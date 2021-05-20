Квартиры внутри фермерского склада: американский застройщик переделывает металлические ангары в просторное жильё Статьи редакции
Компания Prince Concepts делает из бывших военных и фермерских складов в Детройте доступные квартиры.
61 метр в длину и семь в высоту — это размеры металлического полуцилиндра, который находится в полупустом квартале недалеко от центра Детройта в США, рассказывает Fast Company. Внутри него восемь квартир: помещения светлые за счёт многочисленных окон, а потолки высокие.
Основа здания — это ангар Quonset, сборная и быстровозводимая утилитарная конструкция, первоначально разработанная ВМС США во время Второй мировой войны. Сейчас такие хижины используют на американских фермах для хранения.
«Переосмыслить» военные ангары и фермерские склады как жилые дома будущего решила девелоперская компания Prince Concepts инвестора Филипа Кафки. Компания разработала проект доступного жилья под названием Caterpillar.
Каждая из восьми квартир в доме занимает от 69 до 125 м². Их интерьеры практически идентичны: квартира разделена центральным блоком из фанеры на два больших открытых пространства. В блоке — ванная комната, шкаф и кухня.
Семиметровый куполообразный белый потолок изолирован пенополистиролом, чтобы выдержать холодные детройтские зимы. В каждой квартире по 12 окон.
Архитектору проекта Иштиаку Рафиуддину пришлось вместе с производителем ангаров, компанией SteelMaster, выяснять, как вырезать отверстия для окон, не нарушая целостности конструкции. Он пытался спроектировать окна так, чтобы ни в одной из квартир не было ощущения темноты или замкнутости.
«Здесь вы чувствуете себя как в соборе. Дать пространство такого качества обычному жильцу — это невероятная идея», — говорит он.
Ангар окружён общей террасой и рощей из 150 деревьев. Пространство вокруг здания спроектировала ландшафтный архитектор Джули Баргманн из студии D.I.R.T.
Caterpillar закончили строить в начале 2021 года. Дом был полностью сдан в аренду еще до завершения постройки, рассказал Кафка изданию. Благодаря низкой стоимости строительства и арендной плате, которая, по его словам, на 30% ниже, чем в других перспективных районах города, этот проект может стать доступной альтернативой.
Prince Concepts уже построила несколько похожих жилых домов на основе Quonset в Детройте. Компания закупила их у производителя, а простота их возведения позволила снизить себестоимость проекта по сравнению с другими жилыми домами: Caterpillar обошелся в $1,5 млн.
Кафка называет дома Caterpillar «архитектурой домашнего склада». Он руководил рекламной компанией, а в 2012 году начал ездить в Детройт в поисках идеи для инвестиций. Обилие свободных земель и восстановление интереса к городской жизни мотивировали его заняться недвижимостью. Через Prince Concepts он покупает землю и строит уникальные проекты в Детройте.
Его первый проект, True North, стал хитом, отмечает издание. Застройщик создал девять домов и дуплексов для аренды из частей металлических ангаров. True North открылся в 2017 году, получил архитектурные награды и был полностью заселен.
Эти проекты с простыми интерьерами и акцентом на открытое пространство — попытка Кафки привнести в город доступные, но хорошо спроектированные здания, пишет издание.
Кафка продолжил покупать земли в городе и начал искать другие возможности использования Quonset. На соседней от True North улице он объединил семь пустующих участков, чтобы создать место для Caterpillar.
Пенополистиролом? В России даже склад не всегда пройдет с пенополистиролом, а про жилое помещение- можно забыть. Пермь с Лошадью не дадут. И правильно.
Пенополистирол- смотря какой толщины.
Как правило полистирол накрывают ламинатом, что делает безопасным.
Этакий "таунхаус для бедных." Жаль, что без гаража.
"Семиметровый куполообразный белый потолок изолирован пенополистиролом, чтобы выдержать холодные детройтские зимы."
И все тепло будет под потолком, а жители будут спать на уровне холодного пола.
Надо было делать 1-ый этаж гараж и гостиную, а на 2-ой спальни.
Точно, я тоже живу в таком доме и по планировке как раз спальни на втором этаже находятся. Хотя и на первом этаже не холодно)
Хорошая идея. Нужно взять на заметку.
Удачи сменить вид разрешенного использования земельного участка и/или категорию земель. Для начала.
Вообще не плохо. Но если бы было вместо полистирола минвата и окна побольше. А то сумрачно. Потолки высокие класс.
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