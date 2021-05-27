Откуда пришла идея, сколько стоит помещение и почему сообщество важнее конкуренции.

Форум 110 просмотров

Несколько десятков человек крутят педали в такт электронной музыке либо подпевают песням Земфиры или Аллы Пугачёвой. Так иногда проходят тренировки в московских сайкл-студиях Velobeat.

«Спорт не должен быть скучным. А кардио это очень скучно», — объяснила Ася Шпильман. Она открыла первую студию Velobeat в 2015 году, хотя до этого работала в сфере инвестиций и не видела себя предпринимателем. Идею зажигательных тренировок девушке подсказали друзья из США.

Сейчас у Velobeat три студии, хотя после открытия первой в «Сити» Шпильман сомневалась в перспективности бизнеса: локация оказалась неудачной и вложения долго не могли окупиться. Самое сложное, по её словам, это найти подходящее помещение и сделать ремонт.

Теперь Шпильман хочет открыть 10 студий в Москве своими силами, вся прибыль уходит туда. Предпринимательницу интересуют и регионы, но в них она планирует выйти с франшизой.

Тренировка в сайкл-студии Velobeat

Чем основательница Velobeat занималась до того, как открыла своё дело

Ася Шпильман родилась в Норильске. Когда ей было 12 лет, они с родителями переехали в Москву. В 2005 году она поступила в Академию народного хозяйства (АНХ, сейчас — РАНХиГС) на специальность деловое администрирование.

В студенчестве она познакомилась со своим будущим супругом Феликсом Шпильманом, который сейчас возглавляет Emerging Travel Group (управляет Ostrovok.ru и другими сервисами для путешественников).

Он рассказал ей про стажировки в инвестиционных банках, привёз из США книги по корпоративным финансам и помогал готовиться к собеседованию.

Подготовка помогла, и после первого курса Асю Шпильман взяли на стажировку в инвестиционный департамент банка Cresit Suisse. После окончания академии в 2009 году в банке ей предложили должность аналитика.

Основательница студии Velobeat Ася Шпильман

В 2011 году супруг предложил ей переехать в Сан-Франциско и заниматься инвестициями. Там она устроилась на работу в Start Fund Юрия Мильнера и управляла инвестициями в стартапы из Y Combinator.

Мы заинтересовались работой инкубатора, из которого вышли десятки успешных компаний, и у нас возникла идея — давать деньги всем стартапам Y Combinator. Мы встречались с основателями этих кампаний, и если они нам нравились, мы дополнительно инвестировали в их бизнес. Мы также вкладывались и в проекты вне Y Combinator, если они нам нравились. За два года жизни в Сан-Франциско мы проинвестировали в более чем 360 компаний, в том числе в Uber, Coinbase, Instacart, и до сих пор ведём этот портфель. Когда инвестируешь в стартап на ранней стадии, окупаемость занимает около 10 лет. Мы закончили инвестировать в 2013 году и только сейчас начинаем видеть существенные результаты: Coinbase уже провели IPO, а Instacart собирается. Ася Шпильман основательница студии сайклинга Velobeat

В 2013 году супруги вернулись в Москву. Их потянуло домой, потому что Сан-Франциско слишком далеко от России и Европы и жить там оказалось довольно скучно, вспоминает Шпильман.

Хотя для меня главное впечатление от жизни в Долине — это общение с людьми, которые меняют мир. У них глобальные идеи, они не видят в мире каких-то границ, и это очень вдохновляет. Ася Шпильман

В Москве Асю Шпильман пригласил возглавить отдел отношений с инвесторами разработчик игр Game Insight. По её словам, в компании была сильная игровая аналитика, но никто не занимался бизнес-аналитикой и оценкой маркетинговых кампаний. В итоге руководство поручило это ей.

Спустя два года Шпильман поняла, что исчерпала свой потенциал в Game Insight. А через несколько месяцев неожиданно для себя самой открыла своё дело — сайкл-студию Velobeat.

Я никогда не хотела быть предпринимателем, потому что я достаточно корпоративный человек. Мне было проще работать в большой компании, где ты всегда понимаешь, какие перспективы роста у тебя есть и что нужно делать, чтобы получить повышение. У предпринимателя нет границ, но нет и абсолютно никакой структуры. Ещё меня пугала огромная личная ответственность. Ася Шпильман

Как родилась идея Velobeat

Ася Шпильман поддерживала общение с друзьями из Сан-Франциско, которые вдруг стали рассказывать ей об увлечении сайклингом — групповыми тренировками на стационарных велосипедах. Американские приятели говорили, что сайклинг — это лучшее событие в их дне.

