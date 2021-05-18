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Евгения Евсеева

Apple впервые раскрыла затраты на WWDC — $50 млн в год до переноса конференции в интернет Статьи редакции

Сумму раскрыли на суде с Epic Games.

Сумму впервые озвучил руководитель App Store и мероприятий Apple Events Фил Шиллер во время дачи показаний в судебном разбирательстве Epic Games против Apple, пишет Bloomberg.

Apple проводит свою ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, чтобы рассказать о новых устройствах и ПО. Судья спросила у Шиллера о расходах Apple и уточнила, учитывается ли цифра в операционных расходах App Store, пишет Protocol. Шиллер заявил, что нет.

В 2020 году Apple впервые провела конференцию WWDC в онлайн-формате из-за пандемии. До этого участие в мероприятии было платным, а разработчиков приглашали в штаб-квартиру компании. Стоимость участия — $1,5 тысячи.

Epic Games заявляет, что Apple продолжает настаивать на комиссии в 30% из-за высокой прибыльности отделения. Компания утверждает, что не рассчитывала прибыль магазина приложений как отдельного подразделения.

Любые попытки сделать это могут ввести в заблуждение, заявляли в Apple. Поскольку не будут учитываться расходы компании на вложения в развитие iOS, инвестиции в исследования и проведение мероприятий, таких как WWDC.

#новость #apple #epicgames #epicпротивapple

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Влюбленный шмель

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да конечно apple по этому и дорогая компания.

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Феттучини с Креветкой

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Куда же Деньги теперь потратят? Разворуют? ))

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Федор Чеботарев

Феттучини
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Найдут

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