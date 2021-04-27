Туроператоры попросили отменить двойные тесты на Covid-19 для возвращающихся из-за границы туристов Статьи редакции
Тесты для россиян могут обойтись дороже, чем сам тур, говорят в АТОР — в результате спрос на поездки падает.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо вице-премьеру, главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой отменить требование на двойные тесты на Covid-19 после возращения из-за рубежа.
Туроператоры предлагают отменить тесты для тех, кто сделал прививку от коронавируса, а для остальных оставить обязательным только один тест.
Один стандартный анализ в Москве и Петербурге стоит от 2290 до 2550 рублей, срочный — от 2860 до 3240 рублей на человека, указывают туроператоры в письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем. Стоимость поездки для семьи из четырёх человек может увеличиться на 18-25 тысяч рублей.
«В день, когда было объявлено о необходимости сдачи ПЦР-тестов при возвращении из Абхазии и Белоруссии, спрос на эти направления резко упал, до 90%. Продажи практически остановились», — объяснил глава коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.
Туроператоры напомнили, что Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы принимают российских туристов с прививкой от коронавируса (в том числе и вакциной «Спутник V») без ПЦР-тестов.
В апреле Роспотребнадзор обязал всех прилетающих из-за рубежа туристов сдавать по два ПЦР-теста: на третий и пятый день после возвращения в Россию. До 1 мая это касается только туристов из Турции и Танзании, после 1 мая — всех возвращающихся, в том числе и из Абхазии и Белоруссии.
не дешёвое удовольствие
вообще не удовольствие
Туроператоры предлагают отменить тесты для тех, кто сделал прививку от коронавируса
Это пять, все что надо знать о вакцинации
И что же нужно знать?
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