Я часто ходила по фитнес-клубам, пробовала сайклинг в Москве, и мне он казался скучным. То, что описывали друзья из Штатов, я ни разу не видела у нас. Когда мы с мужем полетели в Нью-Йорк в марте 2015 года, я записалась на тренировку в Soul Cycle — это одна из лидирующих студий в США. У меня был ужасный джетлаг, и я пошла на занятие в 6 утра. Для Штатов это нормальное время, люди там раньше встают. Я заняла байк и обнаружила, что в студии на 70 тренажёров нет ни одного свободного. После тренировки я была на таких эндорфинах и такая заряженная, что захотела сразу записаться на следующую, но на ресепшн мне сказали, что мест нет. Для меня это был показатель успешности бизнеса. Ася Шпильман

Американский сайклинг вдохновил Шпильман по возвращении домой построить модель этого бизнеса. Она быстро нашла помещение в «Москва-Сити» и в мае 2015 года начала в нём ремонт. Первая студия Velobeat открылась в сентябре того же года.

В чём суть американского сайклинга, концепцию которого переняла Velobeat

Шпильман рассказывает, что хотела повторить концепцию американской Soul Cycle, которая совмещает групповые кардиотренировки с танцами. Компания уделяет много внимания мотивации и эмоциональной подзарядке клиентов, чтобы отвлечь их от усталости во время тяжёлой физической нагрузки.

Она ходила по московским клубам, чтобы найти нечто подобное. Купить абонементы во все клубы Шпильман не могла, поэтому под разными предлогами просила администраторов пустить её на тренировку по сайклингу.

Ничего похожего на сайкл-тренировки из Штатов она не увидела и начала по отзывам в интернете и рекомендациям друзей искать инструктора, который смог бы проводить эмоциональные тренировки.

Вскоре Шпильман нашла подходящего тренера и хотела поехать с ним в США, чтобы он обучился там по американской методике, но план не сработал — инструктору дважды отказали в визе.

Для меня это тогда был крах — мы уже делали ремонт в помещении. Мой друг из США узнал, что я строю сайкл-студию, и познакомил меня с девушкой, которая работала в Soul Cycle. Она ездила по всему миру и консультировала новые проекты, которые хотели запуститься по их модели.

Мы пригласили её в Москву, консультант провела с нами две недели и обучила инструктора, которого я нашла. Дальше он уже сам обучал других тренеров. Потом она снова прилетела к нам ещё на две недели и привела новичков в ту идеальную форму, которую я хотела видеть. Ася Шпильман

По словам Шпильман, Velobeat сохранила основы обучения тренеров, которые им дала консультант из США, но за шесть лет их методика эволюционировала и адаптировалась к российскому рынку, которому нужен другой продукт.

Россияне эмоционально более зажатые и тренеру нужно приложить больше усилий, чтобы вытащить из клиентов эмоции, объясняет основательница Velobeat.

Из американцев ничего вытаскивать не нужно: там клиенты кричат, поддерживают, хлопают, поют. Русские абсолютно другие. Если кто-то выкрикивает что-то, все на него сразу смотрят — всё ли вообще в порядке. Поначалу наши клиенты не понимали, куда они попали, это было непривычно. Нам пришлось сбавить обороты. Потом клиенты стали ходить к нам постоянно и поддерживать эту атмосферу, помогая вливаться новичкам. Ася Шпильман

По каким критериям Velobeat подбирает тренеров

Шпильман рассказывает, что на своём опыте убедилась: проще с нуля обучить на тренера человека с хорошей физической формой, который умеет зажечь и замотивировать аудиторию, чем переучить опытного фитнес-тренера. Каждое занятие — это шоу, а тренер всякий раз даёт своего рода концерт и выкладывается не столько физически, сколько эмоционально, добавляет предпринимательница.

