А не выходные.

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Президент России Владимир Путин подписал указ — дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты.

23 апреля Владимир Путин пообещал сделать все дни с 1 по 11 мая нерабочими.

Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что это поможет при борьбе с коронавирусом: на майских праздниках граждане ездят на дачи, перемещаются и увеличивают риски распространения заболевания.

После объявления президента предприниматели ждали, что длинные выходные будут с сохранением зарплат, а значит, за их счёт.