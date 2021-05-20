ЕС рекомендовал открыть границы для вакцинированных иностранцев — но только если вакцина одобрена ВОЗ или ЕМА Статьи редакции
Среди таких вакцин нет российской «Спутник V».
- ЕС рекомендовал входящим в союз странам разрешить въезд иностранцам, которые привились вакциной от Covid-19 за две недели до поездки, сообщает «РИА Новости».
- ВОЗ одобрила для применения вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson & Johnson, Modernа и Sinopharm для экстренного использования.
- Российская вакцина «Спутник V» ещё проходит экспертизу, её безопасность оценят в июне-июле 2021 года.
- Также с 25 мая Россия возобновит авиарейсы в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.
В Израиле почти всех вакцинировали, кол-во новых случаев десятками измеряется. Да и в Сербии тоже много вакцинированных и вместо тысяч случаев уже сотни. Я бы сам тут вколол, да нельзя выбирать, что дадут, то дадут.
P.S. Переболел в апреле, в июне в Россию (спасибо сукам за два теста), но вакцину наверное все равно вколю.
P.P.S. Гы, антивакцинщики и ковид-долбодроиды с минусами набежали xD Але, чипирование - это хорошо.
Да, судя по статистике, вакцины работают. Через 3-4 месяца и США провакцинируют 60 процентов населения, и конец локдаунам. Это единственный путь. Только вот российская власть зассыт призвать к массовой вакцинации, потому что крох ее легитимности на этот акт не хватит.
>"Только вот российская власть зассыт призвать к массовой вакцинации, потому что крох ее легитимности на этот акт не хватит"
Чё?
Необыкновенный химик
Зачем призывать? Вот реально, не хотят, ну и пусть в РФ сидят да мрут. Ну если долбоебы, что с них взять? Знают же, что у нас медицина не в лучшем состоянии мягко говоря. А если они помрут то их и в статистику не запишут, а еще хуже, если инвалидами станут и гос-ву будет на них вообще плевать.
В РФ официально 5кк переболели и 117к умерли. Думаю реально там уже под 40кк переболело и под 500-600к умерло. Это не считая смертей от других болезней из-за невозможности получить медпомощь.
Достоверность данных по заболевшим/умершим/выздоровевшим во всех странах вызывает сомнения.
Чудесным образом снижается количество заболеваний перед выборами, после вакцинирования и других нужных властям стран событий
Вам бы на яндекс.дзен, а не на vc
Необыкновенный химик
В Сербии не вызывает, лично у меня. Когда пик самый был, власти прямо говорили, что наша статистика не верная, в ней нет кучи случаев без симптомов ;)
Укололся спутником. Пару дней знобило и норм. Антитела зашкаливают.
Необыкновенный химик
У меня по Спутнику сомнений нет, ибо если бы там было что-то не так, другие страны, куда его поставляют, уже бы сообщили. И тоже есть знакомые, которые им укололись. Побочки разные, но антитела - да, есть.
Бразилия и Словакия сообщали, что не так уж все хорошо, но все равно лучше, чем без прививки
Необыкновенный
Не видел. В любом случае, эти вакцины клепали по лекалу и по уже отработанным технологиям. Я даже не сомневаюсь, что разработчики и не мечтали о максимальной эффективности. Плюс возможности вируса не изучены. А то, как он на человека влияет, еще и от генетики сильно зависит, судя по всему. Готов поспорить, что есть какой-то процент людей, которым и вакцина не поможет и они на 99% покойники если с вирусом встретятся.
Скажем так, у меня родные тети, брат и прочие близкие родственники почти все переболели. И все крайне легко (как и я). В том числе и пожилые. При этом, например, муж тети болел тяжело, как и жена брата, которой и 30 нет. Впрочем, это такая себе статистика, но тем не менее)
Самый легкий способ сделать обязательной вакцинацию без законов - создать преимущества одной группы над другой.
Что-то это напоминает, но, конечно, сегодняшняя ситуация – "это другое".
Молодцы, пусть вакцинируются. Надеюсь их примеру последует весь мир.
История делает полный круг, дождались разделения общественного пространства для людей лучшего и худшего сорта.
Именно. А те у кого маска - признак рабства, пусть дальше страдают.
Ну что за хуйня? Ну давай отменим ПДД, а то всяким стритсракерам которые под 280 хотят в городе летать права ущемляют.
А какая разница? То и то для общества опасно, в чем вопрос? Ну да, вакцинированные могут заразу переносить иногда, но зато болеют легче, соответственно, расходы на их лечение ниже. Ну и чего бы не ущемлять их права?
Вот ежели бы вы были специалистом в производстве вакцин, имели бы соответствующее образование, ваши слова стоили бы хоть чего-то... а так.. Этот как я стал бы Месси учить, как ему в футбол играть.
А что не так? Вы ж понятия не имеете, как вакцины производят. Иначе не писали бы ту хуйню, которую пишете выше. Ибо даже человек с поверхностными знаниями это понимает. Некоторые методы производства вакцин отработаны десятилетиями, там нет ничего нового, кроме самих вирусов. Поэтому их и сделали так быстро.
На этом я закончил этот разговор. С людьми, у которых даже поверхностных знаний нет, разговаривать максимально бесполезно. Тем более если это антипрививочники.
Справку о вакцинации делается легко. Но это только в нашей стране, в европе скорее всего без совсем знакомых такую не сделать, поэтому оттуда стоит валить.
А то, что везде зажимают, значит стоит задача сократить население с помощью вакцин, других причин так зажимать - нет.
Ну скиньте чья, блин, задача сократить население?
Ясненько, спасибо за научное обоснование!
Вам научно обосновали, чтобы делали прививку, мышка виновата))) Поэтому делайте прививку, раз не хотите думать свой головой.
А не лобирование ли это?)) Астраценику запретили в Дании и Швеции. Через два дня выходит Меркель и говорит что она привилась Астроценикой. Это разве не лобиизм?!
Спрашивает на-русском.
Меркель - из Германии, а Astrazeneca вообще британско-шведская компания. Какой лоббизм, логику совсем не уважаете?
Просто пфайзера не хватало, а астрозенекой никто не хотел прививаться. Пришлось ее немного поддержать
останемся мы этим летом без российских туристов. но самое интересное что китаезам таки можно будет. пусть дальше европу скупают
После таких новостей ясно видно, насколько европейские регуляторы заинтересованы в открытии экономики (спойлер: не заинтересованы).
Pfizer, AstraZeneca и Moderna иногда даже не справляются с поставками в саму Европу в целях вакцинации граждан ЕС (у нас в Польше закрыли как минимум один пункт прививок и перенесли ряд вакцинаций, потому что внезапно упали поставки). Совет ЕС при этом почему-то считает, что туристы из других стран должны быть массово привиты именно этими вакцинами.
Российские, китайские и индийские вакцины могут быть какими угодно плохими по версии регулятора, чтобы не прививать ими своих собственных граждан, но упереться рогом и фактически запретить туризм — это гениальный выстрел себе в ногу.
С одной стороны, хорошо туризм поднимут. С другой опять понаедут тут всякие
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