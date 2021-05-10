Bloomberg: Джефф Безос заказал парусную яхту за $500 млн — с дополнительной яхтой с вертолётной площадкой Статьи редакции
Яхта будет стоить дороже, чем газета Washington Post, которую Безос купил в 2013 году.
Основатель Amazon Джефф Безос заказал 127-метровую парусную яхту у нидерландской верфи Oceanco, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.
Стоимость яхты достигнет более $500 млн. Судно будет трёхмачтовым, кроме того, дополнительно к нему построят вспомогательную яхту с вертолетной площадкой.
Яхта Безоса может стать самым большим парусником в линейке Oceanco, согласно данным о других суднах, выпущенных компанией, пишет издание. Представитель судостроителя отказался от комментариев.
О том, что обе яхты по заказу Безоса строит Oceanco, рассказал в книге Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire биограф миллиардера Брэд Стоун.
Bloomberg отмечает, что Безос заказал постройку яхты ещё «пару лет назад», до начала пандемии Covid-19. По мнению издания, вкус к жизни на яхте Безос почувствовал к 2019 году, когда отдыхал на яхте Eos своего знакомого Барри Диллера — одного из основателей телевизионной сети Fox.
Яхта Безоса, по данным Bloomberg, будет похожа на Eos, но превзойдёт ее по размерам. Длина Eos — 93 м.
Bloomberg называет судно очередным «аксессуаром» миллиардера. Среди них, например, покупка Washington Post за $250 млн в 2013 году — Безос приобрёл газету как частное лицо.
Согласно данным Forbes Real Time, состояние Безоса, занимающего первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты, оценивается в $191 млрд.
Мы встроили яхту в яхту, чтобы ты мог отдыхать на яхте, от отдыха на яхте.
It-миллиардеры не похоже на предыдущих, говорили они, у одного дом с 20 спальнями, у другого флотилия из яхт
Безос миллиардер с 25ти летним стажем . А яхту купил только сейчас , когда покидает бизнес и начинает жить в своё удовольствие .
яхта дороже крупного издания с историей. мммм
всегда удивляла стоимость плавающих судов, это просто оверпрайснутое непонятно что.
Возможно я не понимаю кайф яхт потому что меня укачивает, но в любом случае это всё очень сложно понять)
Наглядная демонстрация нарастающего разрыва между бедными и богатыми
Вспоминается недавний материал на vc «Мы станем Лучшим Работодателем Земли»: Джефф Безос написал последнее письмо акционерам как гендиректор Amazon" https://vc.ru/hr/234485-my-stanem-luchshim-rabotodatelem-zemli-dzheff-bezos-napisal-poslednee-pismo-akcioneram-kak-gendirektor-amazon
Абрамович негодует
сейчас опять будут упрекать в том, почему не потратил деньги на благое дело
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