Наш идеальный тренер должен иметь чувство ритма, уметь зажигать, быть открытым к людям, следить за трендами и составлять разнообразные плейлисты. Ещё ему нужно быть физически выносливым, потому что большую часть тренировки он проводит на тренажёре. Сначала у нас была норма две тренировки в день у одного инструктора, а с ростом сети мы перешли на три. При этом американские коллеги могут вести пять-шесть тренировок в день. Но в России тяжелее проводить занятия, потому что эмоциональная отдача от клиентов ниже. Когда мы нагружаем наших инструкторов сильнее, они сразу начинают болеть. Тренер может провести четыре занятия в день только в порядке исключения, если надо срочно кого-то подменить. Ася Шпильман

Кроме того, в обязанности тренера входит составление программы тренировок и формирование вокруг себя лояльного сообщества, чтобы клиенты возвращались в студию, заводили новые знакомства и общались вне клуба.

Со временем у клиентов появляется своя тусовка. К нашему главному тренеру Диане в 7:30 утра обычно приходят только постоянные клиенты. И недавно она мне показала, что все они сделали татуировки «7:30». Для меня это показатель хорошего тренера, который вокруг себя сплачивает людей. Это может проявляться в том, что инструктор общается с клиентами наедине, ходит с ними завтракать, в кино или на каток. Людям важно, когда им уделяют внимание. Ту модель, которую я строила в самом начале, даже не близка к итоговому результату. Формирование базы клиентов потребовало очень много времени. Ася Шпильман

Важно, чтобы лояльное сообщество не было привязано к одному инструктору, считает Шпильман. Она вспоминает, как однажды приняла сложное решение и уволила из Velobeat лучшего тренера.

Он собирал полные классы и на тренировку к нему были огромные очереди. Помимо тренерства он руководил всем фитнес-направлением и отвечал за подготовку других инструкторов. Как я поняла потом, не все звёзды могут быть командными игроками и руководителями, не все они готовы делиться своей славой и знаниями, чтобы вырастить других звёзд. В итоге я сказала ему: «Ты классный тренер, я готова платить тебе за тренировки больше, чем другим, но ты не руководитель». Просто тренером он быть не согласился и решил уйти. Сразу после его увольнения был небольшой отток, но в студию постоянно приходят новые клиенты. В среднем в месяц появляется от 250 до 500 новичков, поэтому потери быстро возместились. Спустя ещё какое-то время инструкторы, которые раньше до него не дотягивали, вдруг стали показывать результаты выше, чем у него. Лучше иметь несколько хороших тренеров, а не инструктора-суперзвезду, который перетягивает на себя одеяло. Ася Шпильман

В штате компании теперь девять тренеров, и Шпильман поощряет работу инструкторов в других студиях или их индивидуальную практику. Она считает, что так они работают над формированием сообщества.

Но у Velobeat есть правило: сайкл-тренировки инструкторы могут вести только в их студиях и нигде больше, потому что компания обучает их по своей методике.

Заработок тренеров зависит от вклада в построение сообщества: помимо фиксированной суммы за тренировки они получают бонусы за каждого человека в группе.

Команда Velobeat

Шпильман убеждена: высокие фиксированные зарплаты не мотивируют тренеров расти и развиваться в одном направлении с бизнесом. Поэтому больше получают те, кто работает с сообществом.

В среднем зарплатный фонд компании составляет около 550 тысяч рублей в месяц. Весной, когда в студии растёт посещаемость, эта сумма становится выше.

Что происходит на тренировках Velobeat

Шпильман говорит, что упражнения на велотренажёрах давались не всем посетителям. Тогда они запустили подготовительную группу «Старт», где учат новичков крутить педали в ритм музыки и отрабатывают технику, а стандартные занятия усложнили.

Помимо этого, у Velobeat есть тематические классы. Они проводятся в каждой студии раз в неделю и отличаются по музыкальным стилям и общей атмосфере. Опытные инструкторы сами придумывают их и дают волю творчеству.

Мы не особо ставим русскую музыку на тренировках. Есть тонкая грань, за которой она звучит уже не круто и не актуально. Поначалу не все её чувствуют, поэтому для новых тренеров у нас действует запрет на русскую музыку и пение. У нас есть и те, кто поёт на профессиональном уровне, им петь разрешено. Ася Шпильман

Тренер Анна до Velobeat была театральной актрисой. Она придумала для студии серию сайкл-вечеринок Fresh trash, где играют песни Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, «Руки вверх» и другая русская музыка. Люди приходят к ней развлекаться, потому что Анна перевоплощается в исполнителей, рассказывает Шпильман. Видео с её вечеринки под Земфиру собрало в TikTok-аккаунте Velobeat больше 33 тысячи просмотров.

