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Евгения Евсеева

Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты» Статьи редакции

А не выходные.

81 81 комментарий
8438 просмотров

Президент России Владимир Путин подписал указ — дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты.

23 апреля Владимир Путин пообещал сделать все дни с 1 по 11 мая нерабочими.

Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что это поможет при борьбе с коронавирусом: на майских праздниках граждане ездят на дачи, перемещаются и увеличивают риски распространения заболевания.

После объявления президента предприниматели ждали, что длинные выходные будут с сохранением зарплат, а значит, за их счёт.

Весной 2020 года Владимир Путин тоже объявлял нерабочие дни с сохранением зарплаты — сначала с 30 марта по 5 апреля, затем продлил их до 30 апреля, а после — до 11 мая.

«Всем две недели отпуска за счёт заведения…
Предприниматели ждут, что нерабочие дни будут за их счёт — с сохранением зарплат, как в 2020 году…
vc.ru

#новость

81 81 комментарий
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81 комментарий
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Анатолий Дмитриевич

53

Это новые меры поддержки бизнеса?

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Александр Константинов

Анатолий
15

Очередные. На прошлой неделе в целях «поддержки бизнеса» решили создать отдельный суд для IT-компаний.

«Все о России думают....»

Ответить

Алексей Андреевич

Александр
0

И спонсором суда Яндекс будеи😁

Ответить

Евгений

Алексей
1

Рамблер

Ответить

Vitaliy O

Анатолий
7

В догонку к повышению стоимости кредитов.
Предприниматели не знали куда девать деньги. Теперь знают - взять их подороже и раздать на чипсы с пивом...

Ответить

Налоговый пришелец

Анатолий
1

Ну он же обещал на послании к совфеду и сказал: "немедленно решить вопросы о поддержке".  Выполнено

Ответить

Vladimir Butov

39

ЯМЫ работаем

Ответить

Harry Tuttle

Vladimir
0

В этом и смысл чтобы вы работали. Смысл всех законов в России чтобы запретить вообще всё: чтобы люди были вынуждены их нарушать, боялись штрафов и сидели тише воды, ниже травы.

Ответить

Влад Борщ

37

Путин "заплатил" людям из карманов работодателей. Какой молодец. Щедро, нечего сказать.

Ответить

Gabby BenDer

Влад
4

В очередной раз причем, в пандемию)

Ответить

Sergey Michko

Влад
0

социальная ответственность бизнеса

Ответить

Исторический глобус

24

Спасибо, Вова.
Поддержка бизнеса ❤️

Ответить

Vlad Murygin

14

Ага... вот пусть он это «с сохранением заработной платы» скажет всем руководителям.

А так,как говориться , «кто обещал выходные, тот пусть и делает их»

Ответить

Роман Филигаров

9

Весь бизнес «счастлив»

Ответить

Екатерина

7

Как всегда, на то, чтобы объявить выходные денег нет, зато фальшивые «нерабочие дни» на всю страну объявить можно

Ответить

Низам Идрисов

Екатерина
–1

А в чем разница, можете сказать? Между выходным и нерабочим. Спасибо)

Ответить

Владислав Корсаков

Низам
22

Выходные дни, их количество, даты и оплата установлены законодательством, а нерабочие дни - это придумка одного деда в Кремле.

Ответить

Елена Бельская

Низам
4

Работа в выходные регламентирована ТК, а в нерабочие - на усмотрение работодателя. В том числе за работу в выходные положен 2х оклад, а в нерабочие просто оклад.

Ответить

Vzlet

Елена
–2

Ну ТК у нас можно попу вытереть. 

Ответить

Елена Бельская

Vzlet
1

Ну не скажите за всех) на моем опыте за 20 лет стажа везде соблюдали

Ответить

H Jenkins

Елена
0

Ну то есть можно всех отправить работать в эти дни и не платить двойной оклад?

Ответить

Елена Бельская

H
0

У него в указе и написано «организациям определить кол-во работников, обеспечивающих функционирование». Да, не за двойной оклад. Приказ нужно выпустить. И возможно стоит проконсультироваться с юристами насчет категорий работников, от которых зависит функционирование.

Ответить

H Jenkins

Елена
1

Спасибо. Ну и ерунда тогда получается, так еще и без пользы. Я понимаю если бы приняли карантинные меры и отменили все мероприятия, а так народ только сейчас еще активнее кучковаться будет.

Ответить

Елена Бельская

H
2

Как же без пользы? Польза в повышении лояльности массового электората перед выборами. Логика: власть дала выходные - для работников = власть хорошая, одновременно бизнесу дала возможность их отобрать - для бизнеса = власть неплохая. Результат: итоги выборов можно прикидывать уже сейчас по категориям облагодетельствованных)

Ответить

Mika Rasulov

5

А он знает, что кроме гос компаний есть и другие?

