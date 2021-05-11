Электромобилям нужен литий и заводы в США хотят заработать на добыче — но против них выступают экологи и жители Статьи редакции
Желая занять место в быстро растущем бизнесе, классические заводы лоббируют свои проекты у властей, несмотря на критику экологов и местных жителей, а компания Уоррена Баффета обещает наладить безопасный способ добычи.
Конспект материала New York Times.
«Экологичные» электромобили и возобновляемые источники энергии могут оказаться не такими экологичными из-за необходимости в литии, кобальте и никеле, которые используются в аккумуляторах.
Так как производители наращивают выпуск электромобилей, до конца 2029 года спрос на литий вырастет в 10 раз. Кобальт же нужен для поддержания стабильности аккумулятора.
Производство сырья вредит природе, но экологические проблемы зачастую игнорируются, так как США, Китай и другие страны пытаются опередить друг друга в технологиях и запускают всё новые литиевые рудники — по аналогии с тем, как это раньше было с нефтью, пишет NYT.
США — одна из крупнейших стран мира по запасам лития, но не по добыче: есть только один крупный литиевый рудник Silver Peak в Неваде, который поставляет 5 тысяч тонн лития в год, меньше 2% от ежегодной мировой добычи.
Большая часть сырья поступает в США из Латинской Америки или Австралии, а перерабатывается в Китае, который хочет стать основным поставщиком элементов питания.
Чтобы не зависеть от импорта и стать лидером, США запускают гранты для литиевых проектов. «Добыча лития и других ископаемых — это гонка в будущее, которую США собирается выиграть», — заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, анонсируя одну из таких программ.
За последний год в США возникло сразу несколько конкурирующих проектов по добыче лития, которые с января по март 2021 года привлекли около $3,5 млрд от инвесторов. Это в семь раз больше, чем за предыдущие три года.
Проблема в том, что горнодобывающие компании и связанные предприятия хотят ускорить производство лития в США через бурение рудников, а не более экологичные проекты, пишет NYT.
Они игнорируют требования защитников окружающей среды и местных жителей, давят на регуляторов и спешат получить разрешения на строительство новых шахт и добычу, чтобы заключить контракты с производителями аккумуляторов и машин.
Есть два варианта добычи лития, которые могут одобрить власти:
- Классические «грязные» рудники с осушением грунта, взрывами гор, загрязнением воды на ближайшие 300 лет и огромными курганами отходов.
- «Экологичное» извлечение солей лития из воды. Автономные системы питаются геотермальными электростанциями без выбросов, а создатели эко-проектов обещают восстановить озеро Салтон-Си за счет своей прибыли с добычи сырья.
Lithium Americas: потенциально крупнейшее место добычи лития в США против фермеров и индейцев
Компания Lithium Americas строит на вершине спящего вулкана в Неваде первый крупный рудник лития в США более чем за десять лет. Одна шахта может позволить стране снять зависимость от импорта лития.
Но проект вызвал протесты со стороны индейцев, владельцев ранчо и экологов: по их мнению, шахта «преподносится как экологически чистый объект, но на деле это огромная промышленная площадка». Они направили два судебных иска, попытавшись заблокировать проект.
NYT перечисляет возможные проблемы:
- Шахта глубиной около 113 метров будет потреблять 12,2 тысячи литров воды в минуту: это может привести к снижению уровня грунтовых вод у фермеров примерно на 3,6 метра, что лишит корма животных.
- Ежегодное производство 66 тысяч тонн карбоната лития по официальным документам может привести к загрязнению грунтовых вод тяжелыми металлами, например, сурьмой и мышьяком.
- Литий добывается за счет смешивания глины с серной кислотой — около 5800 тонн в день. Этот процесс приведет к образованию 270 млн м³ отходов из отработанной серной кислоты, которые могут содержать умеренно радиоактивный уран.
- За 41 год эксплуатации рудника деградируют около 20,2 км² зимних угодий антилоп, пострадает или будет уничтожено место обитания куропаток и беркутов.