У инструктора Романа есть серия вечеринок Boiler Room, потому что он любит электронную музыку. Каждую пятницу выходит новый плейлист Boiler Room, и в тот же день он проводит вечернюю тренировку под эту музыку.

Ещё у Velobeat есть тренировки-караоке: в зале устанавливается проектор и на стене включаются клипы с текстами песен, чтобы можно было петь. Такие тренировки проще и скорее нужны, чтобы люди перезарядились после рабочего дня, отмечает владелица студии.

Мы за то, что спорт не должен быть скучным. А будем честными, кардио — это очень скучно. Я заставляю себя встать на беговую дорожку, только если поставлю себе сериал. И обычный сайкл в фитнес-клубах тоже нудный. Мы стараемся сделать так, чтобы люди переключали своё внимание. За счёт такого фана тренировки медленнее приедаются. К нам люди приходят не просто сжигать калории, а ещё зарядиться эмоциями. Ася Шпильман

Сейчас у Velobeat три студии в Москве: в Сити, на «Новослободской» и в мае открылась точка у метро «Бауманская». Шпильман планирует запустить в новой студии тестовый формат функциональных тренировок.

В помещении площадью 388 м² будет два зала, один из которых рассчитан на группу в 10 человек. Тренер сможет уделять им больше внимания, чем на обычной тренировке, где занимается 30 клиентов, сильнее мотивировать и прорабатывать технику упражнений вместе с ними.

[{"title":"<span>\u0417\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u043a\u043b\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0432 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u00ab\u0411\u0430\u0443\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb<\/span>","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e19a5fa0-4b18-5932-b8d4-90a838d17056","width":1280,"height":853,"size":140914,"type":"webp","color":"e08b1f","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0412\u0445\u043e\u0434 \u0432<span> \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044e \u043d\u0430 \u00ab\u0411\u0430\u0443\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb<\/span>","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"34d19eda-edc7-5edd-a1c0-5008bb82cd37","width":1280,"height":853,"size":85156,"type":"webp","color":"443b37","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0417\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430 <span>\u0432 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u00ab\u0411\u0430\u0443\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb<\/span>","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"8e89994c-46ef-559d-a3e4-a2d5571c22a7","width":1280,"height":853,"size":40126,"type":"webp","color":"d2ccc5","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0418\u0434\u0435\u044e \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0432 \u0434\u0443\u0448\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043c\u0438\u0446\u0435\u043b\u043b\u044f\u0440\u043d\u0443\u044e \u0432\u043e\u0434\u0443, \u0432\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u0437\u0438\u043d\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441 \u0410\u0441\u044f \u0428\u043f\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430\u043d \u0437\u0430\u0438\u043c\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0443 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0430\u0439\u043a\u043b-\u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0439","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1e0fd943-bb7e-5961-acac-92af7f0f2379","width":1280,"height":853,"size":44436,"type":"webp","color":"c9c7c0","hash":"","external_service":[]}}}]

Индивидуальных тренировок у студии почти нет, их проводят только по запросам клиентов, которые по каким-то причинам чувствуют себя не уверенно во время групповых занятий. Также спрос на эту услугу периодически возникает в связи с пандемией.

Почему Velobeat не считает конкурентами другие студии

В Москве есть сеть сайкл-студий Rock the cycle, кредитором которой стал Роман Абрамович. Шпильман говорит, что их концепция основана на конкуренции между участниками тренировки, а у Velobeat направлена на формирование сообщества.

В сайкле существует несколько направлений. Есть формат про сообщество, музыку, эмоции — это как у нас. Его в США делает Soul Cycle и у них есть конкурент FlyWheel — они больше про цифры, показатели, конкуренцию. В их студиях на экран выводят твои показатели во время тренировки. Посетители сравнивают свои цифры с результатами других и стараются их обогнать. На мой взгляд, это скорее разделяет людей, чем сближает. Изначально я хотела смешать эти два формата в своём проекте, но консультант из США сказала, что это невозможно соединить. Если ввести элемент конкуренции, люди не будут крутить педали в ритм музыки, они попытаются крутить быстрее. А если все крутят в одном ритме, то нет смысла в цифрах. У нас больше женщин и они не хотят видеть цифры. Они и так конкурируют с кем-то на работе. Или к нам приходит женщина, которая никогда не занималась спортом, а тут её показатели выводят на экран, и у неё худшие результаты — это не мотивирует. Ася Шпильман

В группах Velobeat 30% мужчин 28-40 лет и 70% женщин 25-35 лет, рассказывает Шпильман. Студию в Сити в основном посещают менеджеры среднего звена, работающие в крупных компаниях. А в зал на «Новослободской» ходят дизайнеры, парикмахеры, татуировщики и управляющие ресторанов.

