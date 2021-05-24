Фонд «Росинфокоминвест» ликвидируют. До 2024 года на гранты для ИТ-компаний правительство выделит 20,5 млрд рублей на разработку и внедрение российских цифровых решений и еще 7 млрд — на возмещение затрат по использованию российского ПО бизнесом.