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Евгения Евсеева

Bloomberg: Джефф Безос заказал парусную яхту за $500 млн — с дополнительной яхтой с вертолётной площадкой Статьи редакции

Яхта будет стоить дороже, чем газета Washington Post, которую Безос купил в 2013 году.

15 15 комментариев
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Основатель Amazon Джефф Безос заказал 127-метровую парусную яхту у нидерландской верфи Oceanco, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.

Стоимость яхты достигнет более $500 млн. Судно будет трёхмачтовым, кроме того, дополнительно к нему построят вспомогательную яхту с вертолетной площадкой.

Яхта Безоса может стать самым большим парусником в линейке Oceanco, согласно данным о других суднах, выпущенных компанией, пишет издание. Представитель судостроителя отказался от комментариев.

О том, что обе яхты по заказу Безоса строит Oceanco, рассказал в книге Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire биограф миллиардера Брэд Стоун.

Bloomberg отмечает, что Безос заказал постройку яхты ещё «пару лет назад», до начала пандемии Covid-19. По мнению издания, вкус к жизни на яхте Безос почувствовал к 2019 году, когда отдыхал на яхте Eos своего знакомого Барри Диллера — одного из основателей телевизионной сети Fox.

Яхта Безоса, по данным Bloomberg, будет похожа на Eos, но превзойдёт ее по размерам. Длина Eos — 93 м.

Яхта Eos Getty Images

Bloomberg называет судно очередным «аксессуаром» миллиардера. Среди них, например, покупка Washington Post за $250 млн в 2013 году — Безос приобрёл газету как частное лицо.

Согласно данным Forbes Real Time, состояние Безоса, занимающего первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты, оценивается в $191 млрд.

#джеффбезос

15 15 комментариев
2
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15 комментариев
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Walter Kovacs

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Мы встроили яхту в яхту, чтобы ты мог отдыхать на яхте, от отдыха на яхте. 

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Елизавета Дроздова

Walter
0

А как же яхта от отдыха от отдыха на яхте?

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Кигхриль Vselensky

4

It-миллиардеры не похоже на предыдущих, говорили они, у одного дом с 20 спальнями, у другого флотилия из яхт

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Aleksei Kachanov

Кигхриль
0

Безос миллиардер с 25ти летним стажем . А яхту купил только сейчас , когда покидает бизнес и начинает жить в своё удовольствие .

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Елизавета Дроздова

Кигхриль
0

Эсминцы и линкоры - вы следующие!!!

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Max Okhrimenko

1

яхта дороже крупного издания с историей. мммм
всегда удивляла стоимость плавающих судов, это просто оверпрайснутое непонятно что. 

Возможно я не понимаю кайф яхт потому что меня укачивает, но в любом случае это всё очень сложно понять)

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John Doe

Max
1

Там большая часть стоимости на отделку и допоборудование уходит. Плюс это ж одноразовая ручная работа - никто не берет "такую же как у...", все хотят что-то особенное, ни на что не похожее.

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Миша Магадан

Max
0

не понимаю кайф яхт потому что меня укачивает

не поэтому

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Марк Климов

0

Наглядная демонстрация нарастающего разрыва между бедными и богатыми

Вспоминается недавний материал на vc «Мы станем Лучшим Работодателем Земли»: Джефф Безос написал последнее письмо акционерам как гендиректор Amazon" https://vc.ru/hr/234485-my-stanem-luchshim-rabotodatelem-zemli-dzheff-bezos-napisal-poslednee-pismo-akcioneram-kak-gendirektor-amazon

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Fyodor

0

Парусная яхта за $500 млн? Коэффициент Джини уже обновился?

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Илья Коваленко

0

Абрамович негодует 

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Елизавета Дроздова

Илья
0

Скоро у Безоса будет самая большая в мире яхта. 

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Fedor Z

0

сейчас опять будут упрекать в том, почему не потратил деньги на благое дело

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Елизавета Дроздова

Fedor
0

А яхта - это не благое дело?)))

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Fedor Z

0

когда развёлся с женой))

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