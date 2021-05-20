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Маша Цепелева

ЕС рекомендовал открыть границы для вакцинированных иностранцев — но только если вакцина одобрена ВОЗ или ЕМА Статьи редакции

Среди таких вакцин нет российской «Спутник V».

  • ЕС рекомендовал входящим в союз странам разрешить въезд иностранцам, которые привились вакциной от Covid-19 за две недели до поездки, сообщает «РИА Новости».
  • ВОЗ одобрила для применения вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson & Johnson, Modernа и Sinopharm для экстренного использования.
  • Российская вакцина «Спутник V» ещё проходит экспертизу, её безопасность оценят в июне-июле 2021 года.
  • Также с 25 мая Россия возобновит авиарейсы в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.

#новость #туризм

2518 просмотров
56 56 комментариев
7
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56 комментариев
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Необыкновенный химик

5

В Израиле почти всех вакцинировали, кол-во новых случаев десятками измеряется. Да и в Сербии тоже много вакцинированных и вместо тысяч случаев уже сотни. Я бы сам тут вколол, да нельзя выбирать, что дадут, то дадут.

P.S. Переболел в апреле, в июне в Россию (спасибо сукам за два теста), но вакцину наверное все равно вколю.

P.P.S. Гы, антивакцинщики и ковид-долбодроиды с минусами набежали xD Але, чипирование  - это хорошо.

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Vladislav Stan

Необыкновенный
2

Да, судя по статистике, вакцины работают. Через 3-4 месяца и США провакцинируют 60 процентов населения, и конец локдаунам. Это единственный путь. Только вот российская власть зассыт призвать к массовой вакцинации, потому что крох ее легитимности на этот акт не хватит. 

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Эмилия Теплова

Vladislav
6

>"Только вот российская власть зассыт призвать к массовой вакцинации, потому что крох ее легитимности на этот акт не хватит"

Чё?

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Необыкновенный химик

Vladislav
0

Зачем призывать? Вот реально, не хотят, ну и пусть в РФ сидят да мрут. Ну если долбоебы, что с них взять? Знают же, что у нас медицина не в лучшем состоянии мягко говоря. А если они помрут то их и в статистику не запишут, а еще хуже, если инвалидами станут и гос-ву будет на них вообще плевать.

В РФ официально 5кк переболели и 117к умерли. Думаю реально там уже под 40кк переболело и под 500-600к умерло. Это не считая смертей от других болезней из-за невозможности получить медпомощь.

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Сидор

Необыкновенный
2

Достоверность данных по заболевшим/умершим/выздоровевшим  во всех странах вызывает сомнения. 
Чудесным образом снижается количество заболеваний перед выборами, после вакцинирования и других нужных властям стран событий

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Anastasia Barysheva

Сидор
4

Вам бы на яндекс.дзен, а не на vc

Ответить

Сидор

Anastas…
1

Подскажите, как там, на Дзене? 

Ответить

Необыкновенный химик

Сидор
–2

В Сербии не вызывает, лично у меня. Когда пик самый был, власти прямо говорили, что наша статистика не верная, в ней нет кучи случаев без симптомов ;)

Ответить

Сергей Подгорный

Необыкновенный
1

Укололся спутником. Пару дней знобило и норм. Антитела зашкаливают.

Ответить

Необыкновенный химик

Сергей
1

У меня по Спутнику сомнений нет, ибо если бы там было что-то не так, другие страны, куда его поставляют, уже бы сообщили. И тоже есть знакомые, которые им укололись. Побочки разные, но антитела - да, есть.

Ответить

Карфаген должен

Необыкн…
1

Бразилия и Словакия сообщали, что не так уж все хорошо, но все равно лучше, чем без прививки

Ответить

Необыкновенный

Карфаген
0

Не видел. В любом случае, эти вакцины клепали по лекалу и по уже отработанным технологиям. Я даже не сомневаюсь, что разработчики и не мечтали о максимальной эффективности. Плюс возможности вируса не изучены. А то, как он на человека влияет, еще и от генетики сильно зависит, судя по всему. Готов поспорить, что есть какой-то процент людей, которым и вакцина не поможет и они на 99% покойники если с вирусом встретятся.