Возможно, обе модели будут одинаково растущими и привлекательными. Это не рынок, где либо одно, либо другое. Мы конкурируем не друг с другом, а с ленью людей — это наш основной соперник. Мы конкурируем за бюджет людей с другими развлечениями: кино, торговыми центрами, общепитом. Люди готовы заплатить 400 рублей за кофе, но не готовы потратить 900 рублей на тренировку. Нам нужно убедить людей выделить 45 минут в день на занятие, это намного тяжелее. Ася Шпильман

Экономика сайклинг-студий Velobeat

Первую студию в Сити Шпильман запустила в 2015 году на личные сбережения, а остальные — с продажи акций Uber и других стартапов, в которые она инвестировала, когда жила в Сан-Франциско.

Общие вложения во все студии составили около $1,1 млн. Запуск одной студии в среднем обходится в $250 тысяч. Пока Velobeat не окупилась, потому что каждая следующая студия требует вложений, объяснила предпринимательница.

Первые две студии приносят прибыль, которую мы постоянно реинвестируем в открытие новых. Поэтому у меня не было необходимости искать деньги. Сейчас я уже вышла на тот рубеж, когда для открытия следующей студии мне понадобится привлекать внешние инвестиции. Ася Шпильман

Общую выручку по всей сети Ася Шпильман пока раскрывать не готова, но она уточнила, что на студию в Сити приходится 40% выручки Velobeat, а точка на «Новослободской» генерирует 60% годовой выручки.

Выручка студии на «Новослободской»

2018 год — 17 млн рублей.

2019 год — 22,5 млн рублей.

2020 год — 14,5 млн рублей.



Первый квартал 2021 года — 8,9 млн рублей.



При запуске студии в Сити я допустила много ошибок, которые со временем осознала и учла при открытии второй точки. Студия на «Новослободской» окупилась в марте 2021 года. Если бы не коронавирус, она бы окупилась в августе 2020-го, меньше чем за три года. Даже в пандемию мы вышли в ноль, поэтому решили инвестировать дальше, открыть две новые студии в этом году и запустить франшизу. Ася Шпильман

По словам предпринимательницы, одна из главных ошибок — выбор неудачного помещения.

Каким должно быть помещение для студии сайклинга и сколько стоит его оборудовать

Velobeat ищет помещения по следующим параметрам:

Площадь более 200 м².

Аренда не дороже 22-23 тысяч рублей за 1 м² в год.

Возможность сделать в помещении прямоугольный зал для тренировок площадью от 60 до 80 м² в зависимости от количества тренажёров.

Предпочтительно помещение без колонн, но если они есть, то должны располагаться так, чтобы их можно было обыграть.



Готовая вентиляция либо техническая возможность её установить.



Первую студию Шпильман открыла в Сити руководствуясь тем, что это центр притяжения людей, и если проект не сработает там, то он не зайдёт нигде. Но, как оказалось позже, она заблуждалась насчёт привлекательности локации.

Несмотря на то, что в Сити много людей, большинство из них после работы хотят как можно быстрее оттуда уехать. Те, кто здесь не работает, стараются лишний раз сюда не соваться. Им кажется, что в Сити сложно доехать и здесь негде припарковаться. Хотя в нашу студию можно попасть даже не выходя из метро, через торговый центр.

Из этого я сделала вывод, что предпринимателям, которые хотят развивать сеть, не надо делать выводы по одной точке. Смена локации может повлиять на показатели проекта кардинально. Наша вторая студия на «Новослободской» приносит больше выручки, чем студия в «Сити». Скорее всего, если бы я не открыла её, то других могло бы и не быть. Она показала мне, что этот бизнес может быть гораздо прибыльнее. Ася Шпильман

Кроме того, ремонт помещения в Сити потребовал больших затрат. Оно располагается на нулевом этаже ближе всего к вентиляционным шахтам, и соседи проложили через него свои воздуховоды на высоте 1,6 м.

