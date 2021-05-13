Профсоюз назвал ситуацию «жестокой шуткой» и потребовал извинений.

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Британская железнодорожная компания West Midlands Trains в апреле предложила своим сотрудникам единовременные выплаты в благодарность за работу в пандемию, пишет The New York Times.

Сотрудники получили письмо от бухгалтерии, перешли по ссылке в нём и ввели свои данные для получения бонусов. Но вместо денег получили уведомление, что это был тест на фишинг.

Сообщение о бонусах получили примерно 420 сотрудников, занимающих руководящие должности, рассказали изданию в компании. Сколько из них нажали на ссылку, NYT не уточняет. В профсоюзе уточняют, что всего письмо пришло 2500 сотрудников.

Профсоюз компании назвал тест «шокирующей и циничной шуткой» и потребовал извинений. Его представитель Мануэль Кортес заявил, что во время пандемии Covid-19 заразились многие сотрудники, а один умер, поэтому «невозможно поверить, что компания солгала, пообещав помощь».

По мнению профессора кибербезопасности в Университетском колледже Лондона Стивена Мёрдока, подобные тесты могут навредить отношениям между компанией и сотрудниками. «Люди, которые отвечают за пожарную безопасность, не поджигают здание», — прокомментировал он тесты изданию.

West Midlands Trains — не единственная компания, которая вызвала недовольство сотрудников тестами на фишинг под видом финансовой помощи. Среди них обещавшая по $650 компания GoDaddy и американское издательство Tribune — в 2020 году оно обещало сотрудникам бонусы до $10 тысяч.