- Индийская резервация опасается, что последствия доберутся до племён, хотя их жилища находятся почти в 80 км от места добычи и далеко за пределами возможного загрязнения, отмечает NYT.
Lithium Americas планирует начать добычу в 2022 году и оценивает потенциально добытый литий в $3,9 млрд. Пока она работает над получением необходимых разрешений: нанимает в команду лоббистов, обещает использовать пар от сжигаемой серы для подачи электричества.
Её представители считают, что запуском шахты компания «отвечает на призыв президента решить климатический кризис и обеспечить надежные цепочки поставок».
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета тоже идёт в добычу лития и обещает использовать экологичные методы, но к ним есть вопросы
Новые инвесторы в литий считают, что можно добывать сырьё из солёного озера Солтон-Си в Калифорнии через геотермальные проекты.
Например, CalEnergy, принадлежащая управляющей компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, использует геотермальное тепло от подземного естественного пара для производства электричества. В этой же воде содержится и литий.
Теперь же Berkshire Hathaway и ещё две компании — Controller Thermal Resources и Materials Research — хотят установить оборудование, которое будет извлекать литий после того, как вода пройдет через геотермальные установки. Процесс будет занимать всего около двух часов.
По их мнению, это будет одно из самых перспективных и экологически чистых месторождений лития в США.
Berkshire Hathaway планирует завершить строительство демонстрационного завода по добыче лития к апрелю 2022 года.
Сторонники проектов в Солтон-Си сотрудничают с властями, местными жителями и племенами, а также обещают «хорошие рабочие места» — что положительно сказывается на их репутации, так как уровень безработицы в районе составляет около 16%.
Но у геотермальных станций есть и проблемы, отмечает NYT.
Они производят сырьё без выбросов, но для их охлаждения могут требоваться десятки миллиардов галлонов воды в год. А при добыче лития в воду примешиваются железо и соли, которые необходимо удалить, прежде чем закачивать воду обратно в землю.
В 2000 году компания CalEnergy уже пыталась добывать литий из Солтон-Си, но в 2004 году отказалась от затеи. Новые разработчики прямого извлечения лития обещают, что освоили производство, и уже запустили демонстрационные проекты.
Например, компания Standart Lithium надеется в течение пяти лет выйти на производство 21 тысячи тонн лития в год, если сможет привлечь инвестиции в $440 млн.
Компания Lilac Solution, в число клиентов которой входит Controller Thermal Resources, также работает над извлечением лития в трех местах в США.
Она прогнозирует, что в течение пяти лет проекты смогут производить около 100 тысяч тонн лития в год — в 20 раз больше, чем сейчас добывают лития по всей стране.
Автопроизводители также стремятся использовать более экологичные подходы. Например, Ford «не хочет участвовать в вытеснении коренных племён, отравлении воды и создании других проблем». Компания обещает за счет закупки лития в больших объёмах влиять на производителей и сотрудничать только с теми, кто ответственно относится к окружающей среде.
А потом эти аккумуляторы еще утилизировать надо, что тоже очень вредно для экологии. Особенно если ,как мечтают зеленые, все человечество на электромобили пересадить
Давно научились их перерабатывать.
конечно научились. осталось только заплатить за это дело. все хотят ездить на "зеленых" автомобилях и "зеленом" топливе, но дальше своего носа не хотят смотреть. лицемеры сраные.
Гидрометаллургия - "зелёный метод"??? Там ничего кислотно-щелочного не используется? А у вас что по химии было в школе?
читаю разное. пока что зеленое - совсем не зеленое. и производство и утилизация требует огромного кол-ва энергии.
Млять, проблемы не в сильно нагреве, а в выделяющихся веществах... Если вы не сильно нагреваете, но у вас выделяются метан, углекислый газ и т.п. плевать на температуру "выхлопа"...