В итоге Шпильман пришлось за свой счёт разобрать их и заново проложить на нормальной высоте — 2,3 м.

[{"title":"\u0422\u0440\u0435\u043d\u0430\u0436\u0451\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043b \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u0432 \u0421\u0438\u0442\u0438","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b5541b86-ee4b-5dbf-a187-0509b65f1822","width":628,"height":942,"size":75136,"type":"webp","color":"535251","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041a\u0430\u043c\u0435\u0440\u044b \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f\u00a0<span>\u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u0432 \u0421\u0438\u0442\u0438<\/span>","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"6ea89dcb-deff-5f91-8920-7c3446c95b93","width":581,"height":872,"size":29524,"type":"webp","color":"b9baba","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0420\u0435\u0441\u0435\u043f\u0448\u043d\u00a0<span>\u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u0432 \u0421\u0438\u0442\u0438<\/span>","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"15d8b1fb-9a8b-5dfc-baea-46a116ce9b38","width":1600,"height":1527,"size":1209798,"type":"png","color":"98968f","hash":"","external_service":[]}}}]

Вдобавок помещение оказалось не очень проходимым, потому что оно находится в углу этажа. При этом аренда в «Сити» обходится дороже, чем в районе «Новослободской», где рядом есть плотный жилой массив и бизнес-центры.

За счёт хорошего трафика выручка точки выше на 30%. Кроме того, планировка там тоже оказалась лучше: площадь студии в Сити — 256 м², но она кажется меньше студии на «Новослободской» площадью 230 м².

Но и на поиск этой удачной локации ушло два года, а не пара месяцев, рассказывает владелица Velobeat.

Российские клиенты более требовательны. В Штатах в студии сайклинга может быть три туалета и три душевых в общей зоне на 70 велотренажеров. У нас в студии минимум шесть душевых в женской зоне и четыре — в мужской при 30 велотренажерах, но клиенты просят добавить ещё. Ася Шпильман

[{"title":"\u0422\u0440\u0435\u043d\u0430\u0436\u0451\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043b\u00a0<span>\u0432 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u00ab\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb<\/span>","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"47820a3b-f0c3-55d6-9ed5-7e5424c2edd9","width":581,"height":872,"size":69792,"type":"webp","color":"2b363b","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0417\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430<span>\u00a0<\/span><span>\u0432 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u00ab\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb<\/span>","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"98b73523-992d-5099-84d6-527d6c380611","width":581,"height":872,"size":55418,"type":"webp","color":"8b8e89","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0421\u0430\u043d\u0443\u0437\u0435\u043b\u00a0<span>\u0432 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u00ab\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u043b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb<\/span>","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d709ebae-063b-5017-b0f0-7a60eab774fb","width":581,"height":872,"size":37038,"type":"webp","color":"aeb0ad","hash":"","external_service":[]}}}]

Стоимость ремонта студии

Вентиляция с кондиционированием — около 13 тысяч рублей за 1 м².

Строительные материалы, электрика — 14,5 тысяч рублей за 1 м².

Звук и видеонаблюдение — около 1 млн рублей.



Отделочные материалы — около 1,5 млн рублей.



Мебель — около 1 млн рублей.

Сопутствующие расходы — 1 млн рублей.

Когда арендовано подходящее помещение, на запуск студии уходит четыре месяца. Два месяца длится этап проектирования, сама стройка — ещё два. Тренажёры доставляются из США около 90 дней.

По словам Шпильман, самое сложное в отделке помещения под студию — это провести вентиляцию и сделать шумоизоляцию. В Сити у Velobeat нет соседей, которым могла бы помешать их музыка с уровнем громкости, как в ночном клубе.

А на студию на «Новослободской» есть жалобы даже при том, что музыку там включают на порядок тише, чем в Сити. На шумоизоляцию уходит около 1 млн рублей, стоимость работ зависит от площади и высоты потолков в помещении.

