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Евгения Евсеева

Британская почтовая компания почти 20 лет обвиняла сотрудников в воровстве из-за ошибки в ПО для бухучёта Статьи редакции

Она знала об ошибке, но предпочла молчать о ней: сотрудников судили, а некоторые разорялись.

9 9 комментариев
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Британская почтовая компания Post Office с 1999 года использовала программу Horizon, которая проводила финансовый учёт компании — в ПО содержалась ошибка, которая регулярно показывала недостачи в отделениях почты, пишет BBC.

Недостачи руководители почты приписывали сотрудникам: с 2000 по 2014 год под суд отправились 736 человек — многих осудили за подложные документы и воровство.

Кто-то пытался покрыть недостачу из собственных денег, иногда даже закладывая собственные дома, десятки отправились в тюрьму, даже беременные женщины и родители маленьких детей.

В 2019 году сотрудникам удалось добиться справедливости — суд оправдал 555 сотрудников и обязал компанию выплатить компенсации. Как пишет BBC, с тех пор суд зарегистрировал ещё 2,4 тысячи обращений за компенсациями. В марте судимости сняли ещё с 39 человек.

Как сообщал BBC, Post Office знала, что ошибки вызваны сбоем в программе, но продолжала это отрицать. По данным издания, компания на суде заявила, что сбои в программе не могут привести к пропаже денег, при этом юротдел уже знал, что недостачи появляются именно из-за неточностей в ПО.

В апреле исполнительный директор Post Office Ник Рид заявил, что Horizon заменят другой программой. Также он сообщил, что компания будет работать с правительством, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим сотрудникам.

Post Office принесла извинения сотрудникам за совершенные ошибки и заявила, что сожалеет о том, как это повлияло на судьбы многих людей. Оператор стремится помогать сотрудникам в подаче апелляций и реформирует систему, чтобы ошибка больше не повторилась.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал эту историю «ужасающей несправедливостью» и пообещал, что она не повторится.

Boris Johnson @BorisJohnson
I welcome the Court of Appeal's decision to overturn the convictions of 39 former sub-postmasters in the Horizon dispute, an appalling injustice which has had a devastating impact on these families for years.

Lessons should and will be learnt to ensure this never happens again.

#великобритания

9 9 комментариев
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Олег Павлов

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 Компания принесла извинения сотрудникам за совершенные ошибки и заявила, что сожалеет о том, как это повлияло на судьбы многих людей

Надеюсь, прислали мерч в виде брендированных ручек и настенных календарей, иначе не искренне :)

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Andrey Starchenko

2

Клоуны, не лучше наших. И ни один директор не потерял своего кресла. По хорошему те, кто скрывал это должны на пж уехать.

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Syzygy

Andrey
0

Как и судья, которые массово выносили обвинительный пииговоры. 

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Raimond Vladimirov

1

Создатель ПО:

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Yury Kotov

0

Невероятно

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Вячеслав Григорьев

0

Компания принесла извинения сотрудникам за совершенные ошибки и заявила, что сожалеет о том, как это повлияло на судьбы многих людей.

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Николай Глущенко

0

Какая-то средневековая история. Тех кто знал но молчал по-хорошему надо закрыть на очень долго за мошенничество в особо крупных размерах и должностное преступление.

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Pavel Ivanov

0

В Великобритании большие системы меняются очень медленно. Мельчайшие изменения в процессах там нужно согласовывать даже с кошкой каждого чиновника. Выехали в своё время за счёт колоний – вот и вся история.

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Syzygy

–2

Желтушный заголовок. В тюрьмы людей отправлял суд, а не почтовая компания. 

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