринт закрыть, ага
Мопед не мой
Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что это поможет при борьбе с коронавирусом: на майских праздниках граждане ездят на дачи, перемещаются и увеличивают риски распространения заболевания.
логично, ведь если сделать больше выходных, то люди перестанут гулять и ездить на дачи.
Нетленочка)
Зря ты, Федя, для меня
Мой народ — моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна —
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
Ну, подписать это одно, а то что фактически все, кроме бюджетников, будут работать...)))
ФОТ с НДФЛ и взносами в районе 2,5 млн, 6 дней праздников обходится таким образом в около 600 тысяч прямых убытков, и 1,2 млн убытков с учетом недополученной прибыли. Это практически месяц работы организации в ноль, не до хрена ли президент хочет получить бонусов для будущих выборов за мой счет?
А какая разница между выходными и нерабочими с сохранением зарплаты?
Как много жёлчи у супер успешных и эффективных
Комментарий удален
1) Всем бесплатная реклама на ВЦ - я подписал!
2) Забегает дед маразматик в бар и кричит —
всем пива за счет заведения!
Заходит бесконечное количество маразматиков в бар, а бармен им и говорит: >
Комментарий удален
Малый бизнес ликует и радуется )) Давно этого ждали и не хватало именно этих выходных. Наконец то! А то денег то девать некуда у нас... А тут хоть так.
Блин как классно... А можно так весь год сделать нерабочим с сохранением зарплаты?
Смотря с какой стороны посмотреть на этот указ. Например у нашей отделочной ремонтной бригады на все выходные появились заказы, люди которые только думали как распределить майские на ремонт, после подписания указа моментально решились на ремонты своих помещений или квартир на майские праздники. Для нас это конечно плюс а не минус
Объясните идиоту, по закону работаем? Я не ИП и не владелец бизнеса ( вы ребята смелые, читать умеете, понимаете что вас наебывают. Такие России не нужны)
Ноющим, об убитом за время пандемии малом бизнесе:
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/427307-uslugi-mikropredpriyatiy-dostigli-pochti-6-v-vvp-rossii-za-tri-goda
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