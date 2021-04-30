«Мы просто устали»: петербургский производитель косметики для бороды и усов «Бородист» закрылся после восьми лет работы Статьи редакции
Среди партнёров были «Рив Гош», «Золотое яблоко» и Chop-Chop. Но последние два года компания работала без прибыли.
В апреле 2021 года производитель и продавец косметики для бороды и усов «Бородист» объявил о закрытии проекта. В марте компания закрыла офлайн-магазин, а последние онлайн-заказы принимает до 1 июня.
«Бородист» работал с 2013 года и начинался с сообщества поклонников бороды и усов во «ВКонтакте», которое запустил Давид Шевченко. Позже к нему присоединился Илья Есенников и вместе они занялись производством воска для бороды и усов.
Создатели «Бородиста» назвали его первым магазином сертифицированных средств по уходу за бородой и усами в СНГ. У партнёров было производство в Санкт-Петербурге, а их продукцию заказывали магазины «Рив Гош» и «Золотое яблоко» и сеть барбершопов Chop-Chop.
Давид Шевченко и Илья Есенников рассказали vc.ru о причинах закрытия проекта.
Почему закрывается «Бородист»
Главная причина — человеческий фактор, объяснил Давид Шевченко.
Производство перестало себя окупать, а конкурировать стало сложнее
До 2018 года у компании росли продажи, а потом начался спад. В 2017 году оборот «Бородиста» составил 33 млн рублей, а в 2018 — 28 млн рублей. Совладелец «Бородиста» Илья Есенников признаётся, что по его инициативе партнёры вложились в производство, но не учли, что спрос будет падать.
Также Есенников рассказал, что на новом производстве они запустили много новинок: мужские гели для душа, шампуни, средства для умывания и отдельный женский бренд Bettyberry.
В результате у партнёров не хватило сил и внимания, чтобы развивать оба бренда. Есенников говорит, что тара для женских средств оказалась неподходящей, и в целом они не разобрались, что именно нужно девушкам. Поэтому от бренда Bettyberry пришлось отказаться.
Для производства мужской косметики «Бородист» закупал сырье и тару из Франции, Германии, США и Китая. В 2017 году у компании было около 50 поставщиков. Из-за курсовых колебаний компании регулярно приходилось снимать с производства некоторые средства.
Есенников говорит, что из-за проблем на производстве они стали меньше уделять внимание развитию и продвижению проекта. Из-за этого «Бородист» начал уступать рынок конкурентам.
Последний раз компания заработала около 5 млн рублей прибыли в 2018 году, а в 2019 — «Бородист» ушёл в ноль. В 2020 году производство уходило в небольшой минус.
Последствия пандемии
«Бородист» пережил пандемию несмотря на то, что большинство их партнёров — барбершопов и магазинов-островков в торговых центрах были закрыты.
По словам Есенникова, оптовые заказы были совсем небольшими, и компания выживала за счёт контрактного производства. К партнёрам обратились представители косметического бренда, для которого «Бородист» производил продукцию на своей фабрике.
Фирменный магазин «Бородиста» несколько раз закрывался в 2020 году и стал нести убытки. Из-за этого в марте 2021 года партнёрам пришлось его закрыть навсегда.
Стереотипы о российском качестве
По словам Шевченко, некоторые партнёры и покупатели подвержены стереотипу о том, что в России невозможно произвести качественный продукт.
При этом продукция «Бородиста» востребована в Европе, и партнёры планировали открыть там вторую фабрику, чтобы принимать больше частных заказов от иностранных клиентов. Но организовать производство за рубежом по предварительным расчётам оказалось слишком дорого.
Что основатели «Бородиста» будут делать дальше
Есенников говорит, что они остановили производство и распродают остатки до 1 июня. Дальше им нужно закрыть кредиты в сумме на 1 млн рублей, которые они взяли в пандемию, и рассчитаться с сотрудниками.
После погашения всех обязательств у них в лучшем случае останется не более 300 тысяч рублей на каждого, говорит Есенников. Сейчас они с партнёром думают о том, чтобы продать бренд.
Есенников пока не строит планов на будущее, а Шевченко активно занимается новыми проектами. До создания бренда «Бородист» у него была студия веб-разработки сайтов, и сейчас хочет вернуться в эту сферу.