Скажем так, у меня родные тети, брат и прочие близкие родственники почти все переболели. И все крайне легко (как и я). В том числе и пожилые. При этом, например, муж тети болел тяжело, как и жена брата, которой и 30 нет. Впрочем, это такая себе статистика, но тем не менее)

Ответить

Григорий Козак

Необыкновенный
0

Лаб. вирус - ненужная вакцина - контроль над населением.

Ответить

Сидор

7

Самый легкий способ сделать обязательной вакцинацию без законов - создать преимущества одной группы над другой.
Что-то это напоминает, но, конечно, сегодняшняя ситуация – "это другое". 

Ответить

Vladislav Stan

Сидор
0

Молодцы, пусть вакцинируются. Надеюсь их примеру последует весь мир. 

Ответить

Сидор

Vladislav
3

Пусть делают что хотят, но без принуждения других через ограничения прав

Ответить

Anastasia

Сидор
0

Наоборот. Права из-за короны ограничены у всех, по всему миру. Но адекватные люди просто снимут с себя часть ограничений путём вакцинации :)

Ответить

Сидор

Anastas…
1

Это и есть ущемление прав одних по сравнению с другими. И как называется - все знают. 

Ответить

John Rickman

Сидор
0

История делает полный круг, дождались разделения общественного пространства для людей лучшего и худшего сорта.

Ответить

Aleksei Sitnikov

John
1

А что, тогда негр мог сделать бесплатный укол и стать белым?

Ответить

Vladislav Stan

Anastas…
–2

Именно. А те у кого маска - признак рабства, пусть дальше страдают.

Ответить

Необыкновенный

Сидор
0

Ну что за хуйня? Ну давай отменим ПДД, а то всяким стритсракерам которые под 280 хотят в городе летать права ущемляют.

Ответить

Сидор

Необыкн…
2

С аналогиями у вас так себе.. попробуйте  ещё раз. 
А лучше просто писать прямым текстом

Ответить

Необыкновенный

Сидор
0

А какая разница? То и то для общества опасно, в чем вопрос? Ну да, вакцинированные могут заразу переносить иногда, но зато болеют легче, соответственно, расходы на их лечение ниже. Ну и чего бы не ущемлять их права? 

Ответить

Сидор

Необыкн…
0

Разница огромна.
Вы решили поставить на одну полку  вмешательство в организм человека пока еще ни разу не доказавшей свою эффективности  и не проверенной временем вакциной  и правилами поведения людей в одной из сфер деятельности. 

Ответить

Необыкнове

Сидор
0

Вот ежели бы вы были специалистом в производстве вакцин, имели бы соответствующее образование, ваши слова стоили бы хоть чего-то... а так.. Этот как я стал бы Месси учить, как ему в футбол играть.

Ответить

Сидор

Необыкн…
0

То есть аргументов у вас нет и вы решили пройтись по мне. 
Возможно, у вас проблемы не только с аналогиями, но с умением вести диалог. 
P.S. Да, и гадание по коментариям – не ваше, увы.

Ответить

Необыкнове

Сидор
0

А что не так? Вы ж понятия не имеете, как вакцины производят. Иначе не писали бы ту хуйню, которую пишете выше. Ибо даже человек с поверхностными знаниями это понимает. Некоторые методы производства вакцин отработаны десятилетиями, там нет ничего нового, кроме самих вирусов. Поэтому их и сделали так быстро.

На этом я закончил этот разговор. С людьми, у которых даже поверхностных знаний нет, разговаривать максимально бесполезно. Тем более если это антипрививочники.

Ответить

Маркетологов к стенке

Сидор
–6

Справку о вакцинации делается легко. Но это только в нашей стране, в европе скорее всего без совсем знакомых такую не сделать, поэтому оттуда стоит валить.
А то, что везде зажимают, значит стоит задача сократить население с помощью вакцин, других причин так зажимать - нет.

