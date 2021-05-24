Фонд развития информационных технологий будет продвигать российские ИТ-компании на мировом рынке Статьи редакции
Правительство утвердило новые полномочия фонда, а наблюдательный совет — кандидатуру нового гендиректора.
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) получит часть полномочий фонда «Росинфокоминвест» после реорганизации правительственных фондов, сообщили vc.ru в структуре.
- Фонд будет обеспечивать реализацию мер поддержки ИТ-отрасли и готовить новые инициативы.
- Будет развивать направления разработки сервисов с открытым кодом.
- Будет обеспечивать выход российских цифровых решений на глобальный рынок.
Фонд «Росинфокоминвест» ликвидируют. До 2024 года на гранты для ИТ-компаний правительство выделит 20,5 млрд рублей на разработку и внедрение российских цифровых решений и еще 7 млрд — на возмещение затрат по использованию российского ПО бизнесом.
Новым генеральным директором РФРИТ станет Александр Павлов. Ранее он был советником министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и курировал направление международных отношений и экспорта.
- В ноябре 2020 года правительство России утвердило концепцию реформы институтов развития, по которой восемь из них ликвидируют. Реорганизация фондов по поддержке ИТ-компаний — часть этой реформы.
- РФРИТ был создан в 2017 году, чтобы поддержать разработку российского программного и его продвижения, поддержать научную и инновационную деятельность в стране и развивать инфраструктуру в сфере ИТ. Фонд входит в группу государственной корпорации ВЭБ.рф.
Фонд развития информационных технологий будет продвигать российские ИТ-компании на рынке
…Беларуси
Продвигать IT-компании, которые находятся под патронажем государства, а где продвигать, правильно в странах СНГ.
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