Да потому что нехер десять концов накручивать. Они даже сейчас, в связи с закрытием, распродажи не сделали. Выжать до конца хотят. Бальзам для бороды 1200!!!! рублей. Масло 1000 рублей. Я ради интереса посмотрел состав масла, пошел в аптеку и глянул сколько будет набор масел из состава стоить. 20-40 рублей за флакон, всякие масла семян, цветов и тд. А надо этих масел несколько мл. Там даже если все флаконы полностью намешать, больше 200р не выйдет. И нечего пинать на потребителя мол не доверяет Российскому качеству. Я не доверяю жлобам, который решили наварить десять концов, чтобы побыстрее отбиться. Как это в России принято. Эти масла стоят копейки, воск с отдушкой - копейки. Китайцы это все за копейки продают. Потому что цена этому копейки. А они пытаются на хайпе отжать побольше денег. Почему щетки для бороды у китайцев стоят 200 рублей, а там 1000. Сделаны из одного и того же - кабаньей щетины. Так что шли бы они нахер с рынка. Скатертью дорожка.
Чувак, почитай, что такое нишевый продукт и не сравнивай с чип-шитом.
Поддерживаю, я вот рыбалку люблю. Точно такие же умники накупят на говноэкспрессе удилища, да катушки, а на первой серьезной рыбе приходят в негодность. Буквально рассыпается катушка. Может качество у китайцев по мнению эксперта «топ за свои деньги», но мерить успех компании суждениями про 10 хвостов и «а вот на алиэкспрессе...» это просто бредово.
Вот перед тобой немецкая удочка за 12к. А рядом российская за 12к. Какую купишь, если честно ? За 2 ляма хочется взять бмв, но 2 ляма за ладу.... Тут такая же логика.
Тут был чел, что свои наушники с алиэкспресс за 200 руб продает под "крутым российским брендом" за 1200 руб. Эти две конторы друг друга стоят. Типикал бизнесс в России. Коровы свои, земля своя, электричество по льготам насосем, а как доллар скаканет, так цены взвинтим на молочко, да и вообще инфляция, и плевать что коровы в моем селе что срут то и жрут (грубо говоря). С бензином та жа система. И каждый раз только рад, что разоряются такие фермы, предприниматели с наушниками и гелями для бороды, и прочие прочие.
что касается цены, может быть дорого, может быть дешево, тут вопросготов ли платить клиент. ты рассчитал ценник исходя из рецептуры продукта, ок, вышло не на 1000 рублей, а дешевле. только ты не учитываешь, что ты берешь уже готовый рецепт и просто по нему собираешь свой. согласись, что это тоже работа (собрать рецепт) , ты не знаешь скоько времени он разрабатывался и сколько было на это потрченно, ты не считаешь упаковку, попробуй смотреть шире.
Как отписал на другой коммент, лучше за эти 1к куплю импортное масло для бороды, чем от хипстерскогой фирмы, что на сарафанном радио жило. Вот жило, жило, и все, кончилось. А импортная фирма, которая уже лет 20-30 делает косметику, просит ту же 1к руб.
Типовое такое хипстерское производство: цена полулюкса, качество наколенное, полезность вымученная. Дарили мне кое-что бородистовское, полная грусть.
Мне кажется просто хайп на бороды начал падать. Не самая практичная вещь, а сейчас с масочным режимом так тем более.
Бороды, как носили так и носят, барбершоп, куда я хожу постоянно забит клиентами, другой вопрос что за сопоставимые деньги можно взять импортный продукт, плюс я так понял иностранцы "более лучше" работают с барбершопами
Производство в России - это всегда боль.
Для понимания: нужен был полиакрилат (это влаговпитывающий наполнитель, кладут в прокладки, памперсы и так далее) для тестовых испытаний продукта.
Заводы в регионе в розницу им не торгуют, гонют на экспорт в Китай, мелкие конторки, которые есть в выдаче Google и "якобы" торгуют - покупают ИЗ КИТАЯ.
И минимум бочкой, 50 литров. Как так? А вот так.
Отказались от производства в принципе.
Производство в России - это всегда боль.
С вашим подходом любое производство где угодно всегда будет болью. Внезапно вдруг потребовались "полиакрилаты". Хотя все вопросы по компонентом и поставкам решаются ещё до стадии производства, а не то что на стадии тестирования. Стандартное россиянское "а мы думали так норм, ну ща найдём быстро на авито"
В России можно производить качественные вещи, но сложно раз за разом повторять и удерживать это качество. И так было со времен СССР и ОТК).
Просто на всякий случай: я не разделяю идею, что это ОК, просто столкнувшись в реалиях с производством, быстро понял, почему так.
"К сожалению, по сей день имеет вес стереотип о том, что в России нельзя произвести что-то хорошее."
Статья и есть подтверждение этой гипотезы на практике.
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