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Офлайн
Виктория Степанова

«Мы просто устали»: петербургский производитель косметики для бороды и усов «Бородист» закрылся после восьми лет работы Статьи редакции

Среди партнёров были «Рив Гош», «Золотое яблоко» и Chop-Chop. Но последние два года компания работала без прибыли.

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Фирменный магазин «Бородист» на Большой Подьяческой, 14 в Санкт-Петербурге

В апреле 2021 года производитель и продавец косметики для бороды и усов «Бородист» объявил о закрытии проекта. В марте компания закрыла офлайн-магазин, а последние онлайн-заказы принимает до 1 июня.

«Бородист» работал с 2013 года и начинался с сообщества поклонников бороды и усов во «ВКонтакте», которое запустил Давид Шевченко. Позже к нему присоединился Илья Есенников и вместе они занялись производством воска для бороды и усов.

Создатели «Бородиста» назвали его первым магазином сертифицированных средств по уходу за бородой и усами в СНГ. У партнёров было производство в Санкт-Петербурге, а их продукцию заказывали магазины «Рив Гош» и «Золотое яблоко» и сеть барбершопов Chop-Chop.

Borodist.com

Давид Шевченко и Илья Есенников рассказали vc.ru о причинах закрытия проекта.

Почему закрывается «Бородист»

Главная причина — человеческий фактор, объяснил Давид Шевченко.

Мы просто устали от тематики и проекта в целом. Мы понимаем, что им нужно заниматься, его пора бы уже обновить и привнести что-то новое и интересное, но весь запал иссяк. Если было бы желание, и как раньше «горели глаза», все препятствия были бы для нас незначительными. Но, видимо, всему приходит своё время.

Давид Шевченко

Производство перестало себя окупать, а конкурировать стало сложнее

До 2018 года у компании росли продажи, а потом начался спад. В 2017 году оборот «Бородиста» составил 33 млн рублей, а в 2018 — 28 млн рублей. Совладелец «Бородиста» Илья Есенников признаётся, что по его инициативе партнёры вложились в производство, но не учли, что спрос будет падать.

Это был первое наше самостоятельное дело, мы даже не называли его бизнесом. Сначала мы ютились в очень маленьких помещениях, и когда у нас появилась первая прибыль, я предложил сделать большую фабрику по ГОСТам.

В 2017 году мы открыли фабрику на улице Салова. Ремонт и оснащение по ГОСТам обошлись нам примерно в 4 млн рублей. Само оборудование было не такое дорогое, как вытяжка или противопожарная система.

Мы выпускали около 5000 единиц продукции в месяц. Но скоро мы поняли, что производство для нас большое, хоть и комфортное. Тогда мы решили, что нам хватит помещения в два раза меньшей площади.

Когда переехали в новое место, аренда стала в два раза меньше. Но оказалось, что мы снова ошиблись — у нас упал спрос и мощности тоже упали в два раза.

Илья Есенников

Также Есенников рассказал, что на новом производстве они запустили много новинок: мужские гели для душа, шампуни, средства для умывания и отдельный женский бренд Bettyberry.

Масла и воски для бороды и усов от бренда «Бородист» «Бородист»

В результате у партнёров не хватило сил и внимания, чтобы развивать оба бренда. Есенников говорит, что тара для женских средств оказалась неподходящей, и в целом они не разобрались, что именно нужно девушкам. Поэтому от бренда Bettyberry пришлось отказаться.

Для производства мужской косметики «Бородист» закупал сырье и тару из Франции, Германии, США и Китая. В 2017 году у компании было около 50 поставщиков. Из-за курсовых колебаний компании регулярно приходилось снимать с производства некоторые средства.

У нас в России есть малый бизнес и крупный бизнес, какой-то средней прослойки почти нет. Когда ты хочешь сделать небольшое количество продукта, ты заплатишь за это баснословные деньги. И по такой цене вряд ли кто-то будет покупать твой продукт, потому что ты же должен ещё сделать какую-то наценку.

Мы не смогли вывести краски для бороды на какой-то тираж, потому что красители очень дорогие. Плюс многие компоненты продаются бочками. Тебе нужен всего килограмм компонента на всю твою партию, но предлагают только бочку на 200 кг и другого варианта нет.

Илья Есенников

Есенников говорит, что из-за проблем на производстве они стали меньше уделять внимание развитию и продвижению проекта. Из-за этого «Бородист» начал уступать рынок конкурентам.

Новички умудряются без стеснения заходить на этот рынок, составляют конкуренцию, что отчасти «размазывает» наши продажи. Даже если конкурент очевидно слаб, по всем параметрам нам проигрывает или неумело подражает, находятся клиенты, которые захотят попробовать «что-то новое». Они верят первому таргетинговому объявлению и не сравнивают, чья продукция лучше.