Ответить

Gabby BenDer

Mika
4

Пффф) нет, зачем царю чужие проблемы

Ответить

Maxim Petrukhin

Mika
2

Он как раз про это слышал. И старается сделать так, чтобы остались только гос. 

Ответить

Константин Полухтин

6

Я ИП, постараюсь сохранить себе зарплату.

Ответить

Ar AbduRashid

Константин
0

А я самозанятый, не знаю теперь как быть

Ответить

Идеологический турник

Ar
0

Я тож самозанятый и знаю как быть: ебашить ибо ключей от квартиры где деньги лежат никто не давал. Хотя Вова и разрешил сохранять себе зарплату, но я хз чьо с этим делать.

Ответить

Ar AbduRashid

Идеолог…
1

Вот я тоже хз 😁

Ответить

Елена Никитина

5

Пиарится Вова, все для людей 😄

Ответить

Александр Волков

2

А никто не задумывался, что мы реально много пашем? Жизнь практически из работы одной состоит. Я рад, что с семьёй больше проведу время. Мы же и так почти друг друга не видим, школа, сады и тп. А так идилия. Нет, блин, рабы, е..ште. Странный у нас народ, однако.

Ответить

Эдуард Чистяков

Александр
1

Согласен, так банкам и скажу.

Ответить

Наталья Смирнова

Александр
1

Год все вместе сидели- не насмотрелись? Дело не в каникулах, а в том как это сделано: за три робичих дня кадровикам надо понять как это оформить, бизнесу- что делать. Делайте по-людски, нормальной будет реакция.

Ответить

Шизоидная обезьяна

Александр
0

Вам нужен указ президента, чтобы больше времени проводить с семьей? Уходите на пол ставки, берите неоплачиваемые отгулы, варианты есть.

Ответить

Иванова Мария

–2

наконец-то хоть что-то хорошее. Отдохнуть от этой каторги, где надо за троих работать на одну зарплату, и все время норовят еще работы прибавить, но не денег.  Какое счастье! Не могу передать словами. Бизнес, который  не слишком-то обременяет себя социальной ответственностью, конечно, будет недоволен. Кто бы сомневался. Киборгов для них пока не изобрели, печалько! ))) Лишь бы потом эти дни не вычли из новогодних праздников. 

Ответить

Vzlet

Иванова
0

Однако, как они умело из себя бедных овечек способны разыгрывать. Такой смех. Мы бизинес, памагити, вова плохой.

Ответить

Anton Ten

2

Самые современные и лучшие меры поддержки бизнеса! Не то что у этих загнивающих капиталистов!

Но справедливости ради, если бы у людей были деньги, они бы пошли их тратить в сферы, которые пострадали сильнее остальных: кино, театры, музеи, выставки, рестораны, разные детские парки и т.д.

А т.к. у людей денег нет, щас еще из бизнеса достанем на праздники и можно не выходить уже, скоро уже и лето, а потом и НГ. Че подниматься два раза :)

Ответить

Александр Якунин

Anton
3

У Кипра ещё меры отличные опять лакдаун и пропуска 

Ответить

Anton Ten

Александр
1

Это все же разное. Не надо тогда говорить о том, что бизнес мы поддерживаем, а потом врубать праздники на 1/3 месяца, когда только-только начинаем разгоняться.

Это не поддержка, это оплата за счет бизнеса своих косяков.

Ответить

Александр Якунин

Anton
3

Конечно разное, оно всегда разное, тут плохо там хорошо.

В группах русская Греция жалуются как хорошо, запись на прививку ближайшая 01.06.2021 , но я уже пришёл к выводу что аудитория тут скатилась до дворовых бабок.

Ответить

Maxim Petrukhin

Алексан…
3

Ну кагбэ мы с вами не знаем, на какие даты бы записывали у нас, если бы все так же ломанулись прививаться, как в Европе.
Что касается локдауна, то как раз в не рабочих днях был бы смысл с локдауном. Зачем они без него в целях профилактики ковида, понять невозможно. 
И да, конечно, плохо. В любой стране ругают власть. Это нормально. Власти надо давать по щам постоянно, иначе она перестаёт реальность ощущать. 

Ответить

Evgenii Evgenii

Anton
1

На минимальную зп посмотри у "загнивающих капиталистов". И размеры соц. взносов там в два раза выше.

Из-за 3х дней у "бизнесменов" истерика уже.

Ответить

3216q114

Evgenii
2

Это в интернете истерики, а не у бизнеса.

