Это был первое наше самостоятельное дело, мы даже не называли его бизнесом. Сначала мы ютились в очень маленьких помещениях, и когда у нас появилась первая прибыль, я предложил сделать большую фабрику по ГОСТам.

В 2017 году мы открыли фабрику на улице Салова. Ремонт и оснащение по ГОСТам обошлись нам примерно в 4 млн рублей. Само оборудование было не такое дорогое, как вытяжка или противопожарная система.

Мы выпускали около 5000 единиц продукции в месяц. Но скоро мы поняли, что производство для нас большое, хоть и комфортное. Тогда мы решили, что нам хватит помещения в два раза меньшей площади.

Когда переехали в новое место, аренда стала в два раза меньше. Но оказалось, что мы снова ошиблись — у нас упал спрос и мощности тоже упали в два раза.