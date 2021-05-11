Желая занять место в быстро растущем бизнесе, классические заводы лоббируют свои проекты у властей, несмотря на критику экологов и местных жителей, а компания Уоррена Баффета обещает наладить безопасный способ добычи.

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Конспект материала New York Times.

«Экологичные» электромобили и возобновляемые источники энергии могут оказаться не такими экологичными из-за необходимости в литии, кобальте и никеле, которые используются в аккумуляторах.

Так как производители наращивают выпуск электромобилей, до конца 2029 года спрос на литий вырастет в 10 раз. Кобальт же нужен для поддержания стабильности аккумулятора.

Производство сырья вредит природе, но экологические проблемы зачастую игнорируются, так как США, Китай и другие страны пытаются опередить друг друга в технологиях и запускают всё новые литиевые рудники — по аналогии с тем, как это раньше было с нефтью, пишет NYT.

США — одна из крупнейших стран мира по запасам лития, но не по добыче: есть только один крупный литиевый рудник Silver Peak в Неваде, который поставляет 5 тысяч тонн лития в год, меньше 2% от ежегодной мировой добычи.

Большая часть сырья поступает в США из Латинской Америки или Австралии, а перерабатывается в Китае, который хочет стать основным поставщиком элементов питания.

Чтобы не зависеть от импорта и стать лидером, США запускают гранты для литиевых проектов. «Добыча лития и других ископаемых — это гонка в будущее, которую США собирается выиграть», — заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, анонсируя одну из таких программ.

За последний год в США возникло сразу несколько конкурирующих проектов по добыче лития, которые с января по март 2021 года привлекли около $3,5 млрд от инвесторов. Это в семь раз больше, чем за предыдущие три года.

Проблема в том, что горнодобывающие компании и связанные предприятия хотят ускорить производство лития в США через бурение рудников, а не более экологичные проекты, пишет NYT.

Они игнорируют требования защитников окружающей среды и местных жителей, давят на регуляторов и спешат получить разрешения на строительство новых шахт и добычу, чтобы заключить контракты с производителями аккумуляторов и машин.

Есть два варианта добычи лития, которые могут одобрить власти:

Классические «грязные» рудники с осушением грунта, взрывами гор, загрязнением воды на ближайшие 300 лет и огромными курганами отходов.

«Экологичное» извлечение солей лития из воды. Автономные системы питаются геотермальными электростанциями без выбросов, а создатели эко-проектов обещают восстановить озеро Салтон-Си за счет своей прибыли с добычи сырья.

Lithium Americas: потенциально крупнейшее место добычи лития в США против фермеров и индейцев

Компания Lithium Americas строит на вершине спящего вулкана в Неваде первый крупный рудник лития в США более чем за десять лет. Одна шахта может позволить стране снять зависимость от импорта лития.

Но проект вызвал протесты со стороны индейцев, владельцев ранчо и экологов: по их мнению, шахта «преподносится как экологически чистый объект, но на деле это огромная промышленная площадка». Они направили два судебных иска, попытавшись заблокировать проект.

Протестующие в Неваде New York Times

NYT перечисляет возможные проблемы:

Шахта глубиной около 113 метров будет потреблять 12,2 тысячи литров воды в минуту: это может привести к снижению уровня грунтовых вод у фермеров примерно на 3,6 метра, что лишит корма животных.

Ежегодное производство 66 тысяч тонн карбоната лития по официальным документам может привести к загрязнению грунтовых вод тяжелыми металлами, например, сурьмой и мышьяком.

Литий добывается за счет смешивания глины с серной кислотой — около 5800 тонн в день. Этот процесс приведет к образованию 270 млн м³ отходов из отработанной серной кислоты, которые могут содержать умеренно радиоактивный уран.

За 41 год эксплуатации рудника деградируют около 20,2 км² зимних угодий антилоп, пострадает или будет уничтожено место обитания куропаток и беркутов.

Индийская резервация опасается, что последствия доберутся до племён, хотя их жилища находятся почти в 80 км от места добычи и далеко за пределами возможного загрязнения, отмечает NYT.

Lithium Americas планирует начать добычу в 2022 году и оценивает потенциально добытый литий в $3,9 млрд. Пока она работает над получением необходимых разрешений: нанимает в команду лоббистов, обещает использовать пар от сжигаемой серы для подачи электричества.

Её представители считают, что запуском шахты компания «отвечает на призыв президента решить климатический кризис и обеспечить надежные цепочки поставок».

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета тоже идёт в добычу лития и обещает использовать экологичные методы, но к ним есть вопросы

Новые инвесторы в литий считают, что можно добывать сырьё из солёного озера Солтон-Си в Калифорнии через геотермальные проекты.

Геотермальная электростанция Hudson Ranch на Солтон-Си EnergySource

Например, CalEnergy, принадлежащая управляющей компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, использует геотермальное тепло от подземного естественного пара для производства электричества. В этой же воде содержится и литий.

Теперь же Berkshire Hathaway и ещё две компании — Controller Thermal Resources и Materials Research — хотят установить оборудование, которое будет извлекать литий после того, как вода пройдет через геотермальные установки. Процесс будет занимать всего около двух часов.

По их мнению, это будет одно из самых перспективных и экологически чистых месторождений лития в США.

Berkshire Hathaway планирует завершить строительство демонстрационного завода по добыче лития к апрелю 2022 года.

Сторонники проектов в Солтон-Си сотрудничают с властями, местными жителями и племенами, а также обещают «хорошие рабочие места» — что положительно сказывается на их репутации, так как уровень безработицы в районе составляет около 16%.

Идея геотермальной добычи получила поддержку местных властей: штат выделяет гранты на строительство и рассматривает вопрос о том, чтобы к 2035 году обязать производителей электромобилей использовать в машинах, которые продаются в Калифорнии, литий из местных источников.

Но у геотермальных станций есть и проблемы, отмечает NYT.

Они производят сырьё без выбросов, но для их охлаждения могут требоваться десятки миллиардов галлонов воды в год. А при добыче лития в воду примешиваются железо и соли, которые необходимо удалить, прежде чем закачивать воду обратно в землю.

В 2000 году компания CalEnergy уже пыталась добывать литий из Солтон-Си, но в 2004 году отказалась от затеи. Новые разработчики прямого извлечения лития обещают, что освоили производство, и уже запустили демонстрационные проекты.

Например, компания Standart Lithium надеется в течение пяти лет выйти на производство 21 тысячи тонн лития в год, если сможет привлечь инвестиции в $440 млн.

Компания Lilac Solution, в число клиентов которой входит Controller Thermal Resources, также работает над извлечением лития в трех местах в США.

Она прогнозирует, что в течение пяти лет проекты смогут производить около 100 тысяч тонн лития в год — в 20 раз больше, чем сейчас добывают лития по всей стране.