Ответить

ivanfallout

3

На работе сказали расслабиться, все равно на удаленке

Ответить

Evgenii Evgenii

ivanfallout
–1

Работать заставили с 1 по 11? лол

Ответить

ivanfallout

Evgenii
0

К концу недели приходится немного напрячься, чтобы спринт закрыть, ага

Ответить

Вячеслав Че

3

Мопед не мой

Ответить

Vzlet

Вячеслав
0

Ахаха, в голос))

Ответить

Особый ГОСТ

2

отдохнуть решил прост. 

Ответить

Михаил Синицын

2

Царь во дворцах

Ответить

Gabby BenDer

1

Подачка бандерлогам - ок)

Ответить

Смотритель

1

Глупости, кто нам будет платить за то, что мы не работаем😂😂😂?

Ответить

Andre Macareno

1

*но только в бюджетных организациях

Ответить

НечеловеческаяЛогика

1

Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что это поможет при борьбе с коронавирусом: на майских праздниках граждане ездят на дачи, перемещаются и увеличивают риски распространения заболевания.

логично, ведь если сделать больше выходных, то люди перестанут гулять и ездить на дачи.

Ответить

Анастасия Семенчинская

1

Нетленочка) 
Зря ты, Федя, для меня
Мой народ — моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..

Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна —
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?

Ответить

Mikhail Sedov

1

Просто скоро выборы.

Ответить

Даша Невская

1

Ну, подписать это одно, а то что фактически все, кроме бюджетников, будут работать...)))

Ответить

Андрей Буганов

1

ФОТ с НДФЛ и взносами в районе 2,5 млн, 6 дней праздников обходится таким образом в около 600 тысяч прямых убытков, и 1,2 млн убытков с учетом недополученной прибыли. Это практически месяц работы организации в ноль, не до хрена ли президент хочет получить бонусов для будущих выборов за мой счет? 

Ответить

3216q114

Андрей
0

За какой период считаешь ? Что за бизнес ?
PS Почему я спрашиваю, потому что в большинстве мест где я работал, праздники означили повышенный спрос перед и после них. И длинные майские это не впервые.

Ответить

Evgenii Evgenii

Андрей
0

Не плачь.

Ответить

Sergey Burmistrov

1

А какая разница между выходными и нерабочими с сохранением зарплаты?

Ответить

Наталья Смирнова

Sergey
0

В том как считаются и начисляются зарплаты и налоги

Ответить

Darya

Sergey
0

Выходные дни определены на уровне законодательства,
Нерабочие дни - такого понятия в трудовом кодексе нет, то есть фактически на усмотрение работодателя

Ответить

Александр Якунин

–1

Как много жёлчи у супер успешных и эффективных

Ответить

Канищев Максим

Александр
–1

Это успешные с Украины,  переживают за наши выходные.

Ответить

Комментарий удален

Олег Миронов

0

Ага сказочный балабол

Ответить

Andrey Novikov

0

Супер 👏

Ответить

Nikolay Ganin

0
Ответить

Данила Чака

0

Я упал когда узнал .после того как туса прошла отдохнуть решили

Ответить

badResistor

0

1) Всем бесплатная реклама на ВЦ - я подписал!

2) Забегает дед маразматик в бар и кричит —
всем пива за счет заведения!

Ответить

Black Jack

badResistor
0

Заходит бесконечное количество маразматиков в бар, а бармен им и говорит: >

Ответить

Комментарий удален

Serg Ya

0

Малый бизнес ликует и радуется )) Давно этого ждали и не хватало именно этих выходных. Наконец то!  А то денег то девать некуда у нас... А тут хоть так.

Ответить

common sense preacher

0

И мат стоит вдоль всей земли... (с)

Ответить

Эдуард Чистяков

0

Блин как классно... А можно так весь год сделать нерабочим с сохранением зарплаты?

Ответить

General Cacao

0

Смотря с какой стороны посмотреть на этот указ. Например у нашей отделочной ремонтной бригады на все выходные появились заказы, люди которые только думали как распределить майские на ремонт, после подписания указа моментально решились на ремонты своих помещений или квартир на майские праздники. Для нас это конечно плюс а не минус

Ответить

Wonabeez Doratie

0

Объясните идиоту, по закону работаем? Я не ИП и не владелец бизнеса ( вы ребята смелые, читать умеете, понимаете что вас наебывают. Такие России не нужны)

Ответить

Алмаз Хамидуллин

0

Ноющим, об убитом за время пандемии малом бизнесе:
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/427307-uslugi-mikropredpriyatiy-dostigli-pochti-6-v-vvp-rossii-za-tri-goda

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Yura Z.

0

Путин + майские = ничего хорошего

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Вячеслав Че

–1

За

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