Яхта будет стоить дороже, чем газета Washington Post, которую Безос купил в 2013 году.

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Основатель Amazon Джефф Безос заказал 127-метровую парусную яхту у нидерландской верфи Oceanco, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.

Стоимость яхты достигнет более $500 млн. Судно будет трёхмачтовым, кроме того, дополнительно к нему построят вспомогательную яхту с вертолетной площадкой.

Яхта Безоса может стать самым большим парусником в линейке Oceanco, согласно данным о других суднах, выпущенных компанией, пишет издание. Представитель судостроителя отказался от комментариев.

О том, что обе яхты по заказу Безоса строит Oceanco, рассказал в книге Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire биограф миллиардера Брэд Стоун.

Bloomberg отмечает, что Безос заказал постройку яхты ещё «пару лет назад», до начала пандемии Covid-19. По мнению издания, вкус к жизни на яхте Безос почувствовал к 2019 году, когда отдыхал на яхте Eos своего знакомого Барри Диллера — одного из основателей телевизионной сети Fox.

Яхта Безоса, по данным Bloomberg, будет похожа на Eos, но превзойдёт ее по размерам. Длина Eos — 93 м.

Яхта Eos Getty Images

Bloomberg называет судно очередным «аксессуаром» миллиардера. Среди них, например, покупка Washington Post за $250 млн в 2013 году — Безос приобрёл газету как частное лицо.