Давид Шевченко

Последний раз компания заработала около 5 млн рублей прибыли в 2018 году, а в 2019 — «Бородист» ушёл в ноль. В 2020 году производство уходило в небольшой минус.

Последствия пандемии

«Бородист» пережил пандемию несмотря на то, что большинство их партнёров — барбершопов и магазинов-островков в торговых центрах были закрыты.

По словам Есенникова, оптовые заказы были совсем небольшими, и компания выживала за счёт контрактного производства. К партнёрам обратились представители косметического бренда, для которого «Бородист» производил продукцию на своей фабрике.

Фирменный магазин «Бородиста» несколько раз закрывался в 2020 году и стал нести убытки. Из-за этого в марте 2021 года партнёрам пришлось его закрыть навсегда.

Стереотипы о российском качестве

По словам Шевченко, некоторые партнёры и покупатели подвержены стереотипу о том, что в России невозможно произвести качественный продукт.

К сожалению, по сей день имеет вес стереотип о том, что в России нельзя произвести что-то хорошее. Некоторые лучше выберут средства втридорога, но главное, чтобы произведено было в США, Нидерландах или Италии.

И неважно, что мы по доступной цене продаём продукцию из тех же дорогих и качественных компонентов. Есть ещё среди мужчин мнение о том, что за бородой и усами не нужно ухаживать. Надеемся, что за эти годы мы сделали достаточно, чтобы переубедить скептиков.

Давид Шевченко

При этом продукция «Бородиста» востребована в Европе, и партнёры планировали открыть там вторую фабрику, чтобы принимать больше частных заказов от иностранных клиентов. Но организовать производство за рубежом по предварительным расчётам оказалось слишком дорого.

Евгений Чичваркин рассказывает про укладку усов воском «Бородист»

Что основатели «Бородиста» будут делать дальше

Есенников говорит, что они остановили производство и распродают остатки до 1 июня. Дальше им нужно закрыть кредиты в сумме на 1 млн рублей, которые они взяли в пандемию, и рассчитаться с сотрудниками.

После погашения всех обязательств у них в лучшем случае останется не более 300 тысяч рублей на каждого, говорит Есенников. Сейчас они с партнёром думают о том, чтобы продать бренд.

Мы готовы к разным предложениям, заявки поступают, люди с нами общаются и узнают подробности. Спрашивают барбершопы, предприниматели и некоторые наши клиенты тоже интересуются.

Группу во «ВКонтакте» нам недавно предлагали продать за 500 тысяч рублей. Бренд достаточно сложно оценить. Компанию обычно оценивают по прибыли производственным мощностям. А мы продаём бренд и всю медийную составляющую, это скорее нематериальные активы.

Назначить им цену можно только в разговоре. Поступают запросы на продажу бизнеса частями, но дербанить его мы не хотим и видим в этом смысла. Сама продажа торговой марки включает все наработки: рецептуру, базу частных и оптовых клиентов, сообщество и сайт. Если мы не сможем продать бренд, то просто его закроем.

Илья Есенников

Есенников пока не строит планов на будущее, а Шевченко активно занимается новыми проектами. До создания бренда «Бородист» у него была студия веб-разработки сайтов, и сейчас хочет вернуться в эту сферу.

Я планирую полностью уйти в онлайн-сферу и максимально ограничить себя от каких-либо проектов в офлайне. Из ближайших планов — запуск сервиса по поиску напарников для видеоигр Coop.run.

Веб-версию хотим запустить в июне, затем займёмся разработкой приложений для iOS и Android. Этим проектом я занимаюсь вместе с командой из трёх моих друзей, которых я давно знаю.

Всё делаем на свои деньги, пока суммарно вложили в Coop.run около 50–100 тысяч рублей. Расходы пока небольшие, потому что разработкой занимаются наши друзья, которым тоже интересна эта идея. На запуске сервис будет довольно простым и некоммерческим.

Давид Шевченко

#бородист #мужскаякосметика #малыйбизнес

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Poni Po

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Да потому что нехер десять концов накручивать. Они даже сейчас, в связи с закрытием, распродажи не сделали. Выжать до конца хотят. Бальзам для бороды 1200!!!! рублей. Масло 1000 рублей. Я ради интереса посмотрел состав масла, пошел в аптеку и глянул сколько будет набор масел из состава стоить. 20-40 рублей за флакон, всякие масла семян, цветов и тд. А надо этих масел несколько мл. Там даже если все флаконы полностью намешать, больше 200р не выйдет. И нечего пинать на потребителя мол не доверяет Российскому качеству. Я не доверяю жлобам, который решили наварить десять концов, чтобы побыстрее отбиться. Как это в России принято. Эти масла стоят копейки, воск с отдушкой - копейки. Китайцы это все за копейки продают. Потому что цена этому копейки.  А они пытаются на хайпе отжать побольше денег. Почему щетки для бороды у китайцев стоят 200 рублей, а там 1000. Сделаны из одного и того же - кабаньей щетины. Так что шли бы они нахер с рынка. Скатертью дорожка.

