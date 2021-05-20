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Лиана Липанова

Квартиры внутри фермерского склада: американский застройщик переделывает металлические ангары в просторное жильё Статьи редакции

Компания Prince Concepts делает из бывших военных и фермерских складов в Детройте доступные квартиры.

23 23 комментария
Форум 
925 просмотров
Caterpillar

61 метр в длину и семь в высоту — это размеры металлического полуцилиндра, который находится в полупустом квартале недалеко от центра Детройта в США, рассказывает Fast Company. Внутри него восемь квартир: помещения светлые за счёт многочисленных окон, а потолки высокие.

Основа здания — это ангар Quonset, сборная и быстровозводимая утилитарная конструкция, первоначально разработанная ВМС США во время Второй мировой войны. Сейчас такие хижины используют на американских фермах для хранения.

«Переосмыслить» военные ангары и фермерские склады как жилые дома будущего решила девелоперская компания Prince Concepts инвестора Филипа Кафки. Компания разработала проект доступного жилья под названием Caterpillar.

Каждая из восьми квартир в доме занимает от 69 до 125 м². Их интерьеры практически идентичны: квартира разделена центральным блоком из фанеры на два больших открытых пространства. В блоке — ванная комната, шкаф и кухня.

Семиметровый куполообразный белый потолок изолирован пенополистиролом, чтобы выдержать холодные детройтские зимы. В каждой квартире по 12 окон.

В спальне открывается вид на восход солнца, а в гостиной — на закат. Это было сделано специально. В этом проекте всё дело в свете.

Застройщики играют с удобствами, светильниками, кранами и тому подобными вещами, но они не играют с пространством.

Филип Кафка
автор идеи

Архитектору проекта Иштиаку Рафиуддину пришлось вместе с производителем ангаров, компанией SteelMaster, выяснять, как вырезать отверстия для окон, не нарушая целостности конструкции. Он пытался спроектировать окна так, чтобы ни в одной из квартир не было ощущения темноты или замкнутости.

«Здесь вы чувствуете себя как в соборе. Дать пространство такого качества обычному жильцу — это невероятная идея», — говорит он.

Caterpillar

Ангар окружён общей террасой и рощей из 150 деревьев. Пространство вокруг здания спроектировала ландшафтный архитектор Джули Баргманн из студии D.I.R.T.

Caterpillar

Caterpillar закончили строить в начале 2021 года. Дом был полностью сдан в аренду еще до завершения постройки, рассказал Кафка изданию. Благодаря низкой стоимости строительства и арендной плате, которая, по его словам, на 30% ниже, чем в других перспективных районах города, этот проект может стать доступной альтернативой.

Prince Concepts уже построила несколько похожих жилых домов на основе Quonset в Детройте. Компания закупила их у производителя, а простота их возведения позволила снизить себестоимость проекта по сравнению с другими жилыми домами: Caterpillar обошелся в $1,5 млн.

Кафка называет дома Caterpillar «архитектурой домашнего склада». Он руководил рекламной компанией, а в 2012 году начал ездить в Детройт в поисках идеи для инвестиций. Обилие свободных земель и восстановление интереса к городской жизни мотивировали его заняться недвижимостью. Через Prince Concepts он покупает землю и строит уникальные проекты в Детройте.

Его первый проект, True North, стал хитом, отмечает издание. Застройщик создал девять домов и дуплексов для аренды из частей металлических ангаров. True North открылся в 2017 году, получил архитектурные награды и был полностью заселен.

Эти проекты с простыми интерьерами и акцентом на открытое пространство — попытка Кафки привнести в город доступные, но хорошо спроектированные здания, пишет издание.

Caterpillar

Кафка продолжил покупать земли в городе и начал искать другие возможности использования Quonset. На соседней от True North улице он объединил семь пустующих участков, чтобы создать место для Caterpillar.

Детройт был отличной возможностью, потому что цена покупки земли так низка, что у вас есть возможность экспериментировать и быть очень щедрыми по отношению к людям, которым вы сдаёте жильё.

Настоящее преимущество не в том, что Quonset позволяет мне построить проект недорого, а в том, что позволяет дать людям чрезвычайно качественное пространство по разумной цене.

Филип Кафка
автор идеи

#девелопмент #жильё #строительство

23 23 комментария
17
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23 комментария
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Nikolai O

5

Пенополистиролом? В России даже склад не всегда пройдет с пенополистиролом, а про жилое помещение- можно забыть. Пермь с Лошадью не дадут.  И правильно.

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Илья Попов

Nikolai
0

Пенополистирол- смотря какой толщины.

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Nikolai O

Илья
5

а что, он горит иначе, если толстый?

Ответить

Илья Попов

Nikolai
–1

Как правило полистирол накрывают ламинатом, что  делает безопасным.

Ответить

Evgeny Safonov

Илья
1

Ламинат тоже горит.

Ответить

Nikolai O

Илья
1

Простите, но вы далеки от темы. Горит, даже если в металле.

Ответить

Илья Попов

Nikolai
0

Скажу больше- металл тоже горит. Смотря какая температура.

Ответить

Nikolai O

Илья
0

да, горит и металл. Но пенопласт - еще и горит при любом почти огне и выфеляет ядовитые газы. 

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Джон Доу

Nikolai
0

Есть разные марки по горючести.
В т.ч. и относительно безопасные.

Ответить

Yuri Istomin

1

Этакий "таунхаус для бедных." Жаль, что без гаража.
"Семиметровый куполообразный белый потолок изолирован пенополистиролом, чтобы выдержать холодные детройтские зимы."
И все тепло будет под потолком, а жители будут спать на уровне холодного пола.
Надо было делать 1-ый этаж гараж и гостиную, а на 2-ой спальни.

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Нина Парамонова

Yuri
1

Лучше 2 варианта бы сделали. 

Ответить

opaopalalala .

Yuri
0

На сайте есть фото с установкой теплых полов.

Ответить

Евгений Лукинов

Yuri
0

Точно, я тоже живу в таком доме и по планировке как раз спальни на втором этаже находятся. Хотя и на первом этаже не холодно)

Ответить

Artemida Svet

1

с такой высотой, можно сделать 2х уровневую квартиру)

Ответить

Илья Попов

1

Самое главное, что будет безопаснее при землетрясение. Супер!

Ответить

Миша Магадан

1

И что почём там?

Ответить

Игорь Смирнов

0

Хорошая идея. Нужно взять на заметку.

Ответить

Юрий Белкин

Игорь
0

Так вроде берут вполне

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inlitro

0

Удачи сменить вид разрешенного использования земельного участка и/или категорию земель. Для начала.

Ответить

Jack Morositel

inlitro
0

На Детройт наши приколы не факт что распространяются, и хорошо.

Ответить

Андрен Норов

0

американцы из любого говна сделают конфету

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Необыкновенный химик

0

А смысл? В Детройте разве есть нехватка недвижимости? 😁

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Evgeny Safonov

0

Вообще не плохо. Но если бы было вместо полистирола минвата и окна побольше. А то сумрачно. Потолки высокие класс. 

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