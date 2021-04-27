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Маша Цепелева

Туроператоры попросили отменить двойные тесты на Covid-19 для возвращающихся из-за границы туристов Статьи редакции

Тесты для россиян могут обойтись дороже, чем сам тур, говорят в АТОР — в результате спрос на поездки падает.

7 7 комментариев
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо вице-премьеру, главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой отменить требование на двойные тесты на Covid-19 после возращения из-за рубежа.

Туроператоры предлагают отменить тесты для тех, кто сделал прививку от коронавируса, а для остальных оставить обязательным только один тест.

Один стандартный анализ в Москве и Петербурге стоит от 2290 до 2550 рублей, срочный — от 2860 до 3240 рублей на человека, указывают туроператоры в письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем. Стоимость поездки для семьи из четырёх человек может увеличиться на 18-25 тысяч рублей.

«В день, когда было объявлено о необходимости сдачи ПЦР-тестов при возвращении из Абхазии и Белоруссии, спрос на эти направления резко упал, до 90%. Продажи практически остановились», — объяснил глава коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Туроператоры напомнили, что Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы принимают российских туристов с прививкой от коронавируса (в том числе и вакциной «Спутник V») без ПЦР-тестов.

В апреле Роспотребнадзор обязал всех прилетающих из-за рубежа туристов сдавать по два ПЦР-теста: на третий и пятый день после возвращения в Россию. До 1 мая это касается только туристов из Турции и Танзании, после 1 мая — всех возвращающихся, в том числе и из Абхазии и Белоруссии.

#новость #туризм

7 7 комментариев
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Евгения Кипарисова

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не дешёвое удовольствие 

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Mikel Markov

Евгения
2

вообще не удовольствие 

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Евгения Кипарисова

Mikel
0

и это верно (

Ответить

Roman Vasilev

–1

 Туроператоры предлагают отменить тесты для тех, кто сделал прививку от коронавируса

Это пять, все что надо знать о вакцинации

Ответить

Александр Якунин

Roman
2

И что же нужно знать?

Ответить

Roman Vasilev

Александр
0

Зачем сдавать вакцинированным тесты если массовая вакцинация в РФ началась менее года, а списки добровольцев и так есть у Минздрава?

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Вася Пражкин

Александр
–1

Что Рома ничего в вакцинации не понимает.

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