Researchers from Nanyang Technological University in Singapore report in the journal Environmental Science and Technology that they made a kind of paste of crushed batteries, mixed it with powdered orange peel and added citric acid – almost any citrus fruit produces the stuff naturally – and at a temperature of 100°C recovered around 90% of the cobalt, lithium, nickel and manganese from the waste without producing any further new waste that could be toxic.
To make their point, the researchers then used those recovered metals to make new lithium-ion batteries.
https://climatenewsnetwork.net/eat-an-orange-and-save-an-old-lithium-ion-battery/
И какой процент/объемная доля "апельсиновой корки" к доле лития нужна? Один кг к одному кг? Да не смешите! Перестанем выращивать пшеницу и пастбища для скота, замени всё (включая среднюю и умеренные полосы) апельсинами...
Ах, да в статье ещё есть фраза про нагревание... Видимо трением, а не углем/нефтью...
При производстве апельсинового сока отходов сколько хочешь.
Про кг я к тому что литр бензина не из земли выкачивают а перегонкой получают, тоже самое нагревание. Нефтепереработующий завод видели? Думаете он апельсинами пахнет. К тому же литр бензина вы сожгли и всё. А батарея отслужит много лет. Причём её потом переработают и вернут 90%.
Сраные нефтяные пропагандоны сменяются любителями «зелёного» хайпа )
И как же? Без потребления невосполняемых энергоресурсов переработка происходит? И отходы токсичные не образуются?
1. Сколько батарей на электромобилях эксплуатируется без замен 8-10 лет?
2. Сколько из них севернее субтропических широт, где зимой температура опускается до минусовых значений?
3. Откуда берется электроэнергия для зарядки батарей эти "8-10 лет"?
1. Гарантия 8 лет . Я думаю 10-12 лет протянет. Потом кстати она не ломается а просто теряет ёмкость и её можно разобрать и использовать в стационарных батареях ещё лет 5.
2. Пол Норвегии ездит на электрокарах. Я Канаде езжу на Тесле зимой при -20.
3. И в Норвегии и в провинции Квебек где я живу, 100% электроэнергии получают на ГЭС.
Когда "зеленые" узнают, что электромобили двигаются не за счёт феечек в багажнике, сразу начинается период отрицания...
Это ещё они не углубились в процесс производства электроэнергии, которую тоже не феечки взмахами крылышек в розетках вырабатывают...
Но, как все знают: #ЭтоДругое...
С каждым годом зелёной электроэнергии всё больше и больше. Во многих странах её доля 100%. В моей провинции Квебек тоже 100% гидроэнегия. Нах мне 10-20$ за 100км платить за бензин если я могу платить 2$ за 100км за электричество.
"А после нас хоть потоп"... В одном регионе есть возможность использования гидроэнергии с не очень большой нагрузкой на экологию, в 10 окружающих такой возможности не будет. Но живущий в этом регионе будет считать, что эта технология "зелёная" для всей страны...
Так или иначе литий это тупик. Это очень дорого. Его очень мало. Нужны другие материалы.
Вы реально не в теме. Лития на земле сколько хочешь. Проблема только в методах добычи. Но с большим спросом эти методы создаются пачками. Китайцы в этом году начали использовать невый метод который на 30% дешевле.
Канично "сколько хочешь", снял плодородный слой в гектар, получил 1 килограмм лития, и профит, выгода здесь и сейчас... А что будет потом убогим знать не нужно..
И сколько этих озёр в мире?
И каковы разведанные запасы лития в этих озёрах?
А что остаётся после добычи из этих "высохших озёр" и как это связано с "зелёными" технологиями?
Конечно, литий ведь только под плодородной почвой живет, аккурат под огородами ковбоев.
В статье вам, к примеру даже, написали варианты месторождений, которые никак не связаны с посадкой картошки.
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Сдается мне, что просто кое-кто хочет откусить свой кусочек от литиевого пирога )
Лол какой нахер литий, его в батарейках какие-то доли процентов. Ещё и в земле встречается чуть ли не так же часто как алюминий.
Литий ионные батарейки состоят в основном из никеля, и вот никель уже проблема - встречается не часто, добыча производит много отходов
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