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Иван Николаев

Poni
1

Чувак, почитай, что такое нишевый продукт и не сравнивай с чип-шитом. 

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Andreas Blokh

Иван
0

Поддерживаю, я вот рыбалку люблю. Точно такие же умники накупят на говноэкспрессе удилища, да катушки, а на первой серьезной рыбе приходят в негодность. Буквально рассыпается катушка. Может качество у китайцев по мнению эксперта «топ за свои деньги», но мерить успех компании суждениями про 10 хвостов и «а вот на алиэкспрессе...» это просто бредово.

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Dragon Lord

Andreas
0

Вот перед тобой немецкая удочка за 12к. А рядом российская за 12к. Какую купишь, если честно ? За 2 ляма хочется взять бмв, но 2 ляма за ладу.... Тут такая же логика.

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Dragon Lord

Poni
0

Тут был чел, что свои наушники с алиэкспресс за 200 руб продает под "крутым российским брендом" за 1200 руб. Эти две конторы друг друга стоят. Типикал бизнесс в России. Коровы свои, земля своя, электричество по льготам насосем, а как доллар скаканет, так цены взвинтим на молочко, да и вообще инфляция, и плевать что коровы в моем селе что срут то и жрут (грубо говоря). С бензином та жа система. И каждый раз только рад, что разоряются такие фермы, предприниматели с наушниками и гелями для бороды, и прочие прочие.

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Artyom Shulyak

Dragon
0

что касается цены, может быть дорого, может быть дешево, тут вопросготов ли платить клиент. ты рассчитал ценник исходя из рецептуры продукта, ок, вышло не на 1000 рублей, а дешевле. только ты не учитываешь, что ты берешь уже готовый рецепт и просто по нему собираешь свой. согласись, что это тоже работа (собрать рецепт) , ты не знаешь скоько времени он разрабатывался и сколько было на это потрченно, ты не считаешь упаковку, попробуй смотреть шире. 

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Dragon Lord

Artyom
0

Как отписал на другой коммент, лучше за эти 1к куплю импортное масло для бороды, чем от хипстерскогой фирмы, что на сарафанном радио жило. Вот жило, жило, и все, кончилось. А импортная фирма, которая уже лет 20-30 делает косметику, просит ту же 1к руб.

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Михаил Стерлин

2

Типовое такое хипстерское производство: цена полулюкса, качество наколенное, полезность вымученная. Дарили мне кое-что бородистовское, полная грусть.

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Indig0

1

Мне кажется просто хайп на бороды начал падать. Не самая практичная вещь, а сейчас с масочным режимом так тем более.

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Sergio Molotkoni

Indig0
1

Бороды, как носили так и носят, барбершоп, куда я хожу постоянно забит клиентами, другой вопрос что за сопоставимые деньги можно взять импортный продукт, плюс я так понял иностранцы "более лучше" работают с барбершопами

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Тот самый партизан

0

Производство в России - это всегда боль.
Для понимания: нужен был полиакрилат (это влаговпитывающий наполнитель, кладут в прокладки, памперсы и так далее) для тестовых испытаний продукта.
Заводы в регионе в розницу им не торгуют, гонют на экспорт в Китай, мелкие конторки, которые есть в выдаче Google и "якобы" торгуют - покупают ИЗ КИТАЯ. 
И минимум бочкой, 50 литров. Как так? А вот так. 
Отказались от производства в принципе.

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Ivan Zenkov

Тот
0

Производство в России - это всегда боль.

С вашим подходом любое производство где угодно всегда будет болью. Внезапно вдруг потребовались "полиакрилаты". Хотя все вопросы по компонентом и поставкам решаются ещё до стадии производства, а не то что на стадии тестирования. Стандартное россиянское "а мы думали так норм, ну ща найдём быстро на авито"

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Сергей Лукьянчиков

0

В России можно производить качественные вещи, но сложно раз за разом повторять и удерживать это качество. И так было со времен СССР и ОТК).

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Сергей Лукьянчиков

Сергей
0

Просто на всякий случай: я не разделяю идею, что это ОК, просто столкнувшись в реалиях с производством, быстро понял, почему так.

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Vadim Kuznetsov

0

"К сожалению, по сей день имеет вес стереотип о том, что в России нельзя произвести что-то хорошее."
Статья и есть подтверждение этой гипотезы на практике.

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