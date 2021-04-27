Британская почтовая компания почти 20 лет обвиняла сотрудников в воровстве из-за ошибки в ПО для бухучёта Статьи редакции
Она знала об ошибке, но предпочла молчать о ней: сотрудников судили, а некоторые разорялись.
Британская почтовая компания Post Office с 1999 года использовала программу Horizon, которая проводила финансовый учёт компании — в ПО содержалась ошибка, которая регулярно показывала недостачи в отделениях почты, пишет BBC.
Недостачи руководители почты приписывали сотрудникам: с 2000 по 2014 год под суд отправились 736 человек — многих осудили за подложные документы и воровство.
Кто-то пытался покрыть недостачу из собственных денег, иногда даже закладывая собственные дома, десятки отправились в тюрьму, даже беременные женщины и родители маленьких детей.
В 2019 году сотрудникам удалось добиться справедливости — суд оправдал 555 сотрудников и обязал компанию выплатить компенсации. Как пишет BBC, с тех пор суд зарегистрировал ещё 2,4 тысячи обращений за компенсациями. В марте судимости сняли ещё с 39 человек.
Как сообщал BBC, Post Office знала, что ошибки вызваны сбоем в программе, но продолжала это отрицать. По данным издания, компания на суде заявила, что сбои в программе не могут привести к пропаже денег, при этом юротдел уже знал, что недостачи появляются именно из-за неточностей в ПО.
В апреле исполнительный директор Post Office Ник Рид заявил, что Horizon заменят другой программой. Также он сообщил, что компания будет работать с правительством, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим сотрудникам.
Post Office принесла извинения сотрудникам за совершенные ошибки и заявила, что сожалеет о том, как это повлияло на судьбы многих людей. Оператор стремится помогать сотрудникам в подаче апелляций и реформирует систему, чтобы ошибка больше не повторилась.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал эту историю «ужасающей несправедливостью» и пообещал, что она не повторится.
Компания принесла извинения сотрудникам за совершенные ошибки и заявила, что сожалеет о том, как это повлияло на судьбы многих людей
Надеюсь, прислали мерч в виде брендированных ручек и настенных календарей, иначе не искренне :)
Клоуны, не лучше наших. И ни один директор не потерял своего кресла. По хорошему те, кто скрывал это должны на пж уехать.
Компания принесла извинения сотрудникам за совершенные ошибки и заявила, что сожалеет о том, как это повлияло на судьбы многих людей.
Какая-то средневековая история. Тех кто знал но молчал по-хорошему надо закрыть на очень долго за мошенничество в особо крупных размерах и должностное преступление.
В Великобритании большие системы меняются очень медленно. Мельчайшие изменения в процессах там нужно согласовывать даже с кошкой каждого чиновника. Выехали в своё время за счёт колоний – вот и вся история.
Блоги компаний
Показать еще