Ответить

Олег Колодников

Маркетологов
0

Ну скиньте чья, блин, задача сократить население?

Ответить

Маркетологов к

Олег
–3
Ответить

Олег Колодников

Маркето…
0

Ясненько, спасибо за научное обоснование!

Ответить

Маркетологов к

Олег
–1

Вам научно обосновали, чтобы делали прививку, мышка виновата))) Поэтому делайте прививку, раз не хотите думать свой головой. 

Ответить

Николай Владимирович Грудинин

Сидор
0

так и сделали в израиле

Ответить

Дмитрий

Сидор
0

А зачем потенциально больных в свою страну пускать? Это же опасно

Ответить

Сидор

Дмитрий
0

Потенциально больны все, даже вакцинированные.
По данным нашего Роспотребназдорза вакцинированные тоже могут быть переносчиком ковида.  Так что тут дело тут в другом.

Ответить

Антон Волков

2

Спутник письку сосет 

Ответить

Дима Черепанов

1

А не лобирование ли это?)) Астраценику запретили в Дании и Швеции. Через два дня выходит Меркель и говорит что она привилась Астроценикой. Это разве не лобиизм?!

Ответить

Хозяин

Дима
4

Ждём видео где Меркель в аптеке спрашивает Арбидол.

Ответить

Вася Пражкин

Хозяин
0

Спрашивает на-русском.

Ответить

Хозяин

Вася
0

конечно - она хорошо говорит по-русски

Ответить

Вася Пражкин

Хозяин
0

И расплачивается рублями, мелочью.

Ответить

Вася Пражкин

Дима
2

Меркель - из Германии, а Astrazeneca вообще британско-шведская компания. Какой лоббизм, логику совсем не уважаете?

Ответить

Andrey Kulakov

Вася
0

Не представляю чтобы Россия, например, запретила российскую вакцину)

Ответить

Alex D

Дима
1

Рыночек решает

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Дима
0

Просто пфайзера не хватало, а астрозенекой никто не хотел прививаться. Пришлось ее немного поддержать

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

останемся мы этим летом без российских туристов. но самое интересное что китаезам таки можно будет. пусть дальше европу скупают

Ответить

Сидор

1

.

Ответить

Алексей Кравцов

1

Ранее писали, что результаты по спутнику будут в мае, теперь летом.

Ответить

John Rickman

0

После таких новостей ясно видно, насколько европейские регуляторы заинтересованы в открытии экономики (спойлер: не заинтересованы).

Pfizer, AstraZeneca и Moderna иногда даже не справляются с поставками в саму Европу в целях вакцинации граждан ЕС (у нас в Польше закрыли как минимум один пункт прививок и перенесли ряд вакцинаций, потому что внезапно упали поставки). Совет ЕС при этом почему-то считает, что туристы из других стран должны быть массово привиты именно этими вакцинами.

Российские, китайские и индийские вакцины могут быть какими угодно плохими по версии регулятора, чтобы не прививать ими своих собственных граждан, но упереться рогом и фактически запретить туризм — это гениальный выстрел себе в ногу.

Ответить

Сидор

John
0

"насколько европейские регуляторы заинтересованы в открытии экономики (спойлер: не заинтересованы)" - у слово "европейские" лишнее.
Любые регуляторы в любой страны НЕ заинтересованы "в открытии экономики". 

Ответить

Oleg Zhuravlev

0

Вот это поворот ;)

Ответить

Григорий Козак

0

Да русть разоряться быстрее, нам то что. Вакцинироватся не собираемся.

Ответить

Хозяин

0

выдвигаемся!

Ответить

Raimond Vladimirov

0

С одной стороны, хорошо туризм поднимут. С другой опять понаедут тут всякие

Ответить

Кавказский кран

0

Как назвать тех, которые открытым текстом говорят "Нет, не буду ставить прививку, пусть я буду заражаться и заражать остальных! Я так хочу!".
Есть определение такому уровню скотства?

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