Без шумоизоляции даже не стоит пытаться что-то открывать, потому что иначе придётся сносить весь ремонт. Шумоизоляцию надо делать по всему периметру: стены, пол, потолок. Нужно как бы создать коробку внутри помещения. Но на 100% звук убрать нельзя, на каких-то частотах он всё равно проникает. При этом мужчины и женщины лучше слышат разные частоты. Например, сверху над нами квартира: мужчина жалуется на низкие частоты — басы, а женщина на высокие — крики.

Ася Шпильман

Где компания закупает тренажёры и сколько они стоят

В студиях Velobeat разные тренажёры, но все они от американских производителей — Schwinn и Stages. Шпильман вышла на поставщиков и напрямую покупала у них байки.

Недавно у Stages появился дистрибьютор в России, и они предложили мне заказывать тренажёры через него, но мне не хотелось сильно переплачивать за услуги посредника. В итоге производитель договорился с ним о выгодной цене для меня, которой больше ни у кого нет. Так за небольшую плату дистрибьютору я сняла с себя головную боль по доставке и растаможке тренажёров. Ася Шпильман

По словам владелицы Velobeat, прямая покупка одного тренажёра вместе с доставкой и услугой растаможивания обходится примерно в $2000. Розничная цена такого тренажёра в Америке — около $3000, а цена российского дистрибьютора была бы примерно $4000, предполагает предпринимательница.

Расходы на обслуживание байков — около 5000 рублей в месяц. Мастера смазывают их, подкручивают болты, затачивают резьбу, иногда меняют педали.

Они могут жить вечно, на мой взгляд. В коронавирус мы сдавали их в аренду и брали залог. Клиенты переживали, что будет, если они его сломают — но для этого его надо разве что выбросить в окно. Ася Шпильман

Почему Velobeat почти не тратилась на маркетинг, а теперь будет

В июле на «Динамо» появится новая студия Velobeat, но на её продвижение Шпильман не закладывает больших бюджетов, как и в целом на маркетинг. Предпринимательница подсчитала, что до декабря 2020 года потратила на маркетинг 1,6 млн рублей за шесть лет.

Она говорит, что до марта 2021 года у неё в штате не было маркетолога. Сейчас на маркетинг Velobeat в среднем тратит до 100 тысяч рублей в месяц.

Это было неправильно, так делать не надо. Возможно, по этой причине формирование базы клиентов заняло больше времени. Они приходили в основном органически, а этот процесс был медленным. Сейчас мы сразу выделяем деньги на маркетинг при открытии студии, но это всё равно небольшие бюджеты. Я привыкла работать в крупных компаниях с целой командой профессионалов. Тяжело строить малый бизнес: здесь маркетингом, бухгалтерией, юридическими вопросами занимаешься сам. И на ресепшн в студии иногда приходится самой выходить. Когда открывали студию на «Новослободской», у нас однажды не вышли строители, и мы сами красили стены. Когда Velobeat стала расти, я поняла, что надо профессиональнее заниматься продвижением. Благо я из ИТ-тусовки и мои друзья мне объясняли, что хороший таргетолог стоит дорого, а плохой сделает хуже, чем я сама. Они научили меня работать, как средний таргетолог. Для хорошего у меня не было бюджета, которым ему было бы интересно заниматься.

Ася Шпильман

Зачем Velobeat франшиза

В марте 2021 года компания запустила франшизу. Сейчас Шпильман ведёт переговоры с потенциальными франчайзи, которые хотят развивать сеть в регионах.

Франшиза для первых пяти франчайзи будет стоить 1,5 млн рублей, для остальных — 3 млн рублей. Также партнёры должны будут отчислять с выручки 6% на роялти и 1% — на маркетинг.

За эти деньги франчайзи получат помощь в аренде походящего помещения, найме и обучении персонала, построении бизнес-процессов и маркетинга, а также технологическую платформу для работы.

Чтобы открыть студию, нужно вложить 15-20 млн рублей. Это большой объём инвестиций с длинным циклом сделки. Понятно, что предприниматели не готовы вложить такие деньги, пообщавшись один-два раза. С кем-то мы уже продвинулись в переговорах, но пока не подписали договор. Но я верю во франшизы, потому что предприниматели из регионов лучше понимают, как сформировать сообщество в своём городе. Ася Шпильман

Франшизы для запуска студий в Москве Шпильман не продаёт, потому что сама хочет открыть в столице ещё около 10 студий. При этом амбиций и ресурсов для выхода в регионы у владелицы Velobeat пока нет.